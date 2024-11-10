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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Тоттенхэм
0:2
Первый тайм: 45+'
Ипсвич
0'
21' Желтая карточка
Туанзебе Аксел
0:1
31' Гол
Шмодикс Сэмми
0:2
43' Гол
Делап Лиам

Ход матча

21'
 
Туанзебе Аксел
31'
0:1
Шмодикс Сэмми
(Делап Лиам)
43'
0:2
Делап Лиам

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 122
Тоттенхэм 98.4% (120)
X 0.8% (1)
Ипсвич 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Тоттенхэм
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
6
Дрэгушин
Раду
13
Удоджи
Дестини
21
Кулушевски
Деян
29
Сарр
Пап
Матар
30
Бентанкур
Родриго
22
Джонсон
Бреннан
19
Соланке
Доминик
7
Хын
Мин
Сон
1
Мурич
Ариянет
40
Туанзебе
Аксел
26
О'Ши
Дара
15
Берджесс
Кэмерон
18
Джонсон
Бен
5
Морси
Сэм
12
Каюсте
Йенс
3
Дэвис
Лейф
20
Хатчинсон
Омари
19
Делап
Лиам
23
Шмодикс
Сэмми
Тоттенхэм
4-3-3
Ипсвич
3-4-3

История личных встреч

Тоттенхэм
Ипсвич

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 4 0.36
Джонсон Бреннан 4 0.36
Хын Мин Сон 3 0.27
Мэддисон Джеймс 3 0.27
Кулушевски Деян 2 0.18
Биссума Ив 2 0.18
Ромеро Кристиан 1 0.09
Порро Педро 1 0.09
Сарр Пап Матар 0 0
Ван де Вен Микки 0 0
Вернер Тимо 0 0
Ришарлисон 0 0
Удоджи Дестини 0 0
Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делап Лиам 5 0.45
Шмодикс Сэмми 3 0.27
Дэвис Лейф 1 0.09
Морси Сэм 1 0.09
Хирст Джордж 1 0.09
Чаплин Конор 0 0
Джонсон Бен 0 0
Кларк Джек 0 0
Хатчинсон Омари 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван де Вен Микки 4 0
Бентанкур Родриго 3 0
Кулушевски Деян 3 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Биссума Ив 2 0
Порро Педро 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Удоджи Дестини 2 0
Викарио Гульельмо 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Ришарлисон 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Спенс Джед 1 0
Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Хатчинсон Омари 3 0
Кларк Гарри 1 1
Туанзебе Аксел 2 0
Тейлор Джек 2 0
Делап Лиам 2 0
Аль-Хамади Али 2 0
Бёрнс Уэс 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Чаплин Конор 1 0
Хирст Джордж 1 0
Каюсте Йенс 1 0
Мурич Ариянет 1 0
Вулфенден Люк 1 0
Кларк Джек 1 0
О'Ши Дара 1 0
Дэвис Лейф 1 0
Гривз Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Ипсвич
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
7
Тоттенхэм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ипсвич
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

4
4
Тоттенхэм
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Ипсвич
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
14%
2
29%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
2
29%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
4
33%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
17%
2
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
4
50%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

20
11
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
15%
4
36%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
5
25%
2
18%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
5
25%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
5
38%
3
15%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
1
8%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Галатасарай - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0
Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4
Ипсвич
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ипсвич - Лестер 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3 Ипсвич - Эвертон 0:2 Вест Хэм - Ипсвич 4:1
Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0

Результаты матчей

Тоттенхэм
Ипсвич

Точный счет

4:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

4
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Ипсвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5
1
4
4
1
2.5
3
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
2
8
5
5
2.5
1
9
3
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 1 1 21 - 6 28
2.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 2 2 22 - 13 23
3.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 11 6 4 1 15 - 7 22
4.
Брайтон
 Заявка 11 5 4 2 19 - 15 19
5.
Челси
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
6.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7.
Фулхэм
 Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
8.
Астон Вилла
 Заявка 11 5 3 3 17 - 17 18
9.
Тоттенхэм
 0:2 Заявка 11 5 1 5 22 - 13 16
10.
Брентфорд
 Заявка 11 5 1 5 22 - 22 16
11.
Борнмут
 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
12.
Манчестер Юнайтед
 2:0 Заявка 11 4 3 4 11 - 12 15
13.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Лестер
 0:2 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16.
Эвертон
 Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
17.
Ипсвич
 2:0 Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 1 4 6 8 - 15 7
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 1 3 7 16 - 27 6
20.
Саутгемптон
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
4.
Тоттенхэм
 0:2 Заявка 6 4 0 2 15 - 6 12
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
6.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
7.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
8.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
9.
Фулхэм
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
10.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
11.
Манчестер Юнайтед
 2:0 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
12.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Лестер
 0:2 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 2:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
6.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Манчестер Юнайтед
 2:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
10.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
11.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
13.
Лестер
 0:2 Заявка 6 1 2 3 9 - 13 5
14.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ипсвич
 2:0 Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
16.
Тоттенхэм
 0:2 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
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Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Борнмут Кристи Райан 5
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  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлено четыре минуты.
  • 44'
    Даже в самом страшном сне не могли представить такого болельщики "Тоттенхэма", а особенно после столь активного начала встречи.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Лиам Делап! Контратака "Ипсвича", пошла передача на Шмодикса, который прострелил во вратарскую, сыграл на выходе Викарио, но отбил в Дрэгушина, первым сориентировался Делап и поразил пустые ворота.
  • 42'
    Мурич ошибся в передаче, выкатил он мяч на Сарра, который сразу же сыграл на Сона, а тот в простейшей ситуации не смог найти партнера в штрафной.
  • 41'
    Совсем перестала клеиться игра у футболистов "Тоттенхэма", вполне стоит ожидать замены в перерыве, надо как-то отыгрываться. 
  • 40'
    Соланке интересно по мысли скидывал мяч в штрафную на Сона, но не позволили защитника "Ипсвича" прорваться капитану хозяев.
  • 39'
    Так и не появился пока на поле Вернер, возможно, что после перерыва выйдет немец, если Соланке так и не сможет разбегаться.
  • 38'
    Очередная подача с правого фланга в штрафную площадь "Ипсвича", но мяч прилетел точно в руки Мурича, никуда не торопится вратарь гостей.
  • 37'
    Сон сыграл в штрафную на Удоджи, который завалился на газон после подката Дэвиса, но было сыграно в рамках правил.
  • 36'
    Заброс на Соланке, который боролся с защитником, но до мяча так и не добрался, а могло бы получиться очень опасно.
  • 35'
    Очень много брака в исполнении футболистов "Тоттенхэма", не получается у них доводить мяч до Соланке, который способен решить эпизод.
  • 34'
    Затяжная пауза тем временем у нас, кажется, что потребуется замена Соланке, потому что уже переодевается на скамейке Вернер.
  • Травма, повреждение
    33'
    Мало кто мог предположить такое, гораздо интереснее выглядел "Тоттенхэм", тем временем оказывают помощь Соланке, на газоне нападающий.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Сэмми Шмодикс! Красивейший гол! Подача с правого фланга в штрафную "Тоттенхэма", взлетел мяч над штрафной после борьбы Ромеро с нападающим, сориентировался Шмодикс и ударом через себя прошил Викарио.
  • 30'
    На коротке пытались разыграть комбинацию футболисты "Тоттенхэма", Соланке тонко выводил на ударную позицию Кулусевски, успели прервать передачу защитники.
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    • 29'
      Далеко не самым лучшим образом играет сегодня Сон, вот и сейчас сделал он непонятную передачу через центр, в результате чего едва не убежали в контратаку гости.
    • Угловой
      28'
      Очередной угловой в исполнении "Тоттенхэма", на этот раз решили разыграть, после чего пошла подача точно в руки Муричу.
    • 27'
      В активный прессинг на чужой половине поля пошли футболисты "Ипсвича", в результате чего нарушает правила на Сарре Морси.
    • Опасный момент
      26'
      Джонсон простреливал с правого фланга, рикошет, едва мяч не залетел в ближний угол, успел среагировать Мурич.
    • 25'
      Многообещающим было начало матча, но в последние минуты скорости совсем упали, перекатывает мяч на своей половине поля "Ипсвич".
    • Травма, повреждение
      24'
      Хатчинсон посидел на газоне, вышли работники медицинской бригады на поле, самостоятельно он покидает пределы поля.
    • 23'
      Чаще стали подавать в штрафную футболисты хозяев, но точность осталает желать лучшего, не в полной мере удается задействовать все сильные стороны Соланке.
    • Желтая карточка
      22'
      Туанзебе получил желтую карточку за фол в центре поля. Тем временем продолжает большими силами наступать "Тоттенхэм".
    • 21'
      Удоджи сыграл налево на Сона, а тот с левой ноги выполнил подачу в штрафную, но получилось точно в руки Муричу.
    • Угловой
      20'
      Две подряд подачи от Кулушевски, но никто из футболистов "Тоттенхэма" до мяча не добрался, впрочем не смогли убежать в контратаку гости.
    • Опасный момент
      19'
      Соланке принял мяч в чужой штрафной, и пробил с разворота в ближний угол, каким-то чудом спаает свою команду Мурич.
    • 18'
      Удоджи подсунул мяч Сону на своей половине поля, сориентировался капитан "Тоттенхэма", в результате чего сфолил на нем Джонсон.
    • 17'
      Прорвался по левому флангу Шмодикс, прострелил, но никого из его партнёров там не оказалось, подбор остался за "Тоттенхэмом".
    • 16'
      Пытаются выманить на свою половину поля соперника футболисты "Тоттенхэма", немного активнее начинает подниматься "Ипсвич".
    • 15'
      Включились в прессинг хозяева, в результате чего выбивается мяч за боковую линию защитниками "Ипсвича", очередное наступление "Тоттенхэма".
    • 14'
      Успокоилась игра после крайне активного начала, мяч под контролем футболистов "Тоттенхэма", что вполне себе ожидаемо.
    • 13'
      Порро попытался начать атаку длинной передачей, но не понял замысел партнёра Джонсон, просто так отдали мяч хозяева.
    • 12'
      Сар отобрал мяч в центре поля, классно ушел от двух оппонентов, в одиночку пошел в атаку по правому флангу, а затем сделал крайне неточную передачу.
    • 11'
      Сон обыграл троих соперников на левом фланге, вошёл в штрафную и сразу же пробил в дальний угол, получилось точно в руки Муричу.
    • 10'
      Соланке оказался самым расторопным в чужой штрафной и сразу же пробил по воротам, успели заблокировать этот выстрел защитники, угловой.
    • Штанга
      9'
      Дэвис от правого углового флажка выполнил подачу в центр штрафной, откуда затылком пробил по воротам Берджесс, но угодил в перекладину.
    • 8'
      Дэвис с левого фланга выполнял подачу на дальнюю штунга, в последний момент успел добраться до мяча Удоджи, выбив его на угловой.
    • 7'
      Комбинировали на правом фланге атаки Джонсон и Порро, но передача последнего была прервана одним из защитников.
    • 6'
      Соланке взял инициативу на себя, протащил мяч сквозь трех соперников, но дальше решил отыграть на фланг, продолжается атака "Тоттенхэма".
    • 5'
      Закрепились хозяева на чужой половине поля, владеют уверенно мячом, но до обострения дело пока не доходит.
    • Опасный момент
      4'
      Очень опасным моментом отвечает "Тоттенхэм". Сон забросил мяч во вратарскую, куда ворвался Джонсон и подставил ногу, уже был отыгран Мурич, но получилось рядом со штангой.
    • Угловой
      3'
      Пошла подача в штрафную "Тоттенхэма" от правого углового флажка, серия рикошетов, после чего мяч ушел за лицевую линию. От ворот.
    • Опасный момент
      2'
      Хатчинсон прорвался по правому флангу и выполнил заброс в штрафную на Шмодикса, который выскочил из-за спин защитников, но Викарио спасает.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! Развели с центра поля футболисты "Тоттенхэма".
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 38.5% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:2 Ипсвич

    Исход игры
    Тоттенхэм
    98.4% (120)
    Ничья
    0.8% (1)
    Ипсвич
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (65)
    Меньше
    43.48% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    44.35% (51)
    Нет
    55.65% (64)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    38.5% (47)
    3:1 Тоттенхэм
    19.7% (24)
    2:1 Тоттенхэм
    16.4% (20)
    3:0 Тоттенхэм
    10.7% (13)
    4:1 Тоттенхэм
    3.3% (4)
    1:0 Тоттенхэм
    2.5% (3)
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