Так и не появился пока на поле Вернер, возможно, что после перерыва выйдет немец, если Соланке так и не сможет разбегаться.

Соланке интересно по мысли скидывал мяч в штрафную на Сона, но не позволили защитника "Ипсвича" прорваться капитану хозяев.

Совсем перестала клеиться игра у футболистов "Тоттенхэма", вполне стоит ожидать замены в перерыве, надо как-то отыгрываться.

Мурич ошибся в передаче, выкатил он мяч на Сарра, который сразу же сыграл на Сона, а тот в простейшей ситуации не смог найти партнера в штрафной.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Лиам Делап! Контратака "Ипсвича", пошла передача на Шмодикса, который прострелил во вратарскую, сыграл на выходе Викарио, но отбил в Дрэгушина, первым сориентировался Делап и поразил пустые ворота.

Даже в самом страшном сне не могли представить такого болельщики "Тоттенхэма", а особенно после столь активного начала встречи.

К основному времени первого тайма добавлено четыре минуты.

На коротке пытались разыграть комбинацию футболисты "Тоттенхэма", Соланке тонко выводил на ударную позицию Кулусевски, успели прервать передачу защитники.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Сэмми Шмодикс! Красивейший гол! Подача с правого фланга в штрафную "Тоттенхэма", взлетел мяч над штрафной после борьбы Ромеро с нападающим, сориентировался Шмодикс и ударом через себя прошил Викарио.

Мало кто мог предположить такое, гораздо интереснее выглядел "Тоттенхэм", тем временем оказывают помощь Соланке, на газоне нападающий.

Затяжная пауза тем временем у нас, кажется, что потребуется замена Соланке, потому что уже переодевается на скамейке Вернер.

Очень много брака в исполнении футболистов "Тоттенхэма", не получается у них доводить мяч до Соланке, который способен решить эпизод.

Заброс на Соланке, который боролся с защитником, но до мяча так и не добрался, а могло бы получиться очень опасно.

Сон сыграл в штрафную на Удоджи, который завалился на газон после подката Дэвиса, но было сыграно в рамках правил.

Очередная подача с правого фланга в штрафную площадь "Ипсвича", но мяч прилетел точно в руки Мурича, никуда не торопится вратарь гостей.

Две подряд подачи от Кулушевски, но никто из футболистов "Тоттенхэма" до мяча не добрался, впрочем не смогли убежать в контратаку гости.

Удоджи сыграл налево на Сона, а тот с левой ноги выполнил подачу в штрафную, но получилось точно в руки Муричу.

Туанзебе получил желтую карточку за фол в центре поля. Тем временем продолжает большими силами наступать "Тоттенхэм".

Чаще стали подавать в штрафную футболисты хозяев, но точность осталает желать лучшего, не в полной мере удается задействовать все сильные стороны Соланке.

Хатчинсон посидел на газоне, вышли работники медицинской бригады на поле, самостоятельно он покидает пределы поля.

Многообещающим было начало матча, но в последние минуты скорости совсем упали, перекатывает мяч на своей половине поля "Ипсвич".

Джонсон простреливал с правого фланга, рикошет, едва мяч не залетел в ближний угол, успел среагировать Мурич.

В активный прессинг на чужой половине поля пошли футболисты "Ипсвича", в результате чего нарушает правила на Сарре Морси.

Очередной угловой в исполнении "Тоттенхэма", на этот раз решили разыграть, после чего пошла подача точно в руки Муричу.

Далеко не самым лучшим образом играет сегодня Сон, вот и сейчас сделал он непонятную передачу через центр, в результате чего едва не убежали в контратаку гости.

19' Соланке принял мяч в чужой штрафной, и пробил с разворота в ближний угол, каким-то чудом спаает свою команду Мурич.

18' Удоджи подсунул мяч Сону на своей половине поля, сориентировался капитан "Тоттенхэма", в результате чего сфолил на нем Джонсон.

17' Прорвался по левому флангу Шмодикс, прострелил, но никого из его партнёров там не оказалось, подбор остался за "Тоттенхэмом".

16' Пытаются выманить на свою половину поля соперника футболисты "Тоттенхэма", немного активнее начинает подниматься "Ипсвич".

15' Включились в прессинг хозяева, в результате чего выбивается мяч за боковую линию защитниками "Ипсвича", очередное наступление "Тоттенхэма".

14' Успокоилась игра после крайне активного начала, мяч под контролем футболистов "Тоттенхэма", что вполне себе ожидаемо.

13' Порро попытался начать атаку длинной передачей, но не понял замысел партнёра Джонсон, просто так отдали мяч хозяева.

12' Сар отобрал мяч в центре поля, классно ушел от двух оппонентов, в одиночку пошел в атаку по правому флангу, а затем сделал крайне неточную передачу.

11' Сон обыграл троих соперников на левом фланге, вошёл в штрафную и сразу же пробил в дальний угол, получилось точно в руки Муричу.

10' Соланке оказался самым расторопным в чужой штрафной и сразу же пробил по воротам, успели заблокировать этот выстрел защитники, угловой.

9' Дэвис от правого углового флажка выполнил подачу в центр штрафной, откуда затылком пробил по воротам Берджесс, но угодил в перекладину.

8' Дэвис с левого фланга выполнял подачу на дальнюю штунга, в последний момент успел добраться до мяча Удоджи, выбив его на угловой.

7' Комбинировали на правом фланге атаки Джонсон и Порро, но передача последнего была прервана одним из защитников.

6' Соланке взял инициативу на себя, протащил мяч сквозь трех соперников, но дальше решил отыграть на фланг, продолжается атака "Тоттенхэма".

5' Закрепились хозяева на чужой половине поля, владеют уверенно мячом, но до обострения дело пока не доходит.

4' Очень опасным моментом отвечает "Тоттенхэм". Сон забросил мяч во вратарскую, куда ворвался Джонсон и подставил ногу, уже был отыгран Мурич, но получилось рядом со штангой.

3' Пошла подача в штрафную "Тоттенхэма" от правого углового флажка, серия рикошетов, после чего мяч ушел за лицевую линию. От ворот.

2' Хатчинсон прорвался по правому флангу и выполнил заброс в штрафную на Шмодикса, который выскочил из-за спин защитников, но Викарио спасает.