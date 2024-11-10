Тур: 11. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Инглэнд Даррен
Ход матча
21'
31'
0:1
43'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Порро
Педро
26
О'Ши
Дара
18
Джонсон
Бен
12
Каюсте
Йенс
19
Делап
Лиам
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Дэвис БенЗащитник
-
14 Грэй АрчиЗащитник
-
24 Спенс ДжедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вернер ТимоНападающий
-
42 Лэнкшир УиллНападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
-
18 Джонсон БенПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Делап ЛиамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Кларк ДжекПолузащитник
-
10 Чаплин КонорПолузащитник
-
27 Хирст ДжорджНападающий
-
Главный тренер: Маккенна Киран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Тоттенхэм
Ипсвич
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|4
|0.36
|Джонсон Бреннан
|4
|0.36
|Хын Мин Сон
|3
|0.27
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.27
|Кулушевски Деян
|2
|0.18
|Биссума Ив
|2
|0.18
|Ромеро Кристиан
|1
|0.09
|Порро Педро
|1
|0.09
|Сарр Пап Матар
|0
|0
|Ван де Вен Микки
|0
|0
|Вернер Тимо
|0
|0
|Ришарлисон
|0
|0
|Удоджи Дестини
|0
|0
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делап Лиам
|5
|0.45
|Шмодикс Сэмми
|3
|0.27
|Дэвис Лейф
|1
|0.09
|Морси Сэм
|1
|0.09
|Хирст Джордж
|1
|0.09
|Чаплин Конор
|0
|0
|Джонсон Бен
|0
|0
|Кларк Джек
|0
|0
|Хатчинсон Омари
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван де Вен Микки
|4
|0
|Бентанкур Родриго
|3
|0
|Кулушевски Деян
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Биссума Ив
|2
|0
|Порро Педро
|2
|0
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Удоджи Дестини
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Спенс Джед
|1
|0
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морси Сэм
|4
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|1
|Хатчинсон Омари
|3
|0
|Кларк Гарри
|1
|1
|Туанзебе Аксел
|2
|0
|Тейлор Джек
|2
|0
|Делап Лиам
|2
|0
|Аль-Хамади Али
|2
|0
|Бёрнс Уэс
|1
|0
|Шмодикс Сэмми
|1
|0
|Чаплин Конор
|1
|0
|Хирст Джордж
|1
|0
|Каюсте Йенс
|1
|0
|Мурич Ариянет
|1
|0
|Вулфенден Люк
|1
|0
|Кларк Джек
|1
|0
|О'Ши Дара
|1
|0
|Дэвис Лейф
|1
|0
|Гривз Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Ипсвич
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
7
Тоттенхэм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ипсвич
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
4
4
Тоттенхэм
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Ипсвич
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
14
7
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
14%
2
29%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
2
29%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
4
33%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
17%
2
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
4
50%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
20
11
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
15%
4
36%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
5
25%
2
18%
76-90
Пропущено
13
20
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
5
25%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
5
38%
3
15%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
1
8%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Галатасарай - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0
Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4
Ипсвич
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ипсвич - Лестер 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3 Ипсвич - Эвертон 0:2 Вест Хэм - Ипсвич 4:1
Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0
Результаты матчей
Тоттенхэм
Ипсвич
Точный счет
4:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
4
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Ипсвич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
14
41
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
64
28
55
19
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 6
|28
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 13
|23
|3.
|1:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 7
|22
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 15
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|9.
|0:2 Заявка
|11
|5
|1
|5
|22 - 13
|16
|10.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|22 - 22
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|12.
|2:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|13.
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|0:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|17.
|2:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|16 - 27
|6
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|4.
|0:2 Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|7.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|10.
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|11.
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|2:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|2:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|11.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|0:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|2:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|16.
|0:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
|Борнмут
|Кристи Райан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:2 Ипсвич
Исход игры
Тоттенхэм
98.4% (120)
Ничья
0.8% (1)
Ипсвич
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (65)
Меньше
43.48% (50)
Обе команды забьют
Да
44.35% (51)
Нет
55.65% (64)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
38.5% (47)
3:1 Тоттенхэм
19.7% (24)
2:1 Тоттенхэм
16.4% (20)
3:0 Тоттенхэм
10.7% (13)
4:1 Тоттенхэм
3.3% (4)
1:0 Тоттенхэм
2.5% (3)
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