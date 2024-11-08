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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Тоттенхэм
 
Позже
Ипсвич
Прогнозы 41
Тоттенхэм 100% (41)
X 0% (0)
Ипсвич 0% (0)
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Тоттенхэм
Ничья
Ипсвич
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Тоттенхэм
Ипсвич

История личных встреч

Тоттенхэм
Ипсвич

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 4 0.4
Джонсон Бреннан 4 0.4
Хын Мин Сон 3 0.3
Мэддисон Джеймс 3 0.3
Кулушевски Деян 2 0.2
Биссума Ив 2 0.2
Ромеро Кристиан 1 0.1
Порро Педро 1 0.1
Сарр Пап Матар 0 0
Ван де Вен Микки 0 0
Вернер Тимо 0 0
Ришарлисон 0 0
Удоджи Дестини 0 0
Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делап Лиам 5 0.5
Шмодикс Сэмми 2 0.2
Дэвис Лейф 1 0.1
Морси Сэм 1 0.1
Хирст Джордж 1 0.1
Чаплин Конор 0 0
Джонсон Бен 0 0
Кларк Джек 0 0
Хатчинсон Омари 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван де Вен Микки 4 0
Бентанкур Родриго 3 0
Кулушевски Деян 3 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Биссума Ив 2 0
Порро Педро 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Удоджи Дестини 2 0
Викарио Гульельмо 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Ришарлисон 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Спенс Джед 1 0
Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Хатчинсон Омари 3 0
Кларк Гарри 1 1
Тейлор Джек 2 0
Делап Лиам 2 0
Аль-Хамади Али 2 0
Бёрнс Уэс 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Чаплин Конор 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Хирст Джордж 1 0
Каюсте Йенс 1 0
Мурич Ариянет 1 0
Вулфенден Люк 1 0
Кларк Джек 1 0
О'Ши Дара 1 0
Дэвис Лейф 1 0
Гривз Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Ипсвич
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
7
Тоттенхэм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ипсвич
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

4
4
Тоттенхэм
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Ипсвич
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
14%
2
29%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
2
29%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
4
33%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
17%
2
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
4
50%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

20
11
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
15%
4
36%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
2
10%
1
9%
61-75
5
25%
2
18%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
5
25%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
5
38%
3
15%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
1
8%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Галатасарай - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0
Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4
Ипсвич
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ипсвич - Лестер 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3 Ипсвич - Эвертон 0:2 Вест Хэм - Ипсвич 4:1
Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0

Результаты матчей

Тоттенхэм
Ипсвич

Точный счет

4:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

4
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Ипсвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5
1
4
4
1
2.5
3
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
2
8
5
5
2.5
1
9
3
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 2 1 21 - 11 23
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Челси
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 5 3 2 17 - 15 18
7.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 1 4 22 - 11 16
8.
Брайтон
 Заявка 10 4 4 2 17 - 14 16
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
10.
Фулхэм
 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
11.
Ньюкасл
 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
12.
Брентфорд
 Заявка 10 4 1 5 19 - 20 13
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Вест Хэм
 Заявка 10 3 2 5 13 - 19 11
15.
Лестер
 Заявка 10 2 4 4 14 - 18 10
16.
Эвертон
 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 1 4 5 8 - 13 7
18.
Ипсвич
 Заявка 10 0 5 5 10 - 21 5
19.
Саутгемптон
 Заявка 10 1 1 8 7 - 19 4
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 0 3 7 14 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
2.
Брентфорд
 Заявка 5 4 1 0 15 - 9 13
3.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 15 - 4 12
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
5.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
6.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Фулхэм
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
15.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Астон Вилла
 Заявка 5 3 1 1 10 - 9 10
6.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
9.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
12.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
15.
Эвертон
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
18.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Челси Кукурелья Марк 5
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Ипсвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 ноября 2024, осталось 2 дня 7 часов 29 минут.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

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    • Прогнозы 41
    Тоттенхэм 100% (41)
    X 0% (0)
    Ипсвич 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Ипсвич
    6.80
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ипсвич

    Исход игры
    Тоттенхэм
    100% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Ипсвич
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (21)
    Меньше
    46.15% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (13)
    Нет
    66.67% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    39% (16)
    3:0 Тоттенхэм
    17.1% (7)
    3:1 Тоттенхэм
    12.2% (5)
    2:1 Тоттенхэм
    12.2% (5)
    1:0 Тоттенхэм
    4.9% (2)
    4:1 Тоттенхэм
    4.9% (2)
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