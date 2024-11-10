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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Юве Стабия
0:1
Первый тайм: 45+'
Специя
0'
0:1
18' Гол
Эспозито Франческо
29' Желтая карточка
Висневски Пшемыслав
43' Желтая карточка
Ди Серио Джузеппе

Ход матча

18'
0:1
Эспозито Франческо
(Ди Серио Джузеппе)
29'
 
Висневски Пшемыслав
43'
 
Ди Серио Джузеппе

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Юве Стабия
Ничья
Специя
3.20
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3.03
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2.85
Все Коэффициенты
20
Тиам
Демба
4
Marco
Ruggero
24
Варньер
Марко
23
Francesco
Folino
15
Флориани
Романо
29
Фортини
Никколо
8
Бульо
Давиде
10
Пьеробон
Кристиан
98
Мости
Никола
37
Майстро
Фабио
9
Адоранте
Андреа
66
Гори
Стефано
2
Висневски
Пшемыслав
55
Христов
Петко
77
Бертола
Николо
37
Матею
Алеш
7
Элия
Сальваторе
8
Надь
Адам
5
Эспозито
Сальваторе
36
Канделари
Пьетро
20
Ди
Серио
Джузеппе
9
Эспозито
Франческо
Юве Стабия
3-4-2-1
Специя
3-4-1-2

История личных встреч

Юве Стабия
Специя

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

СB
3:1
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
2:3

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
67

Бомбардиры внутри турнира

Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адоранте Андреа 5 (1) 0.38
Майстро Фабио 2 0.15
Артистико Габриэле 2 0.15
Пископо Кевин 1 0.08
Варньер Марко 1 0.08
Marco Bellich 1 0.08
Francesco Folino 1 0.08
Мости Никола 0 0
Пьеробон Кристиан 0 0
Бульо Давиде 0 0
Marco Ruggero 0 0
Флориани Романо 0 0
Giuseppe Leone 0 0
Фортини Никколо 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Франческо 6 0.46
Бертола Николо 3 0.23
Эспозито Сальваторе 2 (2) 0.15
Христов Петко 2 0.15
Солери Эдоардо 2 0.15
Ди Серио Джузеппе 1 0.08
Аурелио Джузеппе 1 0.08
Матею Алеш 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Чолак Антонио-Мирко 0 0

Карточки

Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francesco Folino 5 1
Marco Ruggero 6 0
Бульо Давиде 4 0
Matteo Baldi 3 0
Андреони Кристиан 2 0
Мели Марко 2 0
Marco Bellich 2 0
Флориани Романо 2 0
Тиам Демба 1 0
Канделлоне Леонардо 1 0
Варньер Марко 1 0
Артистико Габриэле 1 0
Giuseppe Leone 1 0
Фортини Никколо 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспозито Сальваторе 4 0
Бертола Николо 4 0
Виньяли Лука 2 1
Солери Эдоардо 3 0
Надь Адам 3 0
Ди Серио Джузеппе 3 0
Реца Аркадиуш 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Христов Петко 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Фальчинелли Диего 1 0
Матею Алеш 1 0
Кассата Франческо 1 0
Дельи Инноченти Дуччо 1 0

Результаты матчей

Юве Стабия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Специя
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Юве Стабия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Специя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
10
Юве Стабия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Специя
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

13
16
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
15%
4
25%
76-90

Пропущено

13
8
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
3
38%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Юве Стабия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Каррарезе - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Козенца - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кремонезе 1:2
Сампдория - Юве Стабия 1:2 Юве Стабия - Пиза 2:0 Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0
Специя
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Специя - Модена 1:0 Брешия - Специя 1:1 Специя - Бари 0:0 Салернитана - Специя 0:2
Специя - Реджана 1:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Кремонезе - Специя 1:1 Специя - Чезена 2:1 Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0

Результаты матчей

Юве Стабия
Специя

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Юве Стабия
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
5
7
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 13 8 4 1 25 - 12 28
2.
Пиза
 13 8 4 1 23 - 12 28
3.
Специя
 1:0 13 7 6 0 17 - 8 27
4.
Чезена
 0:0 13 5 4 4 20 - 18 19
5.
Кремонезе
 13 5 3 5 18 - 17 18
6.
Козенца
 13 4 6 3 13 - 13 18
7.
Брешия
 13 5 2 6 18 - 20 17
8.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
9.
Юве Стабия
 0:1 13 4 5 4 13 - 14 17
10.
Реджана
 2:1 13 4 4 5 13 - 14 16
11.
Мантуя
 13 4 4 5 12 - 15 16
12.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 18 15
13.
Бари
 12 2 8 2 13 - 11 14
14.
Модена
 13 3 5 5 18 - 19 14
15.
Читтаделла
 0:0 13 3 5 5 7 - 15 14
16.
Катанзаро
 1:2 13 2 8 3 12 - 11 14
17.
Салернитана
 12 3 4 5 13 - 16 13
18.
Зюйдтироль
 13 4 1 8 14 - 20 13
19.
Каррарезе
 13 3 4 6 11 - 15 13
20.
Фрозиноне
 13 1 7 5 8 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
2.
Специя
 1:0 6 5 1 0 10 - 4 16
3.
Чезена
 0:0 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
5.
Сассуоло
 6 4 1 1 12 - 6 13
6.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
7.
Реджана
 2:1 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
9.
Катанзаро
 1:2 7 2 4 1 10 - 6 10
10.
Каррарезе
 6 2 3 1 6 - 3 9
11.
Козенца
 7 2 3 2 5 - 6 9
12.
Салернитана
 6 2 2 2 8 - 9 8
13.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
15.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
16.
Юве Стабия
 0:1 6 2 1 3 7 - 8 7
17.
Зюйдтироль
 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Читтаделла
 0:0 6 0 5 1 2 - 3 5
20.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Специя
 1:0 7 2 5 0 7 - 4 11
5.
Кремонезе
 7 3 1 3 12 - 10 10
6.
Юве Стабия
 0:1 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Читтаделла
 0:0 7 3 0 4 5 - 12 9
9.
Сампдория
 7 2 2 3 13 - 14 8
10.
Брешия
 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Бари
 5 1 3 1 5 - 3 6
12.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Салернитана
 6 1 2 3 5 - 7 5
14.
Реджана
 2:1 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
16.
Катанзаро
 1:2 6 0 4 2 2 - 5 4
17.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
18.
Чезена
 0:0 6 0 3 3 4 - 8 3
19.
Модена
 6 0 3 3 6 - 10 3
20.
Мантуя
 7 0 2 5 5 - 12 2
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Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 7
Специя Эспозито Франческо 6
Пиза Трамони Маттео 5 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 5 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 5
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Юве Стабия Marco Ruggero 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Сампдория Риччо Алессандро 1 4
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 4
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Юве Стабия
Ничья
Специя
3.20
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3.03
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2.85
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Юве Стабия
Специя
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