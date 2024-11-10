Тур: 13. Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia.
0:3
Конец матча
0'
0:1
18' ГолЭспозито Франческо
29' Желтая карточкаВисневски Пшемыслав
43' Желтая карточкаДи Серио Джузеппе
45' Желтая карточкаMarco Ruggero
48' Желтая карточкаЭлия Сальваторе
58' Желтая карточкаКанделари Пьетро
0:1
76' Не забитый пенальтиЭспозито Сальваторе
0:2
77' ГолЭспозито Сальваторе
84' Желтая карточкаАдоранте Андреа
0:3
88' ГолЧолак Антонио-Мирко
90'+6
Ход матча
18'
45'
48'
58'
76'
77'
84'
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 10
-
6 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
23 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
387 Количество передач 228
-
62 Владение мячом, % 38
20
Тиам
Демба
98
Мости
Никола
- Основной состав
-
20 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Мости НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мели МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Matteo Baldi
-
-
-
-
Главный тренер: Guido Pagliuca
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
80 Rachid Kouda
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Юве Стабия
Специя
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.83
1.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
67
Бомбардиры внутри турнира
Юве Стабия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адоранте Андреа
|5 (1)
|0.38
|Майстро Фабио
|2
|0.15
|Артистико Габриэле
|2
|0.15
|Пископо Кевин
|1
|0.08
|Варньер Марко
|1
|0.08
|Marco Bellich
|1
|0.08
|Francesco Folino
|1
|0.08
|Мости Никола
|0
|0
|Пьеробон Кристиан
|0
|0
|Бульо Давиде
|0
|0
|Marco Ruggero
|0
|0
|Флориани Романо
|0
|0
|Giuseppe Leone
|0
|0
|Фортини Никколо
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Франческо
|6
|0.46
|Эспозито Сальваторе
|3 (2)
|0.23
|Бертола Николо
|3
|0.23
|Христов Петко
|2
|0.15
|Солери Эдоардо
|2
|0.15
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.08
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0.08
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.08
|Матею Алеш
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
Карточки
Юве Стабия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Ruggero
|7
|0
|Francesco Folino
|5
|1
|Бульо Давиде
|4
|0
|Matteo Baldi
|3
|0
|Андреони Кристиан
|2
|0
|Мели Марко
|2
|0
|Marco Bellich
|2
|0
|Флориани Романо
|2
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Канделлоне Леонардо
|1
|0
|Варньер Марко
|1
|0
|Адоранте Андреа
|1
|0
|Артистико Габриэле
|1
|0
|Giuseppe Leone
|1
|0
|Фортини Никколо
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|Ди Серио Джузеппе
|4
|0
|Бертола Николо
|4
|0
|Виньяли Лука
|2
|1
|Солери Эдоардо
|3
|0
|Надь Адам
|3
|0
|Висневски Пшемыслав
|3
|0
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Кассата Франческо
|1
|0
|Элия Сальваторе
|1
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Результаты матчей
Юве Стабия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Специя
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Юве Стабия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Специя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
10
Юве Стабия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Специя
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
13
19
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
3
16%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
2
15%
6
32%
76-90
Пропущено
16
8
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
2
25%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
5
31%
3
38%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
4
25%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Юве Стабия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Каррарезе - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Козенца - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кремонезе 1:2
Сампдория - Юве Стабия 1:2 Юве Стабия - Пиза 2:0 Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0
Специя
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Специя - Модена 1:0 Брешия - Специя 1:1 Специя - Бари 0:0 Салернитана - Специя 0:2
Специя - Реджана 1:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Кремонезе - Специя 1:1 Специя - Чезена 2:1 Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0
Результаты матчей
Юве Стабия
Специя
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Юве Стабия
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
25
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
49
67
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 12
|28
|2.
|13
|8
|4
|1
|23 - 12
|28
|3.
|13
|7
|6
|0
|19 - 8
|27
|4.
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|5.
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|6.
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|7.
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|8.
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|9.
|13
|4
|5
|4
|13 - 16
|17
|10.
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|12.
|0:0
|13
|2
|9
|2
|13 - 11
|15
|13.
|13
|2
|9
|2
|13 - 11
|15
|14.
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|15.
|13
|3
|5
|5
|13 - 15
|14
|16.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|17.
|13
|4
|1
|8
|14 - 20
|13
|18.
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|19.
|13
|3
|4
|6
|7 - 17
|13
|20.
|13
|1
|7
|5
|8 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|11.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|18.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|19.
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|20.
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|2.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|7
|2
|5
|0
|9 - 4
|11
|5.
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|6.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|7
|3
|0
|4
|5 - 12
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|13 - 14
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 3
|7
|12.
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|13.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|19.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|8
|Специя
|Эспозито Франческо
|6
|Пиза
|Трамони Маттео
|5 (2)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|5 (1)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|7
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Сампдория
|Риччо Алессандро
|1 4
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 4