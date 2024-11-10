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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Ноттингем Форест
0:0
Первый тайм: 10'
Ньюкасл
0'
7' Желтая карточка
Бёрн Дэн

Ход матча

7'
 
Бёрн Дэн

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 120
Ноттингем Форест 28.3% (34)
X 36.7% (44)
Ньюкасл 35% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ноттингем Форест
Ничья
Ньюкасл
3.30
3.40
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2.85
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Селс
Матц
34
Эйна
Ола
31
Миленкович
Никола
5
Мурильо
Джейсон
19
Морено
Алекс
22
Йейтс
Райан
16
Домингес
Николас
21
Эланга
Энтони
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
22
Поуп
Ник
21
Ливраменто
Валентино
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
10
Гордон
Энтони
14
Исак
Александр
7
Жоэлинтон
Ноттингем Форест
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Ноттингем Форест
Ньюкасл

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

12 матчей

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

КЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
3:1
КЛ
2:3
Ч
3:1
Ч
2:1
КC
2:2
Ч
2:0
Ч
1:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
1.4

Среднее время на гол

52
64

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.83
1.42

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

49
63

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 8 (1) 0.73
Хадсон-Одои Каллум 2 0.18
Эйна Ола 1 0.09
Йейтс Райан 1 0.09
Гиббс-Уайт Морган 1 0.09
Соса Рамон 1 0.09
Андерсон Эллиот 0 0
Морено Алекс 0 0
Миленкович Никола 0 0
Эланга Энтони 0 0
Силва Жота 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 3 0.27
Барнс Харви 3 0.27
Гордон Энтони 2 (1) 0.18
Шёр Фабиан 1 0.09
Жоэлинтон 1 0.09
Мёрфи Джейкоб 0 0
Холл Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Уиллок Джо 0 0
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 2 1
Нуну Эшпириту Санту 2 1
Домингес Николас 3 0
Андерсон Эллиот 3 0
Уильямс Неко 3 0
Уорд-Праус Джеймс 1 1
Селс Матц 2 0
Морено Алекс 2 0
Сангаре Ибрахим 2 0
Йейтс Райан 2 0
Вуд Крис 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Эйна Ола 1 0
Миленкович Никола 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Эланга Энтони 1 0
Силва Жота 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 4 1
Бёрн Дэн 5 0
Жоэлинтон 4 0
Холл Льюис 3 0
Тонали Сандро 3 0
Лонгстафф Шон 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Поуп Ник 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Келли Ллойд 1 0
Уиллок Джо 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ньюкасл
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Ноттингем Форест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
6
Ноттингем Форест
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Ньюкасл
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
14%
1
9%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
5
36%
1
9%
61-75
1
7%
3
27%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
4
44%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Ноттингем Форест 1:1
Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Ньюкасл - Брайтон 0:1
Эвертон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Ньюкасл

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
2
8
2
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 1 1 21 - 6 28
2.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 2 2 22 - 13 23
3.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 11 5 5 1 14 - 7 20
4.
Брайтон
 Заявка 11 5 4 2 19 - 15 19
5.
Челси
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
6.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7.
Фулхэм
 Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
8.
Астон Вилла
 Заявка 11 5 3 3 17 - 17 18
9.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 11 5 2 4 22 - 11 17
10.
Брентфорд
 Заявка 11 5 1 5 22 - 22 16
11.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 11 4 4 3 10 - 10 16
12.
Борнмут
 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
13.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Лестер
 0:0 Заявка 11 2 5 4 14 - 18 11
16.
Эвертон
 Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 1 4 6 8 - 15 7
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 1 3 7 16 - 27 6
19.
Ипсвич
 0:0 Заявка 11 0 6 5 10 - 21 6
20.
Саутгемптон
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
4.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
6.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
7.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
Фулхэм
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
9.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
10.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
13.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 8 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Лестер
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
6.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
10.
Лестер
 0:0 Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
11.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
12.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
13.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
16.
Ипсвич
 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Борнмут Кристи Райан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Контроль мяча: Ноттингем Форест: 38%, Ньюкасл: 62%.
  • 10'
    Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 9'
    Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 9'
    Валентино Ливраменто возвращается на поле.
  • 9'
    Матч возобновлен
  • 8'
    Ох, нехорошо это выглядит. Валентино Ливраменто получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 8'
    Валентино Ливраменто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Гимараэс Бруно из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Йейтс Райан
    • 1'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Ноттингем Форест начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 31.7% пользователей.
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    Прогнозы 120
    Ноттингем Форест 28.3% (34)
    X 36.7% (44)
    Ньюкасл 35% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Ньюкасл
    3.30
    3.40
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    2.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Ньюкасл

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    27.6% (34)
    Ничья
    38.2% (47)
    Ньюкасл
    34.1% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.28% (60)
    Меньше
    48.72% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (99)
    Нет
    15.38% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (39)
    1:2 Ньюкасл
    22.8% (28)
    2:1 Ноттингем Форест
    17.1% (21)
    0:1 Ньюкасл
    4.9% (6)
    1:0 Ноттингем Форест
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:2 Ньюкасл
    3.3% (4)
    1:3 Ньюкасл
    2.4% (3)
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