Тур: 11. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Тейлор Энтони
0:0
Первый тайм: 10'
Ход матча
7'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Селс
Матц
34
Эйна
Ола
19
Морено
Алекс
22
Йейтс
Райан
11
Вуд
Крис
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
28
Уиллок
Джо
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Морено АлексЗащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса РамонПолузащитник
- Нападающий
-
20 Силва ЖотаНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Таргетт МэттЗащитник
-
25 Келли ЛлойдЗащитник
- Полузащитник
-
67 Майли ЛьюисПолузащитник
-
11 Барнс ХарвиНападающий
-
18 Осула ВильямНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ноттингем Форест
Ньюкасл
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
12 матчей
41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
1.4
Среднее время на гол
52
64
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.83
1.42
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
49
63
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|8 (1)
|0.73
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.18
|Эйна Ола
|1
|0.09
|Йейтс Райан
|1
|0.09
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.09
|Соса Рамон
|1
|0.09
|Андерсон Эллиот
|0
|0
|Морено Алекс
|0
|0
|Миленкович Никола
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
|Силва Жота
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|3
|0.27
|Барнс Харви
|3
|0.27
|Гордон Энтони
|2 (1)
|0.18
|Шёр Фабиан
|1
|0.09
|Жоэлинтон
|1
|0.09
|Мёрфи Джейкоб
|0
|0
|Холл Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Уиллок Джо
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|1
|Нуну Эшпириту Санту
|2
|1
|Домингес Николас
|3
|0
|Андерсон Эллиот
|3
|0
|Уильямс Неко
|3
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|1
|Селс Матц
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|Йейтс Райан
|2
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Эйна Ола
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
|Силва Жота
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёр Фабиан
|4
|1
|Бёрн Дэн
|5
|0
|Жоэлинтон
|4
|0
|Холл Льюис
|3
|0
|Тонали Сандро
|3
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Поуп Ник
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Уиллок Джо
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ньюкасл
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Ноттингем Форест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
6
Ноттингем Форест
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Ньюкасл
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
14%
1
9%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
5
36%
1
9%
61-75
1
7%
3
27%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
4
44%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Ноттингем Форест 1:1
Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Ньюкасл - Брайтон 0:1
Эвертон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Ньюкасл
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
37
28
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 6
|28
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 13
|23
|3.
|0:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|14 - 7
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 15
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|9.
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 11
|17
|10.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|22 - 22
|16
|11.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|13.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 18
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|16 - 27
|6
|19.
|0:0 Заявка
|11
|0
|6
|5
|10 - 21
|6
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|4.
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|9.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|10.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|13.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|10.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|16.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
|Борнмут
|Кристи Райан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Ньюкасл
Исход игры
Ноттингем Форест
27.6% (34)
Ничья
38.2% (47)
Ньюкасл
34.1% (42)
Тотал 2.5
Больше
51.28% (60)
Меньше
48.72% (57)
Обе команды забьют
Да
84.62% (99)
Нет
15.38% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (39)
1:2 Ньюкасл
22.8% (28)
2:1 Ноттингем Форест
17.1% (21)
0:1 Ньюкасл
4.9% (6)
1:0 Ноттингем Форест
4.1% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:2 Ньюкасл
3.3% (4)
1:3 Ньюкасл
2.4% (3)
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