Тур: 13. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
0:2
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаAndrea Ciofi
0:1
60' ГолБастони Симоне
66' Желтая карточкаСальви Алессандро
0:2
67' ПенальтиCristian Shpendi
88' Вторая желтая карточкаСальви Алессандро
90'+7
Ход матча
32'
60'
0:1
67'
0:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 10
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
407 Количество передач 482
-
46 Владение мячом, % 54
26
Паван
Никола
21
Рабби
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Рабби СимонеНападающий
- Запасные игроки
-
78 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
29 Akim Djibril
-
-
Главный тренер: Алессандро Дал Канто
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Andrea CiofiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тавшан ЭлаисНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
История личных встреч
Читтаделла
Чезена
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.6
Среднее время на гол
50
150
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
112
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вита Алессио
|2
|0.15
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.08
|Mario Ravasio
|1
|0.08
|Пандольфи Лука
|1
|0.08
|Рабби Симоне
|1
|0.08
|Кассано Клаудио
|1
|0.08
|Andrea Magrassi
|0
|0
|Д'Алессио Франческо
|0
|0
Чезена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Shpendi
|8 (5)
|0.62
|Каргбо Аугустус
|3
|0.23
|Престиа Джузеппе
|3
|0.23
|Бастони Симоне
|2
|0.15
|Тавшан Элаис
|2
|0.15
|Emanuele Adamo
|2
|0.15
|Tommaso Berti
|1
|0.08
|Курто Марко
|1
|0.08
|Кало Джакомо
|0
|0
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Антонуччи Мирко
|0
|0
|Andrea Ciofi
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальви Алессандро
|3
|1
|Паван Никола
|3
|1
|Бранка Симоне
|4
|0
|Рабби Симоне
|4
|0
|Francesco Amatucci
|4
|0
|Вита Алессио
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Дезогус Якопо
|3
|0
|Кариссони Лоренцо
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Mario Ravasio
|2
|0
|Federico Casolari
|2
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Пандольфи Лука
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
|Andrea Cecchetto
|1
|0
Чезена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каргбо Аугустус
|4
|1
|Кало Джакомо
|5
|0
|Курто Марко
|4
|0
|Бастони Симоне
|3
|0
|Andrea Ciofi
|3
|0
|Престиа Джузеппе
|2
|0
|Писсери Маттео
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
|Селия Раффаэле
|1
|0
|Emanuele Adamo
|1
|0
|Cristian Shpendi
|1
|0
|Tommaso Berti
|1
|0
|Matteo Francesconi
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Чезена
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Читтаделла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Чезена
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
3
13
Читтаделла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Чезена
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
5
18
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
6
17
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
2
33%
5
29%
29%
1-15
1
17%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
17%
2
12%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
4
44%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Забито
8
24
4 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
2
25%
6
25%
1-15
2
25%
4
17%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
2
25%
3
13%
61-75
2
25%
1
4%
76-90
Пропущено
16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
5
31%
2
13%
61-75
3
19%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Сампдория 0:0 Каррарезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Козенца 0:0
Сассуоло - Читтаделла 6:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1
Чезена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Чезена - Зюйдтироль 1:0 Салернитана - Чезена 1:1 Чезена - Брешия 2:0 Чезена - Сампдория 3:5
Пиза - Чезена 3:1 Чезена - Мантуя 4:2 Пиза - Чезена 0:1 Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1
Результаты матчей
Читтаделла
Чезена
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Чезена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 12
|28
|2.
|13
|8
|4
|1
|23 - 12
|28
|3.
|13
|7
|6
|0
|19 - 8
|27
|4.
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|5.
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|6.
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|7.
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|8.
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|9.
|13
|4
|5
|4
|13 - 16
|17
|10.
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|12.
|0:0
|13
|2
|9
|2
|13 - 11
|15
|13.
|13
|2
|9
|2
|13 - 11
|15
|14.
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|15.
|13
|3
|5
|5
|13 - 15
|14
|16.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|17.
|13
|4
|1
|8
|14 - 20
|13
|18.
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|19.
|13
|3
|4
|6
|7 - 17
|13
|20.
|13
|1
|7
|5
|8 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|11.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|18.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|19.
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|20.
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|2.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|7
|2
|5
|0
|9 - 4
|11
|5.
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|6.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|7
|3
|0
|4
|5 - 12
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|13 - 14
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 3
|7
|12.
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|13.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|19.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|8
|Специя
|Эспозито Франческо
|6
|Пиза
|Трамони Маттео
|5 (2)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|5 (1)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|7
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Сампдория
|Риччо Алессандро
|1 4
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 4