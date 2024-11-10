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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Читтаделла
0:2
Конец матча
Чезена
0'
32' Желтая карточка
Andrea Ciofi
0:1
60' Гол
Бастони Симоне
66' Желтая карточка
Сальви Алессандро
0:2
67' Пенальти
Cristian Shpendi
88' Вторая желтая карточка
Сальви Алессандро
90'+7

Ход матча

32'
 
Andrea Ciofi
60'
0:1
Бастони Симоне
(Кало Джакомо)
66'
Сальви Алессандро
 
67'
0:2
Cristian Shpendi
68'
Mario Ravasio
Рабби Симоне
 
68'
Кассано Клаудио
Бранка Симоне
 
69'
 
Simone Pieraccini
Andrea Ciofi
80'
 
Сисей Йозеф
Бастони Симоне
80'
 
Saber Hraiech
Emanuele Adamo
84'
Вольтан Давиде
Тронкин Симоне
 
87'
 
Matteo Francesconi
Tommaso Berti
87'
 
Тавшан Элаис
Cristian Shpendi
87'
Рицца Алессио
Машанджело Эдоардо
 
88'
Сальви Алессандро
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 10
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 407 Количество передач 482
  • 46 Владение мячом, % 54
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
24
Кариссони
Лоренцо
18
Тессьоре
Андреа
8
Francesco
Amatucci
17
Тронкин
Симоне
23
Бранка
Симоне
32
Машанджело
Эдоардо
7
Пандольфи
Лука
21
Рабби
Симоне
33
Клинсманн
Джонатан
15
Andrea
Ciofi
19
Престиа
Джузеппе
24
Мангравити
Массимилиано
17
Emanuele
Adamo
35
Кало
Джакомо
30
Бастони
Симоне
7
Доннарумма
Даниэле
14
Tommaso
Berti
9
Cristian
Shpendi
23
Антонуччи
Мирко
Читтаделла
3-5-2
Чезена
3-4-3

История личных встреч

Читтаделла
Чезена

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
0:1
СB
4:0
СB
2:3
СB
3:0
СB
1:0
СB
2:2
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.6

Среднее время на гол

50
150

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вита Алессио 2 0.15
Кариссони Лоренцо 1 0.08
Mario Ravasio 1 0.08
Пандольфи Лука 1 0.08
Рабби Симоне 1 0.08
Кассано Клаудио 1 0.08
Andrea Magrassi 0 0
Д'Алессио Франческо 0 0
Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 8 (5) 0.62
Каргбо Аугустус 3 0.23
Престиа Джузеппе 3 0.23
Бастони Симоне 2 0.15
Тавшан Элаис 2 0.15
Emanuele Adamo 2 0.15
Tommaso Berti 1 0.08
Курто Марко 1 0.08
Кало Джакомо 0 0
Доннарумма Даниэле 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Антонуччи Мирко 0 0
Andrea Ciofi 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальви Алессандро 3 1
Паван Никола 3 1
Бранка Симоне 4 0
Рабби Симоне 4 0
Francesco Amatucci 4 0
Вита Алессио 3 0
Анжели Маттео 3 0
Дезогус Якопо 3 0
Кариссони Лоренцо 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Mario Ravasio 2 0
Federico Casolari 2 0
Маньеро Лука 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Кастари Элхан 1 0
Пандольфи Лука 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Соттини Эдоардо 1 0
Кассано Клаудио 1 0
Andrea Cecchetto 1 0
Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каргбо Аугустус 4 1
Кало Джакомо 5 0
Курто Марко 4 0
Бастони Симоне 3 0
Andrea Ciofi 3 0
Престиа Джузеппе 2 0
Писсери Маттео 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Селия Раффаэле 1 0
Emanuele Adamo 1 0
Cristian Shpendi 1 0
Tommaso Berti 1 0
Matteo Francesconi 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Чезена
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Читтаделла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Чезена
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

3
13
Читтаделла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Чезена
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

5
18

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

6
17
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
2
33%
5
29%
29%
1-15
1
17%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
17%
2
12%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
4
44%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Забито

8
24
4 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
2
25%
6
25%
1-15
2
25%
4
17%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
2
25%
3
13%
61-75
2
25%
1
4%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
5
31%
2
13%
61-75
3
19%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Сампдория 0:0 Каррарезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Козенца 0:0
Сассуоло - Читтаделла 6:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1
Чезена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Чезена - Зюйдтироль 1:0 Салернитана - Чезена 1:1 Чезена - Брешия 2:0 Чезена - Сампдория 3:5
Пиза - Чезена 3:1 Чезена - Мантуя 4:2 Пиза - Чезена 0:1 Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1

Результаты матчей

Читтаделла
Чезена

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Чезена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
12
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 13 8 4 1 25 - 12 28
2.
Пиза
 13 8 4 1 23 - 12 28
3.
Специя
 13 7 6 0 19 - 8 27
4.
Чезена
 13 6 3 4 22 - 18 21
5.
Кремонезе
 13 5 3 5 18 - 17 18
6.
Козенца
 13 4 6 3 13 - 13 18
7.
Брешия
 13 5 2 6 18 - 20 17
8.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
9.
Юве Стабия
 13 4 5 4 13 - 16 17
10.
Мантуя
 13 4 4 5 12 - 15 16
11.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 18 15
12.
Бари
 0:0 13 2 9 2 13 - 11 15
13.
Катанзаро
 13 2 9 2 13 - 11 15
14.
Модена
 13 3 5 5 18 - 19 14
15.
Реджана
 13 3 5 5 13 - 15 14
16.
Салернитана
 0:0 13 3 5 5 13 - 16 14
17.
Зюйдтироль
 13 4 1 8 14 - 20 13
18.
Каррарезе
 13 3 4 6 11 - 15 13
19.
Читтаделла
 13 3 4 6 7 - 17 13
20.
Фрозиноне
 13 1 7 5 8 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
2.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
3.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
5.
Сассуоло
 6 4 1 1 12 - 6 13
6.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
7.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
8.
Катанзаро
 7 2 4 1 10 - 6 10
9.
Каррарезе
 6 2 3 1 6 - 3 9
10.
Реджана
 7 2 3 2 9 - 8 9
11.
Салернитана
 0:0 7 2 3 2 8 - 9 9
12.
Козенца
 7 2 3 2 5 - 6 9
13.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Бари
 0:0 7 1 5 1 8 - 8 8
15.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
16.
Юве Стабия
 6 2 1 3 7 - 10 7
17.
Зюйдтироль
 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 6 0 4 2 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
5.
Кремонезе
 7 3 1 3 12 - 10 10
6.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
9.
Сампдория
 7 2 2 3 13 - 14 8
10.
Брешия
 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Бари
 0:0 6 1 4 1 5 - 3 7
12.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Салернитана
 0:0 6 1 2 3 5 - 7 5
14.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
15.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
16.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Катанзаро
 6 0 5 1 3 - 5 5
18.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
19.
Модена
 6 0 3 3 6 - 10 3
20.
Мантуя
 7 0 2 5 5 - 12 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 8
Специя Эспозито Франческо 6
Пиза Трамони Маттео 5 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 5 (1)
Катанзаро Йемелло Пьетро 5
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Сампдория Риччо Алессандро 1 4
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 4
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Андреа Чоффи получил желтую карточку от судьи
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