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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Манчестер Юнайтед
2:0
Первый тайм: 45+'
Лестер

Ход матча

17'
Фернандеш Бруну
(Диалло Амад)
1:0
38'
Фернандеш Бруну
(Мазрауи Нуссаир)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 128
Манчестер Юнайтед 93% (119)
X 4.7% (6)
Лестер 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Юнайтед
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24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
4
Де
Лигт
Маттейс
6
Мартинес
Лисандро
3
Мазрауи
Нуссаир
18
Каземиро
Карлос
25
Угарте
Мануэль
16
Диалло
Амад
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Хёйлунн
Расмус
30
Хермансен
Мадс
2
Джастин
Джеймс
3
Фас
Ваут
23
Вестергор
Янник
16
Кристиансен
Виктор
24
Сумаре
Бубакари
8
Уинкс
Гарри
6
Ндиди
Уилфред
40
Буонанотте
Факундо
18
Айю
Джордан
7
Фатаву
Абдул
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Лестер
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Лестер

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

21 матч

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

КЛ
5:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
К
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
С
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
5:3

Голы

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

2.3
1.82

Среднее время на гол

39
49

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.64
0.9

Среднее время на гол

55
100

Всего голов

41
29

Голов в среднем за матч

1.95
1.38

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

46
65

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.27
Гарначо Алехандро 2 0.18
Диалло Амад 1 0.09
Рэшфорд Маркус 1 0.09
Зиркзее Джошуа 1 0.09
Каземиро Карлос 1 0.09
Де Лигт Маттейс 1 0.09
Хёйлунн Расмус 1 0.09
Мазрауи Нуссаир 0 0
Далот Диогу 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 4 (1) 0.36
Буонанотте Факундо 3 0.27
Джастин Джеймс 2 0.18
Айю Джордан 2 0.18
Мавидиди Стефи 2 0.18
Фас Ваут 1 0.09
Ндиди Уилфред 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Фатаву Абдул 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лисандро 4 0
Майну Кобби 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Далот Диогу 3 0
Фернандеш Бруну 1 1
Эриксен Кристиан 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Де Лигт Маттейс 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Диалло Амад 2 0
Эванс Джонни 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Мазрауи Нуссаир 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Гарначо Алехандро 1 0
Эрик тен Хаг 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонанотте Факундо 4 0
Айю Джордан 3 0
Варди Джейми 3 0
Уинкс Гарри 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Мавидиди Стефи 2 0
Сумаре Бубакари 2 0
Скипп Оливер 2 0
Стив Купер 2 0
Вестергор Янник 1 0
Коуди Конор 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Фас Ваут 1 0
Джастин Джеймс 1 0
Околи Меме 1 0
Кристиансен Виктор 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лестер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
7
Манчестер Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Лестер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

3
3
Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Лестер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

4
10
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
2
50%
3
30%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
2
22%
5
33%
61-75
3
33%
3
20%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
8%
2
12%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
2
17%
4
24%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
3
25%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - ПАОК 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1
Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1
Лестер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ипсвич - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Саутгемптон - Лестер 2:3
Лестер - Борнмут 1:0 Арсенал - Лестер 4:2 Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Лестер

Точный счет

0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
5 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:3
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 1 1 21 - 6 28
2.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 2 2 22 - 13 23
3.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 11 6 4 1 15 - 7 22
4.
Брайтон
 Заявка 11 5 4 2 19 - 15 19
5.
Челси
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
6.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7.
Фулхэм
 Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
8.
Астон Вилла
 Заявка 11 5 3 3 17 - 17 18
9.
Тоттенхэм
 0:2 Заявка 11 5 1 5 22 - 13 16
10.
Брентфорд
 Заявка 11 5 1 5 22 - 22 16
11.
Борнмут
 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
12.
Манчестер Юнайтед
 2:0 Заявка 11 4 3 4 11 - 12 15
13.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Лестер
 0:2 Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16.
Эвертон
 Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
17.
Ипсвич
 2:0 Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 1 4 6 8 - 15 7
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 1 3 7 16 - 27 6
20.
Саутгемптон
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
4.
Тоттенхэм
 0:2 Заявка 6 4 0 2 15 - 6 12
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
6.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
7.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
8.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
9.
Фулхэм
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
10.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
11.
Манчестер Юнайтед
 2:0 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
12.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Лестер
 0:2 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 2:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
6.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Манчестер Юнайтед
 2:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
10.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
11.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
13.
Лестер
 0:2 Заявка 6 1 2 3 9 - 13 5
14.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ипсвич
 2:0 Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
16.
Тоттенхэм
 0:2 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Борнмут Кристи Райан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    На фланге получил по ногам Джастин в подкате от Угарте. Штрафной удар исполнять будут игроки "Лестера".
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.
  • 44'
    Джастин убегал в контратаку по флангу и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить.
  • 43'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Каземиро в борьбе с защитником. Мяч полетел немного выше перекладины. 
  • 42'
    Дальний заброс исполнял Каземиро в штрафную на ход Хёйлунну, но тот не смог пробить в борьбе против Фаса.
  • 41'
    Отдавал пас в штрафную Ндиди на ход Буонанотте, но тот проиграл борьбу за мяч Мартинесу и не смог пробить.
  • Гол в свои ворота
    40'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Кристиансен! Удвоили хозяева свое преимущество. Подхватил мяч на фланге Мазрауи и подал точно на дальнюю штангу, где в борьбе с Фернандешем срезал мяч коленом в свои ворота Кристиансен.
  • 39'
    Мягко забросил Мазрауи в штрафную, но здесь первым был Вестергор и сбросил грудью мяч точно в руки голкиперу.
  • 38'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Фернандеш из-под защитника. Мяч отправился далеко на трибуны.
  • 37'
    Мягко забрасывал в штрафную соперника Фернандеш на Хёйлунна, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику. 
  • 36'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Буонанотте и в борьбе с защитником упал на газон. Судья проигнорировал этот эпизод.
  • 35'
    В центре поля получил по ногам Фернандеш в борьбе против Ндиди. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 34'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Уинкс и с лету пробил по воротам, но мяч стал легкой добычей для Онана.
  • 33'
    Ушел от соперника по флангу Джастин и подал на линию вратарской, но мяч головой вынес Мартинес далеко от ворот.
  • 32'
    Сместился с правого фланга в штрафную Диалло и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
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    • 31'
      В центре поля получил по ногам Каземиро в борьбе против Фатаву. Штрафной удар исполнять будут манкунианцы. 
    • Опасный момент
      30'
      Буонанотте вырезал идеальный пас в штрафную на Ндиди, который ворвался в штрафную, но в ближнем бою переиграть Онана не смог.
    • 29'
      Фатаву с центра поля попытался перебросить вышедшего из ворот Онана, но голкипер вернулся на линию и забрал мяч в руки.
    • 28'
      Мазрауи подключился к атаке своей команды по флангу и покатил в центр на Фернандеша, но тот не смог пробить по воротам.
    • 26'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Фернандеш после паса от Диалло, но мяч в гуще защитников застрял.
    • 25'
      На фланге Фатаву получил по ногам в силовой борьбе против Далота. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 24'
      С центра поля Фатаву покатил в штрафную на ход Айю, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
    • 23'
      Со штрафного навесил Буонанотте на линию вратарской, но спокойно вынес мяч головой подальше от ворот Де Лигт.
    • 22'
      Джастин на фланге получил по ногам в подкате от Мазрауи. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.
    • 21'
      Убежал в контратаку на скорости Джастин и подал на дальнюю штангу, но никого из партнеров здесь не оказалось.
    • 20'
      С углового навесил Джастин на линию вратарской, но здесь спокойно Де Лигт вынес мяч головой в центр поля.
    • Угловой
      19'
      После паса от Фатаву ворвался в штрафную соперника Айю и пробил с острого угла, но вернулся в оборону Каземиру и перевел на угловой в подкате.
    • 18'
      Де Лигт дальний заброс сделал в штрафную на Диалло, но тот проиграл борьбе за мяч Кристиансену.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Бруну Фернандеш! Зацепился за мяч на фланге Диалло и сбросил пяткой назад на Фернандеша, который сместился в центр и с линии штрафной пробил точно в дальний нижний угол ворот, без шансов для голкипера.
    • 16'
      С угла поля навесил Фернандеш на ближнюю штангу, но здесь Айю головой вынес сферу обратно на фланг.
    • Угловой
      15'
      С левого фланга Фернандеш подал на дальнюю штангу, куда вбегал Диалло, но его опередил Кристиансен и вынес мяч на угловой.
    • 14'
      Ушел от соперника по флангу Рэшфорд и отдал в центр на Фернандеша, но тому пробить Ндиди не позволил.
    • 13'
      Диагональ исполнял Каземиро на левый фланг, куда забегал Рэшфорд, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 12'
      В центре поля Ндиди получил по ногам в подкате от Каземиро. Штрафной удар исполнять будут игроки "Лестера".
    • 11'
      Отдавал пас с левого фланга Фатаву в штрафную на Айю, но тот в касание пробил точно в спину защитнику.
    • 10'
      Ушел от соперника по флангу Сумаре и отдал в штрафную на Айю, но тот проиграл борьбу за мяч Де Лигту.
    • 9'
      После смещения с фланга пробил с линии штрафной Диалло, но мяч полетел точно в руки Хермансену.
    • 8'
      Мягко забрасывал Мазрауи на ход Рэшфорду, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 7'
      Мягко забросил Каземиро в штрафную на Рэшфорда, но тот проиграл борьбу за мяч Фасу, который вынес сферу в аут.
    • 6'
      Ушел от соперника по флангу Диалло, но получил по ногам от Фатаву. Штрафной удар исполнят игроки "Манчестер Юнайтед".
    • 5'
      Врывался Ндиди в штрафную после паса от Буонанотте, но пробить в борьбе против Де Лигта не смог.
    • 4'
      Убежал по центру к штрафной соперника Буонанотте и отдал поперек на Айю, но Мартинес в последний момент отобрал мяч.
    • 3'
      Убежал в атаку по флангу Фернандеш и прострелил в центр штрафной, но перехватил мяч Фас в последний момент.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    93% (119)
    Ничья
    4.7% (6)
    Лестер
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.69% (82)
    Меньше
    29.31% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    68.97% (80)
    Нет
    31.03% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    44.5% (57)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    17.2% (22)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    10.2% (13)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    8.6% (11)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    1.6% (2)
    1:2 Лестер
    1.6% (2)
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