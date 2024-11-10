АВТОГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Кристиансен! Удвоили хозяева свое преимущество. Подхватил мяч на фланге Мазрауи и подал точно на дальнюю штангу, где в борьбе с Фернандешем срезал мяч коленом в свои ворота Кристиансен.

Отдавал пас в штрафную Ндиди на ход Буонанотте, но тот проиграл борьбу за мяч Мартинесу и не смог пробить.

Дальний заброс исполнял Каземиро в штрафную на ход Хёйлунну, но тот не смог пробить в борьбе против Фаса.

С дальней дистанции пробивал по воротам Каземиро в борьбе с защитником. Мяч полетел немного выше перекладины.

Джастин убегал в контратаку по флангу и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить.

Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.

На фланге получил по ногам Джастин в подкате от Угарте. Штрафной удар исполнять будут игроки "Лестера".

Сместился с правого фланга в штрафную Диалло и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

Ушел от соперника по флангу Джастин и подал на линию вратарской, но мяч головой вынес Мартинес далеко от ворот.

Выиграл подбор у штрафной соперника Уинкс и с лету пробил по воротам, но мяч стал легкой добычей для Онана.

В центре поля получил по ногам Фернандеш в борьбе против Ндиди. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Ворвался в штрафную соперника на скорости Буонанотте и в борьбе с защитником упал на газон. Судья проигнорировал этот эпизод.

Мягко забрасывал в штрафную соперника Фернандеш на Хёйлунна, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

С дальней дистанции пробивал по воротам Фернандеш из-под защитника. Мяч отправился далеко на трибуны.

Мягко забросил Мазрауи в штрафную, но здесь первым был Вестергор и сбросил грудью мяч точно в руки голкиперу.

31' В центре поля получил по ногам Каземиро в борьбе против Фатаву. Штрафной удар исполнять будут манкунианцы.

30' Буонанотте вырезал идеальный пас в штрафную на Ндиди, который ворвался в штрафную, но в ближнем бою переиграть Онана не смог.

29' Фатаву с центра поля попытался перебросить вышедшего из ворот Онана, но голкипер вернулся на линию и забрал мяч в руки.

28' Мазрауи подключился к атаке своей команды по флангу и покатил в центр на Фернандеша, но тот не смог пробить по воротам.

26' С дальней дистанции пробивал по воротам Фернандеш после паса от Диалло, но мяч в гуще защитников застрял.

25' На фланге Фатаву получил по ногам в силовой борьбе против Далота. Штрафной удар исполнять будут гости.

24' С центра поля Фатаву покатил в штрафную на ход Айю, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

23' Со штрафного навесил Буонанотте на линию вратарской, но спокойно вынес мяч головой подальше от ворот Де Лигт.

22' Джастин на фланге получил по ногам в подкате от Мазрауи. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.