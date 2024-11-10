Тур: 11. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Питер Банкс
2:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
17'
1:0
38'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
16
Диалло
Амад
3
Фас
Ваут
18
Айю
Джордан
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хитон ТомВратарь
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Айю ДжорданНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Чодури ХамзаПолузащитник
-
22 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Эдуар ОдсоннНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Лестер
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
21 матч
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
2.3
1.82
Среднее время на гол
39
49
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.64
0.9
Среднее время на гол
55
100
Всего голов
41
29
Голов в среднем за матч
1.95
1.38
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
46
65
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.27
|Гарначо Алехандро
|2
|0.18
|Диалло Амад
|1
|0.09
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.09
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.09
|Каземиро Карлос
|1
|0.09
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.09
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.09
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|4 (1)
|0.36
|Буонанотте Факундо
|3
|0.27
|Джастин Джеймс
|2
|0.18
|Айю Джордан
|2
|0.18
|Мавидиди Стефи
|2
|0.18
|Фас Ваут
|1
|0.09
|Ндиди Уилфред
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Фатаву Абдул
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лисандро
|4
|0
|Майну Кобби
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Далот Диогу
|3
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|1
|Эриксен Кристиан
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Де Лигт Маттейс
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Угарте Мануэль
|2
|0
|Диалло Амад
|2
|0
|Эванс Джонни
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Мазрауи Нуссаир
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Гарначо Алехандро
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буонанотте Факундо
|4
|0
|Айю Джордан
|3
|0
|Варди Джейми
|3
|0
|Уинкс Гарри
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Мавидиди Стефи
|2
|0
|Сумаре Бубакари
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Стив Купер
|2
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Джастин Джеймс
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лестер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
7
Манчестер Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Лестер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
3
3
Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Лестер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
4
10
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
2
50%
3
30%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
9
15
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
2
22%
5
33%
61-75
3
33%
3
20%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
8%
2
12%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
2
17%
4
24%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
3
25%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - ПАОК 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1
Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1
Лестер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ипсвич - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Саутгемптон - Лестер 2:3
Лестер - Борнмут 1:0 Арсенал - Лестер 4:2 Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Лестер
Точный счет
0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
5 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:3
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
28
37
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 6
|28
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 13
|23
|3.
|1:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 7
|22
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 15
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|9.
|0:2 Заявка
|11
|5
|1
|5
|22 - 13
|16
|10.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|22 - 22
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|12.
|2:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|13.
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|0:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|17.
|2:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|16 - 27
|6
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|4.
|0:2 Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|7.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|10.
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|11.
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|2:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|2:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|11.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|0:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|2:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|16.
|0:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
|Борнмут
|Кристи Райан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер
Исход игры
Манчестер Юнайтед
93% (119)
Ничья
4.7% (6)
Лестер
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
70.69% (82)
Меньше
29.31% (34)
Обе команды забьют
Да
68.97% (80)
Нет
31.03% (36)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
44.5% (57)
2:0 Манчестер Юнайтед
17.2% (22)
3:1 Манчестер Юнайтед
10.2% (13)
1:0 Манчестер Юнайтед
8.6% (11)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:0 Манчестер Юнайтед
1.6% (2)
1:2 Лестер
1.6% (2)
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