Тур: 14. Стадион: MOL Arena.
0:0
Второй тайм: 90+'
0'
23' Желтая карточкаМендес Алехандро
54' Желтая карточкаСлебодник Тибор
64' Красная карточкаТуболе Мате
68' Желтая карточкаПоважанец Якуб
Ход матча
23'
54'
64'
68'
26
Ортис
Пабло
21
Mark
Csinger
68
Туболе
Мате
46
Труса
Матей
25
Ivan
Mensah
88
Глинка
Марек
28
Пишоя
Марьян
16
Adam
Hanes
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
68 Туболе МатеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Труса МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Бёсе ЛевентеНападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
91 Япи РомарикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Муньос
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Ivan MensahЗащитник
-
88 Глинка МарекЗащитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Adam HanesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бренкус АдамПолузащитник
-
29 Малец ТомашНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Марек Бажик
История личных встреч
ДАК
Дукла Банска-Бистрица
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.25
Среднее время на гол
63
72
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Среднее время на гол
60
126
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.47
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|7 (2)
|0.5
|Реджич Дамир
|4
|0.29
|Алмаши Ладислав
|2
|0.14
|Виталис Милан
|2
|0.14
|Мендес Алехандро
|1
|0.07
|Герц Кристиан
|1
|0.07
|Димун Милан
|1 (1)
|0.07
|Бэсси Форчун
|1
|0.07
|Рамадан Аммар
|0
|0
|Андзуана Иоан
|0
|0
|Япи Ромарик
|0
|0
|Бёсе Левенте
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рымаренко Мартин
|5 (2)
|0.36
|Малец Томаш
|4
|0.29
|Веселовски Доминик
|1
|0.07
|Годал Борис
|1
|0.07
|Глинка Марек
|1
|0.07
|Слебодник Тибор
|1
|0.07
|Загуменски Тимотей
|0
|0
|Пишоя Марьян
|0
|0
|Бренкус Адам
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендес Алехандро
|6
|0
|Байо Махмуду
|5
|0
|Ортис Пабло
|4
|0
|Туболе Мате
|2
|1
|Япи Ромарик
|3
|0
|Труса Матей
|3
|0
|Реджич Дамир
|3
|0
|Брунетти Матеус
|3
|0
|Хиско Муньос
|2
|0
|Алмаши Ладислав
|2
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Качараба Тарас
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Виталис Милан
|1
|0
|Бёсе Левенте
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загуменски Тимотей
|3
|1
|Branislav Luptak
|4
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Рымаренко Мартин
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Marek Bazik
|1
|1
|Малец Томаш
|2
|0
|Lukas Migala
|2
|0
|Шикула Николас
|2
|0
|Ivan Mensah
|2
|0
|Годал Борис
|0
|1
|Глинка Марек
|1
|0
|Поважанец Якуб
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Веселовски Доминик
|1
|0
|Слебодник Тибор
|1
|0
|Oliver Klimpl
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
ДАК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
13
5
ДАК
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
14
10
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
3
23%
3
30%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
31%
2
20%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Забито
19
15
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
3
16%
3
20%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
5
26%
3
20%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Комарно - ДАК 0:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:0 ДАК - Кошице 1:3
Слован Дусло Шаля - ДАК 1:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 0:3 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0
Баник Калиново - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 СК Бадин - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Результаты матчей
ДАК
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:3
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Тоталы голов в матче
ДАК
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
34
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
43
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
67
49
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|28 - 16
|34
|2.
|14
|9
|4
|1
|30 - 11
|31
|3.
|14
|7
|6
|1
|21 - 11
|27
|4.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|20 - 13
|22
|5.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|18 - 17
|17
|6.
|14
|4
|5
|5
|16 - 18
|17
|7.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|18 - 22
|14
|8.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|9.
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|10.
|14
|2
|7
|5
|13 - 19
|13
|11.
|14
|3
|3
|8
|17 - 27
|12
|12.
|13
|3
|0
|10
|14 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 9
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|5.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|6.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|13 - 10
|9
|7.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|12.
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|19 - 7
|21
|2.
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|15
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|7
|3
|3
|1
|11 - 3
|12
|5.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|6.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|7.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|8.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|9.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|10.
|7
|1
|1
|5
|9 - 19
|4
|11.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|12.
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Спартак Трнава
|Офори Келвин
|6
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|6
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 4