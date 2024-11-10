Тур: 14. Стадион: MOL Arena.
0:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаМендес Алехандро
54' Желтая карточкаСлебодник Тибор
64' Красная карточкаТуболе Мате
68' Желтая карточкаПоважанец Якуб
90'+4
Ход матча
23'
54'
64'
68'
26
Ортис
Пабло
21
Mark
Csinger
68
Туболе
Мате
46
Труса
Матей
25
Ivan
Mensah
88
Глинка
Марек
28
Пишоя
Марьян
16
Adam
Hanes
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
68 Туболе МатеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Труса МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Бёсе ЛевентеНападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
91 Япи РомарикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Муньос
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Ivan MensahЗащитник
-
88 Глинка МарекЗащитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Adam HanesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бренкус АдамПолузащитник
-
29 Малец ТомашНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Марек Бажик
История личных встреч
ДАК
Дукла Банска-Бистрица
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.25
Среднее время на гол
63
72
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Среднее время на гол
60
126
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.47
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|7 (2)
|0.5
|Реджич Дамир
|4
|0.29
|Алмаши Ладислав
|2
|0.14
|Виталис Милан
|2
|0.14
|Мендес Алехандро
|1
|0.07
|Герц Кристиан
|1
|0.07
|Димун Милан
|1 (1)
|0.07
|Бэсси Форчун
|1
|0.07
|Рамадан Аммар
|0
|0
|Андзуана Иоан
|0
|0
|Япи Ромарик
|0
|0
|Бёсе Левенте
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рымаренко Мартин
|5 (2)
|0.36
|Малец Томаш
|4
|0.29
|Веселовски Доминик
|1
|0.07
|Годал Борис
|1
|0.07
|Глинка Марек
|1
|0.07
|Слебодник Тибор
|1
|0.07
|Загуменски Тимотей
|0
|0
|Пишоя Марьян
|0
|0
|Бренкус Адам
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендес Алехандро
|6
|0
|Байо Махмуду
|5
|0
|Ортис Пабло
|4
|0
|Туболе Мате
|2
|1
|Япи Ромарик
|3
|0
|Труса Матей
|3
|0
|Реджич Дамир
|3
|0
|Брунетти Матеус
|3
|0
|Хиско Муньос
|2
|0
|Алмаши Ладислав
|2
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Качараба Тарас
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Виталис Милан
|1
|0
|Бёсе Левенте
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загуменски Тимотей
|3
|1
|Branislav Luptak
|4
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Рымаренко Мартин
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Marek Bazik
|1
|1
|Малец Томаш
|2
|0
|Lukas Migala
|2
|0
|Шикула Николас
|2
|0
|Ivan Mensah
|2
|0
|Годал Борис
|0
|1
|Глинка Марек
|1
|0
|Поважанец Якуб
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Веселовски Доминик
|1
|0
|Слебодник Тибор
|1
|0
|Oliver Klimpl
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
ДАК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
13
5
ДАК
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
14
10
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
23%
3
30%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
31%
2
20%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Забито
19
15
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
3
16%
3
20%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
5
26%
3
20%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Комарно - ДАК 0:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:0 ДАК - Кошице 1:3
Слован Дусло Шаля - ДАК 1:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 0:3 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 2:0
Баник Калиново - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 СК Бадин - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Результаты матчей
ДАК
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
ДАК
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
43
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
68
410
410
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Спартак Трнава
|Офори Келвин
|6
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|6
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 4