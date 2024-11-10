Тур: 14. Стадион: ZELPO Arena.
0:0
Второй тайм: 86'
0'
61' Желтая карточкаКоштрна Кристиан
83' Желтая карточкаSimon Fasko
84' Желтая карточкаМедвед Жан
Ход матча
61'
83'
84'
84'
28
Данко
Адам
15
Rene
Paraj
11
Samuel
Datko
25
Simon
Fasko
20
Кривак
Ян
19
Фабиш
Лукаш
66
Peter
Varga
23
Фашко
Михал
- Основной состав
-
28 Данко АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Rene ParajЗащитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Байза ПаволВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Markulik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Peter VargaПолузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
-
30 Теплан МарекВратарь
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Защитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
-
10 Zyen Jones
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Кошице
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
0
Голов в среднем за матч
2.6
0
Среднее время на гол
34
0
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2.67
1.6
Среднее время на гол
33
56
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
2.63
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
34
90
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галчик Роланд
|4
|0.29
|Alasana Yirajang
|4
|0.29
|Sanusi Ridwan
|2
|0.14
|Daniel Smekal
|2
|0.14
|Peter Juritka
|2
|0.14
|Депетрис Давид
|2 (1)
|0.14
|Samuel Datko
|1
|0.07
|Оравец Матей
|0
|0
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Славик Адриан
|0
|0
|Rene Paraj
|0
|0
|Simon Fasko
|0
|0
|Демл Ондржей
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|6 (2)
|0.43
|Галлович Давид
|3
|0.21
|Ниархос Иоаннис
|3
|0.21
|Фашко Михал
|1
|0.07
|Горосито Николас
|1
|0.07
|Бокрош Силард
|1
|0.07
|Zyen Jones
|1
|0.07
|Karlo Miljanic
|1
|0.07
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коштрна Кристиан
|4
|1
|Rene Paraj
|4
|0
|Славик Адриан
|2
|0
|Галчик Роланд
|2
|0
|Samuel Datko
|2
|0
|Simon Fasko
|2
|0
|Vincent Chyla
|2
|0
|Peter Juritka
|2
|0
|Депетрис Давид
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Мрва Марио
|1
|0
|Данко Адам
|1
|0
|Filip Mielke
|1
|0
|Kayode Saliman
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривак Ян
|5
|1
|Ниархос Иоаннис
|4
|0
|Жигмунд Марек
|3
|0
|Галлович Давид
|3
|0
|Jakub Jakubko
|1
|1
|Шипош Давид
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Zyen Jones
|1
|0
|Karlo Miljanic
|1
|0
|Gergely Geri
|1
|0
|Роман Скухрави
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
2
Железярне Подбрезова
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Кошице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
8
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Кошице
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Пропущено
11
11
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
4
36%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
4
36%
3
27%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
20%
3
33%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
43%
76-90
Забито
17
17
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
2
12%
5
29%
29%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
4
24%
4
24%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90
Пропущено
23
18
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
4%
3
17%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
5
28%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
5
22%
3
17%
61-75
6
26%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 3:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2
Пухов - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2
Кошице
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спартак Миява - Кошице 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 ДАК - Кошице 1:3 Михаловце - Кошице 3:2
Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Кошице
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
34
24
16
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
25
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
94
49
67
211
310
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|28 - 16
|34
|2.
|14
|9
|4
|1
|30 - 11
|31
|3.
|14
|7
|6
|1
|21 - 11
|27
|4.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|20 - 13
|22
|5.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|18 - 17
|17
|6.
|14
|4
|5
|5
|16 - 18
|17
|7.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|18 - 22
|14
|8.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|9.
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|10.
|14
|2
|7
|5
|13 - 19
|13
|11.
|14
|3
|3
|8
|17 - 27
|12
|12.
|13
|3
|0
|10
|14 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 9
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|5.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|6.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|13 - 10
|9
|7.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|12.
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|19 - 7
|21
|2.
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|15
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|7
|3
|3
|1
|11 - 3
|12
|5.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|6.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|7.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|8.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|9.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|10.
|7
|1
|1
|5
|9 - 19
|4
|11.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|12.
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Спартак Трнава
|Офори Келвин
|6
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|6
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 4