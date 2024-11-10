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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Железярне Подбрезова
0:0
Второй тайм: 86'
Кошице
0'
61' Желтая карточка
Коштрна Кристиан
83' Желтая карточка
Simon Fasko
84' Желтая карточка
Медвед Жан
84' Желтая карточка

Ход матча

43'
 
Сантос Луис
Галлович Давид
46'
 
Медвед Жан
Karlo Miljanic
61'
Коштрна Кристиан
 
77'
Стефаник Самуэль
Samuel Datko
 
77'
Славик Адриан
Daniel Smekal
 
78'
 
Zyen Jones
Ниархос Иоаннис
83'
Simon Fasko
 
84'
 
Медвед Жан
84'
 
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Кошице
3.55
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4.15
4.20
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Все Коэффициенты
28
Данко
Адам
5
Мрва
Марио
24
Коштрна
Кристиан
15
Rene
Paraj
11
Samuel
Datko
13
Vincent
Chyla
25
Simon
Fasko
27
Sanusi
Ridwan
7
Галчик
Роланд
9
Daniel
Smekal
10
Alasana
Yirajang
1
Шипош
Давид
88
Горосито
Николас
20
Кривак
Ян
5
Jakub
Jakubko
19
Фабиш
Лукаш
17
Такач
Далибор
8
Галлович
Давид
66
Peter
Varga
23
Фашко
Михал
27
Karlo
Miljanic
7
Ниархос
Иоаннис
Железярне Подбрезова
3-4-3
Кошице
3-4-1-2

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Кошице

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:0
С
0:0
С
5:3
ТМК
3:2
ТМК
2:1
ВЛ
2:1
С
5:0
С
1:1

Голы

Всего голов

13
0

Голов в среднем за матч

2.6
0

Среднее время на гол

34
0

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2.67
1.6

Среднее время на гол

33
56

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

2.63
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

34
90

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галчик Роланд 4 0.29
Alasana Yirajang 4 0.29
Sanusi Ridwan 2 0.14
Daniel Smekal 2 0.14
Peter Juritka 2 0.14
Депетрис Давид 2 (1) 0.14
Samuel Datko 1 0.07
Оравец Матей 0 0
Стефаник Самуэль 0 0
Славик Адриан 0 0
Rene Paraj 0 0
Simon Fasko 0 0
Демл Ондржей 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 6 (2) 0.43
Галлович Давид 3 0.21
Ниархос Иоаннис 3 0.21
Фашко Михал 1 0.07
Горосито Николас 1 0.07
Бокрош Силард 1 0.07
Zyen Jones 1 0.07
Karlo Miljanic 1 0.07
Фабиш Лукаш 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коштрна Кристиан 4 1
Rene Paraj 4 0
Славик Адриан 2 0
Галчик Роланд 2 0
Samuel Datko 2 0
Simon Fasko 2 0
Vincent Chyla 2 0
Peter Juritka 2 0
Депетрис Давид 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Оравец Матей 1 0
Мрва Марио 1 0
Данко Адам 1 0
Filip Mielke 1 0
Kayode Saliman 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривак Ян 5 1
Ниархос Иоаннис 4 0
Жигмунд Марек 3 0
Галлович Давид 3 0
Jakub Jakubko 1 1
Шипош Давид 2 0
Сантос Луис 1 0
Горосито Николас 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Инносенти Нассим 1 0
Zyen Jones 1 0
Karlo Miljanic 1 0
Gergely Geri 1 0
Роман Скухрави 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
2
Железярне Подбрезова
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Кошице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
8
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Кошице
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Пропущено

11
11
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
4
36%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
4
36%
3
27%
61-75
3
27%
1
9%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
20%
3
33%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
43%
76-90

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
2
12%
5
29%
29%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
4
24%
4
24%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90

Пропущено

23
18
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
4%
3
17%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
5
28%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
5
22%
3
17%
61-75
6
26%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 3:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2
Пухов - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2
Кошице
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спартак Миява - Кошице 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 ДАК - Кошице 1:3 Михаловце - Кошице 3:2
Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Кошице

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4
2
4
2.5
1
6
2
4
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
6
7
2
11
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 11 1 1 28 - 16 34
2.
Жилина
 14 9 4 1 30 - 11 31
3.
Спартак Трнава
 14 7 6 1 21 - 11 27
4.
ДАК
 0:0 14 6 4 4 20 - 13 22
5.
Кошице
 0:0 14 4 5 5 18 - 17 17
6.
Ружомберок
 14 4 5 5 16 - 18 17
7.
Железярне Подбрезова
 0:0 14 3 5 6 18 - 22 14
8.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 14 3 5 6 13 - 18 14
9.
Михаловце
 14 3 5 6 17 - 26 14
10.
Тренчин
 14 2 7 5 13 - 19 13
11.
Скалица
 14 3 3 8 17 - 27 12
12.
Комарно
 13 3 0 10 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Слован Братислава
 6 4 1 1 9 - 9 13
3.
Спартак Трнава
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Ружомберок
 7 3 3 1 8 - 6 12
5.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 7 3 1 3 9 - 10 10
6.
Железярне Подбрезова
 0:0 7 2 3 2 13 - 10 9
7.
Кошице
 0:0 7 2 3 2 9 - 7 9
8.
Тренчин
 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Михаловце
 7 2 3 2 9 - 12 9
10.
Скалица
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
ДАК
 0:0 7 2 2 3 7 - 8 8
12.
Комарно
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Спартак Трнава
 7 4 3 0 12 - 5 15
3.
ДАК
 0:0 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Жилина
 7 3 3 1 11 - 3 12
5.
Кошице
 0:0 7 2 2 3 9 - 10 8
6.
Комарно
 6 2 0 4 7 - 12 6
7.
Ружомберок
 7 1 2 4 8 - 12 5
8.
Михаловце
 7 1 2 4 8 - 14 5
9.
Железярне Подбрезова
 0:0 7 1 2 4 5 - 12 5
10.
Скалица
 7 1 1 5 9 - 19 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 7 0 4 3 4 - 8 4
12.
Тренчин
 7 0 4 3 4 - 9 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
Спартак Трнава Офори Келвин 6
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
ДАК Мендес Алехандро 6
Михаловце Тарадуда Денис 6
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 4
Весь список
  • 46'
    Karlo Miljanic уходит с поля. Медвед Жан выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Галлович Давид уходит с поля. Сантос Луис выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Кошице
3.55
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4.15
4.20
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Железярне Подбрезова
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