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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Железярне Подбрезова
0:0
Конец матча
Кошице
0'
61' Желтая карточка
Коштрна Кристиан
83' Желтая карточка
Simon Fasko
84' Желтая карточка
Медвед Жан
90' Желтая карточка
Мрва Марио
90'+4
28
Данко
Адам
5
Мрва
Марио
24
Коштрна
Кристиан
15
Rene
Paraj
11
Samuel
Datko
13
Vincent
Chyla
25
Simon
Fasko
27
Sanusi
Ridwan
7
Галчик
Роланд
9
Daniel
Smekal
10
Alasana
Yirajang
1
Шипош
Давид
88
Горосито
Николас
20
Кривак
Ян
5
Jakub
Jakubko
19
Фабиш
Лукаш
17
Такач
Далибор
8
Галлович
Давид
66
Peter
Varga
23
Фашко
Михал
27
Karlo
Miljanic
7
Ниархос
Иоаннис
Железярне Подбрезова
3-4-3
Кошице
3-4-1-2

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Кошице

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:0
С
0:0
С
5:3
ТМК
3:2
ТМК
2:1
ВЛ
2:1
С
5:0
С
1:1

Голы

Всего голов

13
0

Голов в среднем за матч

2.6
0

Среднее время на гол

34
0

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2.67
1.6

Среднее время на гол

33
56

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

2.63
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

34
90

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галчик Роланд 4 0.29
Alasana Yirajang 4 0.29
Sanusi Ridwan 2 0.14
Daniel Smekal 2 0.14
Peter Juritka 2 0.14
Депетрис Давид 2 (1) 0.14
Samuel Datko 1 0.07
Оравец Матей 0 0
Стефаник Самуэль 0 0
Славик Адриан 0 0
Rene Paraj 0 0
Simon Fasko 0 0
Демл Ондржей 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 6 (2) 0.43
Галлович Давид 3 0.21
Ниархос Иоаннис 3 0.21
Фашко Михал 1 0.07
Горосито Николас 1 0.07
Бокрош Силард 1 0.07
Zyen Jones 1 0.07
Karlo Miljanic 1 0.07
Фабиш Лукаш 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коштрна Кристиан 4 1
Rene Paraj 4 0
Simon Fasko 3 0
Славик Адриан 2 0
Галчик Роланд 2 0
Мрва Марио 2 0
Samuel Datko 2 0
Vincent Chyla 2 0
Peter Juritka 2 0
Депетрис Давид 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Оравец Матей 1 0
Данко Адам 1 0
Filip Mielke 1 0
Kayode Saliman 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривак Ян 5 1
Ниархос Иоаннис 4 0
Жигмунд Марек 3 0
Галлович Давид 3 0
Jakub Jakubko 1 1
Шипош Давид 2 0
Сантос Луис 1 0
Горосито Николас 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Медвед Жан 1 0
Инносенти Нассим 1 0
Zyen Jones 1 0
Karlo Miljanic 1 0
Gergely Geri 1 0
Роман Скухрави 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
2
Железярне Подбрезова
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Кошице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
8
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Кошице
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Пропущено

11
11
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
4
36%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
4
36%
3
27%
61-75
3
27%
1
9%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
20%
3
33%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
43%
76-90

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 5
2
12%
5
29%
29%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
4
24%
4
24%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90

Пропущено

23
18
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
4%
3
17%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
5
28%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
5
22%
3
17%
61-75
6
26%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 3:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2
Пухов - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2
Кошице
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спартак Миява - Кошице 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 ДАК - Кошице 1:3 Михаловце - Кошице 3:2
Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Кошице

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
6
8
2
12
2.5
3
11
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 11 1 1 28 - 16 34
2.
Жилина
 14 9 4 1 30 - 11 31
3.
Спартак Трнава
 14 7 6 1 21 - 11 27
4.
ДАК
 14 6 4 4 20 - 13 22
5.
Кошице
 14 4 5 5 18 - 17 17
6.
Ружомберок
 14 4 5 5 16 - 18 17
7.
Железярне Подбрезова
 14 3 5 6 18 - 22 14
8.
Дукла Банска-Бистрица
 14 3 5 6 13 - 18 14
9.
Михаловце
 14 3 5 6 17 - 26 14
10.
Тренчин
 14 2 7 5 13 - 19 13
11.
Скалица
 14 3 3 8 17 - 27 12
12.
Комарно
 13 3 0 10 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Слован Братислава
 6 4 1 1 9 - 9 13
3.
Спартак Трнава
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Ружомберок
 7 3 3 1 8 - 6 12
5.
Дукла Банска-Бистрица
 7 3 1 3 9 - 10 10
6.
Железярне Подбрезова
 7 2 3 2 13 - 10 9
7.
Кошице
 7 2 3 2 9 - 7 9
8.
Тренчин
 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Михаловце
 7 2 3 2 9 - 12 9
10.
Скалица
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
ДАК
 7 2 2 3 7 - 8 8
12.
Комарно
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Спартак Трнава
 7 4 3 0 12 - 5 15
3.
ДАК
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Жилина
 7 3 3 1 11 - 3 12
5.
Кошице
 7 2 2 3 9 - 10 8
6.
Комарно
 6 2 0 4 7 - 12 6
7.
Ружомберок
 7 1 2 4 8 - 12 5
8.
Михаловце
 7 1 2 4 8 - 14 5
9.
Железярне Подбрезова
 7 1 2 4 5 - 12 5
10.
Скалица
 7 1 1 5 9 - 19 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 7 0 4 3 4 - 8 4
12.
Тренчин
 7 0 4 3 4 - 9 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
Спартак Трнава Офори Келвин 6
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
ДАК Мендес Алехандро 6
Михаловце Тарадуда Денис 6
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Галлович Давид уходит с поля. Сантос Луис выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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