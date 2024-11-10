Тур: 14. Стадион: ZELPO Arena.
0:0
Конец матча
0'
61' Желтая карточкаКоштрна Кристиан
83' Желтая карточкаSimon Fasko
84' Желтая карточкаМедвед Жан
90' Желтая карточкаМрва Марио
90'+4
Ход матча
61'
83'
84'
90'
28
Данко
Адам
15
Rene
Paraj
11
Samuel
Datko
25
Simon
Fasko
20
Кривак
Ян
19
Фабиш
Лукаш
66
Peter
Varga
23
Фашко
Михал
- Основной состав
-
28 Данко АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Rene ParajЗащитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Байза ПаволВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Markulik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Peter VargaПолузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
-
30 Теплан МарекВратарь
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Защитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
-
10 Zyen Jones
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Кошице
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
0
Голов в среднем за матч
2.6
0
Среднее время на гол
34
0
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2.67
1.6
Среднее время на гол
33
56
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
2.63
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
34
90
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галчик Роланд
|4
|0.29
|Alasana Yirajang
|4
|0.29
|Sanusi Ridwan
|2
|0.14
|Daniel Smekal
|2
|0.14
|Peter Juritka
|2
|0.14
|Депетрис Давид
|2 (1)
|0.14
|Samuel Datko
|1
|0.07
|Оравец Матей
|0
|0
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Славик Адриан
|0
|0
|Rene Paraj
|0
|0
|Simon Fasko
|0
|0
|Демл Ондржей
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|6 (2)
|0.43
|Галлович Давид
|3
|0.21
|Ниархос Иоаннис
|3
|0.21
|Фашко Михал
|1
|0.07
|Горосито Николас
|1
|0.07
|Бокрош Силард
|1
|0.07
|Zyen Jones
|1
|0.07
|Karlo Miljanic
|1
|0.07
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коштрна Кристиан
|4
|1
|Rene Paraj
|4
|0
|Simon Fasko
|3
|0
|Славик Адриан
|2
|0
|Галчик Роланд
|2
|0
|Мрва Марио
|2
|0
|Samuel Datko
|2
|0
|Vincent Chyla
|2
|0
|Peter Juritka
|2
|0
|Депетрис Давид
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Данко Адам
|1
|0
|Filip Mielke
|1
|0
|Kayode Saliman
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривак Ян
|5
|1
|Ниархос Иоаннис
|4
|0
|Жигмунд Марек
|3
|0
|Галлович Давид
|3
|0
|Jakub Jakubko
|1
|1
|Шипош Давид
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Zyen Jones
|1
|0
|Karlo Miljanic
|1
|0
|Gergely Geri
|1
|0
|Роман Скухрави
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
2
Железярне Подбрезова
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Кошице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
8
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Кошице
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Пропущено
11
11
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
4
36%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
4
36%
3
27%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
20%
3
33%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
43%
76-90
Забито
17
17
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 5
2
12%
5
29%
29%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
4
24%
4
24%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90
Пропущено
23
18
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
4%
3
17%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
5
28%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
5
22%
3
17%
61-75
6
26%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 3:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2
Пухов - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2
Кошице
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спартак Миява - Кошице 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 ДАК - Кошице 1:3 Михаловце - Кошице 3:2
Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Кошице
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
34
25
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
95
410
68
212
311
212
113
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Спартак Трнава
|Офори Келвин
|6
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|6
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 4