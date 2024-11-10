Тур: 10.
1:4
Второй тайм: 59'
0'
0:1
11' ГолСаиду Алиу
0:2
18' ГолСтемпиньски Мариуш
0:3
23' ГолСтемпиньски Мариуш
0:4
34' ГолМусяловски Матеуш
37' Желтая карточкаAndreas Siikis
0:4
42' Не забитый пенальтиФерье Морган
1:4
44' ГолФерье Морган
45' Желтая карточкаМусяловски Матеуш
Ход матча
11'
0:1
18'
23'
34'
37'
42'
0:4
44'
1:4
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Гиоата ЖеромЗащитник
-
92 Гомес СанаЗащитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ферье МорганНападающий
-
-
-
43 Joao Sidonio
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hugo Martins
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Саиду АлиуПолузащитник
- Нападающий
-
21 Симич ВелькоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ацили ОмерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
Бомбардиры внутри турнира
Омония Арадиппу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферье Морган
|2
|0.22
|Michael Simoes Domingues2
|2
|0.22
|Жуниор Таварес
|1
|0.11
|Joao Sidonio
|1
|0.11
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиду Алиу
|5
|0.5
|Стемпиньски Мариуш
|4
|0.4
|Эвандро Коста
|2
|0.2
|Семедо Вилли
|2
|0.2
|Какулис Андроникос
|2
|0.2
|Кулибали Сену
|2
|0.2
|Кусулос Янис
|1
|0.1
|Харалампус Харалампос
|1
|0.1
|Мусяловски Матеуш
|1
|0.1
|Эракович Новица
|1 (1)
|0.1
Карточки
Омония Арадиппу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Сана
|3
|0
|Вронтис Стилианос
|3
|0
|Гиоата Жером
|2
|0
|Alexandros Theocharous
|2
|0
|Andreas Siikis
|2
|0
|Лория Гиорги
|1
|0
|Баджи Стефан
|1
|0
|Жуниор Таварес
|1
|0
|Giorgos Pontikos
|1
|0
|Анастасиу Костас
|1
|0
|Michael Simoes Domingues2
|1
|0
|Nicolas Koutsakos
|1
|0
|Деметриу Андреас
|1
|0
|Niko Havelka
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лойзу Лойзос
|2
|1
|Кусулос Янис
|3
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Марич Матео
|2
|0
|Кулибали Сену
|2
|0
|Дионку Альфа
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|0
|1
|Эвандро Коста
|1
|0
|Ацили Омер
|1
|0
|Хаммас Амин
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Мусяловски Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
Омония Арадиппу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Омония Никосия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
0
Омония Арадиппу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Омония Никосия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
8
Омония Арадиппу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Омония Никосия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
20%
3
43%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
4
8
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
3
75%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
17
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
20%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
7
41%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
25%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Арадиппу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:2 Пафос - Омония Арадиппу 4:0 Омония Арадиппу - Аполлон 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5
Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Гент - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - Омония Никосия 2:6 Хартс - Омония Никосия 2:0
Омония Никосия - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0
Результаты матчей
Омония Арадиппу
Омония Никосия
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:6
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Омония Арадиппу
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
63
26
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|17 - 6
|23
|2.
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|3.
|4:1
|10
|6
|1
|3
|21 - 11
|19
|4.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|5.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|18 - 5
|17
|6.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|18 - 22
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|10.
|10
|2
|3
|5
|12 - 23
|9
|11.
|1:4
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|12 - 24
|7
|14.
|10
|0
|3
|7
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|3.
|4:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|13.
|1:4
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 0
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|4:1
|5
|3
|0
|2
|13 - 8
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|8.
|1:4
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Омония Никосия
|Саиду Алиу
|5
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 4
|Эносис
|Piotr Janczukowicz
|2 2
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5