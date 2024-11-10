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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 10.
Омония Арадиппу
1:4
Второй тайм: 59'
Омония Никосия
0'
0:1
11' Гол
Саиду Алиу
0:2
18' Гол
Стемпиньски Мариуш
0:3
23' Гол
Стемпиньски Мариуш
0:4
34' Гол
Мусяловски Матеуш
37' Желтая карточка
Andreas Siikis
0:4
42' Не забитый пенальти
Ферье Морган
1:4
44' Гол
Ферье Морган
45' Желтая карточка
Мусяловски Матеуш

Ход матча

11'
0:1
Саиду Алиу
18'
0:2
Стемпиньски Мариуш
23'
0:3
Стемпиньски Мариуш
32'
Michael Simoes Domingues2
Гиоата Жером
 
34'
0:4
Мусяловски Матеуш
37'
Andreas Siikis
 
42'
Ферье Морган
0:4
44'
Ферье Морган
1:4
45'
 
Мусяловски Матеуш
46'
Nicolas Koutsakos
Баджи Стефан
 
46'
_Patrick Valverde
Христодулу Георгиос
 
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Омония Арадиппу
Ничья
Омония Никосия
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Омония Арадиппу
Омония Никосия

Бомбардиры внутри турнира

Омония Арадиппу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферье Морган 2 0.22
Michael Simoes Domingues2 2 0.22
Жуниор Таварес 1 0.11
Joao Sidonio 1 0.11
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиду Алиу 5 0.5
Стемпиньски Мариуш 4 0.4
Эвандро Коста 2 0.2
Семедо Вилли 2 0.2
Какулис Андроникос 2 0.2
Кулибали Сену 2 0.2
Кусулос Янис 1 0.1
Харалампус Харалампос 1 0.1
Мусяловски Матеуш 1 0.1
Эракович Новица 1 (1) 0.1

Карточки

Омония Арадиппу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Сана 3 0
Вронтис Стилианос 3 0
Гиоата Жером 2 0
Alexandros Theocharous 2 0
Andreas Siikis 2 0
Лория Гиорги 1 0
Баджи Стефан 1 0
Жуниор Таварес 1 0
Giorgos Pontikos 1 0
Анастасиу Костас 1 0
Michael Simoes Domingues2 1 0
Nicolas Koutsakos 1 0
Деметриу Андреас 1 0
Niko Havelka 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лойзу Лойзос 2 1
Кусулос Янис 3 0
Масурас Яннис 2 0
Марич Матео 2 0
Кулибали Сену 2 0
Дионку Альфа 2 0
Стемпиньски Мариуш 0 1
Эвандро Коста 1 0
Ацили Омер 1 0
Хаммас Амин 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Панайоту Николас 1 0
Эракович Новица 1 0
Харалампус Харалампос 1 0
Кицос Фотис 1 0
Мусяловски Матеуш 1 0

Результаты матчей

Омония Арадиппу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Омония Никосия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
0
Омония Арадиппу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Омония Никосия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
8
Омония Арадиппу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Омония Никосия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
20%
3
43%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

4
8
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
3
75%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
17
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
20%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
7
41%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
25%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Арадиппу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:2 Пафос - Омония Арадиппу 4:0 Омония Арадиппу - Аполлон 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5
Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Гент - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - Омония Никосия 2:6 Хартс - Омония Никосия 2:0
Омония Никосия - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0

Результаты матчей

Омония Арадиппу
Омония Никосия

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:6
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Омония Арадиппу
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
3
2
6
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 17 - 6 23
2.
Пафос
 8 7 1 0 21 - 5 22
3.
Омония Никосия
 4:1 10 6 1 3 21 - 11 19
4.
АЕК Ларнака
 10 5 3 2 12 - 8 18
5.
АПОЭЛ
 0:0 9 5 2 2 18 - 5 17
6.
Аполлон
 0:0 8 4 2 2 9 - 6 14
7.
АЕЛ Лимасол
 8 4 1 3 15 - 12 13
8.
Этникос Ахна
 10 3 3 4 18 - 22 12
9.
Анортосис
 10 3 2 5 9 - 14 11
10.
Кармиотисса
 10 2 3 5 12 - 23 9
11.
Омония Арадиппу
 1:4 9 2 2 5 6 - 16 8
12.
Эносис
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Неа Саламина
 10 2 1 7 12 - 24 7
14.
Омония 29-го Мая
 10 0 3 7 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
3.
Омония Никосия
 4:1 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Анортосис
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
Аполлон
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
АПОЭЛ
 0:0 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Кармиотисса
 6 1 2 3 8 - 15 5
10.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 8 - 9 4
11.
Неа Саламина
 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Эносис
 6 0 2 4 2 - 10 2
13.
Омония Арадиппу
 1:4 6 0 2 4 2 - 14 2
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 2 0 12 - 0 11
3.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Омония Никосия
 4:1 5 3 0 2 13 - 8 9
6.
Этникос Ахна
 6 2 2 2 10 - 13 8
7.
Аполлон
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
8.
Омония Арадиппу
 1:4 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
АЕЛ Лимасол
 4 2 0 2 7 - 6 6
10.
Эносис
 4 2 0 2 3 - 4 6
11.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Неа Саламина
 6 1 1 4 8 - 16 4
13.
Омония 29-го Мая
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Анортосис
 6 0 2 4 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Омония Никосия Саиду Алиу 5
Анортосис Лопеш Рафаэл 5
Весь список

Топ нарушителей
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Эносис Piotr Janczukowicz 2 2
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Мусяловски Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Г О О О О Л - Ферье Морган бьет в цель!
  • 42'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Ферье Морган пробил пенальти, но не смог забить!
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Ничья
Омония Никосия
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Омония Никосия
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