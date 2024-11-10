Тур: 10.
3:5
Конец матча
0'
0:1
10' ГолСаиду Алиу
0:2
18' ГолСтемпиньски Мариуш
0:3
23' ГолСтемпиньски Мариуш
0:4
34' ГолМусяловски Матеуш
37' Желтая карточкаAndreas Siikis
0:4
42' Не забитый пенальтиФерье Морган
1:4
44' ГолФерье Морган
45' Желтая карточкаМусяловски Матеуш
1:5
75' ГолСтемпиньски Мариуш
2:5
83' ГолGiorgos Pontikos
90' Желтая карточкаДионку Альфа
3:5
90' ПенальтиMichael Simoes Domingues2
90'+6
Ход матча
10'
0:1
18'
23'
34'
37'
42'
0:4
44'
1:4
75'
83'
2:5
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Гиоата ЖеромЗащитник
-
92 Гомес СанаЗащитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ферье МорганНападающий
-
-
-
43 Joao Sidonio
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hugo Martins
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Саиду АлиуПолузащитник
- Нападающий
-
21 Симич ВелькоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ацили ОмерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
Бомбардиры внутри турнира
Омония Арадиппу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Simoes Domingues2
|3 (1)
|0.33
|Ферье Морган
|2
|0.22
|Жуниор Таварес
|1
|0.11
|Giorgos Pontikos
|1
|0.11
|Joao Sidonio
|1
|0.11
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|5
|0.5
|Саиду Алиу
|5
|0.5
|Эвандро Коста
|2
|0.2
|Семедо Вилли
|2
|0.2
|Какулис Андроникос
|2
|0.2
|Кулибали Сену
|2
|0.2
|Кусулос Янис
|1
|0.1
|Харалампус Харалампос
|1
|0.1
|Мусяловски Матеуш
|1
|0.1
|Эракович Новица
|1 (1)
|0.1
Карточки
Омония Арадиппу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Сана
|3
|0
|Вронтис Стилианос
|3
|0
|Гиоата Жером
|2
|0
|Alexandros Theocharous
|2
|0
|Andreas Siikis
|2
|0
|Лория Гиорги
|1
|0
|Баджи Стефан
|1
|0
|Жуниор Таварес
|1
|0
|Giorgos Pontikos
|1
|0
|Анастасиу Костас
|1
|0
|Michael Simoes Domingues2
|1
|0
|Nicolas Koutsakos
|1
|0
|Деметриу Андреас
|1
|0
|Niko Havelka
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лойзу Лойзос
|2
|1
|Кусулос Янис
|3
|0
|Дионку Альфа
|3
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Марич Матео
|2
|0
|Кулибали Сену
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|0
|1
|Эвандро Коста
|1
|0
|Ацили Омер
|1
|0
|Хаммас Амин
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Мусяловски Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
Омония Арадиппу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Омония Никосия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
4
0
Омония Арадиппу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Омония Никосия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
8
Омония Арадиппу
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Омония Никосия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
4
14
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
50%
5
36%
76-90
Пропущено
15
10
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
3
20%
4
40%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
20%
2
20%
76-90
Забито
4
8
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
3
75%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
22
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
13%
1
5%
1-15
3
38%
6
27%
16-30
1
13%
3
14%
31-45
1
13%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
25%
7
32%
76-90
Пропущено
17
13
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
24%
1
8%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
3
18%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Арадиппу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:2 Пафос - Омония Арадиппу 4:0 Омония Арадиппу - Аполлон 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5
Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Гент - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - Омония Никосия 2:6 Хартс - Омония Никосия 2:0
Омония Никосия - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0
Результаты матчей
Омония Арадиппу
Омония Никосия
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:6
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Омония Арадиппу
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
41
15
23
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
21
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
73
36
55
18
55
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|7
|2
|0
|21 - 5
|23
|2.
|10
|7
|2
|1
|17 - 6
|23
|3.
|2:0
|10
|6
|2
|2
|20 - 5
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|6.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|7.
|0:2
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|18 - 22
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|10.
|10
|2
|3
|5
|12 - 23
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|8 - 17
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|12 - 24
|7
|14.
|10
|0
|3
|7
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|2:0
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|7.
|0:2
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|2:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 0
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|14 - 10
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|10.
|0:2
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|5
|Омония Никосия
|Саиду Алиу
|5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 4
|Эносис
|Piotr Janczukowicz
|2 2
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5