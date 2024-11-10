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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 10.
Омония Арадиппу
3:5
Конец матча
Омония Никосия
0'
0:1
10' Гол
Саиду Алиу
0:2
18' Гол
Стемпиньски Мариуш
0:3
23' Гол
Стемпиньски Мариуш
0:4
34' Гол
Мусяловски Матеуш
37' Желтая карточка
Andreas Siikis
0:4
42' Не забитый пенальти
Ферье Морган
1:4
44' Гол
Ферье Морган
45' Желтая карточка
Мусяловски Матеуш
1:5
75' Гол
Стемпиньски Мариуш
2:5
83' Гол
Giorgos Pontikos
90' Желтая карточка
Дионку Альфа
3:5
90' Пенальти
Michael Simoes Domingues2
90'+6
Омония Арадиппу
Омония Никосия

Бомбардиры внутри турнира

Омония Арадиппу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Simoes Domingues2 3 (1) 0.33
Ферье Морган 2 0.22
Жуниор Таварес 1 0.11
Giorgos Pontikos 1 0.11
Joao Sidonio 1 0.11
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 5 0.5
Саиду Алиу 5 0.5
Эвандро Коста 2 0.2
Семедо Вилли 2 0.2
Какулис Андроникос 2 0.2
Кулибали Сену 2 0.2
Кусулос Янис 1 0.1
Харалампус Харалампос 1 0.1
Мусяловски Матеуш 1 0.1
Эракович Новица 1 (1) 0.1

Карточки

Омония Арадиппу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Сана 3 0
Вронтис Стилианос 3 0
Гиоата Жером 2 0
Alexandros Theocharous 2 0
Andreas Siikis 2 0
Лория Гиорги 1 0
Баджи Стефан 1 0
Жуниор Таварес 1 0
Giorgos Pontikos 1 0
Анастасиу Костас 1 0
Michael Simoes Domingues2 1 0
Nicolas Koutsakos 1 0
Деметриу Андреас 1 0
Niko Havelka 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лойзу Лойзос 2 1
Кусулос Янис 3 0
Дионку Альфа 3 0
Масурас Яннис 2 0
Марич Матео 2 0
Кулибали Сену 2 0
Стемпиньски Мариуш 0 1
Эвандро Коста 1 0
Ацили Омер 1 0
Хаммас Амин 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Панайоту Николас 1 0
Эракович Новица 1 0
Харалампус Харалампос 1 0
Кицос Фотис 1 0
Мусяловски Матеуш 1 0

Результаты матчей

Омония Арадиппу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Омония Никосия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

4
0
Омония Арадиппу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Омония Никосия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
8
Омония Арадиппу
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Омония Никосия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

4
14
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
50%
5
36%
76-90

Пропущено

15
10
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
3
20%
4
40%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
20%
2
20%
76-90

Забито

4
8
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
3
75%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
22
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
13%
1
5%
1-15
3
38%
6
27%
16-30
1
13%
3
14%
31-45
1
13%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
25%
7
32%
76-90

Пропущено

17
13
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
24%
1
8%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
3
18%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Арадиппу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:2 Пафос - Омония Арадиппу 4:0 Омония Арадиппу - Аполлон 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5
Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Гент - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - Омония Никосия 2:6 Хартс - Омония Никосия 2:0
Омония Никосия - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0

Результаты матчей

Омония Арадиппу
Омония Никосия

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:6
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Омония Арадиппу
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
2
3
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
1
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
5
5
1
8
2.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 0:0 9 7 2 0 21 - 5 23
2.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 17 - 6 23
3.
АПОЭЛ
 2:0 10 6 2 2 20 - 5 20
4.
Омония Никосия
 10 6 1 3 22 - 13 19
5.
АЕК Ларнака
 10 5 3 2 12 - 8 18
6.
Аполлон
 0:0 9 4 3 2 9 - 6 15
7.
АЕЛ Лимасол
 0:2 9 4 1 4 15 - 14 13
8.
Этникос Ахна
 10 3 3 4 18 - 22 12
9.
Анортосис
 10 3 2 5 9 - 14 11
10.
Кармиотисса
 10 2 3 5 12 - 23 9
11.
Омония Арадиппу
 9 2 2 5 8 - 17 8
12.
Эносис
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Неа Саламина
 10 2 1 7 12 - 24 7
14.
Омония 29-го Мая
 10 0 3 7 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Пафос
 0:0 4 3 1 0 12 - 2 10
3.
Омония Никосия
 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Анортосис
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
АПОЭЛ
 2:0 5 3 0 2 8 - 5 9
6.
Аполлон
 0:0 5 2 2 1 6 - 3 8
7.
АЕЛ Лимасол
 0:2 4 2 1 1 8 - 6 7
8.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Кармиотисса
 6 1 2 3 8 - 15 5
10.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 8 - 9 4
11.
Неа Саламина
 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Эносис
 6 0 2 4 2 - 10 2
13.
Омония Арадиппу
 6 0 2 4 4 - 15 2
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 0:0 5 4 1 0 9 - 3 13
2.
АПОЭЛ
 2:0 5 3 2 0 12 - 0 11
3.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Омония Никосия
 5 3 0 2 14 - 10 9
6.
Этникос Ахна
 6 2 2 2 10 - 13 8
7.
Аполлон
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
8.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Эносис
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
АЕЛ Лимасол
 0:2 5 2 0 3 7 - 8 6
11.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Неа Саламина
 6 1 1 4 8 - 16 4
13.
Омония 29-го Мая
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Анортосис
 6 0 2 4 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 5
Омония Никосия Саиду Алиу 5
Весь список

Топ нарушителей
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Эносис Piotr Janczukowicz 2 2
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
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