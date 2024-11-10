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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Янг Бойз
1:1
Перерыв
Лугано
0'
19' Желтая карточка
Боттани Маттиа
1:0
19' Пенальти
Иттен Седрик
24' Желтая карточка
Валенсуэла Мильтон
1:1
33' Пенальти
Гргич Анто

Ход матча

19'
 
Боттани Маттиа
19'
Иттен Седрик
1:0
24'
 
Валенсуэла Мильтон
33'
1:1
Гргич Анто

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Лугано
2.45
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4.10
Все Коэффициенты
26
Фон
Бальмоос
Давид
24
Атекаме
Закари
30
Лаупер
Сандро
5
Хусич
Анел
3
Аджам
Жауэн
39
Малес
Дариан
8
Лакомий
Лукаш
20
Ньясс
Шейх
21
Виржиньюс
Алан
9
Иттен
Седрик
15
Элиа
Мешак
1
Саипи
Амир
46
Дзанотти
Маттиа
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
23
Валенсуэла
Мильтон
20
Думбия
Усман
8
Гргич
Анто
25
Бислими
Уран
11
Штеффен
Ренато
93
Пржибылко
Каспер
10
Боттани
Маттиа
Янг Бойз
4-4-2
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Янг Бойз
Лугано

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
12%
28%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

39 матчей

56.4%
20.5%
23.1%
22 победы 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.5%
35.9%
25.6%
15 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

53.8%
28.2%
18%
21 победа 11 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
3:3
С
1:1
С
4:1
К
3:2
С
2:0
С
1:1
С
1:4
С
3:0
С
3:1
С
1:0
С
0:5
С
3:1
К
2:1
С
3:0
С
1:3
С
0:2
С
2:2
С
3:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:4
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
7:0
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

2.26
1.8

Среднее время на гол

39
50

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.1
0.84

Среднее время на гол

81
106

Всего голов

65
52

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 4 0.29
Ганвула Сильвер 4 0.29
Иттен Седрик 3 (1) 0.21
Угринич Филип 2 0.14
Малес Дариан 0 0
Блюм Левин 0 0
Бенито Лорис 0 0
Элиа Мешак 0 0
Хусич Анел 0 0
Колли Эбрима 0 0
Атекаме Закари 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиседа Игнасио 6 0.43
Штеффен Ренато 4 0.29
Пржибылко Каспер 3 0.21
Махмуд Хадж 2 0.14
Вляди Шкельчим 1 0.07
Маю Хишам 1 0.07
Бислими Уран 1 0.07
Гргич Анто 1 (1) 0.07
Бро-Гийяр Закари 0 0
Киминьяни Янис 0 0
Душ Сантуш Даниэл 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджам Жауэн 3 1
Угринич Филип 4 0
Лаупер Сандро 2 1
Ньясс Шейх 3 0
Али Мохамед 1 1
Зукру Танги 1 1
Хусич Анел 2 0
Колли Эбрима 2 0
Блюм Левин 2 0
Монтейро Джоэл 0 1
Бенито Лорис 1 0
Фон Бальмоос Давид 1 0
Иттен Седрик 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Элиа Мешак 1 0
Имери Кастриот 1 0
Малес Дариан 1 0
Лакомий Лукаш 1 0
Виржиньюс Алан 1 0
Чайва Мигель 1 0
Атекаме Закари 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Май Ларс-Лукас 4 0
Гргич Анто 3 0
Думбия Усман 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Бислими Уран 3 0
Хайдари Альбиан 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Штеффен Ренато 2 0
Пападопулос Антониос 2 0
Дзанотти Маттиа 2 0
Мацек Роман 1 0
Валенсуэла Мильтон 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Маю Хишам 1 0
Душ Сантуш Даниэл 1 0
Маркеш Мартим 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лугано
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
3
Янг Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Лугано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

5
11
Янг Бойз
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Лугано
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
5
36%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Забито

12
19
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
4
21%
31-45
5
42%
2
11%
46-60
2
17%
5
26%
61-75
1
8%
4
21%
76-90

Пропущено

26
14
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
15%
1
7%
1-15
4
15%
3
21%
16-30
4
15%
3
21%
31-45
5
19%
2
14%
46-60
3
12%
2
14%
61-75
6
23%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:2 Лугано - Янг Бойз 2:0
Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2
Лугано
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бачка-Топола - Лугано 4:1 Лугано - Ивердон 2:0 Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лугано - Янг Бойз 2:0
Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Лугано

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
6
1
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
8
5
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:1 14 7 5 2 21 - 14 26
2.
Цюрих
 14 7 5 2 22 - 15 26
3.
Базель
 14 8 1 5 35 - 15 25
4.
Серветт
 14 7 4 3 23 - 21 25
5.
Люцерн
 14 6 4 4 26 - 22 22
6.
Лозанна
 14 6 2 6 22 - 20 20
7.
Санкт-Галлен
 1:0 14 5 5 4 24 - 18 20
8.
Сьон
 14 4 5 5 18 - 18 17
9.
Ивердон
 14 4 3 7 15 - 25 15
10.
Янг Бойз
 1:1 14 3 5 6 17 - 23 14
11.
Винтертур
 14 3 2 9 10 - 31 11
12.
Грасcхоппер
 0:1 14 2 3 9 12 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:1 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Лозанна
 7 5 0 2 16 - 9 15
3.
Серветт
 7 4 2 1 13 - 12 14
4.
Люцерн
 7 4 1 2 12 - 7 13
5.
Сьон
 8 3 4 1 14 - 8 13
6.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
7.
Санкт-Галлен
 1:0 7 3 3 1 15 - 8 12
8.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Ивердон
 7 3 1 3 8 - 12 10
10.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
11.
Янг Бойз
 1:1 7 2 3 2 10 - 10 9
12.
Грасcхоппер
 0:1 7 1 3 3 9 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Серветт
 7 3 2 2 10 - 9 11
4.
Лугано
 1:1 7 2 4 1 7 - 7 10
5.
Люцерн
 7 2 3 2 14 - 15 9
6.
Санкт-Галлен
 1:0 7 2 2 3 9 - 10 8
7.
Лозанна
 7 1 2 4 6 - 11 5
8.
Янг Бойз
 1:1 7 1 2 4 7 - 13 5
9.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 0:1 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 7 0 1 6 5 - 20 1
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Серветт Кутеса Дерек 9
Базель Траоре Бени 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Люцерн Клиджэ Тибо 6 (2)
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
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Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Люцерн Кнежевич Стефан 5
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Янг Бойз
Ничья
Лугано
2.45
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3.85
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4.10
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Где смотреть матч Янг Бойз 1:1 Лугано онлайн

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