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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 27972
Янг Бойз
2:1
Конец матча
Лугано
0'
19' Желтая карточка
Боттани Маттиа
1:0
19' Пенальти
Иттен Седрик
24' Желтая карточка
Валенсуэла Мильтон
1:1
33' Пенальти
Гргич Анто
46' Желтая карточка
Элиа Мешак
54' Желтая карточка
Бислими Уран
65' Желтая карточка
Лакомий Лукаш
67' Желтая карточка
Аджам Жауэн
67' Желтая карточка
Махмуд Хадж
2:1
76' Гол
Виржиньюс Алан
86' Желтая карточка
Дзанотти Маттиа
88' Вторая желтая карточка
Махмуд Хадж
2:1
90' Не забитый пенальти
Вляди Шкельчим
90'+6

Ход матча

19'
 
Боттани Маттиа
19'
Иттен Седрик
1:0
24'
 
Валенсуэла Мильтон
33'
1:1
Гргич Анто
46'
Имери Кастриот
Ньясс Шейх
 
46'
Элиа Мешак
 
54'
 
Бислими Уран
59'
 
Вляди Шкельчим
Пржибылко Каспер
59'
 
Махмуд Хадж
Думбия Усман
65'
Лакомий Лукаш
 
65'
 
Киминьяни Янис
Боттани Маттиа
67'
Аджам Жауэн
 
67'
 
Махмуд Хадж
73'
Блюм Левин
Аджам Жауэн
 
76'
Виржиньюс Алан
(Имери Кастриот)
2:1
80'
Ганвула Сильвер
Виржиньюс Алан
 
82'
 
Душ Сантуш Даниэл
Гргич Анто
82'
 
Маркеш Мартим
Валенсуэла Мильтон
86'
 
Дзанотти Маттиа
88'
 
Махмуд Хадж
90'
2:1
Вляди Шкельчим

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 325 Количество передач 492
  • 41 Владение мячом, % 59
26
Фон
Бальмоос
Давид
24
Атекаме
Закари
30
Лаупер
Сандро
5
Хусич
Анел
3
Аджам
Жауэн
39
Малес
Дариан
8
Лакомий
Лукаш
20
Ньясс
Шейх
21
Виржиньюс
Алан
9
Иттен
Седрик
15
Элиа
Мешак
1
Саипи
Амир
46
Дзанотти
Маттиа
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
23
Валенсуэла
Мильтон
20
Думбия
Усман
8
Гргич
Анто
25
Бислими
Уран
11
Штеффен
Ренато
93
Пржибылко
Каспер
10
Боттани
Маттиа
Янг Бойз
4-4-2
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Янг Бойз
Лугано

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
12%
28%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

39 матчей

56.4%
20.5%
23.1%
22 победы 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.5%
35.9%
25.6%
15 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

53.8%
28.2%
18%
21 победа 11 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
3:3
С
1:1
С
4:1
К
3:2
С
2:0
С
1:1
С
1:4
С
3:0
С
3:1
С
1:0
С
0:5
С
3:1
К
2:1
С
3:0
С
1:3
С
0:2
С
2:2
С
3:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:4
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
7:0
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

2.26
1.8

Среднее время на гол

39
50

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.1
0.84

Среднее время на гол

81
106

Всего голов

65
52

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 4 0.29
Ганвула Сильвер 4 0.29
Иттен Седрик 3 (1) 0.21
Угринич Филип 2 0.14
Виржиньюс Алан 1 0.07
Малес Дариан 0 0
Блюм Левин 0 0
Бенито Лорис 0 0
Элиа Мешак 0 0
Хусич Анел 0 0
Имери Кастриот 0 0
Колли Эбрима 0 0
Атекаме Закари 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиседа Игнасио 6 0.43
Штеффен Ренато 4 0.29
Пржибылко Каспер 3 0.21
Махмуд Хадж 2 0.14
Вляди Шкельчим 1 0.07
Маю Хишам 1 0.07
Бислими Уран 1 0.07
Гргич Анто 1 (1) 0.07
Бро-Гийяр Закари 0 0
Киминьяни Янис 0 0
Душ Сантуш Даниэл 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджам Жауэн 4 1
Угринич Филип 4 0
Лаупер Сандро 2 1
Ньясс Шейх 3 0
Али Мохамед 1 1
Зукру Танги 1 1
Элиа Мешак 2 0
Хусич Анел 2 0
Колли Эбрима 2 0
Лакомий Лукаш 2 0
Блюм Левин 2 0
Монтейро Джоэл 0 1
Бенито Лорис 1 0
Фон Бальмоос Давид 1 0
Иттен Седрик 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Имери Кастриот 1 0
Малес Дариан 1 0
Виржиньюс Алан 1 0
Чайва Мигель 1 0
Атекаме Закари 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Май Ларс-Лукас 4 0
Бислими Уран 4 0
Гргич Анто 3 0
Думбия Усман 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Хайдари Альбиан 3 0
Дзанотти Маттиа 3 0
Махмуд Хадж 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Штеффен Ренато 2 0
Пападопулос Антониос 2 0
Мацек Роман 1 0
Валенсуэла Мильтон 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Маю Хишам 1 0
Душ Сантуш Даниэл 1 0
Маркеш Мартим 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Лугано
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
4
Янг Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Лугано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

5
11
Янг Бойз
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Лугано
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
2
15%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 7
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
5
36%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Забито

14
20
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
1
7%
2
10%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
2
14%
5
25%
31-45
5
36%
2
10%
46-60
2
14%
5
25%
61-75
2
14%
4
20%
76-90

Пропущено

27
16
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
15%
1
6%
1-15
4
15%
4
25%
16-30
5
19%
3
19%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
6
22%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:2 Лугано - Янг Бойз 2:0
Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2
Лугано
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бачка-Топола - Лугано 4:1 Лугано - Ивердон 2:0 Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лугано - Янг Бойз 2:0
Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Лугано

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
6
1
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
8
6
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 14 7 5 2 22 - 15 26
2.
Базель
 14 8 1 5 35 - 15 25
3.
Лугано
 14 7 4 3 21 - 15 25
4.
Серветт
 14 7 4 3 23 - 21 25
5.
Люцерн
 14 6 4 4 26 - 22 22
6.
Лозанна
 14 6 2 6 22 - 20 20
7.
Санкт-Галлен
 14 5 5 4 25 - 19 20
8.
Сьон
 14 4 5 5 18 - 18 17
9.
Янг Бойз
 14 4 4 6 18 - 23 16
10.
Ивердон
 14 4 3 7 15 - 25 15
11.
Винтертур
 14 3 2 9 10 - 31 11
12.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 13 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Лозанна
 7 5 0 2 16 - 9 15
3.
Серветт
 7 4 2 1 13 - 12 14
4.
Люцерн
 7 4 1 2 12 - 7 13
5.
Сьон
 8 3 4 1 14 - 8 13
6.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
7.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 15 - 8 12
8.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Янг Бойз
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Ивердон
 7 3 1 3 8 - 12 10
11.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
12.
Грасcхоппер
 7 1 3 3 10 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Серветт
 7 3 2 2 10 - 9 11
4.
Люцерн
 7 2 3 2 14 - 15 9
5.
Лугано
 7 2 3 2 7 - 8 9
6.
Санкт-Галлен
 7 2 2 3 10 - 11 8
7.
Лозанна
 7 1 2 4 6 - 11 5
8.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
9.
Янг Бойз
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 7 0 1 6 5 - 20 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Базель Траоре Бени 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Люцерн Клиджэ Тибо 6 (2)
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Грасcхоппер Абраши Амир 5
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