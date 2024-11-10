Тур: 14. Стадион: Ванкдорф. Зрители: 27972
0'
19' Желтая карточкаБоттани Маттиа
1:0
19' ПенальтиИттен Седрик
24' Желтая карточкаВаленсуэла Мильтон
1:1
33' ПенальтиГргич Анто
46' Желтая карточкаЭлиа Мешак
54' Желтая карточкаБислими Уран
65' Желтая карточкаЛакомий Лукаш
67' Желтая карточкаАджам Жауэн
67' Желтая карточкаМахмуд Хадж
2:1
76' ГолВиржиньюс Алан
86' Желтая карточкаДзанотти Маттиа
88' Вторая желтая карточкаМахмуд Хадж
2:1
90' Не забитый пенальтиВляди Шкельчим
90'+6
Ход матча
19'
19'
1:0
33'
1:1
46'
54'
65'
67'
67'
76'
2:1
86'
88'
90'
2:1
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
325 Количество передач 492
-
41 Владение мячом, % 59
39
Малес
Дариан
20
Ньясс
Шейх
15
Элиа
Мешак
20
Думбия
Усман
25
Бислими
Уран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ньясс ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
66 Родри СмитЗащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
65 Jacques Bomo
-
Главный тренер: Маньен Жоэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Янг Бойз
Лугано
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
12%
28%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
39 матчей
56.4%
20.5%
23.1%
22 победы 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
38.5%
35.9%
25.6%
15 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
53.8%
28.2%
18%
21 победа 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
36
Голов в среднем за матч
2.26
1.8
Среднее время на гол
39
50
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.1
0.84
Среднее время на гол
81
106
Всего голов
65
52
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтейро Джоэл
|4
|0.29
|Ганвула Сильвер
|4
|0.29
|Иттен Седрик
|3 (1)
|0.21
|Угринич Филип
|2
|0.14
|Виржиньюс Алан
|1
|0.07
|Малес Дариан
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Элиа Мешак
|0
|0
|Хусич Анел
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Колли Эбрима
|0
|0
|Атекаме Закари
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиседа Игнасио
|6
|0.43
|Штеффен Ренато
|4
|0.29
|Пржибылко Каспер
|3
|0.21
|Махмуд Хадж
|2
|0.14
|Вляди Шкельчим
|1
|0.07
|Маю Хишам
|1
|0.07
|Бислими Уран
|1
|0.07
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.07
|Бро-Гийяр Закари
|0
|0
|Киминьяни Янис
|0
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аджам Жауэн
|4
|1
|Угринич Филип
|4
|0
|Лаупер Сандро
|2
|1
|Ньясс Шейх
|3
|0
|Али Мохамед
|1
|1
|Зукру Танги
|1
|1
|Элиа Мешак
|2
|0
|Хусич Анел
|2
|0
|Колли Эбрима
|2
|0
|Лакомий Лукаш
|2
|0
|Блюм Левин
|2
|0
|Монтейро Джоэл
|0
|1
|Бенито Лорис
|1
|0
|Фон Бальмоос Давид
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Виржиньюс Алан
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
|Атекаме Закари
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Май Ларс-Лукас
|4
|0
|Бислими Уран
|4
|0
|Гргич Анто
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Хайдари Альбиан
|3
|0
|Дзанотти Маттиа
|3
|0
|Махмуд Хадж
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Штеффен Ренато
|2
|0
|Пападопулос Антониос
|2
|0
|Мацек Роман
|1
|0
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|Маю Хишам
|1
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|1
|0
|Маркеш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Лугано
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
4
Янг Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Лугано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
5
11
Янг Бойз
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Лугано
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
2
15%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 7
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
5
36%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
14%
2
25%
76-90
Забито
14
20
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
1
7%
2
10%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
2
14%
5
25%
31-45
5
36%
2
10%
46-60
2
14%
5
25%
61-75
2
14%
4
20%
76-90
Пропущено
27
16
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
15%
1
6%
1-15
4
15%
4
25%
16-30
5
19%
3
19%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
6
22%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:2 Лугано - Янг Бойз 2:0
Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2
Лугано
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бачка-Топола - Лугано 4:1 Лугано - Ивердон 2:0 Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лугано - Янг Бойз 2:0
Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1
Результаты матчей
Янг Бойз
Лугано
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
61
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
68
86
212
113
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Базель
|Траоре Бени
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|5