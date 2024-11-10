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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Грасcхоппер
0:1
Перерыв
Санкт-Галлен
0'
0:1
26' Гол
Диаби Абдулай
31' Желтая карточка
Паскочи Максим

Ход матча

26'
0:1
Диаби Абдулай
(Витциг Кристиан)
31'
Паскочи Максим
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Санкт-Галлен
2.70
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Все Коэффициенты
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
26
Паскочи
Максим
15
Секо
Аюму
16
Перссон
Ноа
7
Нденге
Тсии-Виллиам
6
Абраши
Амир
25
Боянг
Адама
10
Giotto
Morandi
19
Шуаньер
Матьё
9
Nikolas
Muci
1
Ати-Зиги
Лоуренс
28
Вандермерш
Юго
15
Диаби
Абдулай
III
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
64
Стеванович
Михайло
16
Гёртлер
Лукас
7
Витциг
Кристиан
63
Коницке
Корсин
11
Сиссе
Мустафа
77
Чобот
Кевин
Грасcхоппер
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Санкт-Галлен

28 матчей

82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

67.9%
42.9%
19 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.9%
28.6%
3.5%
19 побед 8 ничьих 0 побед

26 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 17 побед

54 матча

42.6%
20.4%
37%
23 победы 11 ничьих 20 побед

Первый тайм

35.2%
40.7%
24.1%
19 побед 22 ничьи 13 побед

Второй тайм

35.2%
33.3%
31.5%
19 побед 18 ничьих 17 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
3:2
С
3:2
С
2:0
С
0:4
С
5:2
К
1:2
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
4:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:5
С
0:1
С
0:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
1:1
ТМС
2:2
С
1:3
С
1:4
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
1:3
ТМС
0:1
С
0:2
С
2:3

Голы

Всего голов

48
37

Голов в среднем за матч

1.78
1.37

Среднее время на гол

50
65

Всего голов

37
33

Голов в среднем за матч

1.37
1.22

Среднее время на гол

65
73

Всего голов

85
70

Голов в среднем за матч

1.57
1.3

Тотал матчей

2.5
53
Больше 98%
Меньше 2%
1
46
Больше 85%
Меньше 15%
8
29
Больше 54%
Меньше 46%
25
17
Больше 31%
Меньше 69%
37
7
Больше 13%
Меньше 87%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

57
69

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 3 (1) 0.21
Ли Юн Чун 2 0.14
Nikolas Muci 2 0.14
Мабил Авер 1 0.07
Шюрпф Паскаль 1 0.07
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.07
Кристерс Тоберс 1 0.07
Шуаньер Матьё 1 0.07
Матам Тео Ндика 0 0
Evans Maurin 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 5 (1) 0.36
Аколо Чадрак 4 0.29
Гёртлер Лукас 3 0.21
Витциг Кристиан 2 0.14
Мамбимби Феликс 2 0.14
Тома Бастьен 1 0.07
Сиссе Мустафа 1 0.07
Чобот Кевин 1 0.07
Шмидт Исаак 1 0.07
Фалльци Альберт 1 0.07
Диаби Абдулай III 1 0.07
Ноа Янник 1 0.07
Милошевич Йован 1 (1) 0.07
Кинтилья Хорди 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 0
Giotto Morandi 4 0
Кристерс Тоберс 3 0
Паскочи Максим 3 0
Шюрпф Паскаль 2 0
Декарли Сауло 2 0
Нденге Тсии-Виллиам 2 0
Ли Юн Чун 2 0
Evans Maurin 2 0
Киттель Сонни 1 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Абелс Дирк 1 0
Секо Аюму 1 0
Шуаньер Матьё 1 0
Tomas Lupi 1 0
Simone Stroscio 1 0
Боянг Адама 1 0
Мейер Тим 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандермерш Юго 2 1
Кинтилья Хорди 3 0
Гёртлер Лукас 3 0
Фалльци Альберт 3 0
Чобот Кевин 3 0
Диаби Абдулай III 3 0
Жеббель Виллем 1 1
Окороджи Чима 2 0
Тома Бастьен 2 0
Станич Йозо 2 0
Витциг Кристиан 2 0
Сиссе Мустафа 1 0
Амброзиус Стефан 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
4
Грасcхоппер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

1
13
Грасcхоппер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)
Санкт-Галлен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

7
17

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
11%
3
33%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
6
55%
2
22%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
9%
3
33%
76-90

Забито

3
15
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 6
2
67%
1
7%
1-15
1
33%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

11
8
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
6
55%
2
25%
76-90

Забито

12
24
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
3
25%
4
17%
1-15
3
25%
6
25%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
3
25%
3
13%
61-75
1
8%
4
17%
76-90

Пропущено

22
17
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
2
9%
1
6%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
6
27%
2
12%
31-45
5
23%
2
12%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
7
32%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2
Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ларн - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2
Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0

Результаты матчей

Грасcхоппер
Санкт-Галлен

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
3
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
6
7
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:1 14 7 5 2 21 - 14 26
2.
Цюрих
 14 7 5 2 22 - 15 26
3.
Базель
 14 8 1 5 35 - 15 25
4.
Серветт
 14 7 4 3 23 - 21 25
5.
Люцерн
 14 6 4 4 26 - 22 22
6.
Лозанна
 14 6 2 6 22 - 20 20
7.
Санкт-Галлен
 1:0 14 5 5 4 24 - 18 20
8.
Сьон
 14 4 5 5 18 - 18 17
9.
Ивердон
 14 4 3 7 15 - 25 15
10.
Янг Бойз
 1:1 14 3 5 6 17 - 23 14
11.
Винтертур
 14 3 2 9 10 - 31 11
12.
Грасcхоппер
 0:1 14 2 3 9 12 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:1 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Лозанна
 7 5 0 2 16 - 9 15
3.
Серветт
 7 4 2 1 13 - 12 14
4.
Люцерн
 7 4 1 2 12 - 7 13
5.
Сьон
 8 3 4 1 14 - 8 13
6.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
7.
Санкт-Галлен
 1:0 7 3 3 1 15 - 8 12
8.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Ивердон
 7 3 1 3 8 - 12 10
10.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
11.
Янг Бойз
 1:1 7 2 3 2 10 - 10 9
12.
Грасcхоппер
 0:1 7 1 3 3 9 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Серветт
 7 3 2 2 10 - 9 11
4.
Лугано
 1:1 7 2 4 1 7 - 7 10
5.
Люцерн
 7 2 3 2 14 - 15 9
6.
Санкт-Галлен
 1:0 7 2 2 3 9 - 10 8
7.
Лозанна
 7 1 2 4 6 - 11 5
8.
Янг Бойз
 1:1 7 1 2 4 7 - 13 5
9.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 0:1 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 7 0 1 6 5 - 20 1
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Базель Траоре Бени 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Люцерн Клиджэ Тибо 6 (2)
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
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Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Люцерн Кнежевич Стефан 5
Весь список
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Грасcхоппер
Ничья
Санкт-Галлен
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