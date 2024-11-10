Тур: 14. Стадион: Летцигрунд.
1:2
Конец матча
0'
0:1
26' ГолДиаби Абдулай
31' Желтая карточкаПаскочи Максим
0:2
60' ГолГёртлер Лукас
63' Желтая карточкаАбраши Амир
67' Желтая карточкаГёртлер Лукас
1:2
84' ГолGiotto Morandi
90'+7
Ход матча
26'
0:1
31'
60'
0:2
63'
67'
78'
84'
1:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
448 Количество передач 386
-
53 Владение мячом, % 47
15
Секо
Аюму
16
Перссон
Ноа
25
Боянг
Адама
77
Чобот
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
-
16 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Боянг АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шмиц БенноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
-
18 Ли Юн ЧунНападающий
-
20 Evans Maurin
-
-
Главный тренер: Джузеппе Морелло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Чобот КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
-
22 Фабер КонрадЗащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
-
70 Noah Probst
-
-
Главный тренер: Маассен Энрико
История личных встреч
Грасcхоппер
Санкт-Галлен
28 матчей
82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
67.9%
42.9%
19 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.9%
28.6%
3.5%
19 побед 8 ничьих 0 побед
26 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 17 побед
54 матча
42.6%
20.4%
37%
23 победы 11 ничьих 20 побед
Первый тайм
35.2%
40.7%
24.1%
19 побед 22 ничьи 13 побед
Второй тайм
35.2%
33.3%
31.5%
19 побед 18 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
37
Голов в среднем за матч
1.78
1.37
Среднее время на гол
50
65
Всего голов
37
33
Голов в среднем за матч
1.37
1.22
Среднее время на гол
65
73
Всего голов
85
70
Голов в среднем за матч
1.57
1.3
Тотал матчей
2.5
53
Больше 98%
Меньше 2%
1
46
Больше 85%
Меньше 15%
8
29
Больше 54%
Меньше 46%
25
17
Больше 31%
Меньше 69%
37
7
Больше 13%
Меньше 87%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
Среднее время на гол
57
69
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|4 (1)
|0.29
|Ли Юн Чун
|2
|0.14
|Nikolas Muci
|2
|0.14
|Мабил Авер
|1
|0.07
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.07
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0.07
|Кристерс Тоберс
|1
|0.07
|Шуаньер Матьё
|1
|0.07
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Evans Maurin
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жеббель Виллем
|5 (1)
|0.36
|Аколо Чадрак
|4
|0.29
|Гёртлер Лукас
|4
|0.29
|Витциг Кристиан
|2
|0.14
|Мамбимби Феликс
|2
|0.14
|Тома Бастьен
|1
|0.07
|Сиссе Мустафа
|1
|0.07
|Чобот Кевин
|1
|0.07
|Шмидт Исаак
|1
|0.07
|Фалльци Альберт
|1
|0.07
|Диаби Абдулай III
|1
|0.07
|Ноа Янник
|1
|0.07
|Милошевич Йован
|1 (1)
|0.07
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|5
|0
|Giotto Morandi
|4
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Паскочи Максим
|3
|0
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|Декарли Сауло
|2
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|Ли Юн Чун
|2
|0
|Evans Maurin
|2
|0
|Киттель Сонни
|1
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Абелс Дирк
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Шуаньер Матьё
|1
|0
|Tomas Lupi
|1
|0
|Simone Stroscio
|1
|0
|Боянг Адама
|1
|0
|Мейер Тим
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|4
|0
|Вандермерш Юго
|2
|1
|Кинтилья Хорди
|3
|0
|Фалльци Альберт
|3
|0
|Чобот Кевин
|3
|0
|Диаби Абдулай III
|3
|0
|Жеббель Виллем
|1
|1
|Окороджи Чима
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Станич Йозо
|2
|0
|Витциг Кристиан
|2
|0
|Сиссе Мустафа
|1
|0
|Амброзиус Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
4
Грасcхоппер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Санкт-Галлен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
1
13
Грасcхоппер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Санкт-Галлен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
10%
3
27%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
2
20%
1
9%
76-90
Пропущено
13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
6
46%
2
20%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
8%
4
40%
76-90
Забито
3
15
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
2
67%
1
7%
1-15
1
33%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
11
8
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
6
55%
2
25%
76-90
Забито
13
26
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
3
23%
4
15%
1-15
3
23%
7
27%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
2
15%
5
19%
46-60
3
23%
3
12%
61-75
2
15%
4
15%
76-90
Пропущено
24
18
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
6
25%
2
11%
31-45
6
25%
2
11%
46-60
1
4%
4
22%
61-75
7
29%
29%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2
Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ларн - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2
Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0
Результаты матчей
Грасcхоппер
Санкт-Галлен
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
43
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
311
77
113
311
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Базель
|Траоре Бени
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|5