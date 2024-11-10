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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Грасcхоппер
1:2
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
0:1
26' Гол
Диаби Абдулай
31' Желтая карточка
Паскочи Максим
0:2
60' Гол
Гёртлер Лукас
63' Желтая карточка
Абраши Амир
67' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
1:2
84' Гол
Giotto Morandi
90'+7

Ход матча

26'
0:1
Диаби Абдулай
(Витциг Кристиан)
31'
Паскочи Максим
 
46'
Феррейра Филипе
Боянг Адама
 
60'
0:2
Гёртлер Лукас
(Витциг Кристиан)
61'
Шюрпф Паскаль
Нденге Тсии-Виллиам
 
61'
Ли Юн Чун
Nikolas Muci
 
63'
Абраши Амир
 
67'
 
Гёртлер Лукас
69'
Мейер Тим
Шуаньер Матьё
 
77'
 
Тома Бастьен
Витциг Кристиан
78'
 
Аколо Чадрак
Чобот Кевин
78'
Шмиц Бенно
Абелс Дирк
 
84'
Giotto Morandi
(Ли Юн Чун)
1:2
90'
 
Alessandro Vogt
Сиссе Мустафа

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 448 Количество передач 386
  • 53 Владение мячом, % 47
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
26
Паскочи
Максим
15
Секо
Аюму
16
Перссон
Ноа
7
Нденге
Тсии-Виллиам
6
Абраши
Амир
25
Боянг
Адама
10
Giotto
Morandi
19
Шуаньер
Матьё
9
Nikolas
Muci
1
Ати-Зиги
Лоуренс
28
Вандермерш
Юго
15
Диаби
Абдулай
III
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
64
Стеванович
Михайло
16
Гёртлер
Лукас
7
Витциг
Кристиан
63
Коницке
Корсин
11
Сиссе
Мустафа
77
Чобот
Кевин
Грасcхоппер
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Санкт-Галлен

28 матчей

82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

67.9%
42.9%
19 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.9%
28.6%
3.5%
19 побед 8 ничьих 0 побед

26 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 17 побед

54 матча

42.6%
20.4%
37%
23 победы 11 ничьих 20 побед

Первый тайм

35.2%
40.7%
24.1%
19 побед 22 ничьи 13 побед

Второй тайм

35.2%
33.3%
31.5%
19 побед 18 ничьих 17 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
3:2
С
3:2
С
2:0
С
0:4
С
5:2
К
1:2
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
4:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:5
С
0:1
С
0:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
1:1
ТМС
2:2
С
1:3
С
1:4
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
1:3
ТМС
0:1
С
0:2
С
2:3

Голы

Всего голов

48
37

Голов в среднем за матч

1.78
1.37

Среднее время на гол

50
65

Всего голов

37
33

Голов в среднем за матч

1.37
1.22

Среднее время на гол

65
73

Всего голов

85
70

Голов в среднем за матч

1.57
1.3

Тотал матчей

2.5
53
Больше 98%
Меньше 2%
1
46
Больше 85%
Меньше 15%
8
29
Больше 54%
Меньше 46%
25
17
Больше 31%
Меньше 69%
37
7
Больше 13%
Меньше 87%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

57
69

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 4 (1) 0.29
Ли Юн Чун 2 0.14
Nikolas Muci 2 0.14
Мабил Авер 1 0.07
Шюрпф Паскаль 1 0.07
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.07
Кристерс Тоберс 1 0.07
Шуаньер Матьё 1 0.07
Матам Тео Ндика 0 0
Evans Maurin 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 5 (1) 0.36
Аколо Чадрак 4 0.29
Гёртлер Лукас 4 0.29
Витциг Кристиан 2 0.14
Мамбимби Феликс 2 0.14
Тома Бастьен 1 0.07
Сиссе Мустафа 1 0.07
Чобот Кевин 1 0.07
Шмидт Исаак 1 0.07
Фалльци Альберт 1 0.07
Диаби Абдулай III 1 0.07
Ноа Янник 1 0.07
Милошевич Йован 1 (1) 0.07
Кинтилья Хорди 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 5 0
Giotto Morandi 4 0
Кристерс Тоберс 3 0
Паскочи Максим 3 0
Шюрпф Паскаль 2 0
Декарли Сауло 2 0
Нденге Тсии-Виллиам 2 0
Ли Юн Чун 2 0
Evans Maurin 2 0
Киттель Сонни 1 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Абелс Дирк 1 0
Секо Аюму 1 0
Шуаньер Матьё 1 0
Tomas Lupi 1 0
Simone Stroscio 1 0
Боянг Адама 1 0
Мейер Тим 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 4 0
Вандермерш Юго 2 1
Кинтилья Хорди 3 0
Фалльци Альберт 3 0
Чобот Кевин 3 0
Диаби Абдулай III 3 0
Жеббель Виллем 1 1
Окороджи Чима 2 0
Тома Бастьен 2 0
Станич Йозо 2 0
Витциг Кристиан 2 0
Сиссе Мустафа 1 0
Амброзиус Стефан 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
4
Грасcхоппер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Санкт-Галлен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

1
13
Грасcхоппер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Санкт-Галлен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

8
17

Голы по времени матча

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
10%
3
27%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
2
20%
1
9%
76-90

Пропущено

13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
6
46%
2
20%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
8%
4
40%
76-90

Забито

3
15
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
2
67%
1
7%
1-15
1
33%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

11
8
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
6
55%
2
25%
76-90

Забито

13
26
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
3
23%
4
15%
1-15
3
23%
7
27%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
2
15%
5
19%
46-60
3
23%
3
12%
61-75
2
15%
4
15%
76-90

Пропущено

24
18
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
6
25%
2
11%
31-45
6
25%
2
11%
46-60
1
4%
4
22%
61-75
7
29%
29%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2
Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ларн - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2
Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0

Результаты матчей

Грасcхоппер
Санкт-Галлен

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
3
11
1.5
7
7
1
13
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 14 7 5 2 22 - 15 26
2.
Базель
 14 8 1 5 35 - 15 25
3.
Лугано
 14 7 4 3 21 - 15 25
4.
Серветт
 14 7 4 3 23 - 21 25
5.
Люцерн
 14 6 4 4 26 - 22 22
6.
Лозанна
 14 6 2 6 22 - 20 20
7.
Санкт-Галлен
 14 5 5 4 25 - 19 20
8.
Сьон
 14 4 5 5 18 - 18 17
9.
Янг Бойз
 14 4 4 6 18 - 23 16
10.
Ивердон
 14 4 3 7 15 - 25 15
11.
Винтертур
 14 3 2 9 10 - 31 11
12.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 13 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Лозанна
 7 5 0 2 16 - 9 15
3.
Серветт
 7 4 2 1 13 - 12 14
4.
Люцерн
 7 4 1 2 12 - 7 13
5.
Сьон
 8 3 4 1 14 - 8 13
6.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
7.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 15 - 8 12
8.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Янг Бойз
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Ивердон
 7 3 1 3 8 - 12 10
11.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
12.
Грасcхоппер
 7 1 3 3 10 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Серветт
 7 3 2 2 10 - 9 11
4.
Люцерн
 7 2 3 2 14 - 15 9
5.
Лугано
 7 2 3 2 7 - 8 9
6.
Санкт-Галлен
 7 2 2 3 10 - 11 8
7.
Лозанна
 7 1 2 4 6 - 11 5
8.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
9.
Янг Бойз
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 7 0 1 6 5 - 20 1
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Базель Траоре Бени 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Люцерн Клиджэ Тибо 6 (2)
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Грасcхоппер Абраши Амир 5
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Паскочи Максим получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Витциг Кристиан сделал результативную передачу.
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      Г О О О О Л - Диаби Абдулай III бьет в цель!
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