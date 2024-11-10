Тур: 13. Стадион: Аречи.
0:2
Второй тайм: 74'
0'
0:1
29' ГолЛасанья Кевин
0:2
36' ГолНовакович Андрия
45' Желтая карточкаСтоянович Петар
62' Желтая карточкаБенали Ахмед
Ход матча
29'
0:1
36'
45'
62'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
17
Lilian
Njoh
70
Тельо
Андрес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Lilian NjohЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Тельо АндресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бронн ДиланЗащитник
-
11 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Браф ДжейденНападающий
-
-
Главный тренер: Мартушьелло Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Сако КолиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Салернитана
Бари
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.6
Среднее время на гол
45
150
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
2
Среднее время на гол
64
45
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.67
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
73
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|2 (1)
|0.15
|Сими Нванкво
|2 (1)
|0.15
|Браф Джейден
|2
|0.15
|Тонгья Франко
|2
|0.15
|Феррари Джанмарко
|1
|0.08
|Тельо Андрес
|1
|0.08
|Валенсия Диего
|1
|0.08
|Данилюк Флавиус
|1
|0.08
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Влодарчик Шимон
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
|Lilian Njoh
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новакович Андрия
|3
|0.23
|Ласанья Кевин
|3
|0.23
|Дорваль Мехди
|2
|0.15
|Пучино Раффаэле
|1
|0.08
|Бенали Ахмед
|1
|0.08
|Майта Маттиа
|1
|0.08
|Риччи Джакомо
|1
|0.08
|Фавилли Андреа
|1
|0.08
|Мантовани Валерио
|1
|0.08
|Лелла Нунцио
|1
|0.08
|Сибилли Джузеппе
|0
|0
|Сгарби Лоренцо
|0
|0
|Фалетти Сесар
|0
|0
|Оливери Андреа
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|6
|0
|Тельо Андрес
|5
|0
|Каллон Яя
|2
|1
|Торрегросса Эрнесто
|3
|0
|Браф Джейден
|3
|0
|Сориано Роберто
|2
|0
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|Хрустич Айдин
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Аматуччи Лоренцо
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Верде Даниэле
|1
|0
|Дальмонте Никола
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Влодарчик Шимон
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Лелла Нунцио
|2
|1
|Пучино Раффаэле
|3
|0
|Мантовани Валерио
|3
|0
|Майта Маттиа
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Оливери Андреа
|2
|0
|Nosa Edward Obaretin
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Белломо Никола
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Фавилли Андреа
|1
|0
|Радунович Борис
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
|Сако Коли
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
2
Салернитана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
7
Салернитана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
67%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
4
50%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
3
23%
76-90
Пропущено
17
11
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
5
29%
29%
2
18%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
3
27%
61-75
2
12%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Козенца - Салернитана 1:1 Салернитана - Чезена 1:1 Кремонезе - Салернитана 2:1 Салернитана - Специя 0:2
Палермо - Салернитана 0:1 Салернитана - Катанзаро 0:0 Удинезе - Салернитана 3:1 Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1
Бари
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Бари - Реджана 2:2 Бари - Каррарезе 0:0 Специя - Бари 0:0 Бари - Катанзаро 1:1
Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Козенца 1:1 Фрозиноне - Бари 0:3 Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0
Результаты матчей
Салернитана
Бари
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
33
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
48
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 12
|28
|2.
|13
|8
|4
|1
|23 - 12
|28
|3.
|13
|7
|6
|0
|19 - 8
|27
|4.
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|5.
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|6.
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|7.
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|8.
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|9.
|13
|4
|5
|4
|13 - 16
|17
|10.
|2:0
|13
|3
|8
|2
|15 - 11
|17
|11.
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|12.
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|13.
|13
|2
|9
|2
|13 - 11
|15
|14.
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|15.
|13
|3
|5
|5
|13 - 15
|14
|16.
|13
|4
|1
|8
|14 - 20
|13
|17.
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|18.
|0:2
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|19.
|13
|3
|4
|6
|7 - 17
|13
|20.
|13
|1
|7
|5
|8 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|12.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|0:2
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|14.
|2:0
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|18.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|19.
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|20.
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|2.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|7
|2
|5
|0
|9 - 4
|11
|5.
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|6.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|7.
|2:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|7
|3
|0
|4
|5 - 12
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|13 - 14
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|13.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|19.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|8
|Специя
|Эспозито Франческо
|6
|Пиза
|Трамони Маттео
|5 (2)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|5 (1)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|7
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Сампдория
|Риччо Алессандро
|1 4