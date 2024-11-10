  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Салернитана
0:2
Второй тайм: 74'
Бари
0'
0:1
29' Гол
Ласанья Кевин
0:2
36' Гол
Новакович Андрия
45' Желтая карточка
Стоянович Петар
62' Желтая карточка
Бенали Ахмед

Ход матча

12'
Хрустич Айдин
Маджоре Джулио
 
29'
0:1
Ласанья Кевин
(Оливери Андреа)
36'
0:2
Новакович Андрия
(Дорваль Мехди)
45'
Стоянович Петар
 
46'
Бронн Дилан
Аматуччи Лоренцо
 
46'
Гильоне Паоло
Стоянович Петар
 
56'
 
Фавазули Костантино
Дорваль Мехди
56'
 
Лелла Нунцио
Сибилли Джузеппе
62'
 
Бенали Ахмед
64'
Сими Нванкво
Влодарчик Шимон
 
65'
Браф Джейден
Сориано Роберто
 
69'
 
Сгарби Лоренцо
Ласанья Кевин

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Бари
2.60
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3.40
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3.35
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Все Коэффициенты
1
Фиорилло
Винченцо
30
Стоянович
Петар
13
Руджери
Фабио
33
Феррари
Джанмарко
17
Lilian
Njoh
21
Сориано
Роберто
73
Аматуччи
Лоренцо
25
Маджоре
Джулио
31
Верде
Даниэле
20
Влодарчик
Шимон
70
Тельо
Андрес
1
Радунович
Борис
25
Пучино
Раффаэле
44
Шимич
Лоренцо
3
Мантовани
Валерио
7
Оливери
Андреа
93
Дорваль
Мехди
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
15
Ласанья
Кевин
20
Сибилли
Джузеппе
9
Новакович
Андрия
Салернитана
4-3-3
Бари
3-4-2-1

История личных встреч

Салернитана
Бари

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:1
СB
1:1
СB
2:2
СB
0:0
СB
2:0
СB
3:4
СB
2:1
СB
3:2
СB
1:0

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.6

Среднее время на гол

45
150

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
2

Среднее время на гол

64
45

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.67
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
73

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 2 (1) 0.15
Сими Нванкво 2 (1) 0.15
Браф Джейден 2 0.15
Тонгья Франко 2 0.15
Феррари Джанмарко 1 0.08
Тельо Андрес 1 0.08
Валенсия Диего 1 0.08
Данилюк Флавиус 1 0.08
Гильоне Паоло 0 0
Влодарчик Шимон 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0
Lilian Njoh 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новакович Андрия 3 0.23
Ласанья Кевин 3 0.23
Дорваль Мехди 2 0.15
Пучино Раффаэле 1 0.08
Бенали Ахмед 1 0.08
Майта Маттиа 1 0.08
Риччи Джакомо 1 0.08
Фавилли Андреа 1 0.08
Мантовани Валерио 1 0.08
Лелла Нунцио 1 0.08
Сибилли Джузеппе 0 0
Сгарби Лоренцо 0 0
Фалетти Сесар 0 0
Оливери Андреа 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 6 0
Тельо Андрес 5 0
Каллон Яя 2 1
Торрегросса Эрнесто 3 0
Браф Джейден 3 0
Сориано Роберто 2 0
Феррари Джанмарко 2 0
Хрустич Айдин 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Аматуччи Лоренцо 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Верде Даниэле 1 0
Дальмонте Никола 1 0
Бронн Дилан 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Влодарчик Шимон 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 5 0
Лелла Нунцио 2 1
Пучино Раффаэле 3 0
Мантовани Валерио 3 0
Майта Маттиа 2 0
Новакович Андрия 2 0
Оливери Андреа 2 0
Nosa Edward Obaretin 2 0
Майелло Раффаэле 1 0
Белломо Никола 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Викари Франческо 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Радунович Борис 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Фавазули Костантино 1 0
Сако Коли 1 0

Результаты матчей

Салернитана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
2
Салернитана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
7
Салернитана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
67%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
4
50%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Пропущено

17
11
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
5
29%
29%
2
18%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
3
27%
61-75
2
12%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Козенца - Салернитана 1:1 Салернитана - Чезена 1:1 Кремонезе - Салернитана 2:1 Салернитана - Специя 0:2
Палермо - Салернитана 0:1 Салернитана - Катанзаро 0:0 Удинезе - Салернитана 3:1 Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1
Бари
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Бари - Реджана 2:2 Бари - Каррарезе 0:0 Специя - Бари 0:0 Бари - Катанзаро 1:1
Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Козенца 1:1 Фрозиноне - Бари 0:3 Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0

Результаты матчей

Салернитана
Бари

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
2
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 13 8 4 1 25 - 12 28
2.
Пиза
 13 8 4 1 23 - 12 28
3.
Специя
 13 7 6 0 19 - 8 27
4.
Чезена
 13 6 3 4 22 - 18 21
5.
Кремонезе
 13 5 3 5 18 - 17 18
6.
Козенца
 13 4 6 3 13 - 13 18
7.
Брешия
 13 5 2 6 18 - 20 17
8.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
9.
Юве Стабия
 13 4 5 4 13 - 16 17
10.
Бари
 2:0 13 3 8 2 15 - 11 17
11.
Мантуя
 13 4 4 5 12 - 15 16
12.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 18 15
13.
Катанзаро
 13 2 9 2 13 - 11 15
14.
Модена
 13 3 5 5 18 - 19 14
15.
Реджана
 13 3 5 5 13 - 15 14
16.
Зюйдтироль
 13 4 1 8 14 - 20 13
17.
Каррарезе
 13 3 4 6 11 - 15 13
18.
Салернитана
 0:2 13 3 4 6 13 - 18 13
19.
Читтаделла
 13 3 4 6 7 - 17 13
20.
Фрозиноне
 13 1 7 5 8 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
2.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
3.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
5.
Сассуоло
 6 4 1 1 12 - 6 13
6.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
7.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
8.
Катанзаро
 7 2 4 1 10 - 6 10
9.
Каррарезе
 6 2 3 1 6 - 3 9
10.
Реджана
 7 2 3 2 9 - 8 9
11.
Козенца
 7 2 3 2 5 - 6 9
12.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Салернитана
 0:2 7 2 2 3 8 - 11 8
14.
Бари
 2:0 7 1 5 1 8 - 8 8
15.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
16.
Юве Стабия
 6 2 1 3 7 - 10 7
17.
Зюйдтироль
 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 6 0 4 2 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
5.
Кремонезе
 7 3 1 3 12 - 10 10
6.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Бари
 2:0 6 2 3 1 7 - 3 9
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
10.
Сампдория
 7 2 2 3 13 - 14 8
11.
Брешия
 6 2 1 3 5 - 8 7
12.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Салернитана
 0:2 6 1 2 3 5 - 7 5
14.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
15.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
16.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Катанзаро
 6 0 5 1 3 - 5 5
18.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
19.
Модена
 6 0 3 3 6 - 10 3
20.
Мантуя
 7 0 2 5 5 - 12 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 8
Специя Эспозито Франческо 6
Пиза Трамони Маттео 5 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 5 (1)
Катанзаро Йемелло Пьетро 5
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Сампдория Риччо Алессандро 1 4
Весь список
  • 46'
    Стоянович Петар уходит с поля. Гильоне Паоло выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Салернитана
    Ничья
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