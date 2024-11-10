Тур: 13. Стадион: Аречи.
0:2
Конец матча
0'
0:1
29' ГолЛасанья Кевин
0:2
36' ГолНовакович Андрия
45' Желтая карточкаСтоянович Петар
61' Желтая карточкаБенали Ахмед
79' Желтая карточкаБронн Дилан
85' Желтая карточкаМантовани Валерио
90' Желтая карточкаФавилли Андреа
90'+6
Ход матча
29'
0:1
36'
45'
61'
79'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
22 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
567 Количество передач 315
-
64 Владение мячом, % 36
17
Lilian
Njoh
70
Тельо
Андрес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Lilian NjohЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Тельо АндресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бронн ДиланЗащитник
-
11 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Браф ДжейденНападающий
-
-
Главный тренер: Мартушьелло Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Сако КолиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Салернитана
Бари
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.6
Среднее время на гол
45
150
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
2
Среднее время на гол
64
45
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.67
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
73
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|2 (1)
|0.15
|Сими Нванкво
|2 (1)
|0.15
|Браф Джейден
|2
|0.15
|Тонгья Франко
|2
|0.15
|Феррари Джанмарко
|1
|0.08
|Тельо Андрес
|1
|0.08
|Валенсия Диего
|1
|0.08
|Данилюк Флавиус
|1
|0.08
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Влодарчик Шимон
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
|Lilian Njoh
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новакович Андрия
|3
|0.23
|Ласанья Кевин
|3
|0.23
|Дорваль Мехди
|2
|0.15
|Пучино Раффаэле
|1
|0.08
|Бенали Ахмед
|1
|0.08
|Майта Маттиа
|1
|0.08
|Риччи Джакомо
|1
|0.08
|Фавилли Андреа
|1
|0.08
|Мантовани Валерио
|1
|0.08
|Лелла Нунцио
|1
|0.08
|Сибилли Джузеппе
|0
|0
|Сгарби Лоренцо
|0
|0
|Фалетти Сесар
|0
|0
|Оливери Андреа
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|6
|0
|Тельо Андрес
|5
|0
|Каллон Яя
|2
|1
|Торрегросса Эрнесто
|3
|0
|Браф Джейден
|3
|0
|Сориано Роберто
|2
|0
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|Хрустич Айдин
|2
|0
|Бронн Дилан
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Аматуччи Лоренцо
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Верде Даниэле
|1
|0
|Дальмонте Никола
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Влодарчик Шимон
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Мантовани Валерио
|4
|0
|Лелла Нунцио
|2
|1
|Пучино Раффаэле
|3
|0
|Майта Маттиа
|2
|0
|Фавилли Андреа
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Оливери Андреа
|2
|0
|Nosa Edward Obaretin
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Белломо Никола
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Радунович Борис
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
|Сако Коли
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
2
Салернитана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
7
Салернитана
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Бари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
12
3
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
67%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
4
50%
76-90
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
3
25%
3
20%
76-90
Пропущено
19
11
13 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
6
32%
2
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
2
11%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Козенца - Салернитана 1:1 Салернитана - Чезена 1:1 Кремонезе - Салернитана 2:1 Салернитана - Специя 0:2
Палермо - Салернитана 0:1 Салернитана - Катанзаро 0:0 Удинезе - Салернитана 3:1 Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1
Бари
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Бари - Реджана 2:2 Бари - Каррарезе 0:0 Специя - Бари 0:0 Бари - Катанзаро 1:1
Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Козенца 1:1 Фрозиноне - Бари 0:3 Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0
Результаты матчей
Салернитана
Бари
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
49
49
112
112
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|8
|Специя
|Эспозито Франческо
|6
|Пиза
|Трамони Маттео
|5 (2)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|5 (1)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|7
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Сампдория
|Риччо Алессандро
|1 4