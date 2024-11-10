Тур: 11. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Оливер Майкл
Прогноз на матч от Liveresult
27
Гюсто
Мало
29
Фофана
Уэсли
45
Лавия
Ромео
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Гюсто МалоЗащитник
-
29 Фофана УэслиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Лавия РомеоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
-
20 Палмер КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
40 Вейга РенатуЗащитник
-
24 Джеймс РисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фелиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мареска Энцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Нето МурараВратарь
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
53 Нванери ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ЖоржиньоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Челси
Арсенал
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
33.3%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
16 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 13 побед
47 матчей
42.6%
17%
40.4%
20 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
38.3%
36.2%
25.5%
18 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
34%
38.3%
27.7%
16 побед 18 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
33
Голов в среднем за матч
2
1.18
Среднее время на гол
45
76
Всего голов
40
23
Голов в среднем за матч
1.43
1.21
Среднее время на гол
63
74
Всего голов
78
56
Голов в среднем за матч
1.66
1.19
Тотал матчей
2.5
42
Больше 89%
Меньше 11%
5
37
Больше 79%
Меньше 21%
10
28
Больше 60%
Меньше 40%
19
15
Больше 32%
Меньше 68%
32
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
54
75
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|7 (1)
|0.7
|Джексон Николас
|6
|0.6
|Мадуэке Нони
|4
|0.4
|Кайседо Мойсес
|1
|0.1
|Нкунку Кристофер
|1
|0.1
|Фелиш Жоау
|1
|0.1
|Санчо Джедон
|0
|0
|Нету Педру
|0
|0
|Лавия Ромео
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|4
|0.4
|Сака Букайо
|3
|0.3
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.2
|Троссар Леандро
|2
|0.2
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.2
|Парти Томас
|1
|0.1
|Мерино Микель
|1
|0.1
|Калафьори Риккардо
|1
|0.1
|Уайт Бен
|0
|0
|Райс Деклан
|0
|0
|Тимбер Юрриен
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фофана Уэсли
|6
|0
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Джексон Николас
|4
|0
|Нету Педру
|3
|0
|Палмер Коул
|3
|0
|Мареска Энцо
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Гюсто Мало
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Вейга Ренату
|2
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|Фелиш Жоау
|1
|0
|Санчо Джедон
|1
|0
|Мадуэке Нони
|1
|0
|Лавия Ромео
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райс Деклан
|3
|1
|Салиба Вильям
|2
|1
|Тимбер Юрриен
|3
|0
|Троссар Леандро
|1
|1
|Жоржиньо II
|2
|0
|Парти Томас
|2
|0
|Райя Давид
|2
|0
|Жезус Габриэль
|2
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Хаверц Кай
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Калафьори Риккардо
|1
|0
|Льюис-Скелли Майлс
|1
|0
Результаты матчей
Челси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Арсенал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
2
Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Арсенал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
11
11
Челси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Арсенал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
2
17%
1
9%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
20
16
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
10%
1
6%
1-15
5
25%
3
19%
16-30
3
15%
4
25%
31-45
6
30%
1
6%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
2
10%
2
13%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
2
17%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
1
8%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Челси - Ноа Ереван 8:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1
Панатинаикос - Челси 1:4 Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2
Арсенал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Интер Милан - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Престон Норт Энд - Арсенал 0:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2
Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Борнмут - Арсенал 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Челси
Арсенал
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:6
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Челси
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
46
64
37
28
28
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 6
|28
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 13
|23
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 10
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 15
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|10.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|23 - 13
|16
|11.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|22 - 22
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 21
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|16 - 27
|6
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
|Борнмут
|Кристи Райан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси - Арсенал
Исход игры
Челси
35.9% (52)
Ничья
40% (58)
Арсенал
24.1% (35)
Тотал 2.5
Больше
49.56% (56)
Меньше
50.44% (57)
Обе команды забьют
Да
86.73% (98)
Нет
13.27% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29% (42)
2:1 Челси
20% (29)
1:2 Арсенал
9% (13)
2:2 Ничья
4.8% (7)
1:0 Челси
4.1% (6)
0:1 Арсенал
2.1% (3)
3:2 Челси
1.4% (2)
0:2 Арсенал
1.4% (2)
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