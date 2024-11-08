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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Челси
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 43
Челси 39.5% (17)
X 34.9% (15)
Арсенал 25.6% (11)
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Челси
Арсенал

История личных встреч

Челси
Арсенал

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
16 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 13 побед

47 матчей

42.6%
17%
40.4%
20 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

38.3%
36.2%
25.5%
18 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

34%
38.3%
27.7%
16 побед 18 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ТМК
4:0
ПЛ
2:4
ПЛ
0:2
ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ЛЕ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
МКЧ
1:1
КЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
С
1:1
ТМК
0:3
К
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
С
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:4
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

2
1.18

Среднее время на гол

45
76

Всего голов

40
23

Голов в среднем за матч

1.43
1.21

Среднее время на гол

63
74

Всего голов

78
56

Голов в среднем за матч

1.66
1.19

Тотал матчей

2.5
42
Больше 89%
Меньше 11%
5
37
Больше 79%
Меньше 21%
10
28
Больше 60%
Меньше 40%
19
15
Больше 32%
Меньше 68%
32
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

54
75

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 7 (1) 0.7
Джексон Николас 6 0.6
Мадуэке Нони 4 0.4
Кайседо Мойсес 1 0.1
Нкунку Кристофер 1 0.1
Фелиш Жоау 1 0.1
Санчо Джедон 0 0
Нету Педру 0 0
Лавия Ромео 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 4 0.4
Сака Букайо 3 0.3
Мартинелли Габриэл 2 0.2
Троссар Леандро 2 0.2
Габриэль дос Сантос 2 0.2
Парти Томас 1 0.1
Мерино Микель 1 0.1
Калафьори Риккардо 1 0.1
Уайт Бен 0 0
Райс Деклан 0 0
Тимбер Юрриен 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Уэсли 6 0
Кукурелья Марк 5 0
Джексон Николас 4 0
Нету Педру 3 0
Палмер Коул 3 0
Мареска Энцо 2 0
Санчес Роберт 2 0
Гюсто Мало 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Колвилл Леви 2 0
Вейга Ренату 2 0
Адарабиойо Олуватосин 1 0
Нкунку Кристофер 1 0
Фелиш Жоау 1 0
Санчо Джедон 1 0
Мадуэке Нони 1 0
Лавия Ромео 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 3 1
Салиба Вильям 2 1
Тимбер Юрриен 3 0
Троссар Леандро 1 1
Жоржиньо II 2 0
Парти Томас 2 0
Райя Давид 2 0
Жезус Габриэль 2 0
Эдегор Мартин 1 0
Мерино Микель 1 0
Хаверц Кай 1 0
Уайт Бен 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Сака Букайо 1 0
Калафьори Риккардо 1 0
Льюис-Скелли Майлс 1 0

Результаты матчей

Челси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Арсенал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2
Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Арсенал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

11
11
Челси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Арсенал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
2
17%
1
9%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

20
16
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
10%
1
6%
1-15
5
25%
3
19%
16-30
3
15%
4
25%
31-45
6
30%
1
6%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
2
10%
2
13%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
2
17%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
1
8%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Челси - Ноа Ереван 8:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1
Панатинаикос - Челси 1:4 Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2
Арсенал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Интер Милан - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Престон Норт Энд - Арсенал 0:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2
Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Борнмут - Арсенал 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Челси
Арсенал

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:6
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Челси
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
6
4
3
7
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9
1
9
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 2 1 21 - 11 23
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Челси
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 5 3 2 17 - 15 18
7.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 1 4 22 - 11 16
8.
Брайтон
 Заявка 10 4 4 2 17 - 14 16
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
10.
Фулхэм
 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
11.
Ньюкасл
 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
12.
Брентфорд
 Заявка 10 4 1 5 19 - 20 13
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Вест Хэм
 Заявка 10 3 2 5 13 - 19 11
15.
Лестер
 Заявка 10 2 4 4 14 - 18 10
16.
Эвертон
 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 1 4 5 8 - 13 7
18.
Ипсвич
 Заявка 10 0 5 5 10 - 21 5
19.
Саутгемптон
 Заявка 10 1 1 8 7 - 19 4
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 0 3 7 14 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
2.
Брентфорд
 Заявка 5 4 1 0 15 - 9 13
3.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 15 - 4 12
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
5.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
6.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Фулхэм
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
15.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Астон Вилла
 Заявка 5 3 1 1 10 - 9 10
6.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
9.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
12.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
15.
Эвертон
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
18.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Челси Кукурелья Марк 5
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 ноября 2024, осталось 2 дня 9 часов 59 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

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    • Прогнозы 43
    Челси 39.5% (17)
    X 34.9% (15)
    Арсенал 25.6% (11)
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    Лучшие коэффициенты
    Челси
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    Прогнозы на матч Челси - Арсенал

    Исход игры
    Челси
    39.5% (17)
    Ничья
    34.9% (15)
    Арсенал
    25.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (23)
    Меньше
    41.03% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (34)
    Нет
    12.82% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    30.2% (13)
    1:1 Ничья
    25.6% (11)
    1:2 Арсенал
    16.3% (7)
    2:2 Ничья
    7% (3)
    0:2 Арсенал
    4.7% (2)
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