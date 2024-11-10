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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 10.
АПОЭЛ
4:0
Конец матча
АЕЛ Лимасол
0'
7' Желтая карточка
Столник Марко
1:0
29' Гол
Маркиньос
30' Желтая карточка
Маркиньос
2:0
40' Пенальти
Эль-Араби Юссеф
41' Желтая карточка
Кинтилья Хави
3:0
68' Пенальти
Пицци Луиш
76' Желтая карточка
Дражич Стефан
4:0
90' Гол
Маркиньос
90'+3
АПОЭЛ
АЕЛ Лимасол

История личных встреч

АПОЭЛ
АЕЛ Лимасол

31 матч

83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.1%
35.5%
6.4%
18 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

71%
29%
22 победы 9 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

44 матча

59.1%
20.5%
20.4%
26 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

40.9%
47.7%
11.4%
18 побед 21 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
31.8%
18.2%
22 победы 14 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:3
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:1
С
1:0
ПД
3:0
К
0:2
ПД
4:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:4
К
1:1
К
0:0
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
6:0
С
0:0
К
4:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
3:0
КК
0:1
КК
1:0
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
2:0
КК
1:3
КК
0:2
ПД
1:3
ПД
0:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

43
26

Голов в среднем за матч

1.79
1.3

Среднее время на гол

50
69

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

0.85
0.46

Среднее время на гол

105
196

Всего голов

60
37

Голов в среднем за матч

1.36
0.84

Тотал матчей

2.5
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
26
Больше 59%
Меньше 41%
18
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

66
107

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 5 (1) 0.5
Маркиньос XXIII 4 0.4
Шебаке Иссам 2 0.2
Корбу Мариус 2 0.2
Пицци Луиш 2 (1) 0.2
Дражич Стефан 2 (1) 0.2
Техера Серхио 1 0.1
Лайфис Константинос 1 0.1
Донис Анастасиос 1 0.1
Сарфо Кингсли 1 0.1
Кинтилья Хави 1 0.1
АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 6 (1) 0.67
Лесовой Даниил 2 0.22
Уэдраого Дилан 2 0.22
Столник Марко 1 0.11
Сингх Лютер 1 0.11
Роберта Найджел 1 0.11
Мамас Рафаил 1 0.11
Тричковски Иван 1 (1) 0.11

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 2 0
Пицци Луиш 2 0
Костадинов Георги 2 0
Маркиньос XXIII 2 0
Абанья Дэвид 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Сушич Матео 1 0
Двали Лаша 1 0
Дражич Стефан 1 0
Лайфис Константинос 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Кинтилья Хави 1 0
Сациас Яннис 1 0
АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Лютер 3 0
Лесовой Даниил 3 0
Уэдраого Дилан 3 0
Мамас Рафаил 3 0
Столник Марко 2 0
Мельядо Мигель 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Кечкеш Акош 0 1
Захариу Панайотис 1 0
Роберта Найджел 1 0
Авраам Авив 1 0
Yiannis Gerolemou 1 0
Току Эммануэль 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1
АПОЭЛ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
АЕЛ Лимасол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

12
7
АПОЭЛ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
АЕЛ Лимасол
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

13
8

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
10%
2
29%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
43%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

22
15
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
5%
2
13%
1-15
4
18%
3
20%
16-30
4
18%
3
20%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
6
27%
4
27%
76-90

Пропущено

5
16
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
1
20%
1
6%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
1
20%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - Фиорентина 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 Ахиронас Онисилос - АЕЛ Лимасол 0:2 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2
АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2

Результаты матчей

АПОЭЛ
АЕЛ Лимасол

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
АЕЛ Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
3
2
3
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
1
1.5
2
3
3
1
2.5
1
4
2
2
3.5
1
4
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
3
6
5
4
2.5
2
7
3
6
3.5
2
7
1
8
4.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 9 8 1 0 22 - 5 25
2.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 17 - 6 23
3.
АПОЭЛ
 0:0 10 6 2 2 22 - 5 20
4.
Омония Никосия
 10 6 1 3 22 - 13 19
5.
АЕК Ларнака
 10 5 3 2 12 - 8 18
6.
Аполлон
 0:0 9 4 2 3 9 - 7 14
7.
АЕЛ Лимасол
 9 4 1 4 15 - 16 13
8.
Этникос Ахна
 10 3 3 4 18 - 22 12
9.
Анортосис
 10 3 2 5 9 - 14 11
10.
Кармиотисса
 10 2 3 5 12 - 23 9
11.
Омония Арадиппу
 9 2 2 5 8 - 17 8
12.
Эносис
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Неа Саламина
 10 2 1 7 12 - 24 7
14.
Омония 29-го Мая
 10 0 3 7 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
3.
Омония Никосия
 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Анортосис
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 0 2 10 - 5 9
6.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 6 - 4 7
9.
Кармиотисса
 6 1 2 3 8 - 15 5
10.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 8 - 9 4
11.
Неа Саламина
 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Эносис
 6 0 2 4 2 - 10 2
13.
Омония Арадиппу
 6 0 2 4 4 - 15 2
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 2 0 12 - 0 11
3.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Омония Никосия
 5 3 0 2 14 - 10 9
6.
Этникос Ахна
 6 2 2 2 10 - 13 8
7.
Аполлон
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
8.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Эносис
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
АЕЛ Лимасол
 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Неа Саламина
 6 1 1 4 8 - 16 4
13.
Омония 29-го Мая
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Анортосис
 6 0 2 4 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 5
Омония Никосия Саиду Алиу 5
Весь список

Топ нарушителей
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Эносис Piotr Janczukowicz 2 2
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Мамас Рафаил уходит с поля. Авраам Авив выходит вместо него
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