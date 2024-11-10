Тур: 10.
4:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаСтолник Марко
1:0
29' ГолМаркиньос
30' Желтая карточкаМаркиньос
2:0
40' ПенальтиЭль-Араби Юссеф
41' Желтая карточкаКинтилья Хави
3:0
68' ПенальтиПицци Луиш
76' Желтая карточкаДражич Стефан
4:0
90' ГолМаркиньос
90'+3
Ход матча
29'
1:0
30'
40'
2:0
41'
68'
3:0
76'
80'
90'
4:0
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Абанья ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ЧиприаноЗащитник
- Защитник
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Корбу МариусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хименес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Бамбок ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Кечкеш АкошПолузащитник
-
15 Авраам АвивПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
АПОЭЛ
АЕЛ Лимасол
31 матч
83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.1%
35.5%
6.4%
18 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
71%
29%
22 победы 9 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
44 матча
59.1%
20.5%
20.4%
26 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
40.9%
47.7%
11.4%
18 побед 21 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
31.8%
18.2%
22 победы 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
26
Голов в среднем за матч
1.79
1.3
Среднее время на гол
50
69
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
0.85
0.46
Среднее время на гол
105
196
Всего голов
60
37
Голов в среднем за матч
1.36
0.84
Тотал матчей
2.5
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
26
Больше 59%
Меньше 41%
18
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
66
107
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|5 (1)
|0.5
|Маркиньос XXIII
|4
|0.4
|Шебаке Иссам
|2
|0.2
|Корбу Мариус
|2
|0.2
|Пицци Луиш
|2 (1)
|0.2
|Дражич Стефан
|2 (1)
|0.2
|Техера Серхио
|1
|0.1
|Лайфис Константинос
|1
|0.1
|Донис Анастасиос
|1
|0.1
|Сарфо Кингсли
|1
|0.1
|Кинтилья Хави
|1
|0.1
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|6 (1)
|0.67
|Лесовой Даниил
|2
|0.22
|Уэдраого Дилан
|2
|0.22
|Столник Марко
|1
|0.11
|Сингх Лютер
|1
|0.11
|Роберта Найджел
|1
|0.11
|Мамас Рафаил
|1
|0.11
|Тричковски Иван
|1 (1)
|0.11
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|2
|0
|Пицци Луиш
|2
|0
|Костадинов Георги
|2
|0
|Маркиньос XXIII
|2
|0
|Абанья Дэвид
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Дражич Стефан
|1
|0
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Донис Анастасиос
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Кинтилья Хави
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Лютер
|3
|0
|Лесовой Даниил
|3
|0
|Уэдраого Дилан
|3
|0
|Мамас Рафаил
|3
|0
|Столник Марко
|2
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Кечкеш Акош
|0
|1
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Роберта Найджел
|1
|0
|Авраам Авив
|1
|0
|Yiannis Gerolemou
|1
|0
|Току Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
1
АПОЭЛ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
АЕЛ Лимасол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
12
7
АПОЭЛ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
АЕЛ Лимасол
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
13
8
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
10%
2
29%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
43%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
22
15
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
5%
2
13%
1-15
4
18%
3
20%
16-30
4
18%
3
20%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
6
27%
4
27%
76-90
Пропущено
5
16
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
1
20%
1
6%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
1
20%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - Фиорентина 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 Ахиронас Онисилос - АЕЛ Лимасол 0:2 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2
АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2
Результаты матчей
АПОЭЛ
АЕЛ Лимасол
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
АЕЛ Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
13
23
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
31
23
31
14
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
63
36
54
27
36
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|22 - 5
|25
|2.
|10
|7
|2
|1
|17 - 6
|23
|3.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|22 - 5
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|6.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|18 - 22
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|10.
|10
|2
|3
|5
|12 - 23
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|8 - 17
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|12 - 24
|7
|14.
|10
|0
|3
|7
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|9.
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 0
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|14 - 10
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|5
|Омония Никосия
|Саиду Алиу
|5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 4
|Эносис
|Piotr Janczukowicz
|2 2
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5