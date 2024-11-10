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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 10.
Аполлон
0:0
Первый тайм: 45+'
Пафос
0'
11' Желтая карточка
Коль Исраэль
12' Желтая карточка
Жайро
20' Желтая карточка
Танкович Муамер

Ход матча

11'
Коль Исраэль
 
12'
 
Жайро
20'
 
Танкович Муамер
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Пафос
3.70
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3.55
3.20
Все Коэффициенты
Аполлон
Пафос

История личных встреч

Аполлон
Пафос

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

32 матча

50%
28.1%
21.9%
16 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

К
1:1
К
2:1
ПД
1:1
ПД
0:3
ТМК
2:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ТМС
2:0
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
5:1
К
1:4
К
4:0
ПД
0:2
ПД
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

2.06
1.33

Среднее время на гол

43
67

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.07
0.82

Среднее время на гол

84
109

Всего голов

51
34

Голов в среднем за матч

1.59
1.06

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

56
84

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вайссбек Гаэтан 3 0.33
Diego Dorregaray 3 (2) 0.33
Маркеш Педру 2 0.22
Змрхаль Яромир 1 0.11
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 6 0.67
Силва Андерсон 4 0.44
Гольдар Давид 3 0.33
Жажа Коэльо 2 0.22
Шуньич Иван 2 0.22
Драгомир Влад 2 0.22
Танкович Муамер 1 0.11
Родригеш Педру 1 0.11

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Dorregaray 3 1
Вурос Праксителис 3 0
Бруно Араужо 3 0
Д'Алмейда Сесси 1 1
Коль Исраэль 2 0
Вернон де Марко 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Селестин Жюльен 2 0
Вайссбек Гаэтан 2 0
Лам Томас 1 0
Барахона Карлос 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Шполярич Данило 1 0
Малеккидис Георгос 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жажа Коэльо 2 0
Сильва Хонатан 2 0
Танкович Муамер 2 0
Люккассен Деррик 2 0
Шуньич Иван 2 0
Нател Лео 2 0
Наме Мустафа 2 0
Силва Андерсон 2 0
Гольдар Давид 1 0
Жайро 1 0
Бруно V 1 0
Коррея Жоау 1 0
Драгомир Влад 1 0
Кина Домингуш 1 0

Результаты матчей

Аполлон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Пафос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
0
Аполлон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Пафос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
12
Аполлон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Пафос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
33%
4
44%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
33%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
33%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
21
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
11%
2
10%
1-15
2
22%
2
10%
16-30
2
22%
4
19%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
0
0%
7
33%
61-75
2
22%
4
19%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Омония Арадиппу - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Кармиотисса - Аполлон 2:0 Аполлон - Эносис 3:1
Отеллос - Аполлон 0:4 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1
Пафос
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Пафос - Астана 1:0 Пафос - Омония Арадиппу 4:0 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Пафос - Хайденхайм 0:1
Пафос - Кармиотисса 4:0 Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5

Результаты матчей

Аполлон
Пафос

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
7
1
1
6
2.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 0:0 9 7 2 0 21 - 5 23
2.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 17 - 6 23
3.
АПОЭЛ
 2:0 10 6 2 2 20 - 5 20
4.
Омония Никосия
 10 6 1 3 22 - 13 19
5.
АЕК Ларнака
 10 5 3 2 12 - 8 18
6.
Аполлон
 0:0 9 4 3 2 9 - 6 15
7.
АЕЛ Лимасол
 0:2 9 4 1 4 15 - 14 13
8.
Этникос Ахна
 10 3 3 4 18 - 22 12
9.
Анортосис
 10 3 2 5 9 - 14 11
10.
Кармиотисса
 10 2 3 5 12 - 23 9
11.
Омония Арадиппу
 9 2 2 5 8 - 17 8
12.
Эносис
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Неа Саламина
 10 2 1 7 12 - 24 7
14.
Омония 29-го Мая
 10 0 3 7 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Пафос
 0:0 4 3 1 0 12 - 2 10
3.
Омония Никосия
 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Анортосис
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
АПОЭЛ
 2:0 5 3 0 2 8 - 5 9
6.
Аполлон
 0:0 5 2 2 1 6 - 3 8
7.
АЕЛ Лимасол
 0:2 4 2 1 1 8 - 6 7
8.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Кармиотисса
 6 1 2 3 8 - 15 5
10.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 8 - 9 4
11.
Неа Саламина
 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Эносис
 6 0 2 4 2 - 10 2
13.
Омония Арадиппу
 6 0 2 4 4 - 15 2
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 0:0 5 4 1 0 9 - 3 13
2.
АПОЭЛ
 2:0 5 3 2 0 12 - 0 11
3.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Омония Никосия
 5 3 0 2 14 - 10 9
6.
Этникос Ахна
 6 2 2 2 10 - 13 8
7.
Аполлон
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
8.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Эносис
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
АЕЛ Лимасол
 0:2 5 2 0 3 7 - 8 6
11.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Неа Саламина
 6 1 1 4 8 - 16 4
13.
Омония 29-го Мая
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Анортосис
 6 0 2 4 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 5
Омония Никосия Саиду Алиу 5
Весь список

Топ нарушителей
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Эносис Piotr Janczukowicz 2 2
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Танкович Муамер получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Жайро получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Коль Исраэль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Пафос
3.70
Реклама, pari.ru
3.55
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аполлон 0:0 Пафос онлайн

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