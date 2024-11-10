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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 10.
Аполлон
0:1
Конец матча
Пафос
0'
11' Желтая карточка
Коль Исраэль
12' Желтая карточка
Жайро
20' Желтая карточка
Танкович Муамер
0:1
55' Гол
Коррея Жоау
57' Желтая карточка
Люккассен Деррик
90' Желтая карточка
Кина Домингуш
90'+10
Аполлон
Пафос

История личных встреч

Аполлон
Пафос

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

32 матча

50%
28.1%
21.9%
16 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

К
1:1
К
2:1
ПД
1:1
ПД
0:3
ТМК
2:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ТМС
2:0
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
5:1
К
1:4
К
4:0
ПД
0:2
ПД
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

2.06
1.33

Среднее время на гол

43
67

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.07
0.82

Среднее время на гол

84
109

Всего голов

51
34

Голов в среднем за матч

1.59
1.06

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

56
84

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вайссбек Гаэтан 3 0.33
Diego Dorregaray 3 (2) 0.33
Маркеш Педру 2 0.22
Змрхаль Яромир 1 0.11
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 6 0.67
Силва Андерсон 4 0.44
Гольдар Давид 3 0.33
Жажа Коэльо 2 0.22
Шуньич Иван 2 0.22
Драгомир Влад 2 0.22
Танкович Муамер 1 0.11
Коррея Жоау 1 0.11
Родригеш Педру 1 0.11

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Dorregaray 3 1
Вурос Праксителис 3 0
Бруно Араужо 3 0
Д'Алмейда Сесси 1 1
Коль Исраэль 2 0
Вернон де Марко 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Селестин Жюльен 2 0
Вайссбек Гаэтан 2 0
Лам Томас 1 0
Барахона Карлос 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Шполярич Данило 1 0
Малеккидис Георгос 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люккассен Деррик 3 0
Жажа Коэльо 2 0
Сильва Хонатан 2 0
Танкович Муамер 2 0
Шуньич Иван 2 0
Нател Лео 2 0
Кина Домингуш 2 0
Наме Мустафа 2 0
Силва Андерсон 2 0
Гольдар Давид 1 0
Жайро 1 0
Бруно V 1 0
Коррея Жоау 1 0
Драгомир Влад 1 0

Результаты матчей

Аполлон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Пафос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
0
Аполлон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Пафос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
12
Аполлон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Пафос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
4
40%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
33%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
33%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
22
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
11%
2
9%
1-15
2
22%
2
9%
16-30
2
22%
4
18%
31-45
2
22%
3
14%
46-60
0
0%
7
32%
61-75
2
22%
4
18%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Омония Арадиппу - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Кармиотисса - Аполлон 2:0 Аполлон - Эносис 3:1
Отеллос - Аполлон 0:4 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1
Пафос
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Пафос - Астана 1:0 Пафос - Омония Арадиппу 4:0 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Пафос - Хайденхайм 0:1
Пафос - Кармиотисса 4:0 Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5

Результаты матчей

Аполлон
Пафос

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
7
2
1
7
2.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 9 8 1 0 22 - 5 25
2.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 17 - 6 23
3.
АПОЭЛ
 0:0 10 6 2 2 22 - 5 20
4.
Омония Никосия
 10 6 1 3 22 - 13 19
5.
АЕК Ларнака
 10 5 3 2 12 - 8 18
6.
Аполлон
 0:0 9 4 2 3 9 - 7 14
7.
АЕЛ Лимасол
 9 4 1 4 15 - 16 13
8.
Этникос Ахна
 10 3 3 4 18 - 22 12
9.
Анортосис
 10 3 2 5 9 - 14 11
10.
Кармиотисса
 10 2 3 5 12 - 23 9
11.
Омония Арадиппу
 9 2 2 5 8 - 17 8
12.
Эносис
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Неа Саламина
 10 2 1 7 12 - 24 7
14.
Омония 29-го Мая
 10 0 3 7 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
3.
Омония Никосия
 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Анортосис
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 0 2 10 - 5 9
6.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 6 - 4 7
9.
Кармиотисса
 6 1 2 3 8 - 15 5
10.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 8 - 9 4
11.
Неа Саламина
 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Эносис
 6 0 2 4 2 - 10 2
13.
Омония Арадиппу
 6 0 2 4 4 - 15 2
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 2 0 12 - 0 11
3.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Омония Никосия
 5 3 0 2 14 - 10 9
6.
Этникос Ахна
 6 2 2 2 10 - 13 8
7.
Аполлон
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
8.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Эносис
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
АЕЛ Лимасол
 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Неа Саламина
 6 1 1 4 8 - 16 4
13.
Омония 29-го Мая
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Анортосис
 6 0 2 4 3 - 11 2
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 5
Омония Никосия Саиду Алиу 5
Весь список

Топ нарушителей
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Эносис Piotr Janczukowicz 2 2
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Танкович Муамер получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Жайро получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Коль Исраэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Аполлон 0:1 Пафос онлайн

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