Тур: 10.
0'
11' Желтая карточкаКоль Исраэль
12' Желтая карточкаЖайро
20' Желтая карточкаТанкович Муамер
0:1
55' ГолКоррея Жоау
57' Желтая карточкаЛюккассен Деррик
90' Желтая карточкаКина Домингуш
90'+10
Ход матча
11'
12'
20'
55'
0:1
57'
79'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Боли ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
7 БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
-
26 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Жажа КоэльоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 ЖайроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
Главный тренер: Карседо Хуан Карлос
История личных встреч
Аполлон
Пафос
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
32 матча
50%
28.1%
21.9%
16 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.5%
46.9%
15.6%
12 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
20
Голов в среднем за матч
2.06
1.33
Среднее время на гол
43
67
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.07
0.82
Среднее время на гол
84
109
Всего голов
51
34
Голов в среднем за матч
1.59
1.06
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
56
84
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вайссбек Гаэтан
|3
|0.33
|Diego Dorregaray
|3 (2)
|0.33
|Маркеш Педру
|2
|0.22
|Змрхаль Яромир
|1
|0.11
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|6
|0.67
|Силва Андерсон
|4
|0.44
|Гольдар Давид
|3
|0.33
|Жажа Коэльо
|2
|0.22
|Шуньич Иван
|2
|0.22
|Драгомир Влад
|2
|0.22
|Танкович Муамер
|1
|0.11
|Коррея Жоау
|1
|0.11
|Родригеш Педру
|1
|0.11
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Dorregaray
|3
|1
|Вурос Праксителис
|3
|0
|Бруно Араужо
|3
|0
|Д'Алмейда Сесси
|1
|1
|Коль Исраэль
|2
|0
|Вернон де Марко
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Селестин Жюльен
|2
|0
|Вайссбек Гаэтан
|2
|0
|Лам Томас
|1
|0
|Барахона Карлос
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Шполярич Данило
|1
|0
|Малеккидис Георгос
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Люккассен Деррик
|3
|0
|Жажа Коэльо
|2
|0
|Сильва Хонатан
|2
|0
|Танкович Муамер
|2
|0
|Шуньич Иван
|2
|0
|Нател Лео
|2
|0
|Кина Домингуш
|2
|0
|Наме Мустафа
|2
|0
|Силва Андерсон
|2
|0
|Гольдар Давид
|1
|0
|Жайро
|1
|0
|Бруно V
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Драгомир Влад
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Пафос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
0
Аполлон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Пафос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
12
Аполлон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Пафос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
4
40%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
33%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
33%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
22
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
11%
2
9%
1-15
2
22%
2
9%
16-30
2
22%
4
18%
31-45
2
22%
3
14%
46-60
0
0%
7
32%
61-75
2
22%
4
18%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Омония Арадиппу - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Кармиотисса - Аполлон 2:0 Аполлон - Эносис 3:1
Отеллос - Аполлон 0:4 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1
Пафос
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Пафос - Астана 1:0 Пафос - Омония Арадиппу 4:0 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Пафос - Хайденхайм 0:1
Пафос - Кармиотисса 4:0 Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5
Результаты матчей
Аполлон
Пафос
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
72
17
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|22 - 5
|25
|2.
|10
|7
|2
|1
|17 - 6
|23
|3.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|22 - 5
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|6.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|18 - 22
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|10.
|10
|2
|3
|5
|12 - 23
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|8 - 17
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|12 - 24
|7
|14.
|10
|0
|3
|7
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|9.
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 0
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|14 - 10
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|5
|Омония Никосия
|Саиду Алиу
|5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 4
|Эносис
|Piotr Janczukowicz
|2 2
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5