  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Марсель
0:3
Второй тайм: 56'
Осер
0'
0:1
10' Гол
Синайоко Лассин
0:2
43' Гол
Перрен Гаэтан
0:3
45' Гол
Траоре Хамед

Ход матча

10'
0:1
Синайоко Лассин
(Леон Донован)
43'
0:2
Перрен Гаэтан
(Синайоко Лассин)
45'
0:3
Траоре Хамед
(Перрен Гаэтан)
46'
Гарсия Улиссес
Мерлен Кентен
 
46'
Ваи Элье
Мопе Нил
 
46'
Коне Исмаэль
Роу Джонатан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 355 Количество передач 122
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 119
Марсель 94.1% (112)
X 4.2% (5)
Осер 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Осер
5.60
Реклама, zenit.win
5.20
Реклама, betcity.ru
7.64
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рульи
Херонимо
29
Лирола
Поль
5
Балерди
Леонардо
20
Брассье
Лилиан
3
Мерлен
Кентен
25
Рабио
Адриен
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
10
Гринвуд
Мэйсон
44
Луис
Энрике
I
17
Роу
Джонатан
8
Мопе
Нил
16
Леон
Донован
3
Ошо
Гэбриэл
97
Равелсон
Райан
92
Акпа
Клеман
23
Хувер
Ки-Джана
14
Менса
Гидеон
42
Овусу
Элиша
27
Дануа
Кевин
10
Перрен
Гаэтан
25
Траоре
Хамед
17
Синайоко
Лассин
Марсель
4-2-3-1
Осер
3-4-2-1

История личных встреч

Марсель
Осер

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:2
К
0:2
Л1
3:0
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
0:2
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
2:1
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.5
0.83

Среднее время на гол

180
108

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

78
78

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гринвуд Мэйсон 7 (1) 0.64
Луис Энрике I 4 0.36
Арит Амин 2 0.18
Роу Джонатан 2 0.18
Ваи Элье 2 (1) 0.18
Мопе Нил 2 0.18
Гарсия Улиссес 1 0.09
Лирола Поль 1 0.09
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.09
Мерлен Кентен 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Хамед 5 0.45
Перрен Гаэтан 4 0.36
Синайоко Лассин 2 (1) 0.18
Диоманде Синали 2 0.18
Онаиву Адо 2 0.18
Овусу Элиша 1 0.09
Равелсон Райан 1 0.09
Бейр Телониус 1 0.09
Кулибали Лассо 1 0.09
Жубал Мендес 1 (1) 0.09
Леон Донован 0 0
Менса Гидеон 0 0
Жоли Поль 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 3 1
Балерди Леонардо 3 1
Мопе Нил 2 1
Де Дзерби Роберто 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Роу Джонатан 2 0
Арит Амин 0 1
Рабио Адриен 1 0
Ронжье Валентин 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Карбони Валентин 1 0
Enzo Sternal 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жубал Мендес 3 0
Овусу Элиша 3 0
Диоманде Синали 3 0
Хувер Ки-Джана 1 1
Равелсон Райан 2 0
Синайоко Лассин 2 0
Акпа Клеман 2 0
Онаиву Адо 0 1
Леон Донован 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Жоли Поль 1 0

Результаты матчей

Марсель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Осер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
7
Марсель
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Осер
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

17
11
Марсель
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Осер
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

21
18

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
43%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
3
60%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
3
27%
16-30
3
18%
3
27%
31-45
2
12%
2
18%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
2
12%
2
18%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

23
18
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
9%
0
0%
1-15
6
26%
6
33%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
5
22%
4
22%
61-75
2
9%
2
11%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
5
42%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нант - Марсель 1:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Монпелье - Марсель 0:5 Марсель - Анже 1:1
Страсбург - Марсель 1:0 Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0
Осер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Осер - Ренн 4:0 Лион - Осер 2:2 Осер - Реймс 2:1 Сент-Этьен - Осер 3:1
Осер - Брест 3:0 Монпелье - Осер 3:2 Осер - Монако 0:3 Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3

Результаты матчей

Марсель
Осер

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Марсель
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
5
1
1.5
2
3
4
2
2.5
2
4
3.5
2
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
7
3
1.5
6
4
4
6
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9
2
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 8 2 0 29 - 8 26
2.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 15 - 7 20
3.
Марсель
 0:3 Заявка 11 6 2 3 23 - 15 20
4.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
5.
Ницца
 Заявка 10 4 4 2 19 - 9 16
6.
Осер
 3:0 Заявка 11 5 1 5 20 - 18 16
7.
Лион
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
8.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
9.
Ланс
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
10.
Брест
 Заявка 10 4 1 5 13 - 16 13
11.
Страсбург
 Заявка 10 3 4 3 19 - 19 13
12.
Тулуза
 Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
13.
Ренн
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
14.
Сент-Этьен
 Заявка 10 3 1 6 10 - 24 10
15.
Нант
 Заявка 10 2 4 4 12 - 14 10
16.
Анже
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17.
Гавр
 Заявка 10 3 0 7 8 - 20 9
18.
Монпелье
 Заявка 10 1 1 8 8 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Осер
 3:0 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Страсбург
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
6.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 4 2 2 0 12 - 3 8
9.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
13.
Гавр
 Заявка 5 2 0 3 5 - 12 6
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
15.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
16.
Марсель
 0:3 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 0:3 Заявка 6 5 0 1 18 - 6 15
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
10.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Осер
 3:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
13.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
14.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 8 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 7 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (1)
ПСЖ Дембеле Усман 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 4
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Марсель Балерди Леонардо 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Ницца Данте Бонфим 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 40.3% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 119
    Марсель 94.1% (112)
    X 4.2% (5)
    Осер 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Осер
    5.60
    Реклама, zenit.win
    5.20
    Реклама, betcity.ru
    7.64
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Марсель 0:3 Осер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 0:3 Осер

    Исход игры
    Марсель
    94.1% (112)
    Ничья
    4.2% (5)
    Осер
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.05% (60)
    Меньше
    44.95% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    54.13% (59)
    Нет
    45.87% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    40.3% (48)
    2:0 Марсель
    29.4% (35)
    1:0 Марсель
    10.9% (13)
    3:1 Марсель
    4.2% (5)
    3:0 Марсель
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Марсель
    Осер
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный