Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

87' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

84' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Балерди Леонардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Удар от ворот произведет Осер

79' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

79' Удар от ворот произведет Осер

78' Матч возобновлен

78' Синайоко Лассин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Гринвуд Мэйсон не смог попасть в створ ударом издали

77' Ваи Элье создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Перрен Гаэтан пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем

76' Хувер Ки-Джана создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Гринвуд Мэйсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Траоре Хамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Хёйбьерг Пьер-Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Хёйбьерг Пьер-Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

71' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Хорошую попытку сделал Ваи Элье . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Балерди Леонардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Акпа Клеман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Гарсия Улиссес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Гринвуд Мэйсон получает желтую карточку за неспортивное поведение

66' Леон Донован получает желтую карточку за неспортивное поведение

65' Забив гол, Марсель сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

65' 'Г О О О О О Л - Гринвуд Мэйсон из команды Марсель забивает с пенальти! Он пробил правой. Донован Леон был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

65' После проверки VAR судья не изменил решения - Марсель пробьет пенальти!

64' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Марсель

62' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Осер

61' Перрен Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Рабио Адриен получил желтую карточку от судьи

59' Менса Гидеон из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Перрен Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

55' Гринвуд Мэйсон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Осер

53' Луис Энрике I не смог попасть в створ ударом издали

53' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

50' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Марсель

49' Сантиметры! Удар с лета нанес Траоре Хамед , но попал в штангу!

48' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Осер

46' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля