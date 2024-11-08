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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Марсель
1:3
Конец матча
Осер
0'
0:1
10' Гол
Синайоко Лассин
0:2
43' Гол
Перрен Гаэтан
0:3
45' Гол
Траоре Хамед
60' Желтая карточка
Рабио Адриен
1:3
65' Пенальти
Гринвуд Мэйсон
66' Желтая карточка
Леон Донован
66' Желтая карточка
Гринвуд Мэйсон
87' Желтая карточка
Ваи Элье
88' Желтая карточка
Бейр Телониус
90'+7

Ход матча

10'
0:1
Синайоко Лассин
(Леон Донован)
43'
0:2
Перрен Гаэтан
(Синайоко Лассин)
45'
0:3
Траоре Хамед
(Перрен Гаэтан)
46'
Гарсия Улиссес
Мерлен Кентен
 
46'
Ваи Элье
Мопе Нил
 
46'
Коне Исмаэль
Роу Джонатан
 
60'
Рабио Адриен
 
65'
Гринвуд Мэйсон
1:3
66'
 
Леон Донован
66'
Гринвуд Мэйсон
 
66'
Кондогбия Жоффрей
Брассье Лилиан
 
77'
Мурильо Микаэль
Лирола Поль
 
78'
 
Диуссе Ассан
Синайоко Лассин
79'
 
Бейр Телониус
Дануа Кевин
85'
 
Онаиву Адо
Перрен Гаэтан
87'
Ваи Элье
 
88'
 
Бейр Телониус

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 3
  • 6 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 657 Количество передач 226
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 119
Марсель 94.1% (112)
X 4.2% (5)
Осер 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рульи
Херонимо
29
Лирола
Поль
5
Балерди
Леонардо
20
Брассье
Лилиан
3
Мерлен
Кентен
25
Рабио
Адриен
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
10
Гринвуд
Мэйсон
44
Луис
Энрике
I
17
Роу
Джонатан
8
Мопе
Нил
16
Леон
Донован
3
Ошо
Гэбриэл
97
Равелсон
Райан
92
Акпа
Клеман
23
Хувер
Ки-Джана
14
Менса
Гидеон
42
Овусу
Элиша
27
Дануа
Кевин
10
Перрен
Гаэтан
25
Траоре
Хамед
17
Синайоко
Лассин
Марсель
4-2-3-1
Осер
3-4-2-1

История личных встреч

Марсель
Осер

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:2
К
0:2
Л1
3:0
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
0:2
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
2:1
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.5
0.83

Среднее время на гол

180
108

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

78
78

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гринвуд Мэйсон 8 (2) 0.73
Луис Энрике I 4 0.36
Арит Амин 2 0.18
Роу Джонатан 2 0.18
Ваи Элье 2 (1) 0.18
Мопе Нил 2 0.18
Гарсия Улиссес 1 0.09
Лирола Поль 1 0.09
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.09
Мерлен Кентен 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Хамед 5 0.45
Перрен Гаэтан 4 0.36
Синайоко Лассин 2 (1) 0.18
Диоманде Синали 2 0.18
Онаиву Адо 2 0.18
Овусу Элиша 1 0.09
Равелсон Райан 1 0.09
Бейр Телониус 1 0.09
Кулибали Лассо 1 0.09
Жубал Мендес 1 (1) 0.09
Леон Донован 0 0
Менса Гидеон 0 0
Жоли Поль 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 3 1
Балерди Леонардо 3 1
Мопе Нил 2 1
Де Дзерби Роберто 2 0
Рабио Адриен 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Роу Джонатан 2 0
Арит Амин 0 1
Ронжье Валентин 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Ваи Элье 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Карбони Валентин 1 0
Enzo Sternal 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жубал Мендес 3 0
Овусу Элиша 3 0
Диоманде Синали 3 0
Хувер Ки-Джана 1 1
Леон Донован 2 0
Равелсон Райан 2 0
Синайоко Лассин 2 0
Акпа Клеман 2 0
Онаиву Адо 0 1
Перрен Гаэтан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Бейр Телониус 1 0
Жоли Поль 1 0

Результаты матчей

Марсель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Осер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
7
Марсель
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Осер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

17
11
Марсель
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Осер
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

22
18

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
25%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
3
38%
2
15%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
3
27%
16-30
3
18%
3
27%
31-45
2
12%
2
18%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
2
12%
2
18%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

24
21
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
8%
1
5%
1-15
6
25%
6
29%
16-30
4
17%
5
24%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
6
25%
4
19%
61-75
2
8%
2
10%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
6
40%
1
6%
31-45
5
33%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нант - Марсель 1:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Монпелье - Марсель 0:5 Марсель - Анже 1:1
Страсбург - Марсель 1:0 Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0
Осер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Осер - Ренн 4:0 Лион - Осер 2:2 Осер - Реймс 2:1 Сент-Этьен - Осер 3:1
Осер - Брест 3:0 Монпелье - Осер 3:2 Осер - Монако 0:3 Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3

Результаты матчей

Марсель
Осер

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Марсель
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
1
1.5
3
3
4
2
2.5
1
5
2
4
3.5
2
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
7
4
4
7
2.5
3
8
2
9
3.5
1
10
2
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 8 2 0 29 - 8 26
2.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 15 - 7 20
3.
Марсель
 Заявка 11 6 2 3 24 - 15 20
4.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
5.
Ницца
 Заявка 10 4 4 2 19 - 9 16
6.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
7.
Лион
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
8.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
9.
Ланс
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
10.
Брест
 Заявка 10 4 1 5 13 - 16 13
11.
Страсбург
 Заявка 10 3 4 3 19 - 19 13
12.
Тулуза
 Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
13.
Ренн
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
14.
Сент-Этьен
 Заявка 10 3 1 6 10 - 24 10
15.
Нант
 Заявка 10 2 4 4 12 - 14 10
16.
Анже
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17.
Гавр
 Заявка 10 3 0 7 8 - 20 9
18.
Монпелье
 Заявка 10 1 1 8 8 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Страсбург
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
6.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 4 2 2 0 12 - 3 8
9.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
13.
Гавр
 Заявка 5 2 0 3 5 - 12 6
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
15.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
16.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
17.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 6 5 0 1 18 - 6 15
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
10.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
14.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 8 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (1)
ПСЖ Дембеле Усман 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 4
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Марсель Балерди Леонардо 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Ницца Данте Бонфим 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 119
    Марсель 94.1% (112)
    X 4.2% (5)
    Осер 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 1:3 Осер

    Исход игры
    Марсель
    94.1% (112)
    Ничья
    4.2% (5)
    Осер
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.05% (60)
    Меньше
    44.95% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    54.13% (59)
    Нет
    45.87% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    40.3% (48)
    2:0 Марсель
    29.4% (35)
    1:0 Марсель
    10.9% (13)
    3:1 Марсель
    4.2% (5)
    3:0 Марсель
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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