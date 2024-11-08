Тур: 11. Стадион: Велодром. Главный судья: Болланжье Марк
0'
0:1
10' ГолСинайоко Лассин
0:2
43' ГолПеррен Гаэтан
0:3
45' ГолТраоре Хамед
60' Желтая карточкаРабио Адриен
1:3
65' ПенальтиГринвуд Мэйсон
66' Желтая карточкаЛеон Донован
66' Желтая карточкаГринвуд Мэйсон
87' Желтая карточкаВаи Элье
88' Желтая карточкаБейр Телониус
90'+7
Ход матча
10'
0:1
43'
0:2
45'
0:3
60'
65'
1:3
66'
66'
87'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 3
-
6 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
657 Количество передач 226
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Лирола
Поль
25
Рабио
Адриен
17
Роу
Джонатан
8
Мопе
Нил
16
Леон
Донован
92
Акпа
Клеман
14
Менса
Гидеон
42
Овусу
Элиша
27
Дануа
Кевин
25
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Луис ЭнрикеПолузащитник
-
17 Роу ДжонатанПолузащитник
-
8 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Коне ИсмаэльПолузащитник
- Нападающий
-
9 Ваи ЭльеНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Акпа КлеманЗащитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
42 Овусу ЭлишаПолузащитник
-
27 Дануа КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кейта МадиуЗащитник
-
18 Диуссе АссанПолузащитник
-
11 Мадди ЭросПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Айе ФлорианНападающий
-
45 Онаиву АдоНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Марсель
Осер
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.5
0.83
Среднее время на гол
180
108
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.14
1.14
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
78
78
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гринвуд Мэйсон
|8 (2)
|0.73
|Луис Энрике I
|4
|0.36
|Арит Амин
|2
|0.18
|Роу Джонатан
|2
|0.18
|Ваи Элье
|2 (1)
|0.18
|Мопе Нил
|2
|0.18
|Гарсия Улиссес
|1
|0.09
|Лирола Поль
|1
|0.09
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.09
|Мерлен Кентен
|0
|0
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Хамед
|5
|0.45
|Перрен Гаэтан
|4
|0.36
|Синайоко Лассин
|2 (1)
|0.18
|Диоманде Синали
|2
|0.18
|Онаиву Адо
|2
|0.18
|Овусу Элиша
|1
|0.09
|Равелсон Райан
|1
|0.09
|Бейр Телониус
|1
|0.09
|Кулибали Лассо
|1
|0.09
|Жубал Мендес
|1 (1)
|0.09
|Леон Донован
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Жоли Поль
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|3
|1
|Балерди Леонардо
|3
|1
|Мопе Нил
|2
|1
|Де Дзерби Роберто
|2
|0
|Рабио Адриен
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Роу Джонатан
|2
|0
|Арит Амин
|0
|1
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|Ваи Элье
|1
|0
|Мерлен Кентен
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
|Enzo Sternal
|1
|0
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жубал Мендес
|3
|0
|Овусу Элиша
|3
|0
|Диоманде Синали
|3
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|1
|Леон Донован
|2
|0
|Равелсон Райан
|2
|0
|Синайоко Лассин
|2
|0
|Акпа Клеман
|2
|0
|Онаиву Адо
|0
|1
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Ошо Гэбриэл
|1
|0
|Бейр Телониус
|1
|0
|Жоли Поль
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Осер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
7
Марсель
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Осер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
17
11
Марсель
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Осер
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
22
18
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
25%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
3
38%
2
15%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
3
27%
16-30
3
18%
3
27%
31-45
2
12%
2
18%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
2
12%
2
18%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Забито
24
21
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
8%
1
5%
1-15
6
25%
6
29%
16-30
4
17%
5
24%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
6
25%
4
19%
61-75
2
8%
2
10%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
6
40%
1
6%
31-45
5
33%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нант - Марсель 1:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Монпелье - Марсель 0:5 Марсель - Анже 1:1
Страсбург - Марсель 1:0 Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0
Осер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Осер - Ренн 4:0 Лион - Осер 2:2 Осер - Реймс 2:1 Сент-Этьен - Осер 3:1
Осер - Брест 3:0 Монпелье - Осер 3:2 Осер - Монако 0:3 Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3
Результаты матчей
Марсель
Осер
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Марсель
Осер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
51
33
42
15
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
74
74
47
38
29
110
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 8
|26
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 7
|20
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 15
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|5.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 9
|16
|6.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 19
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|19 - 19
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 24
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 14
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 3
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 12
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 6
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|8 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (1)
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|5 (5)
|Монако
|Камара Ламин
|1 4
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 3
|Монако
|Вандерсон V
|1 3
|Ницца
|Данте Бонфим
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 1:3 Осер
Исход игры
Марсель
94.1% (112)
Ничья
4.2% (5)
Осер
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.05% (60)
Меньше
44.95% (49)
Обе команды забьют
Да
54.13% (59)
Нет
45.87% (50)
Популярный счёт
2:1 Марсель
40.3% (48)
2:0 Марсель
29.4% (35)
1:0 Марсель
10.9% (13)
3:1 Марсель
4.2% (5)
3:0 Марсель
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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