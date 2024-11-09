Тур: 11. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Дешепи Бастьен
Прогноз на матч от Liveresult
22
Дуэ
Гела
26
Баква
Дилан
14
Мара
Секу
19
Диарра
Хабиб
12
Кайо
Энрике
15
Камара
Ламин
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Баква ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мара СекуПолузащитник
-
19 Диарра ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
-
12 Уайли КалебПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Дионг ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Росеньор Лиам
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
15 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Мишель ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Страсбург
Монако
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
16 матчей
31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
2.38
1.38
Среднее время на гол
37
65
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.69
1.56
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
53
57
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Андрей
|5
|0.5
|Нанаси Себастьян
|3
|0.3
|Эмега Эмануэль
|3
|0.3
|Диарра Хабиб
|2 (1)
|0.2
|Баква Дилан
|1
|0.1
|Морейра Диегу
|1
|0.1
|Мара Секу
|1
|0.1
|Абакар Силла
|1
|0.1
|Дионг Дауда
|1
|0.1
|Дукуре Исмаэль
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
|Уайли Калеб
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|3
|0.3
|Бен-Сегир Элисс
|2
|0.2
|Закария Денис
|2
|0.2
|Камара Ламин
|2
|0.2
|Керер Тило
|2
|0.2
|Эмболо Брель
|1
|0.1
|Минамино Такуми
|1
|0.1
|Вандерсон V
|1
|0.1
|Тезе Джордан
|1
|0.1
|Аклиуш Магнес
|0
|0
|Кайо Энрике
|0
|0
|Синго Вилфред
|0
|0
|Уаттара Кассум
|0
|0
|Иленикена Джордж
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Исмаэль
|3
|0
|Сеная Марвин
|3
|0
|Дуэ Гела
|3
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Диарра Хабиб
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Сантос Андрей
|2
|0
|Росиньор Лайам
|1
|0
|Сарр Мамаду-Наби
|1
|0
|Фила Карол
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
|Эмега Эмануэль
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Ламин
|4
|1
|Вандерсон V
|3
|1
|Тезе Джордан
|1
|1
|Закария Денис
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Магасса Сунгуту
|2
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Кён Филипп
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Синго Вилфред
|1
|0
|Уаттара Кассум
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Монако
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
1
Страсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Монако
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
4
7
Страсбург
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Монако
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
14
4
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
75%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
1
25%
76-90
Забито
18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
1
6%
3
20%
1-15
4
22%
3
20%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
7
39%
0
0%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
1
6%
4
27%
76-90
Пропущено
20
7
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
10%
1
14%
1-15
2
10%
3
43%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
6
30%
1
14%
61-75
5
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сент-Этьен - Страсбург 2:0 Страсбург - Нант 3:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Ланс 2:2
Страсбург - Марсель 1:0 Лилль - Страсбург 3:3 Страсбург - Анже 1:1 Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1
Монако
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Болонья - Монако 0:1 Монако - Анже 0:1 Ницца - Монако 2:1 Монако - Црвена Звезда 5:1
Монако - Лилль 0:0 Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1
Результаты матчей
Страсбург
Монако
Точный счет
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
31
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
64
55
46
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 8
|26
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 7
|20
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 15
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|5.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 9
|16
|6.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 19
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|19 - 19
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 24
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 14
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 3
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 12
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 6
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|8 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (1)
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|5 (5)
|Монако
|Камара Ламин
|1 4
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 3
|Монако
|Вандерсон V
|1 3
|Ницца
|Данте Бонфим
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург - Монако
Исход игры
Страсбург
6.7% (8)
Ничья
16% (19)
Монако
77.3% (92)
Тотал 2.5
Больше
63.72% (72)
Меньше
36.28% (41)
Обе команды забьют
Да
78.76% (89)
Нет
21.24% (24)
Популярный счёт
1:2 Монако
52.9% (63)
1:1 Ничья
14.3% (17)
0:1 Монако
12.6% (15)
0:2 Монако
5.9% (7)
2:1 Страсбург
4.2% (5)
1:0 Страсбург
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:3 Монако
1.7% (2)
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