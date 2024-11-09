До матча

— "Страсбург" последний матч провёл 2 ноября в рамках 10-го тура чемпионата Франции против команды "Сент-Этьен". В этой встрече клуб уступил со счётом 0:2. "Монако" последний матч провёл 5 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. В этой встрече французы смогли обыграть итальянцев со счётом 1:0.

— Главным арбитром на этот матч был назначен Бастьен Дешепи. Ассистировать ему будут Брис Парине Ле Теллье и Жюльен Ольбер. Резервным судьёй был назначен Бенжамен Лепесан.