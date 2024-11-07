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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Страсбург
 
Позже
Монако
Прогнозы 43
Страсбург 9.3% (4)
X 7% (3)
Монако 83.7% (36)
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Ничья
Монако
3.65
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История личных встреч

Страсбург
Монако

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

16 матчей

31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
4:3
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
2:1
Л1
1:3
Л1
3:0
Л1
0:2
Л1
3:0

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

2.38
1.38

Среднее время на гол

37
65

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.69
1.56

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

53
57

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Андрей 5 0.5
Нанаси Себастьян 3 0.3
Эмега Эмануэль 3 0.3
Диарра Хабиб 2 (1) 0.2
Баква Дилан 1 0.1
Морейра Диегу 1 0.1
Мара Секу 1 0.1
Абакар Силла 1 0.1
Дионг Дауда 1 0.1
Дукуре Исмаэль 0 0
Соу Саиду 0 0
Уайли Калеб 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 3 0.3
Бен-Сегир Элисс 2 0.2
Закария Денис 2 0.2
Камара Ламин 2 0.2
Керер Тило 2 0.2
Эмболо Брель 1 0.1
Минамино Такуми 1 0.1
Вандерсон V 1 0.1
Тезе Джордан 1 0.1
Аклиуш Магнес 0 0
Кайо Энрике 0 0
Синго Вилфред 0 0
Уаттара Кассум 0 0
Иленикена Джордж 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Исмаэль 3 0
Сеная Марвин 3 0
Дуэ Гела 3 0
Соу Саиду 2 0
Диарра Хабиб 2 0
Абакар Силла 2 0
Сантос Андрей 2 0
Росиньор Лайам 1 0
Сарр Мамаду-Наби 1 0
Фила Карол 1 0
Мара Секу 1 0
Эмега Эмануэль 1 0
Морейра Диегу 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Ламин 4 1
Вандерсон V 3 1
Тезе Джордан 1 1
Закария Денис 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Магасса Сунгуту 2 0
Минамино Такуми 1 0
Кён Филипп 1 0
Эмболо Брель 1 0
Синго Вилфред 1 0
Уаттара Кассум 1 0

Результаты матчей

Страсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Монако
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
1
Страсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Монако
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

4
7
Страсбург
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Монако
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

14
4
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
75%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
1
25%
76-90

Забито

18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
1
6%
3
20%
1-15
4
22%
3
20%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
7
39%
0
0%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
1
6%
4
27%
76-90

Пропущено

20
7
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
10%
1
14%
1-15
2
10%
3
43%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
6
30%
1
14%
61-75
5
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сент-Этьен - Страсбург 2:0 Страсбург - Нант 3:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Ланс 2:2
Страсбург - Марсель 1:0 Лилль - Страсбург 3:3 Страсбург - Анже 1:1 Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1
Монако
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Болонья - Монако 0:1 Монако - Анже 0:1 Ницца - Монако 2:1 Монако - Црвена Звезда 5:1
Монако - Лилль 0:0 Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1

Результаты матчей

Страсбург
Монако

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
1
2
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
5
5
4
6
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 8 2 0 29 - 8 26
2.
Марсель
 Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
3.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 15 - 7 20
4.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
5.
Ницца
 Заявка 10 4 4 2 19 - 9 16
6.
Лион
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
7.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
8.
Ланс
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
9.
Осер
 Заявка 10 4 1 5 17 - 18 13
10.
Брест
 Заявка 10 4 1 5 13 - 16 13
11.
Страсбург
 Заявка 10 3 4 3 19 - 19 13
12.
Тулуза
 Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
13.
Ренн
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
14.
Сент-Этьен
 Заявка 10 3 1 6 10 - 24 10
15.
Нант
 Заявка 10 2 4 4 12 - 14 10
16.
Анже
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17.
Гавр
 Заявка 10 3 0 7 8 - 20 9
18.
Монпелье
 Заявка 10 1 1 8 8 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Страсбург
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
6.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 4 2 2 0 12 - 3 8
9.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
13.
Гавр
 Заявка 5 2 0 3 5 - 12 6
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
15.
Марсель
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
16.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 6 5 0 1 18 - 6 15
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
10.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
15.
Осер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 13 1
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 8 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 7 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (1)
ПСЖ Дембеле Усман 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 4
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Марсель Балерди Леонардо 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Ницца Данте Бонфим 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Страсбург - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2024, осталось 2 дня 9 часов 35 минут.

    Главный судья: Дешепи Бастьен

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    • Прогнозы 43
    Страсбург 9.3% (4)
    X 7% (3)
    Монако 83.7% (36)
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    Страсбург
    Ничья
    Монако
    3.65
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    Прогнозы на матч Страсбург - Монако

    Исход игры
    Страсбург
    9.3% (4)
    Ничья
    7% (3)
    Монако
    83.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.17% (30)
    Меньше
    26.83% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    80.49% (33)
    Нет
    19.51% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    55.8% (24)
    0:2 Монако
    9.3% (4)
    2:1 Страсбург
    9.3% (4)
    0:1 Монако
    9.3% (4)
    1:1 Ничья
    7% (3)
    1:3 Монако
    4.7% (2)
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