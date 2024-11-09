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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Ланс
1:1
Первый тайм: 45+'
Нант
0'
1:0
21' Пенальти
Франковски Пшемыслав
35' Желтая карточка
Медина Факундо
1:1
36' Пенальти
Саймон Мозес

Ход матча

21'
Франковски Пшемыслав
1:0
35'
Медина Факундо
 
36'
1:1
Саймон Мозес

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 114
Ланс 78.9% (90)
X 18.4% (21)
Нант 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Нант
4.00
6.15
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6.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
23
Эль-Айнауи
Нейл
28
Томассон
Адриен
10
Коста
Давид
18
Диуф
Энди
36
Ласкари
Реми
Лебо
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
2
Дюверн
Жан-Кевин
98
Амьен-Аду
Кельвен
3
Коцца
Николя
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
39
Аблин
Маттис
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
Ланс
3-4-2-1
Нант
3-4-2-1

История личных встреч

Ланс
Нант

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
4:0
К
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
3:2
К
2:4
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л2
1:2
Л2
4:0
Л2
1:0
Л2
1:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.56
0.86

Среднее время на гол

57
105

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.69
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

53
96

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франковски Пшемыслав 3 (2) 0.27
Нзола М'Бала 2 0.18
Диуф Энди 1 0.09
Саид Уэсли 1 0.09
Чавес Джоаннер 1 0.09
Ласкари Реми Лебо 1 0.09
Томассон Адриен 0 0
Агилар Рубен 0 0
Зарури Анасс 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 3 (2) 0.27
Лепенан Йоанн 2 0.18
Аблин Маттис 2 0.18
Bahereba Guirassy 2 0.18
Кадевере Тино 1 0.09
Дуглас Гомес 1 0.09
Томас Сорба 1 0.09
Мохамед Мостафа 1 0.09
Коко Маркус 0 0
Чиривелья Педро 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 4 0
Хусанов Абдукодир 2 1
Гради Жонатан 3 0
Нзола М'Бала 3 0
Ласкари Реми Лебо 3 0
Уильям Стилл 3 0
Зарури Анасс 1 1
Саид Уэсли 2 0
Мачадо Дейвер 0 1
Томассон Адриен 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Агилар Рубен 1 0
Сотока Флориан 1 0
Дансо Кевин 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Диуф Энди 1 0
Оджедиран Хамзат 1 0
Пуйи Том 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коко Маркус 2 1
Дуглас Гомес 3 0
Зезе Натан 3 0
Паллуа Николя 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Коцца Николя 1 0
Лепенан Йоанн 1 0
Ганаго Игнатиус 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Результаты матчей

Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Нант
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
3
Ланс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Нант
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

7
5
Ланс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Нант
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
14%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
13%
2
15%
1-15
3
38%
3
23%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
3
23%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
5
38%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
38%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ПСЖ - Ланс 1:0 Ланс - Лилль 0:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2 Страсбург - Ланс 2:2
Ланс - Ницца 0:0 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2
Нант
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нант - Марсель 1:2 Страсбург - Нант 3:1 Нант - Ницца 1:1 Лион - Нант 2:0
Нант - Сент-Этьен 2:2 Анже - Нант 1:1 Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1

Результаты матчей

Ланс
Нант

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ланс
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 8 2 0 29 - 8 26
2.
Монако
 Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
3.
Марсель
 Заявка 11 6 2 3 24 - 15 20
4.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
5.
Ницца
 Заявка 10 4 4 2 19 - 9 16
6.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
7.
Лион
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
8.
Ланс
 1:1 Заявка 11 3 6 2 10 - 8 15
9.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
10.
Брест
 Заявка 10 4 1 5 13 - 16 13
11.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
12.
Тулуза
 Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
13.
Ренн
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
14.
Нант
 1:1 Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
15.
Сент-Этьен
 Заявка 10 3 1 6 10 - 24 10
16.
Анже
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17.
Гавр
 Заявка 10 3 0 7 8 - 20 9
18.
Монпелье
 Заявка 10 1 1 8 8 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
6.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 4 2 2 0 12 - 3 8
9.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
13.
Гавр
 Заявка 5 2 0 3 5 - 12 6
14.
Ланс
 1:1 Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
15.
Нант
 1:1 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
16.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
17.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 6 5 0 1 18 - 6 15
2.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
3.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Ланс
 1:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
10.
Нант
 1:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
14.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
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ПСЖ Баркола Бредли 8 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (1)
ПСЖ Дембеле Усман 5 (5)
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Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Марсель Балерди Леонардо 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Ницца Данте Бонфим 4
Весь список
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    • 46'
      Нант контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 45'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 45'
      Диуф Энди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Контроль мяча: Ланс: 56%, Нант: 44%.
    • 45'
      Амьен-Аду Кельвен из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 44'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Дуглас Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Ланс контролирует мяч.
    • 43'
      Коцца Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Ланс контролирует мяч.
    • 42'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Коста Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Паллуа Николя успешно блокирует удар.
    • 42'
      Коста Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Нант пытается что-то создать.
    • 41'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Ланс: 56%, Нант: 44%.
    • 39'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Нант контролирует мяч.
    • 39'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Нант контролирует мяч.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Диуф Энди из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Чиривелья Педро
    • 38'
      Ланс контролирует мяч.
    • 37'
      Команда Нант сравняла счет! Игра продолжается!
    • 36'
      'Г О О О О О Л - Саймон Мозес из команды Нант забивает с пенальти! Он пробил правой. Брис Самба был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 35'
      Медина Факундо получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 35'
      ПЕНАЛЬТИ - Медина Факундо из команды Ланс привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Коцца Николя.
    • 35'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Нант пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Ланс: 58%, Нант: 42%.
    • 35'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Ланс контролирует мяч.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 34'
      Медина Факундо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 32'
      Ланс контролирует мяч.
    • 31'
      Аблин Маттис наказан за толчок Дансо Кевин
    • 31'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Нант контролирует мяч.
    • 30'
      Нант пытается что-то создать.
    • 30'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Ланс: 62%, Нант: 38%.
    • 30'
      Ланс контролирует мяч.
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 29'
      Матч остановлен
    • 29'
      Ланс контролирует мяч.
    • 28'
      Кастеллетто Жан-Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 28'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Мохамед Мостафа наказан за толчок Мачадо Дейвер
    • 27'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Нант пытается что-то создать.
    • 26'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Ланс контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Ланс: 62%, Нант: 38%.
    • 25'
      Дюверн Жан-Кевин из команды Нант опасно и грубо сыграл. Ласкари Реми Лебо пострадал.
    • 24'
      Томассон Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Нант контролирует мяч.
    • 23'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Нант пытается что-то создать.
    • 22'
      Ланс контролирует мяч.
    • 21'
      Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 21'
      Г О О О О О Л - Франковски Пшемыслав из команды Ланс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Альбан Ляфон прыгнул не в ту сторону.
    • 20'
      После проверки VAR судья изменил решение - Ланс пробьет пенальти!
    • 20'
      Контроль мяча: Ланс: 63%, Нант: 37%.
    • 19'
      Нант начинает контратаку
    • 19'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ланс.
    • 18'
      Томассон Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      ПЕНАЛЬТИ - Дуглас Гомес из команды Нант привез своей команде пенальти за опасную игру против Коста Давид.
    • 18'
      Дуглас Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Нант контролирует мяч.
    • 17'
      Ласкари Реми Лебо из команды Ланс в офсайде
    • 16'
      Ланс контролирует мяч.
    • 15'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Ланс контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Ланс: 61%, Нант: 39%.
    • 15'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 14'
      Матч возобновлен
    • 12'
      Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
    • 11'
      Шанс! Медина Факундо из команды Ланс пробил головой, но мимо
    • 11'
      Коста Давид из команды Ланс подал угловой слева.
    • 11'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 10'
      Амьен-Аду Кельвен успешно блокирует удар.
    • 10'
      Мачадо Дейвер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: Ланс: 57%, Нант: 43%.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 9'
      Кастеллетто Жан-Шарль не смог попасть в створ ударом издали
    • 9'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Мачадо Дейвер успешно блокирует удар.
    • 8'
      Амьен-Аду Кельвен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Коцца Николя из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Франковски Пшемыслав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 7'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Нант начинает контратаку
    • 7'
      Кастеллетто Жан-Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 6'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 5'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Аблин Маттис из команды Нант опасно и грубо сыграл. Мачадо Дейвер пострадал.
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 68%, Нант: 32%.
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Ласкари Реми Лебо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Дюверн Жан-Кевин
    • 4'
      Саймон Мозес из команды Нант в офсайде
    • 3'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Мохамед Мостафа нанес удар в каркас ворот!
    • 3'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 2'
      Шанс! Томассон Адриен из команды Ланс пробил головой, но мимо
    • 2'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Ласкари Реми Лебо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Паллуа Николя
    • 1'
      Ланс контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 34.2% пользователей.
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    Прогнозы 114
    Ланс 78.9% (90)
    X 18.4% (21)
    Нант 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Нант
    4.00
    6.15
    Реклама, betboom.ru
    6.20
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 1:1 Нант

    Исход игры
    Ланс
    78.9% (90)
    Ничья
    18.4% (21)
    Нант
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.23% (38)
    Меньше
    65.77% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    49.55% (55)
    Нет
    50.45% (56)
    Популярный счёт
    1:0 Ланс
    34.2% (39)
    2:1 Ланс
    28.9% (33)
    1:1 Ничья
    14.9% (17)
    2:0 Ланс
    14.9% (17)
    1:2 Нант
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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