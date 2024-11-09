Тур: 11. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
1:0
21' ПенальтиФранковски Пшемыслав
35' Желтая карточкаМедина Факундо
1:1
36' ПенальтиСаймон Мозес
Ход матча
21'
35'
36'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
10
Коста
Давид
18
Диуф
Энди
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
20 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Зарури АнассНападающий
-
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Аблин МаттисПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Коко МаркусЗащитник
-
22 Томас СорбаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
66 Louis Leroux
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ланс
Нант
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.56
0.86
Среднее время на гол
57
105
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
1.69
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
53
96
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франковски Пшемыслав
|3 (2)
|0.27
|Нзола М'Бала
|2
|0.18
|Диуф Энди
|1
|0.09
|Саид Уэсли
|1
|0.09
|Чавес Джоаннер
|1
|0.09
|Ласкари Реми Лебо
|1
|0.09
|Томассон Адриен
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
|Зарури Анасс
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|3 (2)
|0.27
|Лепенан Йоанн
|2
|0.18
|Аблин Маттис
|2
|0.18
|Bahereba Guirassy
|2
|0.18
|Кадевере Тино
|1
|0.09
|Дуглас Гомес
|1
|0.09
|Томас Сорба
|1
|0.09
|Мохамед Мостафа
|1
|0.09
|Коко Маркус
|0
|0
|Чиривелья Педро
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|4
|0
|Хусанов Абдукодир
|2
|1
|Гради Жонатан
|3
|0
|Нзола М'Бала
|3
|0
|Ласкари Реми Лебо
|3
|0
|Уильям Стилл
|3
|0
|Зарури Анасс
|1
|1
|Саид Уэсли
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|0
|1
|Томассон Адриен
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Сотока Флориан
|1
|0
|Дансо Кевин
|1
|0
|Чавес Джоаннер
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Оджедиран Хамзат
|1
|0
|Пуйи Том
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коко Маркус
|2
|1
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Зезе Натан
|3
|0
|Паллуа Николя
|2
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Лепенан Йоанн
|1
|0
|Ганаго Игнатиус
|1
|0
|Аблин Маттис
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Нант
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
3
Ланс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Нант
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
7
5
Ланс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Нант
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
14%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
13%
2
15%
1-15
3
38%
3
23%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
3
23%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
5
38%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
38%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ПСЖ - Ланс 1:0 Ланс - Лилль 0:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2 Страсбург - Ланс 2:2
Ланс - Ницца 0:0 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2
Нант
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нант - Марсель 1:2 Страсбург - Нант 3:1 Нант - Ницца 1:1 Лион - Нант 2:0
Нант - Сент-Этьен 2:2 Анже - Нант 1:1 Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1
Результаты матчей
Ланс
Нант
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ланс
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
37
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 8
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 15
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|5.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 9
|16
|6.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 19
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|8.
|1:1 Заявка
|11
|3
|6
|2
|10 - 8
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 22
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|14.
|1:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 3
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 12
|6
|14.
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|15.
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 6
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|5.
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|8 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (1)
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|5 (5)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 3
|Монако
|Вандерсон V
|1 3
|Ницца
|Данте Бонфим
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 1:1 Нант
Исход игры
Ланс
78.9% (90)
Ничья
18.4% (21)
Нант
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (38)
Меньше
65.77% (73)
Обе команды забьют
Да
49.55% (55)
Нет
50.45% (56)
Популярный счёт
1:0 Ланс
34.2% (39)
2:1 Ланс
28.9% (33)
1:1 Ничья
14.9% (17)
2:0 Ланс
14.9% (17)
1:2 Нант
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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