Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удар от ворот произведет Нант

49' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Ланс

48' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Паллуа Николя из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Нант

45' Диуф Энди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Коста Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Команда Нант сравняла счет! Игра продолжается!

36' 'Г О О О О О Л - Саймон Мозес из команды Нант забивает с пенальти! Он пробил правой. Брис Самба был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

35' Медина Факундо получает желтую карточку за толчок соперника.

35' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Нант

34' Медина Факундо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Матч возобновлен

29' Матч остановлен

28' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

28' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

26' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

21' Г О О О О О Л - Франковски Пшемыслав из команды Ланс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Альбан Ляфон прыгнул не в ту сторону.

20' После проверки VAR судья изменил решение - Ланс пробьет пенальти!

19' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ланс

18' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

15' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Нант

14' Матч возобновлен

12' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

11' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Ланс

9' Кастеллетто Жан-Шарль не смог попасть в створ ударом издали

9' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Коцца Николя из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Ланс

7' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' ШТАНГА! Так было близко к голу - Мохамед Мостафа нанес удар в каркас ворот!

3' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет Нант

2' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Нант начинает с центра поля