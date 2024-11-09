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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 38202 Главный судья: Тюрпен Клеман
Ланс
3:2
Конец матча
Нант
0'
1:0
21' Пенальти
Франковски Пшемыслав
35' Желтая карточка
Медина Факундо
1:1
36' Пенальти
Саймон Мозес
45' Желтая карточка
Ласкари Реми Лебо
1:2
71' Гол
Коцца Николя
2:2
86' Гол
Оджедиран Хамзат
3:2
90' Гол
Томассон Адриен
90'+6

Ход матча

21'
Франковски Пшемыслав
1:0
35'
Медина Факундо
 
36'
1:1
Саймон Мозес
45'
Ласкари Реми Лебо
 
63'
Сотока Флориан
Диуф Энди
 
66'
 
Bahereba Guirassy
Мохамед Мостафа
66'
 
Ганаго Игнатиус
Аблин Маттис
69'
Оджедиран Хамзат
Эль-Айнауи Нейл
 
69'
Зарури Анасс
Коста Давид
 
71'
1:2
Коцца Николя
(Саймон Мозес)
76'
Фюльжени Анжело
Гради Жонатан
 
80'
 
Томас Сорба
Саймон Мозес
86'
Оджедиран Хамзат
2:2
90'
Томассон Адриен
3:2
90'
 
Молле Флоран
Дуглас Гомес
90'
 
Гбамен Жан-Филипп
Томас Сорба

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 648 Количество передач 322
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 114
Ланс 78.9% (90)
X 18.4% (21)
Нант 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
23
Эль-Айнауи
Нейл
28
Томассон
Адриен
10
Коста
Давид
18
Диуф
Энди
36
Ласкари
Реми
Лебо
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
2
Дюверн
Жан-Кевин
98
Амьен-Аду
Кельвен
3
Коцца
Николя
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
39
Аблин
Маттис
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
Ланс
3-4-2-1
Нант
3-4-2-1

История личных встреч

Ланс
Нант

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
4:0
К
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
3:2
К
2:4
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л2
1:2
Л2
4:0
Л2
1:0
Л2
1:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.56
0.86

Среднее время на гол

57
105

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.69
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

53
96

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франковски Пшемыслав 3 (2) 0.27
Нзола М'Бала 2 0.18
Томассон Адриен 1 0.09
Диуф Энди 1 0.09
Саид Уэсли 1 0.09
Чавес Джоаннер 1 0.09
Ласкари Реми Лебо 1 0.09
Оджедиран Хамзат 1 0.09
Агилар Рубен 0 0
Зарури Анасс 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 3 (2) 0.27
Лепенан Йоанн 2 0.18
Аблин Маттис 2 0.18
Bahereba Guirassy 2 0.18
Кадевере Тино 1 0.09
Дуглас Гомес 1 0.09
Томас Сорба 1 0.09
Мохамед Мостафа 1 0.09
Коцца Николя 1 0.09
Коко Маркус 0 0
Чиривелья Педро 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 4 0
Ласкари Реми Лебо 4 0
Хусанов Абдукодир 2 1
Гради Жонатан 3 0
Нзола М'Бала 3 0
Уильям Стилл 3 0
Зарури Анасс 1 1
Саид Уэсли 2 0
Мачадо Дейвер 0 1
Томассон Адриен 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Агилар Рубен 1 0
Сотока Флориан 1 0
Дансо Кевин 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Диуф Энди 1 0
Оджедиран Хамзат 1 0
Пуйи Том 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коко Маркус 2 1
Дуглас Гомес 3 0
Зезе Натан 3 0
Паллуа Николя 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Коцца Николя 1 0
Лепенан Йоанн 1 0
Ганаго Игнатиус 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Результаты матчей

Ланс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Нант
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
5
Ланс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Нант
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

7
5
Ланс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Нант
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
56%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
14%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
9%
2
13%
1-15
4
36%
3
20%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
45%
3
20%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
6
38%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
4
25%
61-75
3
30%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ПСЖ - Ланс 1:0 Ланс - Лилль 0:2 Сент-Этьен - Ланс 0:2 Страсбург - Ланс 2:2
Ланс - Ницца 0:0 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2
Нант
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нант - Марсель 1:2 Страсбург - Нант 3:1 Нант - Ницца 1:1 Лион - Нант 2:0
Нант - Сент-Этьен 2:2 Анже - Нант 1:1 Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1

Результаты матчей

Ланс
Нант

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ланс
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:0 Заявка 11 9 2 0 31 - 8 29
2.
Монако
 Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
3.
Марсель
 Заявка 11 6 2 3 24 - 15 20
4.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
5.
Ланс
 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
6.
Ницца
 Заявка 10 4 4 2 19 - 9 16
7.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
8.
Лион
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
9.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
10.
Брест
 Заявка 10 4 1 5 13 - 16 13
11.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
12.
Тулуза
 Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
13.
Ренн
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
14.
Сент-Этьен
 Заявка 10 3 1 6 10 - 24 10
15.
Нант
 Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
16.
Анже
 0:2 Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
17.
Гавр
 Заявка 10 3 0 7 8 - 20 9
18.
Монпелье
 Заявка 10 1 1 8 8 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:0 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
6.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 4 2 2 0 12 - 3 8
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
14.
Гавр
 Заявка 5 2 0 3 5 - 12 6
15.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
16.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
17.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
18.
Анже
 0:2 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 6 5 0 1 18 - 6 15
2.
ПСЖ
 2:0 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Анже
 0:2 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
10.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
14.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 8 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (1)
ПСЖ Дембеле Усман 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Марсель Балерди Леонардо 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Ницца Данте Бонфим 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Отличную игру провел сегодня Томассон Адриен! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 96'
    Команда Ланс не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ланс: 68%, Нант: 32%.
  • 96'
    Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 95'
    Ганаго Игнатиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Сотока Флориан из команды Ланс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 89'
      Мачадо Дейвер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 89'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Ланс начинает контратаку
    • 89'
      Bahereba Guirassy нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 89'
      Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Сотока Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      Нант пытается что-то создать.
    • 88'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Ганаго Игнатиус из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Томассон Адриен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 87'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 87'
      Оджедиран Хамзат удалось забить из легкой позиции.
    • 87'
      Команда Ланс сравняла счет! Игра продолжается!
    • 86'
      Г О О О О Л - Оджедиран Хамзат первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 86'
      Оджедиран Хамзат нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 86'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 86'
      Дюверн Жан-Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Ланс: 67%, Нант: 33%.
    • 85'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 84'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Томас Сорба из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
    • 84'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 84'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Нант пытается что-то создать.
    • 83'
      Нант контролирует мяч.
    • 83'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 83'
      Оооо... вот это был удар! Сотока Флориан должен был забить с этой позиции.
    • 83'
      Сотока Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 83'
      Томас Сорба ошибается в защите.
    • 82'
      Лафон Альбан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 82'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 81'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 81'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 80'
      Контроль мяча: Ланс: 66%, Нант: 34%.
    • 80'
      Тактическая замена. Саймон Мозес уходит с поля и его заменяет Томас Сорба
    • 79'
      Контроль мяча: Ланс: 65%, Нант: 35%.
    • 79'
      Дансо Кевин наказан за толчок Дюверн Жан-Кевин
    • 79'
      Дансо Кевин из команды Ланс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 79'
      Томассон Адриен из команды Ланс подал угловой справа.
    • 78'
      Чиривелья Педро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 78'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 77'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 77'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 76'
      Матч возобновлен
    • 76'
      Ланс делает атакующую замену.
    • 76'
      Тактическая замена. Гради Жонатан уходит с поля и его заменяет Фюльжени Анжело
    • 76'
      Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 76'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 75'
      Контроль мяча: Ланс: 66%, Нант: 34%.
    • 75'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 75'
      Коцца Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Мачадо Дейвер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 74'
      Дюверн Жан-Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 74'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 73'
      ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Нант!
    • 71'
      Дансо Кевин плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 71'
      Ганаго Игнатиус сделал ключевой пас для гола!
    • 71'
      Саймон Мозес сделал результативную передачу.
    • 71'
      Г О О О О Л - Коцца Николя забивает с правой ноги!
    • 71'
      Саймон Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 71'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Нант начинает контратаку
    • 71'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Нант.
    • 71'
      Ганаго Игнатиус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Судья сигнализирует, что Франковски Пшемыслав из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Ганаго Игнатиус
    • 70'
      Контроль мяча: Ланс: 65%, Нант: 35%.
    • 70'
      Ланс контролирует мяч.
    • 69'
      Тактическая замена. Коста Давид уходит с поля и его заменяет Анасс Зарури
    • 69'
      Тактическая замена. Эль-Айнауи Нейл уходит с поля и его заменяет Оджедиран Хамзат
    • 68'
      Гради Жонатан наказан за толчок Саймон Мозес
    • 68'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 68'
      Ганаго Игнатиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 68'
      Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 68'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Нант контролирует мяч.
    • 66'
      Тактическая замена. Аблин Маттис уходит с поля и его заменяет Ганаго Игнатиус
    • 66'
      Тактическая замена. Мохамед Мостафа уходит с поля и его заменяет Bahereba Guirassy
    • 66'
      Томассон Адриен из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Чиривелья Педро.
    • 66'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 66'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 65'
      Мачадо Дейвер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Контроль мяча: Ланс: 65%, Нант: 35%.
    • 65'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 64'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Матч возобновлен
    • 64'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 64'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 63'
      Тактическая замена. Диуф Энди уходит с поля и его заменяет Сотока Флориан
    • 62'
      Шанс! Томассон Адриен из команды Ланс пробил головой, но мимо
    • 62'
      Томассон Адриен из команды Ланс в офсайде
    • 62'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 62'
      Нант контролирует мяч.
    • 62'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 61'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Чиривелья Педро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 60'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Коцца Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Ланс контролирует мяч.
    • 60'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Контроль мяча: Ланс: 64%, Нант: 36%.
    • 60'
      Ланс контролирует мяч.
    • 59'
      Сегодняшная посещаемость составляет 38202 болельщиков
    • 59'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 59'
      Шанс! Эль-Айнауи Нейл из команды Ланс пробил головой, но мимо
    • 59'
      Диуф Энди из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 58'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 57'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 57'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 56'
      Ланс контролирует мяч.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 56'
      Шанс! Эль-Айнауи Нейл из команды Ланс пробил головой, но мимо
    • 56'
      Мачадо Дейвер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 56'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Диуф Энди и попал в перекладину!
    • 56'
      Коста Давид из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 56'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Саймон Мозес пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем
    • 55'
      Контроль мяча: Ланс: 64%, Нант: 36%.
    • 55'
      Нант пытается что-то создать.
    • 54'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Коцца Николя из команды Нант в офсайде
    • 53'
      Нант пытается что-то создать.
    • 53'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 53'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 52'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 51'
      Ланс контролирует мяч.
    • 51'
      Франковски Пшемыслав наказан за толчок Саймон Мозес
    • 51'
      Ланс контролирует мяч.
    • 51'
      Судья сигнализирует, что Мохамед Мостафа из команды Нант поставил подножку. Пострадал Медина Факундо
    • 50'
      Контроль мяча: Ланс: 63%, Нант: 37%.
    • 49'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 49'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Ланс контролирует мяч.
    • 48'
      Нант начинает контратаку
    • 48'
      Дюверн Жан-Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 48'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 48'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 47'
      Дуглас Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Ланс контролирует мяч.
    • 46'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Ланс контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Ласкари Реми Лебо из команды Ланс получает желтую после опасной игры.
    • 50'
      Ласкари Реми Лебо из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Дюверн Жан-Кевин пострадал.
    • 50'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Контроль мяча: Ланс: 60%, Нант: 40%.
    • 50'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Аблин Маттис наказан за толчок Томассон Адриен
    • 49'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 49'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 48'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Коцца Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 47'
      Паллуа Николя из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 46'
      Дансо Кевин из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Аблин Маттис.
    • 46'
      Медина Факундо выиграл воздушное противоборство у Мохамед Мостафа.
    • 46'
      Дансо Кевин наказан за толчок Дуглас Гомес
    • 46'
      Нант контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 45'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 45'
      Диуф Энди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Контроль мяча: Ланс: 56%, Нант: 44%.
    • 45'
      Амьен-Аду Кельвен из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Дуглас Гомес из команды Нант поставил подножку. Пострадал Коста Давид
    • 44'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Дуглас Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Ланс контролирует мяч.
    • 43'
      Коцца Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Ланс контролирует мяч.
    • 42'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Коста Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Паллуа Николя успешно блокирует удар.
    • 42'
      Коста Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Нант пытается что-то создать.
    • 41'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Ланс: 56%, Нант: 44%.
    • 39'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Нант контролирует мяч.
    • 39'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Нант контролирует мяч.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Диуф Энди из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Чиривелья Педро
    • 38'
      Ланс контролирует мяч.
    • 37'
      Команда Нант сравняла счет! Игра продолжается!
    • 36'
      'Г О О О О О Л - Саймон Мозес из команды Нант забивает с пенальти! Он пробил правой. Брис Самба был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 35'
      Медина Факундо получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 35'
      ПЕНАЛЬТИ - Медина Факундо из команды Ланс привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Коцца Николя.
    • 35'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Нант пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Ланс: 58%, Нант: 42%.
    • 35'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Ланс контролирует мяч.
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Коцца Николя
    • 34'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 34'
      Медина Факундо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 32'
      Ланс контролирует мяч.
    • 31'
      Аблин Маттис наказан за толчок Дансо Кевин
    • 31'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Нант контролирует мяч.
    • 30'
      Нант пытается что-то создать.
    • 30'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Ланс: 62%, Нант: 38%.
    • 30'
      Ланс контролирует мяч.
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 29'
      Матч остановлен
    • 29'
      Ланс контролирует мяч.
    • 28'
      Кастеллетто Жан-Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 28'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Мохамед Мостафа наказан за толчок Мачадо Дейвер
    • 27'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Нант пытается что-то создать.
    • 26'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Ланс контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Ланс: 62%, Нант: 38%.
    • 25'
      Дюверн Жан-Кевин из команды Нант опасно и грубо сыграл. Ласкари Реми Лебо пострадал.
    • 24'
      Томассон Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Нант контролирует мяч.
    • 23'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Нант пытается что-то создать.
    • 22'
      Ланс контролирует мяч.
    • 21'
      Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 21'
      Г О О О О О Л - Франковски Пшемыслав из команды Ланс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Альбан Ляфон прыгнул не в ту сторону.
    • 20'
      После проверки VAR судья изменил решение - Ланс пробьет пенальти!
    • 20'
      Контроль мяча: Ланс: 63%, Нант: 37%.
    • 19'
      Нант начинает контратаку
    • 19'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ланс.
    • 18'
      Томассон Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      ПЕНАЛЬТИ - Дуглас Гомес из команды Нант привез своей команде пенальти за опасную игру против Коста Давид.
    • 18'
      Дуглас Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Нант контролирует мяч.
    • 17'
      Ласкари Реми Лебо из команды Ланс в офсайде
    • 16'
      Ланс контролирует мяч.
    • 15'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Ланс контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Ланс: 61%, Нант: 39%.
    • 15'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 14'
      Матч возобновлен
    • 12'
      Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
    • 11'
      Шанс! Медина Факундо из команды Ланс пробил головой, но мимо
    • 11'
      Коста Давид из команды Ланс подал угловой слева.
    • 11'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 10'
      Амьен-Аду Кельвен успешно блокирует удар.
    • 10'
      Мачадо Дейвер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: Ланс: 57%, Нант: 43%.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 9'
      Кастеллетто Жан-Шарль не смог попасть в створ ударом издали
    • 9'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Мачадо Дейвер успешно блокирует удар.
    • 8'
      Амьен-Аду Кельвен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Коцца Николя из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Франковски Пшемыслав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 7'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Нант начинает контратаку
    • 7'
      Кастеллетто Жан-Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 6'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 5'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Аблин Маттис из команды Нант опасно и грубо сыграл. Мачадо Дейвер пострадал.
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 68%, Нант: 32%.
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Ласкари Реми Лебо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Дюверн Жан-Кевин
    • 4'
      Саймон Мозес из команды Нант в офсайде
    • 3'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Мохамед Мостафа нанес удар в каркас ворот!
    • 3'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 2'
      Шанс! Томассон Адриен из команды Ланс пробил головой, но мимо
    • 2'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Ласкари Реми Лебо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Паллуа Николя
    • 1'
      Ланс контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Ланс 78.9% (90)
    X 18.4% (21)
    Нант 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 3:2 Нант

    Исход игры
    Ланс
    78.9% (90)
    Ничья
    18.4% (21)
    Нант
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.23% (38)
    Меньше
    65.77% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    49.55% (55)
    Нет
    50.45% (56)
    Популярный счёт
    1:0 Ланс
    34.2% (39)
    2:1 Ланс
    28.9% (33)
    1:1 Ничья
    14.9% (17)
    2:0 Ланс
    14.9% (17)
    1:2 Нант
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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