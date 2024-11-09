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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Анже
0:0
Первый тайм: 1'
ПСЖ
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 115
Анже 0.9% (1)
X 0.9% (1)
ПСЖ 98.3% (113)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Анже
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фофана
Яхья
2
Аркус
Карлан
24
Биумла
Эммануэль
21
Лефор
Жордан
26
Анин
Флоран
6
Аолу
Жан-Эде
93
Белькебла
Арис
10
Абделли
Химад
28
Эль-Мелали
Фарид
18
Аллевина
Джим
7
Ньяне
Ибраима
1
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
37
Шкриньяр
Милан
35
Бералдо
Лукас
24
Маюлу
Сенни
33
Заир-Эмери
Уоррен
8
Руис
Фабиан
11
Асенсио
Марко
19
Кан-Ин
Ли
29
Баркола
Бредли
Анже
4-2-3-1
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Анже
ПСЖ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

17 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 17 побед

Первый тайм

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 13 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

5.6%
22.2%
72.2%
1 победа 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

11.1%
11.1%
77.8%
2 победы 2 ничьи 14 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
2:1
К
5:0
Л1
0:1
Л1
6:1
Л1
4:0
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
0:5
К
0:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
5:1
Л1
0:0
К
1:3

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.33
0.56

Среднее время на гол

270
162

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

3.44
2.11

Среднее время на гол

26
42

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.89
1.33

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

47
67

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абделли Химад 3 (2) 0.3
Аолу Жан-Эде 2 0.2
Бамба Дьенг 2 0.2
Ньяне Ибраима 2 (1) 0.2
Эль-Мелали Фарид 1 0.1
Ферхат Зинедин 1 0.1
Аллевина Джим 0 0
Анин Флоран 0 0
Лефор Жордан 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 8 0.8
Дембеле Усман 5 0.5
Кан-Ин Ли 4 0.4
Асенсио Марко 2 0.2
Коло-Муани Рандаль 2 (1) 0.2
Невеш Жоау 1 0.1
Хакими Ашраф 1 0.1
Мендеш Нуну 1 0.1
Руис Фабиан 1 0.1
Заир-Эмери Уоррен 1 0.1
Маюлу Сенни 1 0.1
Витинья II 1 (1) 0.1
Рамуш Гонсалу 0 0
Пачо Вильян 0 0
Дуэ Дезире 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капель Пьеррик 2 0
Аолу Жан-Эде 2 0
Фофана Яхья 2 0
Белкдим Яссин 2 0
Рао-Лисоа Лилиан 0 1
Бамба Абдулайе 1 0
Анин Флоран 1 0
Аркус Карлан 1 0
Лефор Жордан 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Абделли Химад 1 0
Аллевина Джим 1 0
Ульд Халед Зинедин 1 0
Бамба Дьенг 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бералдо Лукас 3 0
Маркиньос Маркос 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дембеле Усман 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Пачо Вильян 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0

Результаты матчей

Анже
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
2
Анже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ПСЖ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
17
Анже
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
ПСЖ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
19

Голы по времени матча

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
18%
1
20%
1-15
5
45%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Забито

4
17
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
25%
2
12%
1-15
1
25%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
25%
5
29%
29%
46-60
1
25%
4
24%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

11
28
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
2
18%
4
14%
1-15
2
18%
3
11%
16-30
1
9%
4
14%
31-45
1
9%
6
21%
46-60
3
27%
5
18%
61-75
2
18%
6
21%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
13%
1
11%
1-15
5
31%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
19%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монако - Анже 0:1 Анже - Сент-Этьен 4:2 Тулуза - Анже 1:1 Марсель - Анже 1:1
Анже - Реймс 1:3 Анже - Нант 1:1 Страсбург - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:4 Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1
ПСЖ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСЖ - Атлетико М 1:2 ПСЖ - Ланс 1:0 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - ПСВ 1:1
ПСЖ - Страсбург 4:2 Ницца - ПСЖ 1:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3

Результаты матчей

Анже
ПСЖ

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Анже
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1
1
4
2.5
4
1
1
4
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
1
9
1.5
7
3
1
9
2.5
7
3
1
9
3.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 11 8 3 0 29 - 8 27
2.
Монако
 Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
3.
Марсель
 Заявка 11 6 2 3 24 - 15 20
4.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
5.
Ланс
 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
6.
Ницца
 Заявка 10 4 4 2 19 - 9 16
7.
Осер
 Заявка 11 5 1 5 20 - 19 16
8.
Лион
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
9.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
10.
Брест
 Заявка 10 4 1 5 13 - 16 13
11.
Страсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 22 13
12.
Тулуза
 Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
13.
Ренн
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
14.
Анже
 0:0 Заявка 11 2 5 4 11 - 16 11
15.
Сент-Этьен
 Заявка 10 3 1 6 10 - 24 10
16.
Нант
 Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
17.
Гавр
 Заявка 10 3 0 7 8 - 20 9
18.
Монпелье
 Заявка 10 1 1 8 8 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Страсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
6.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 4 2 2 0 12 - 3 8
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
14.
Гавр
 Заявка 5 2 0 3 5 - 12 6
15.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
16.
Марсель
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
17.
Анже
 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
18.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 6 5 0 1 18 - 6 15
2.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
3.
ПСЖ
 0:0 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
4.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Анже
 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
10.
Нант
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Осер
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
14.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 8 (2)
Марсель Гринвуд Мэйсон 8 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (1)
ПСЖ Дембеле Усман 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 5
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Марсель Балерди Леонардо 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Ницца Данте Бонфим 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    "Анже" играет в полосатых чёрно-белых футболках и чёрных трусах, "ПСЖ" - в тёмно-розовой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Раймон Копа"!
  • Первый тайм
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 78% завершится победой ПСЖ.
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Где смотреть матч Анже 0:0 ПСЖ онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Анже 0:0 ПСЖ

Исход игры
Анже
0.8% (1)
Ничья
0.8% (1)
ПСЖ
98.3% (116)
Тотал 2.5
Больше
58.72% (64)
Меньше
41.28% (45)
Обе команды забьют
Да
51.38% (56)
Нет
48.62% (53)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
33.1% (39)
1:2 ПСЖ
29.7% (35)
1:3 ПСЖ
13.6% (16)
0:3 ПСЖ
5.9% (7)
0:1 ПСЖ
4.2% (5)
0:4 ПСЖ
1.7% (2)
1:4 ПСЖ
1.7% (2)
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