Тур: 11. Стадион: Раймон Копа. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
30
Фофана
Яхья
21
Лефор
Жордан
26
Анин
Флоран
24
Маюлу
Сенни
19
Кан-Ин
Ли
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лефор ЖорданЗащитник
-
26 Анин ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Зинга МелвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бамба ДьенгПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Маюлу СенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кан-Ин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Тенас АрнауВратарь
-
25 Мендеш НунуЗащитник
-
42 Заге ЙорамЗащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
14 Дуэ ДезиреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Анже
ПСЖ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
17 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 17 побед
Первый тайм
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 13 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
5.6%
22.2%
72.2%
1 победа 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
11.1%
11.1%
77.8%
2 победы 2 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.33
0.56
Среднее время на гол
270
162
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
3.44
2.11
Среднее время на гол
26
42
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.89
1.33
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
47
67
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абделли Химад
|3 (2)
|0.3
|Аолу Жан-Эде
|2
|0.2
|Бамба Дьенг
|2
|0.2
|Ньяне Ибраима
|2 (1)
|0.2
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0.1
|Ферхат Зинедин
|1
|0.1
|Аллевина Джим
|0
|0
|Анин Флоран
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баркола Бредли
|8
|0.8
|Дембеле Усман
|5
|0.5
|Кан-Ин Ли
|4
|0.4
|Асенсио Марко
|2
|0.2
|Коло-Муани Рандаль
|2 (1)
|0.2
|Невеш Жоау
|1
|0.1
|Хакими Ашраф
|1
|0.1
|Мендеш Нуну
|1
|0.1
|Руис Фабиан
|1
|0.1
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.1
|Маюлу Сенни
|1
|0.1
|Витинья II
|1 (1)
|0.1
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
|Пачо Вильян
|0
|0
|Дуэ Дезире
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капель Пьеррик
|2
|0
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|Фофана Яхья
|2
|0
|Белкдим Яссин
|2
|0
|Рао-Лисоа Лилиан
|0
|1
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Анин Флоран
|1
|0
|Аркус Карлан
|1
|0
|Лефор Жордан
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Абделли Химад
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Ульд Халед Зинедин
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бералдо Лукас
|3
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Пачо Вильян
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Результаты матчей
Анже
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
2
Анже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ПСЖ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
17
Анже
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
ПСЖ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
19
Голы по времени матча
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
18%
1
20%
1-15
5
45%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Забито
4
17
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
25%
2
12%
1-15
1
25%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
25%
5
29%
29%
46-60
1
25%
4
24%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
11
28
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
2
18%
4
14%
1-15
2
18%
3
11%
16-30
1
9%
4
14%
31-45
1
9%
6
21%
46-60
3
27%
5
18%
61-75
2
18%
6
21%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
13%
1
11%
1-15
5
31%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
19%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монако - Анже 0:1 Анже - Сент-Этьен 4:2 Тулуза - Анже 1:1 Марсель - Анже 1:1
Анже - Реймс 1:3 Анже - Нант 1:1 Страсбург - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:4 Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1
ПСЖ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСЖ - Атлетико М 1:2 ПСЖ - Ланс 1:0 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - ПСВ 1:1
ПСЖ - Страсбург 4:2 Ницца - ПСЖ 1:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3
Результаты матчей
Анже
ПСЖ
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Анже
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
41
14
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
19
73
19
73
19
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|29 - 8
|27
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 15
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|5.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 9
|16
|7.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 19
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 22
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|14.
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|17.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 3
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 12
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|17.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 6
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|8 (2)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|8 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (1)
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|5 (5)
|Монако
|Камара Ламин
|1 5
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 3
|Монако
|Вандерсон V
|1 3
|Ницца
|Данте Бонфим
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Анже 0:0 ПСЖ
Исход игры
Анже
0.8% (1)
Ничья
0.8% (1)
ПСЖ
98.3% (116)
Тотал 2.5
Больше
58.72% (64)
Меньше
41.28% (45)
Обе команды забьют
Да
51.38% (56)
Нет
48.62% (53)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
33.1% (39)
1:2 ПСЖ
29.7% (35)
1:3 ПСЖ
13.6% (16)
0:3 ПСЖ
5.9% (7)
0:1 ПСЖ
4.2% (5)
0:4 ПСЖ
1.7% (2)
1:4 ПСЖ
1.7% (2)
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