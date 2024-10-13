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Тур: 1. Стадион: .
ЦСКА Москва
1:0
Второй тайм: 51'
Пари НН
0'
1:0
16' Гол
Гуарирапа Сауль

Ход матча

16'
Гуарирапа Сауль
1:0
Прогнозы 125
ЦСКА Москва 96% (120)
X 4% (5)
Пари НН 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Пари НН
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
ЦСКА Москва
Пари НН

История личных встреч

ЦСКА Москва
Пари НН

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

13 матчей

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:2
К
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:6
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
КPП
0:2
ТМК
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.25
3

Среднее время на гол

72
30

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

14
23

Голов в среднем за матч

1.08
1.77

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

83
50

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1
ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1
Пари НН
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Акрон - Пари НН 2:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3
Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0
  • Второй тайм
  • 44'
    На первых минутах тайма ЦСКА забрал мяч под свой контроль. В плане у "армейцев" забить в ворота противника сразу же второй гол.
  • Второй тайм начался
    41'
    Второй тайм стартовал в нашей встрече! Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Калинский под занавес тайма пробивал по воротам ЦСКА, но Тороп среагировал и справился с угрозой. Первая половина игры завершена, пока 1:0, впереди "армейцы".
  • Опасный момент
    38'
    МОМЕНТ! Обляков получил сейчас мяч, прострелил его с правого края на Бистровича, и тот практически ударом в упор проверил реакцию Медведева в рамке!
  • Штанга
    37'
    ОПАСНО! Второй раз за тайм "Пари НН" попадает в штангу! Теперь в правый угол игрок нижегородцев. Трошечкин угодил в стойку, после чего мяч в поле спланировал!
  • Желтая карточка
    36'
    Кто-то из игроков "Пари НН" успел схлопотать в свой пассив карточку желтого цвета. 
  • Опасный момент
    35'
    С дужки штрафной у ЦСКА нанес удар Бистрович. Медведев после рикошета среагировал на летящий мяч. Намертво кипер зафиксировал сферу в перчатках. 
  • 33'
    Кстати говоря о формате! Играют соперники сегодня 2 тайма по 40 минут. Видимо, чтобы сильно не напрягаться. Да и игры клубов совсем скоро. Уже в следующие выходные. 
  • 30'
    Отошла сейчас игра в центр поля. Игроки ЦСКА, забив гол в ворота соперника, отдали сферу своему сопернику, который пока не знает, что делать с обороной "армейцев".
  • Штанга
    26'
    ОПАСНО! Боселли, судя по всему, смещаясь с левого края в центр, нанес удар по воротам соперника. Мяч прилетел в стойку, после чего вылетел в поле!
  • 23'
    Пока довольно много ошибок в центре поля допускают партнеры. Меняются они ролями: то одни владеют снарядом, то другие. Тотального контроля не замечено.
  • Угловой
    20'
    Первый в матче угловой разыграли футболисты ЦСКА, но подача с правого края ни к чему интересному не привела. Гости смогли уверенно отбиться. 
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГУАРИРАПА! 1:0!
    Открывает счет армейский коллектив в матче! По правому флангу прошла атака ЦСКА. Передача в центр, где по мячу не попадает Мусаев, но исправляет оплошность партнера Гуарирапа, сумевший подкорректировать полет сферы в левый угол.
  • Опасный момент
    14'
    ОПАСНО! А сейчас вполне мог ЦСКА открывать счет в матче! Пьянич из-за пределов штрафной направлял мяч в сторону левой "девятки", но сфера полетела чуть выше мишени! Медведев прыгал и контролировал, но руки убрал. 
  • 10'
    Кстати говоря, пока вратари толком в игру не вступали. Прохладная погода способствует вялой игре. Фанатский сектор "Пари НН" сегодня также не пустует. Там тоже есть болельщики. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 7'
      Кстати говоря, совсем немало болельщиков "красно-синих" на трибунах. И это несмотря на тот факт, что в российской столице далеко не самые приятные погодные условия установились. 
    • 3'
      В красно-синем сегодня ЦСКА, а в белой форме вышли на поле игроки "Пари НН". Довольно прохладно игрокам. Буквально съежился Мойзес, получая мяч от партнера. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Дождь
      Судя по картинке, которую дают нам источники, поле обильно заливает дождем. Играть сегодня соперникам будет очень непросто. 
    • Судя по всему, матч будет проходить в закрытом режиме! Что-то мне подсказывает, что официальные источники все равно будут нас ориентировать по игре. 
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Приветствует всех на товарищеской игре, в которой сойдутся лицом к лицу игроки ЦСКА и "Пари НН".

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    Прогнозы 125
    ЦСКА Москва 96% (120)
    X 4% (5)
    Пари НН 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Пари НН
    7.20
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    5.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 1:0 Пари НН

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    96.1% (123)
    Ничья
    3.9% (5)
    Пари НН
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.29% (57)
    Меньше
    47.71% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    51.38% (56)
    Нет
    48.62% (53)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    32.8% (42)
    2:0 ЦСКА Москва
    30.5% (39)
    1:0 ЦСКА Москва
    7.8% (10)
    3:1 ЦСКА Москва
    6.3% (8)
    3:2 ЦСКА Москва
    2.3% (3)
    3:0 ЦСКА Москва
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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