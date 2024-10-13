На первых минутах тайма ЦСКА забрал мяч под свой контроль. В плане у "армейцев" забить в ворота противника сразу же второй гол.

С дужки штрафной у ЦСКА нанес удар Бистрович. Медведев после рикошета среагировал на летящий мяч. Намертво кипер зафиксировал сферу в перчатках.

ОПАСНО! Второй раз за тайм "Пари НН" попадает в штангу! Теперь в правый угол игрок нижегородцев. Трошечкин угодил в стойку, после чего мяч в поле спланировал!

МОМЕНТ! Обляков получил сейчас мяч, прострелил его с правого края на Бистровича, и тот практически ударом в упор проверил реакцию Медведева в рамке!

Калинский под занавес тайма пробивал по воротам ЦСКА, но Тороп среагировал и справился с угрозой. Первая половина игры завершена, пока 1:0, впереди "армейцы".

33' Кстати говоря о формате! Играют соперники сегодня 2 тайма по 40 минут. Видимо, чтобы сильно не напрягаться. Да и игры клубов совсем скоро. Уже в следующие выходные.

30' Отошла сейчас игра в центр поля. Игроки ЦСКА, забив гол в ворота соперника, отдали сферу своему сопернику, который пока не знает, что делать с обороной "армейцев".

26' ОПАСНО! Боселли, судя по всему, смещаясь с левого края в центр, нанес удар по воротам соперника. Мяч прилетел в стойку, после чего вылетел в поле!

23' Пока довольно много ошибок в центре поля допускают партнеры. Меняются они ролями: то одни владеют снарядом, то другие. Тотального контроля не замечено.

20' Первый в матче угловой разыграли футболисты ЦСКА, но подача с правого края ни к чему интересному не привела. Гости смогли уверенно отбиться.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГУАРИРАПА! 1:0!

Открывает счет армейский коллектив в матче! По правому флангу прошла атака ЦСКА. Передача в центр, где по мячу не попадает Мусаев, но исправляет оплошность партнера Гуарирапа, сумевший подкорректировать полет сферы в левый угол.

14' ОПАСНО! А сейчас вполне мог ЦСКА открывать счет в матче! Пьянич из-за пределов штрафной направлял мяч в сторону левой "девятки", но сфера полетела чуть выше мишени! Медведев прыгал и контролировал, но руки убрал.