Тур: 1. Стадион: Стадион Октябрь.
1:0
Второй тайм: 51'
Ход матча
16'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
-
4 ВиллианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Мойзес МоураНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тичич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Боселли ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хазов Антон
История личных встреч
ЦСКА Москва
Пари НН
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
13 матчей
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.25
3
Среднее время на гол
72
30
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
14
23
Голов в среднем за матч
1.08
1.77
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
83
50
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1
ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1
Пари НН
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Акрон - Пари НН 2:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3
Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 1:0 Пари НН
Исход игры
ЦСКА Москва
96.1% (123)
Ничья
3.9% (5)
Пари НН
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.29% (57)
Меньше
47.71% (52)
Обе команды забьют
Да
51.38% (56)
Нет
48.62% (53)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
32.8% (42)
2:0 ЦСКА Москва
30.5% (39)
1:0 ЦСКА Москва
7.8% (10)
3:1 ЦСКА Москва
6.3% (8)
3:2 ЦСКА Москва
2.3% (3)
3:0 ЦСКА Москва
2.3% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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