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Тур: 1.
ЦСКА Москва
 
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Пари НН
Прогнозы 25
ЦСКА Москва 100% (25)
X 0% (0)
Пари НН 0% (0)
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История личных встреч

ЦСКА Москва
Пари НН

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

13 матчей

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:2
К
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:6
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
КPП
0:2
ТМК
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.25
3

Среднее время на гол

72
30

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

14
23

Голов в среднем за матч

1.08
1.77

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

83
50

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1
ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1
Пари НН
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Акрон - Пари НН 2:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3
Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2024, осталось 2 дня 3 часа 51 минуту.



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    • Прогнозы 25
    ЦСКА Москва 100% (25)
    X 0% (0)
    Пари НН 0% (0)
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Пари НН

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    100% (27)
    Ничья
    0% (0)
    Пари НН
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (15)
    Меньше
    44.44% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (15)
    Нет
    44.44% (12)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    40.7% (11)
    2:0 ЦСКА Москва
    33.3% (9)
    1:0 ЦСКА Москва
    11.1% (3)
    3:1 ЦСКА Москва
    7.4% (2)
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