  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 22.
Сармьенто
0:0
Перерыв
Бока Хуниорс
0'
38' Желтая карточка
Tomas Guiacobini
41' Желтая карточка
Себальос Эсекиэль
43' Желтая карточка
Мерентиель Мигель

Ход матча

38'
Tomas Guiacobini
 
41'
 
Себальос Эсекиэль
43'
 
Мерентиель Мигель
Прогноз на матч от Liveresult
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Сармьенто
Ничья
Бока Хуниорс
4.70
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3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Акоста
Лукас
II
29
Elias
Sebastian
Lopez
32
Franco
Paredes
14
Ронкалья
Факундо
26
Yair
Arismendi
31
Tomas
Guiacobini
5
Гарсия
Мануэль
20
Gabriel
Gudino
10
Гайтан
Николас
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
12
Брей
Леандро
17
Адвинкула
Луис
38
Aaron
Anselmino
4
Фигаль
Хорхе
3
Сараччи
Марсело
30
Tomas
Belmonte
8
Фернандес
Пол
7
Себальос
Эсекиэль
16
Мерентиель
Мигель
33
Агирре
Брайан
I
10
Кавани
Эдинсон
Сармьенто
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-2-3-1

История личных встреч

Сармьенто
Бока Хуниорс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
1:1
КПЛ
1:0
ЛП
2:0
ЛП
0:1
ЛП
2:0
КПЛ
1:1
П
2:0
П
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.4

Среднее время на гол

270
225

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.67

Среднее время на гол

56
135

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.5

Тотал матчей

1.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3

Среднее время на гол

80
180

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elias Sebastian Lopez 2 0.09
Joaquin Gho 2 0.09
Гарсия Мануэль 2 0.09
Моралес Иван 2 0.09
Гайтан Николас 1 0.05
Emiliano Mendez 1 0.05
Gabriel Gudino 1 0.05
Naya Ezequeil 1 0.05
Agustin Fontana 1 (1) 0.05
Лисандро Лопес III 1 (1) 0.05
Valentin Burgoa 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 6 (1) 0.27
Milton Gimenez 4 0.18
Кавани Эдинсон 4 0.18
Фернандес Игнасио 2 0.09
Сараччи Марсело 2 0.09
Агирре Брайан I 2 0.09
Медина Кристиан 1 0.05
Лема Кристиан 1 0.05
Себальос Эсекиэль 1 0.05
Jabes Saralegui 1 0.05
Aaron Anselmino 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Сенон Кевин 0 0
Бланко Лаутаро 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 5 0
Emiliano Mendez 5 0
Franco Paredes 3 1
Yair Arismendi 4 0
Matias Rosales 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Годой Фернандо 2 0
Гарсия Мануэль 2 0
Лисандро Лопес III 2 0
Акоста Лукас II 2 0
Моралес Иван 2 0
Juan Andrada 2 0
Elias Sebastian Lopez 2 0
Joaquin Gho 2 0
Manuel Monaco 2 0
Гайтан Николас 1 0
Гастон Сауро 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Juan Guasone 1 0
Naya Ezequeil 1 0
Tomas Guiacobini 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 7 1
Фигаль Хорхе 7 0
Лема Кристиан 5 1
Рохо Маркос 4 1
Бланко Лаутаро 5 0
Milton Gimenez 3 1
Медель Гари 4 0
Мерентиель Мигель 4 0
Сараччи Марсело 2 1
Адвинкула Луис 3 0
Кавани Эдинсон 1 1
Фернандес Игнасио 2 0
Tomas Belmonte 2 0
Медина Кристиан 2 0
Ромеро Серхио 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Себальос Эсекиэль 1 0
Баринага Хуан 1 0
Агирре Брайан I 1 0
Ди Лолло Лаутаро 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Горосито Дилан 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Бока Хуниорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
4
Сармьенто
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Бока Хуниорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

4
16
Сармьенто
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (3)
76% (16)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Бока Хуниорс
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
38% (8)
48% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

6
20

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
16 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
2
25%
3
18%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
2
25%
2
12%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
2
25%
6
35%
76-90

Забито

9
16
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
11%
3
19%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
4
25%
76-90

Пропущено

13
7
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
8%
2
29%
1-15
3
23%
3
43%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Забито

15
24
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
1
7%
3
13%
1-15
4
27%
4
17%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
2
13%
7
29%
29%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
4
27%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

21
24
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 16
1
5%
4
17%
1-15
5
24%
6
25%
16-30
6
29%
2
8%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
6
29%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1
Уракан - Сармьенто 3:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1
Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0

Результаты матчей

Сармьенто
Бока Хуниорс

Точный счет

0:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
5 раз 24%
1:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 52%
0
8 раз 38%
2
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
2
1
10
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
6
1
9
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
13
8
2
19
1.5
6
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 21 12 6 3 34 - 14 42
2.
Уракан
 22 11 9 2 25 - 11 42
3.
Расинг Авельянеда
 22 11 4 7 32 - 21 37
4.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
5.
Ривер Плейт
 22 9 9 4 30 - 16 36
6.
Тальерес Кордоба
 22 9 9 4 26 - 22 36
7.
Атлетико Тукуман
 22 9 6 7 21 - 22 33
8.
Депортиво Риестра
 21 8 6 7 22 - 22 30
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 22 7 9 6 25 - 23 30
10.
Индепендьенте Авельянеда
 22 6 12 4 19 - 14 30
11.
Институто Кордоба
 21 8 5 8 27 - 22 29
12.
Платенсе
 21 7 8 6 17 - 16 29
13.
Бока Хуниорс
 0:0 22 7 8 7 25 - 23 29
14.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 22 7 7 8 19 - 20 28
16.
Годой Крус
 22 6 10 6 24 - 25 28
17.
Бельграно
 21 6 9 6 24 - 24 27
18.
Тигре
 21 6 8 7 25 - 24 26
19.
Ланус
 21 6 8 7 22 - 28 26
20.
Росарио Сентраль
 22 6 7 9 23 - 22 25
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 7 9 23 - 28 25
22.
Индепендьенте Ривадавия
 22 6 7 9 15 - 23 25
23.
Архентинос Хуниорс
 21 6 5 10 17 - 22 23
24.
Банфилд
 21 5 7 9 20 - 27 22
25.
Дефенса и Хустисия
 21 5 7 9 19 - 30 22
26.
Сармьенто
 0:0 22 4 10 8 15 - 21 22
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 5 6 11 15 - 29 21
28.
Барракас Сентраль
 22 3 7 12 10 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
2.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
3.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
6.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
7.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
8.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
9.
Бока Хуниорс
 0:0 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
11.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
12.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 16 - 8 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
15.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
16.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
18.
Дефенса и Хустисия
 10 4 5 1 10 - 8 17
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
22.
Сармьенто
 0:0 12 3 6 3 7 - 7 15
23.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
25.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 10 3 4 3 5 - 6 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
3.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
4.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
7.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 11 12
8.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
9.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
10.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Расинг Авельянеда
 11 3 2 6 12 - 13 11
13.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
15.
Годой Крус
 10 2 4 4 8 - 14 10
16.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
17.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
18.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
19.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
20.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
21.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
22.
Бока Хуниорс
 0:0 12 1 5 6 9 - 16 8
23.
Сармьенто
 0:0 10 1 4 5 8 - 14 7
24.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
26.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
27.
Депортиво Риестра
 10 0 4 6 5 - 15 4
28.
Архентинос Хуниорс
 10 0 1 9 2 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Бельграно Хара Франко 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 8
Годой Крус Lucas Arce 9
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Сармьенто
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