  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 22.
Сармьенто
0:2
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
38' Желтая карточка
Tomas Guiacobini
41' Желтая карточка
Себальос Эсекиэль
43' Желтая карточка
Мерентиель Мигель
69' Желтая карточка
Фигаль Хорхе
72' Желтая карточка
Gabriel Gudino
0:1
76' Гол
Мерентиель Мигель
79' Желтая карточка
Гарсия Мануэль
0:2
90' Гол
Сенон Кевин
90' Желтая карточка
Сенон Кевин
90'+9
42
Акоста
Лукас
II
29
Elias
Sebastian
Lopez
32
Franco
Paredes
14
Ронкалья
Факундо
26
Yair
Arismendi
31
Tomas
Guiacobini
5
Гарсия
Мануэль
20
Gabriel
Gudino
10
Гайтан
Николас
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
12
Брей
Леандро
17
Адвинкула
Луис
38
Aaron
Anselmino
4
Фигаль
Хорхе
3
Сараччи
Марсело
30
Tomas
Belmonte
8
Фернандес
Пол
7
Себальос
Эсекиэль
16
Мерентиель
Мигель
33
Агирре
Брайан
I
10
Кавани
Эдинсон
Сармьенто
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-2-3-1

История личных встреч

Сармьенто
Бока Хуниорс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
1:1
КПЛ
1:0
ЛП
2:0
ЛП
0:1
ЛП
2:0
КПЛ
1:1
П
2:0
П
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.4

Среднее время на гол

270
225

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.67

Среднее время на гол

56
135

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.5

Тотал матчей

1.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3

Среднее время на гол

80
180

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elias Sebastian Lopez 2 0.09
Joaquin Gho 2 0.09
Гарсия Мануэль 2 0.09
Моралес Иван 2 0.09
Гайтан Николас 1 0.05
Emiliano Mendez 1 0.05
Gabriel Gudino 1 0.05
Naya Ezequeil 1 0.05
Agustin Fontana 1 (1) 0.05
Лисандро Лопес III 1 (1) 0.05
Valentin Burgoa 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 7 (1) 0.32
Кавани Эдинсон 4 0.18
Milton Gimenez 4 0.18
Фернандес Игнасио 2 0.09
Сараччи Марсело 2 0.09
Агирре Брайан I 2 0.09
Сенон Кевин 1 0.05
Медина Кристиан 1 0.05
Лема Кристиан 1 0.05
Себальос Эсекиэль 1 0.05
Jabes Saralegui 1 0.05
Aaron Anselmino 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Бланко Лаутаро 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 5 0
Emiliano Mendez 5 0
Franco Paredes 3 1
Yair Arismendi 4 0
Гарсия Мануэль 3 0
Matias Rosales 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Годой Фернандо 2 0
Gabriel Gudino 2 0
Лисандро Лопес III 2 0
Акоста Лукас II 2 0
Моралес Иван 2 0
Juan Andrada 2 0
Elias Sebastian Lopez 2 0
Joaquin Gho 2 0
Manuel Monaco 2 0
Гайтан Николас 1 0
Гастон Сауро 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Juan Guasone 1 0
Naya Ezequeil 1 0
Tomas Guiacobini 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 7 1
Фигаль Хорхе 8 0
Лема Кристиан 5 1
Рохо Маркос 4 1
Бланко Лаутаро 5 0
Milton Gimenez 3 1
Медель Гари 4 0
Мерентиель Мигель 4 0
Сараччи Марсело 2 1
Адвинкула Луис 3 0
Кавани Эдинсон 1 1
Фернандес Игнасио 2 0
Tomas Belmonte 2 0
Медина Кристиан 2 0
Ромеро Серхио 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Себальос Эсекиэль 1 0
Сенон Кевин 1 0
Баринага Хуан 1 0
Агирре Брайан I 1 0
Ди Лолло Лаутаро 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Горосито Дилан 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Бока Хуниорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
4
Сармьенто
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Бока Хуниорс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

4
16
Сармьенто
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (3)
77% (17)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Бока Хуниорс
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

6
20

Голы по времени матча

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
5
50%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
4
40%
6
35%
76-90

Забито

9
16
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
11%
3
19%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
4
25%
76-90

Пропущено

13
7
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
8%
2
29%
1-15
3
23%
3
43%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Забито

15
26
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
1
7%
3
12%
1-15
4
27%
4
15%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
2
13%
7
27%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
4
27%
9
35%
76-90

Пропущено

23
24
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 16
1
4%
4
17%
1-15
5
22%
6
25%
16-30
6
26%
2
8%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
8
35%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1
Уракан - Сармьенто 3:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1
Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0

Результаты матчей

Сармьенто
Бока Хуниорс

Точный счет

0:0
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
0
9 раз 41%
2
2 раза 9%
0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
2
1
11
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
6
1
9
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
14
8
2
20
1.5
7
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 21 12 6 3 34 - 14 42
2.
Уракан
 22 11 9 2 25 - 11 42
3.
Расинг Авельянеда
 22 11 4 7 32 - 21 37
4.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
5.
Ривер Плейт
 22 9 9 4 30 - 16 36
6.
Тальерес Кордоба
 22 9 9 4 26 - 22 36
7.
Атлетико Тукуман
 22 9 6 7 21 - 22 33
8.
Бока Хуниорс
 22 8 7 7 27 - 23 31
9.
Депортиво Риестра
 21 8 6 7 22 - 22 30
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 22 7 9 6 25 - 23 30
11.
Индепендьенте Авельянеда
 22 6 12 4 19 - 14 30
12.
Институто Кордоба
 21 8 5 8 27 - 22 29
13.
Платенсе
 21 7 8 6 17 - 16 29
14.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 22 7 7 8 19 - 20 28
16.
Годой Крус
 22 6 10 6 24 - 25 28
17.
Бельграно
 21 6 9 6 24 - 24 27
18.
Тигре
 21 6 8 7 25 - 24 26
19.
Ланус
 21 6 8 7 22 - 28 26
20.
Росарио Сентраль
 22 6 7 9 23 - 22 25
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 7 9 23 - 28 25
22.
Индепендьенте Ривадавия
 22 6 7 9 15 - 23 25
23.
Архентинос Хуниорс
 21 6 5 10 17 - 22 23
24.
Банфилд
 21 5 7 9 20 - 27 22
25.
Дефенса и Хустисия
 21 5 7 9 19 - 30 22
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 5 6 11 15 - 29 21
27.
Сармьенто
 22 4 9 9 15 - 23 21
28.
Барракас Сентраль
 22 3 7 12 10 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
2.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
3.
Депортиво Риестра
 11 8 2 1 17 - 7 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
6.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
7.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
8.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
11.
Ланус
 11 5 4 2 14 - 12 19
12.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 16 - 8 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
15.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
16.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
18.
Дефенса и Хустисия
 10 4 5 1 10 - 8 17
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
22.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
24.
Тигре
 11 3 5 3 14 - 13 14
25.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 10 3 4 3 5 - 6 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
3.
Велес Сарсфилд
 11 4 4 3 16 - 12 16
4.
Платенсе
 11 4 4 3 12 - 10 16
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
7.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 11 12
8.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
9.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
10.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Расинг Авельянеда
 11 3 2 6 12 - 13 11
13.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
15.
Годой Крус
 10 2 4 4 8 - 14 10
16.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
17.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
18.
Бока Хуниорс
 12 2 4 6 11 - 16 10
19.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
20.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
23.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
24.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
26.
Дефенса и Хустисия
 11 1 2 8 9 - 22 5
27.
Депортиво Риестра
 10 0 4 6 5 - 15 4
28.
Архентинос Хуниорс
 10 0 1 9 2 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Бельграно Хара Франко 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 8
Годой Крус Lucas Arce 9
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