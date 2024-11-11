Тур: 22.
0:2
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаTomas Guiacobini
41' Желтая карточкаСебальос Эсекиэль
43' Желтая карточкаМерентиель Мигель
69' Желтая карточкаФигаль Хорхе
72' Желтая карточкаGabriel Gudino
0:1
76' ГолМерентиель Мигель
79' Желтая карточкаГарсия Мануэль
0:2
90' ГолСенон Кевин
90' Желтая карточкаСенон Кевин
90'+9
Ход матча
38'
69'
72'
76'
79'
90'
0:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
-
18 Моралес ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
16 Juan Guasone
-
Главный тренер: Martin Funes
- Основной состав
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сенон КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фабра ФранкПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Сармьенто
Бока Хуниорс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.4
Среднее время на гол
270
225
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.67
Среднее время на гол
56
135
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.13
0.5
Тотал матчей
1.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
Среднее время на гол
80
180
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0.09
|Joaquin Gho
|2
|0.09
|Гарсия Мануэль
|2
|0.09
|Моралес Иван
|2
|0.09
|Гайтан Николас
|1
|0.05
|Emiliano Mendez
|1
|0.05
|Gabriel Gudino
|1
|0.05
|Naya Ezequeil
|1
|0.05
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.05
|Лисандро Лопес III
|1 (1)
|0.05
|Valentin Burgoa
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|0.32
|Кавани Эдинсон
|4
|0.18
|Milton Gimenez
|4
|0.18
|Фернандес Игнасио
|2
|0.09
|Сараччи Марсело
|2
|0.09
|Агирре Брайан I
|2
|0.09
|Сенон Кевин
|1
|0.05
|Медина Кристиан
|1
|0.05
|Лема Кристиан
|1
|0.05
|Себальос Эсекиэль
|1
|0.05
|Jabes Saralegui
|1
|0.05
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|5
|0
|Emiliano Mendez
|5
|0
|Franco Paredes
|3
|1
|Yair Arismendi
|4
|0
|Гарсия Мануэль
|3
|0
|Matias Rosales
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Годой Фернандо
|2
|0
|Gabriel Gudino
|2
|0
|Лисандро Лопес III
|2
|0
|Акоста Лукас II
|2
|0
|Моралес Иван
|2
|0
|Juan Andrada
|2
|0
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|Joaquin Gho
|2
|0
|Manuel Monaco
|2
|0
|Гайтан Николас
|1
|0
|Гастон Сауро
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
|Tomas Guiacobini
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|7
|1
|Фигаль Хорхе
|8
|0
|Лема Кристиан
|5
|1
|Рохо Маркос
|4
|1
|Бланко Лаутаро
|5
|0
|Milton Gimenez
|3
|1
|Медель Гари
|4
|0
|Мерентиель Мигель
|4
|0
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|1
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Tomas Belmonte
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Себальос Эсекиэль
|1
|0
|Сенон Кевин
|1
|0
|Баринага Хуан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Бока Хуниорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
4
Сармьенто
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Бока Хуниорс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
4
16
Сармьенто
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (3)
77% (17)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Бока Хуниорс
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
6
20
Голы по времени матча
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
5
50%
76-90
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
4
40%
6
35%
76-90
Забито
9
16
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
11%
3
19%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
4
25%
76-90
Пропущено
13
7
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
8%
2
29%
1-15
3
23%
3
43%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Забито
15
26
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
1
7%
3
12%
1-15
4
27%
4
15%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
2
13%
7
27%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
4
27%
9
35%
76-90
Пропущено
23
24
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 16
1
4%
4
17%
1-15
5
22%
6
25%
16-30
6
26%
2
8%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
8
35%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1
Уракан - Сармьенто 3:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1
Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0
Результаты матчей
Сармьенто
Бока Хуниорс
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 50%
0
9 раз 41%
2
2 раза 9%
0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
82
111
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
66
19
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
148
220
715
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 8
|Годой Крус
|Lucas Arce
|9