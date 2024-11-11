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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 22.
Депортиво Риестра
1:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
29' Желтая карточка
Jonatan Goitia
0:1
45' Пенальти
Ромеро Брайан
56' Желтая карточка
Родригез Рендалл
58' Желтая карточка
Roberto Garcia
61' Желтая карточка
Гомес Валентин
1:1
65' Гол
Nicolas Torres
66' Красная карточка
Кристиан Фаббиани
72' Желтая карточка
Pablo Monje
86' Желтая карточка
Ignacio Arce
90'+6
1
Ignacio
Arce
5
Рамирес
Педро
40
Alan
Barrionuevo
3
Nicolas
Torres
15
Nicolas
Sansotre
8
Milton
Aaron
Celiz
27
Jonatan
Goitia
14
Pablo
Monje
35
Brian
Sanchez
47
Ivan
Buhajeruk
9
Jonathan
Herrera1
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
2
Маммана
Эмануэль
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
Депортиво Риестра
4-4-2
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Депортиво Риестра
Велес Сарсфилд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КПЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 9 (2) 0.41
Brian Sanchez 3 0.14
Antony Alonso 3 0.14
Nicolas Benegas 2 (1) 0.09
Alexander Diaz 2 0.09
Alan Barrionuevo 1 0.05
Nicolas Torres 1 0.05
Браво Гонзало 1 0.05
Guillermo Pereira 1 0.05
Nicolas Sansotre 0 0
Рамирес Педро 0 0
Leonardo Landriel 0 0
Ignacio Arce 0 0
Maximiliano Rodriguez1 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 12 (2) 0.55
Акино Клаудио 7 (2) 0.32
Thiago Fernandez 5 0.23
Пиццини Франсиско 4 0.18
Майкл Сантос 3 0.14
Гомес Элиас 1 0.05
Пеллегрини Матиас 1 0.05
Augustin Lagos 1 0.05
Ордоньес Кристиан 0 0

Карточки

Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Monje 8 1
Рамирес Педро 5 1
Milton Aaron Celiz 6 0
Jonatan Goitia 5 0
Кристиан Фаббиани 3 1
Alan Barrionuevo 2 1
Nicolas Torres 3 0
Brian Sanchez 3 0
Nicolas Benegas 2 0
Guillermo Pereira 2 0
Delfor Minervino 0 1
Leonardo Landriel 1 0
Maximiliano Brito Hernandez 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Jonathan Goya 1 0
Walter Rodriguez 1 0
Rodrigo Sayavedra 1 0
Ignacio Arce 1 0
Yaison Murillo Mena 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Jonathan Herrera1 1 0
Mario Sanabria 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузат Агустин 8 0
Гомес Валентин 7 0
Маммана Эмануэль 4 1
Roberto Garcia 5 0
Ромеро Брайан 4 0
Фернандес Дамиан 2 1
Ордоньес Кристиан 2 1
Акино Клаудио 2 0
Пеллегрини Матиас 2 0
Родригез Рендалл 2 0
Гомес Элиас 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Augustin Lagos 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Thiago Fernandez 1 0
Leonel Roldan 1 0

Результаты матчей

Депортиво Риестра
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
7
Депортиво Риестра
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Велес Сарсфилд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

1
17
Депортиво Риестра
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (5)
64% (14)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
36% (8)
5% (1)
Велес Сарсфилд
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
18% (4)
68% (15)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

5
24

Голы по времени матча

Забито

18
17
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
1
6%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
4
22%
3
18%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
8
44%
4
24%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
6
46%
61-75
3
38%
3
23%
76-90

Забито

5
17
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
1
20%
2
12%
1-15
2
40%
4
24%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
20%
3
18%
61-75
1
20%
3
18%
76-90

Пропущено

15
3
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
2
13%
1
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
27%
1
33%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

23
34
8 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
2
9%
3
9%
1-15
2
9%
8
24%
16-30
4
17%
4
12%
31-45
3
13%
6
18%
46-60
3
13%
6
18%
61-75
9
39%
7
21%
76-90

Пропущено

23
16
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
5
22%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
17%
7
44%
61-75
7
30%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Риестра
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Платенсе - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0
Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Велес Сарсфилд - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2

Результаты матчей

Депортиво Риестра
Велес Сарсфилд

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
1:0
5 раз 23%
3:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
1
12 раз 55%
2
4 раза 18%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Депортиво Риестра
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
4
6
2
10
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
10
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
20
2
6
16
1.5
8
14
2
20
2.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 22 12 7 3 35 - 15 43
2.
Уракан
 22 11 9 2 25 - 11 42
3.
Расинг Авельянеда
 22 11 4 7 32 - 21 37
4.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
5.
Ривер Плейт
 22 9 9 4 30 - 16 36
6.
Тальерес Кордоба
 22 9 9 4 26 - 22 36
7.
Атлетико Тукуман
 22 9 6 7 21 - 22 33
8.
Бока Хуниорс
 22 8 7 7 27 - 23 31
9.
Депортиво Риестра
 22 8 7 7 23 - 23 31
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 22 7 9 6 25 - 23 30
11.
Платенсе
 22 7 9 6 17 - 16 30
12.
Индепендьенте Авельянеда
 22 6 12 4 19 - 14 30
13.
Институто Кордоба
 21 8 5 8 27 - 22 29
14.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 22 7 7 8 19 - 20 28
16.
Годой Крус
 22 6 10 6 24 - 25 28
17.
Бельграно
 21 6 9 6 24 - 24 27
18.
Ланус
 22 6 9 7 22 - 28 27
19.
Тигре
 22 6 8 8 25 - 28 26
20.
Росарио Сентраль
 22 6 7 9 23 - 22 25
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 7 9 23 - 28 25
22.
Дефенса и Хустисия
 22 6 7 9 23 - 30 25
23.
Индепендьенте Ривадавия
 22 6 7 9 15 - 23 25
24.
Архентинос Хуниорс
 21 6 5 10 17 - 22 23
25.
Банфилд
 21 5 7 9 20 - 27 22
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 5 6 11 15 - 29 21
27.
Сармьенто
 22 4 9 9 15 - 23 21
28.
Барракас Сентраль
 22 3 7 12 10 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 12 8 3 1 18 - 8 27
2.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
6.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
7.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
8.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Ланус
 12 5 5 2 14 - 12 20
11.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
12.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 16 - 8 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
15.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
16.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
18.
Дефенса и Хустисия
 10 4 5 1 10 - 8 17
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
22.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
24.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
25.
Тигре
 12 3 5 4 14 - 17 14
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 10 3 4 3 5 - 6 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 12 4 5 3 17 - 13 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
7.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 11 12
8.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
9.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
10.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Расинг Авельянеда
 11 3 2 6 12 - 13 11
13.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
15.
Годой Крус
 10 2 4 4 8 - 14 10
16.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
17.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
18.
Бока Хуниорс
 12 2 4 6 11 - 16 10
19.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
20.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
23.
Дефенса и Хустисия
 12 2 2 8 13 - 22 8
24.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
25.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 10 0 4 6 5 - 15 4
28.
Архентинос Хуниорс
 10 0 1 9 2 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Бельграно Хара Франко 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 8
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 8
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      Yonatan Goitia уходит с поля. Александер Диас выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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