Тур: 22.
1:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаJonatan Goitia
0:1
45' ПенальтиРомеро Брайан
56' Желтая карточкаРодригез Рендалл
58' Желтая карточкаRoberto Garcia
61' Желтая карточкаГомес Валентин
1:1
65' ГолNicolas Torres
66' Красная карточкаКристиан Фаббиани
72' Желтая карточкаPablo Monje
86' Желтая карточкаIgnacio Arce
90'+6
Ход матча
29'
45'
0:1
56'
58'
61'
65'
72'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Pablo
Monje
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Pablo MonjeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
История личных встреч
Депортиво Риестра
Велес Сарсфилд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|9 (2)
|0.41
|Brian Sanchez
|3
|0.14
|Antony Alonso
|3
|0.14
|Nicolas Benegas
|2 (1)
|0.09
|Alexander Diaz
|2
|0.09
|Alan Barrionuevo
|1
|0.05
|Nicolas Torres
|1
|0.05
|Браво Гонзало
|1
|0.05
|Guillermo Pereira
|1
|0.05
|Nicolas Sansotre
|0
|0
|Рамирес Педро
|0
|0
|Leonardo Landriel
|0
|0
|Ignacio Arce
|0
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|12 (2)
|0.55
|Акино Клаудио
|7 (2)
|0.32
|Thiago Fernandez
|5
|0.23
|Пиццини Франсиско
|4
|0.18
|Майкл Сантос
|3
|0.14
|Гомес Элиас
|1
|0.05
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.05
|Augustin Lagos
|1
|0.05
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Карточки
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Monje
|8
|1
|Рамирес Педро
|5
|1
|Milton Aaron Celiz
|6
|0
|Jonatan Goitia
|5
|0
|Кристиан Фаббиани
|3
|1
|Alan Barrionuevo
|2
|1
|Nicolas Torres
|3
|0
|Brian Sanchez
|3
|0
|Nicolas Benegas
|2
|0
|Guillermo Pereira
|2
|0
|Delfor Minervino
|0
|1
|Leonardo Landriel
|1
|0
|Maximiliano Brito Hernandez
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Jonathan Goya
|1
|0
|Walter Rodriguez
|1
|0
|Rodrigo Sayavedra
|1
|0
|Ignacio Arce
|1
|0
|Yaison Murillo Mena
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
|Mario Sanabria
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузат Агустин
|8
|0
|Гомес Валентин
|7
|0
|Маммана Эмануэль
|4
|1
|Roberto Garcia
|5
|0
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Фернандес Дамиан
|2
|1
|Ордоньес Кристиан
|2
|1
|Акино Клаудио
|2
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Родригез Рендалл
|2
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Результаты матчей
Депортиво Риестра
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
7
Депортиво Риестра
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Велес Сарсфилд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
1
17
Депортиво Риестра
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (5)
64% (14)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
36% (8)
5% (1)
Велес Сарсфилд
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
18% (4)
68% (15)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
5
24
Голы по времени матча
Забито
18
17
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
1
6%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
4
22%
3
18%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
8
44%
4
24%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
6
46%
61-75
3
38%
3
23%
76-90
Забито
5
17
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
1
20%
2
12%
1-15
2
40%
4
24%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
20%
3
18%
61-75
1
20%
3
18%
76-90
Пропущено
15
3
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
2
13%
1
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
27%
1
33%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
23
34
8 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
2
9%
3
9%
1-15
2
9%
8
24%
16-30
4
17%
4
12%
31-45
3
13%
6
18%
46-60
3
13%
6
18%
61-75
9
39%
7
21%
76-90
Пропущено
23
16
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
5
22%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
17%
7
44%
61-75
7
30%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Депортиво Риестра
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Платенсе - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0
Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Велес Сарсфилд - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2
Результаты матчей
Депортиво Риестра
Велес Сарсфилд
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
1:0
5 раз 23%
3:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
1
12 раз 55%
2
4 раза 18%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Депортиво Риестра
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
46
210
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
102
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
202
616
814
220
418
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 8
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 8