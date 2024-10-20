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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 15.
СКА-Хабаровск
2:2
Перерыв
Урал
0'
0:1
1' Гол
Аюпов Тимур
1:1
5' Гол
Емельянов Роман
2:1
9' Гол
Алиев Камран
2:2
31' Гол
Аюпов Тимур
37' Желтая карточка
Юсупов Артур

Ход матча

1'
0:1
Аюпов Тимур
5'
Емельянов Роман
1:1
9'
Алиев Камран
2:1
23'
Мартинес Борха
Емельянов Роман
 
31'
2:2
Аюпов Тимур
37'
 
Юсупов Артур
Прогнозы 116
СКА-Хабаровск 15.5% (18)
X 29.3% (34)
Урал 55.2% (64)
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СКА-Хабаровск
Урал

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Урал

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

К
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.43

Среднее время на гол

135
210

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.57
1.67

Среднее время на гол

57
54

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.15
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

78
90

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Камран 3 0.2
Гонгадзе Георгий 3 0.2
Быков Артём 2 0.13
Симонян Артём 2 0.13
Гаджимурадов Рамазан 2 0.13
Шарль 2 0.13
Емельянов Роман 1 0.07
Першин Никита 1 0.07
Гонгапшев Альбек 1 0.07
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аюпов Тимур 5 (1) 0.33
Секулич Мартин 3 0.2
Ионов Алексей 2 0.13
Эрик Бикфалви 1 0.07
Бегич Сильвие 1 0.07
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.07
Каштанов Алексей 1 0.07
Егорычев Андрей 1 0.07
Железнов Юрий 1 0.07
Мосин Егор 1 0.07
Ишков Илья 1 0.07
Воронов Максим 1 0.07
Итало VI 1 0.07
Мишкич Даниел 1 (1) 0.07

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поярков Николай 4 1
Першин Никита 4 0
Симонян Артём 3 0
Емельянов Роман 2 0
Быков Артём 2 0
Бавин Юрий 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Имамов Ислам 2 0
Гаглоев Александр 1 0
Садики Нехар 1 0
Цаллагов Дзамболат 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 4 1
Мишкич Даниел 4 0
Сунгатулин Фаниль 3 0
Гогличидзе Лео 2 0
Аюпов Тимур 2 0
Секулич Мартин 2 0
Ионов Алексей 1 0
Юсупов Артур 1 0
Чудин Иван 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Мамин Артём 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Железнов Юрий 1 0
Мосин Егор 1 0
Ишков Илья 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Урал
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
СКА-Хабаровск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Урал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

8
12
СКА-Хабаровск
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Урал
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
3
43%
3
38%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
6
50%
76-90

Пропущено

16
4
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
1
6%
1
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
1
25%
61-75
4
25%
2
50%
76-90

Забито

15
20
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
0
0%
2
10%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
7
47%
3
15%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
7
35%
76-90

Пропущено

22
11
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
7
32%
1
9%
16-30
2
9%
4
36%
31-45
2
9%
1
9%
46-60
3
14%
3
27%
61-75
5
23%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ротор - СКА-Хабаровск 1:1 Уфа - СКА-Хабаровск 3:3 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1 Урал - СКА-Хабаровск 1:0
Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0
Урал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сокол - Урал 1:3 Урал - Тюмень 1:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Енисей - Урал 3:0
Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Урал

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
3
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
2
3
5
1.5
3
3
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
7
7
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 8 0 25 - 12 26
2.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 8 0 12 - 6 26
3.
Урал
 2:2 Заявка 15 7 5 3 21 - 14 26
4.
Балтика
 Заявка 14 6 6 2 14 - 9 24
5.
Черноморец Нв
 Заявка 15 7 3 5 21 - 17 24
6.
Сочи
 Заявка 15 6 6 3 24 - 15 24
7.
Ротор
 Заявка 15 5 7 3 12 - 9 22
8.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 12 - 13 21
9.
Родина Москва
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
10.
Чайка
 Заявка 14 4 6 4 15 - 16 18
11.
СКА-Хабаровск
 2:2 Заявка 15 4 6 5 17 - 24 18
12.
Енисей
 Заявка 14 5 2 7 14 - 16 17
13.
КАМАЗ
 Заявка 15 4 4 7 12 - 11 16
14.
Сокол
 Заявка 14 3 6 5 8 - 17 15
15.
Алания
 Заявка 14 3 5 6 8 - 11 14
16.
Шинник
 Заявка 14 3 5 6 9 - 14 14
17.
Уфа
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
18.
Тюмень
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 8 - 3 19
2.
Урал
 2:2 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Сочи
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
6.
Черноморец Нв
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
7.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
8.
СКА-Хабаровск
 2:2 Заявка 7 3 3 1 9 - 8 12
9.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Чайка
 Заявка 7 2 4 1 11 - 6 10
12.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
Ротор
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
14.
Сокол
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
15.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
16.
Алания
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Балтика
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
4.
Черноморец Нв
 Заявка 8 3 1 4 8 - 9 10
5.
Сочи
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
6.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
7.
Родина Москва
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
8.
Урал
 2:2 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
10.
КАМАЗ
 Заявка 9 2 2 5 5 - 7 8
11.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
12.
Енисей
 Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
13.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 2:2 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Нефтехимик
 Заявка 7 0 4 3 2 - 9 4
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18.
Шинник
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сочи Крамарич Мартин 7
Родина Москва Юшин Александр 6
Урал Аюпов Тимур 5
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Енисей Ломакин Александр 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "СКА-Хабаровск" на домашнем поле в Хабаровске в очень результативном матче играет вничью с "Уралом" из Екатеринбурга" со счётом 2:2. Временем гости смотрятся всё же активнее, но далеко не каждая атака "Урала" заканчивается качественным ударом по воротам. 
  • 45'
    Гогличидзе с левой половины поля выполнил заброс на дальний угол штрафной площади, Бегич после прихода на стандарт остался в зоне атаки, но под давлением соперника Сильвие не смог добраться до мяча. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Кирилл Силантьев к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    44'
    Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Мосин выполнил подачу на ближний угол вратарской, на этот раз Бегич под давлением соперника не смог сделать обостряющую скидку. 
  • 43'
    Гогличидзе из аута вбросил мяч к левому углу штрафной площади, Першин чуть подтолкнул Секулича и в итоге не дал Мартину зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
  • 42'
    Гогличидзе с левого фланга выполнил заброс в штрафную площадь, мяч попал в Першина и улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Мартинес на правом фланге огрел по ногам Егорычева. "Урал" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 40'
    Быков из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади на Гонгапшева, Альбек под давлением Филипенко не смог зацепиться за мяч. 
  • 39'
    Першин выполнил неудачную поперечную передачу на половине поля "Урала" и тем самым Никита едва не привёл контратаку на свои ворота. 
  • 38'
    Поярков из аута с левого фланга вбросил мяч к линии штрафной площади, Быков под давлением соперника не смог сделать скидку в центр штрафной. 
  • Офсайд
    37'
    Гаджимурадов со стандарта покатил мяч на правый фланг Симоняну, Артём выполнил подачу в центр штрафной площади, Першин забрался в офсайд. 
  • Желтая карточка
    36'
    Юсупов в центе поля в подкате сбил Симоняна, который разгонял атаку по правой половине поля, полузащитник "Урала" в итоге получил заслуженную жёлтую карточку. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Покидышев перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Урала", правила были нарушены против Мосина. 
  • 34'
    Покидышев с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч свалился с ноги у Николая и ушёл за лицевую линию поля. 
  • 33'
    Из центра поля последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади хабаровского клуба, Имамов спокойно вышел из ворот и забрал мяч в руки. 
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    • 32'
      Из центра поля последовал заброс на ход Гонгапшеву к радиусу штрафной площади, Альбек под давлением двух соперников не смог добраться до мяча. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Гогличидзе в центре поля нарушил правила. Игроки "СКА-Хабаровск" теперь уже очень быстро разыграли стандарт. 
    • 2 гола - дубль!
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2!!! Аюпов!!! Мосин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, оттуда последовала хорошая скидка к правой штанге в исполнении Бегича, где уже без помех головой мяч в сетку отправил Аюпов. 
    • Угловой
      29'
      Моин с углового вновь закрутил мяч на ближнюю штангу, Имамов в прыжке кулаком выбил мяч на повторный корнер. 
    • 28'
      Скулич совершил рывок по левому флангу и попытался войти в штрафную площадь, Быков грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Мосин получил по ногам в центре поля при развитии атаки от Першина. Игроки "Урала" моментально разыграли стандарт. 
    • Угловой
      26'
      Мосин пытался крутить с углового мяч в ближний угол ворот, но мяч попал в сетку с внешней стороны. 
    • 25'
      Гогличидзе с левого фланга сделал прострел в центр штрафной площади, Секулич в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "СКА-Хабаровск" и ушёл на угловой. 
    • 24'
      Что касается Борхи Мартинеса, пока что он только осваивается в Хабаровске и конечно же войти в такой матч без должной разминки будет очень трудно. 
    • Угловой
      23'
      Угловой заработал "Урал" вновь. Пока что стандарты у подопечных Евгения Аверьянова в первом тайме особо не работают. 
    • Замена
      22'
      В составе "СКА-Хабаровск" произошла замена. Вместо Романа Емельянова на поле вышел Борха Мартинес. 
    • 21'
      Партнёры по команде уже сами показали скамейке запасных, что нужна замена, Роман Емельянов сегодня как раз успел сравнять счёт в матче, но далее матч продолжить он не сможет. 
    • Травма, повреждение
      20'
      Роман Емельянов получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля. Вышли на газон врачи "СКА-Хабаровск", пауза в игре. 
    • 19'
      Нельзя сказать, что к середине первого тайма "Урал" стал действовать с преимуществом, но всё же гости чуть чаще стараются проводить позиционные атаки. 
    • 18'
      Из Екатеринбурга в Хабаровск также приехали сегодня и болельщики "Урала", как раз им проще оказалось следить за любимой командой с трибун, картинку восстановить никак не получается у работников. 
    • 17'
      "СКА-Хабаровск" после двух подряд голов редко стал отвечать опасными атаками, тем не менее пока что хозяева поля сохраняют за собой минимальное преимущество. 
    • 16'
      Достаточно нестабильно пока что в последних турах действует команда Евгения Аверьянова, как раз и сегодня "Урал" рискует доиграться до потери очков. 
    • 15'
      Начинает "СКА-Хабаровск" уже всё больше перестраиваться на игру по счёту, всё же против "Урала" на регулярной основе играть в открытый футбол крайне рискованно. 
    • 14'
      Есть сегодня в Хабаровске и серьёзные проблемы с сигналом, к возращению Первой лиги город как-то оказался не готов. 
    • 13'
      В завершении атак у "Урала" также пока что стали наблюдаться проблемы после быстрого гола, но работы у Имамова в итоге всё равно будет достаточно. 
    • 12'
      Не удаётся "Уралу" в должной мере вернуть себе контроль над мячом на данный момент, а игра уже заставляет клуб из Екатеринбурга по возможности действовать первым номером. 
    • Угловой
      11'
      Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Хозяева поля внимательно сыграли при стандарте и спокойно выбили мяч подальше от своих владений. 
    • 10'
      "СКА-Хабаровск" пока что куда больше времени работает с мячом, зачастую "Уралу" пока что приходится по большей части думать о сдерживании соперника. 
    • 9'
      Болельщиков на стадионе имени Ленина сегодня вновь достаточно немного даже на центральной трибуне, всё же давно уже на матчи осенью приходят только самые верные фанаты. 
    • 8'
      Совсем забыли про игру в обороне команды сегодня, вчера в Первой лиге забитых голов толком не было, видимо, команды в Хабаровске решили сразу отыграться по полной программе за это. 
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:1!!! Алиев!!! Хабаровский клуб провёл массированную атаку по правому флангу, которая завершилась подачей в исполнении Симоняна в центр штрафной площади, Алиев оторвался от соперника и в касание отправил мяч в левый угол ворот. 
    • 6'
      "СКА-Хабаровск" регулярно старается отвечать своими атаками на выпады "Урала", но всё же при этом клуб из Екатеринбурга постепенно старается держать игру чуть дальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Против Першина были нарушены правила на половине поля хабаровского клуба. "СКА-Хабаровск" максимально быстро разыграл стандарт. 
    • 4'
      Очень яркое начало матча получается у нас сегодня в Хабаровске, пока что команды по большому счёту играют без обороны. 
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Емельянов!!! Со стандарта с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, у игроков "Урала" никак не получалось выбить мяч подальше от своих ворот, в итоге Емельянов удачно подкараулил отскок и с помощью рикошета отправил мяч под левую штангу. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Егорычев на левом фланге нарушил правила против Пояркова. "СКА-Хабаровск" тщательно готовится к стандарту. 
    • Описание гола
      1'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Аюпов!!! Первая же атака "Урала" завершилась голом. Мосин по левой половине поля убежал к левому углу штрафной площади, а затем Егор выполнил передачу к боковой линии штрафной площади на ход Гогличидзе, Лео в свою очередь выполнил прострел в центр к линии вратарской, а уже оттуда Аюпов в касание отправил мяч под правый угол ворот.  
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра в Хабаровске началась. Сегодня команда Алексея Поддубского проводит только первый матч при своих болельщиках, но зато у "СКА-Хабаровск" сразу же будет шанс проявить себя против "Урала", который стремится вернуться в Премьер-лигу. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Кирилл Силантьев из Самары. Помогать ему на бровках будут Евгений Синянский из Ярославля и Дмитрий Маликов из Новоалтайска. Резервным арбитром на этот матч назначен Иван Пожидаев из Комсомольска-на-Амуре. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 15 тура Первой лиги между "СКА-Хабаровск" и "Уралом" из Екатеринбурга. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 116
    СКА-Хабаровск 15.5% (18)
    X 29.3% (34)
    Урал 55.2% (64)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Урал
    4.00
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    3.80
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    3.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 2:2 Урал

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    15.5% (18)
    Ничья
    29.3% (34)
    Урал
    55.2% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.07% (46)
    Меньше
    58.93% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (76)
    Нет
    32.14% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Урал
    31% (36)
    1:1 Ничья
    26.7% (31)
    0:1 Урал
    17.2% (20)
    1:0 СКА-Хабаровск
    5.2% (6)
    2:1 СКА-Хабаровск
    5.2% (6)
    0:2 Урал
    4.3% (5)
    2:0 СКА-Хабаровск
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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