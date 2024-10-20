Тур: 15.
2:2
Перерыв
0'
0:1
1' ГолАюпов Тимур
1:1
5' ГолЕмельянов Роман
2:1
9' ГолАлиев Камран
2:2
31' ГолАюпов Тимур
37' Желтая карточкаЮсупов Артур
Ход матча
1'
0:1
5'
1:1
9'
2:1
31'
2:2
37'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
78 Имамов ИсламВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Алиев КамранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Быков АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Гурбан ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 ШарльНападающий
-
Главный тренер: Поддубский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Мосин ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
46 Мамин АртёмВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 ИталоЗащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ишков ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аверьянов Евгений
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Урал
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
13 матчей
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.43
Среднее время на гол
135
210
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.57
1.67
Среднее время на гол
57
54
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.15
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
78
90
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Камран
|3
|0.2
|Гонгадзе Георгий
|3
|0.2
|Быков Артём
|2
|0.13
|Симонян Артём
|2
|0.13
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.13
|Шарль
|2
|0.13
|Емельянов Роман
|1
|0.07
|Першин Никита
|1
|0.07
|Гонгапшев Альбек
|1
|0.07
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аюпов Тимур
|5 (1)
|0.33
|Секулич Мартин
|3
|0.2
|Ионов Алексей
|2
|0.13
|Эрик Бикфалви
|1
|0.07
|Бегич Сильвие
|1
|0.07
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.07
|Каштанов Алексей
|1
|0.07
|Егорычев Андрей
|1
|0.07
|Железнов Юрий
|1
|0.07
|Мосин Егор
|1
|0.07
|Ишков Илья
|1
|0.07
|Воронов Максим
|1
|0.07
|Итало VI
|1
|0.07
|Мишкич Даниел
|1 (1)
|0.07
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поярков Николай
|4
|1
|Першин Никита
|4
|0
|Симонян Артём
|3
|0
|Емельянов Роман
|2
|0
|Быков Артём
|2
|0
|Бавин Юрий
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|Имамов Ислам
|2
|0
|Гаглоев Александр
|1
|0
|Садики Нехар
|1
|0
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|4
|1
|Мишкич Даниел
|4
|0
|Сунгатулин Фаниль
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|2
|0
|Аюпов Тимур
|2
|0
|Секулич Мартин
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Юсупов Артур
|1
|0
|Чудин Иван
|1
|0
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
|Мосин Егор
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Урал
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
СКА-Хабаровск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Урал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
8
12
СКА-Хабаровск
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Урал
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
3
43%
3
38%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
6
50%
76-90
Пропущено
16
4
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
1
6%
1
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
1
25%
61-75
4
25%
2
50%
76-90
Забито
15
20
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
0
0%
2
10%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
7
47%
3
15%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
7
35%
76-90
Пропущено
22
11
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
7
32%
1
9%
16-30
2
9%
4
36%
31-45
2
9%
1
9%
46-60
3
14%
3
27%
61-75
5
23%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ротор - СКА-Хабаровск 1:1 Уфа - СКА-Хабаровск 3:3 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1 Урал - СКА-Хабаровск 1:0
Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0
Урал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сокол - Урал 1:3 Урал - Тюмень 1:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Енисей - Урал 3:0
Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
Урал
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
СКА-Хабаровск
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
71
33
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
42
35
33
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
68
77
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|25 - 12
|26
|2.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|12 - 6
|26
|3.
|2:2 Заявка
|15
|7
|5
|3
|21 - 14
|26
|4.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 9
|24
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 17
|24
|6.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 15
|24
|7.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|8.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|12 - 13
|21
|9.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|11.
|2:2 Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 24
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 11
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|8 - 17
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|8 - 11
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|9 - 14
|14
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|8 - 3
|19
|2.
|2:2 Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|7.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|8.
|2:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 6
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|4.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|5.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|8.
|2:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 7
|8
|11.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 13
|6
|15.
|2:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 9
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Урал
|Аюпов Тимур
|5
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|5
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 2:2 Урал
Исход игры
СКА-Хабаровск
15.5% (18)
Ничья
29.3% (34)
Урал
55.2% (64)
Тотал 2.5
Больше
41.07% (46)
Меньше
58.93% (66)
Обе команды забьют
Да
67.86% (76)
Нет
32.14% (36)
Популярный счёт
1:2 Урал
31% (36)
1:1 Ничья
26.7% (31)
0:1 Урал
17.2% (20)
1:0 СКА-Хабаровск
5.2% (6)
2:1 СКА-Хабаровск
5.2% (6)
0:2 Урал
4.3% (5)
2:0 СКА-Хабаровск
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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