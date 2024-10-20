Мартинес на правом фланге огрел по ногам Егорычева. "Урал" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

Гогличидзе с левого фланга выполнил заброс в штрафную площадь, мяч попал в Першина и улетел в аут.

Гогличидзе из аута вбросил мяч к левому углу штрафной площади, Першин чуть подтолкнул Секулича и в итоге не дал Мартину зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Мосин выполнил подачу на ближний угол вратарской, на этот раз Бегич под давлением соперника не смог сделать обостряющую скидку.

Гогличидзе с левой половины поля выполнил заброс на дальний угол штрафной площади, Бегич после прихода на стандарт остался в зоне атаки, но под давлением соперника Сильвие не смог добраться до мяча.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "СКА-Хабаровск" на домашнем поле в Хабаровске в очень результативном матче играет вничью с "Уралом" из Екатеринбурга" со счётом 2:2. Временем гости смотрятся всё же активнее, но далеко не каждая атака "Урала" заканчивается качественным ударом по воротам.

Из центра поля последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади хабаровского клуба, Имамов спокойно вышел из ворот и забрал мяч в руки.

Покидышев с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч свалился с ноги у Николая и ушёл за лицевую линию поля.

Покидышев перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Урала", правила были нарушены против Мосина.

Юсупов в центе поля в подкате сбил Симоняна, который разгонял атаку по правой половине поля, полузащитник "Урала" в итоге получил заслуженную жёлтую карточку.

Гаджимурадов со стандарта покатил мяч на правый фланг Симоняну, Артём выполнил подачу в центр штрафной площади, Першин забрался в офсайд.

Поярков из аута с левого фланга вбросил мяч к линии штрафной площади, Быков под давлением соперника не смог сделать скидку в центр штрафной.

Першин выполнил неудачную поперечную передачу на половине поля "Урала" и тем самым Никита едва не привёл контратаку на свои ворота.

Быков из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади на Гонгапшева, Альбек под давлением Филипенко не смог зацепиться за мяч.

Угловой заработал "Урал" вновь. Пока что стандарты у подопечных Евгения Аверьянова в первом тайме особо не работают.

Что касается Борхи Мартинеса, пока что он только осваивается в Хабаровске и конечно же войти в такой матч без должной разминки будет очень трудно.

Гогличидзе с левого фланга сделал прострел в центр штрафной площади, Секулич в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "СКА-Хабаровск" и ушёл на угловой.

Мосин пытался крутить с углового мяч в ближний угол ворот, но мяч попал в сетку с внешней стороны.

Мосин получил по ногам в центре поля при развитии атаки от Першина. Игроки "Урала" моментально разыграли стандарт.

Скулич совершил рывок по левому флангу и попытался войти в штрафную площадь, Быков грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Моин с углового вновь закрутил мяч на ближнюю штангу, Имамов в прыжке кулаком выбил мяч на повторный корнер.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2!!! Аюпов!!! Мосин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, оттуда последовала хорошая скидка к правой штанге в исполнении Бегича, где уже без помех головой мяч в сетку отправил Аюпов.

Гогличидзе в центре поля нарушил правила. Игроки "СКА-Хабаровск" теперь уже очень быстро разыграли стандарт.

Из центра поля последовал заброс на ход Гонгапшеву к радиусу штрафной площади, Альбек под давлением двух соперников не смог добраться до мяча.

22' В составе "СКА-Хабаровск" произошла замена. Вместо Романа Емельянова на поле вышел Борха Мартинес.

21' Партнёры по команде уже сами показали скамейке запасных, что нужна замена, Роман Емельянов сегодня как раз успел сравнять счёт в матче, но далее матч продолжить он не сможет.

20' Роман Емельянов получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля. Вышли на газон врачи "СКА-Хабаровск", пауза в игре.

19' Нельзя сказать, что к середине первого тайма "Урал" стал действовать с преимуществом, но всё же гости чуть чаще стараются проводить позиционные атаки.

18' Из Екатеринбурга в Хабаровск также приехали сегодня и болельщики "Урала", как раз им проще оказалось следить за любимой командой с трибун, картинку восстановить никак не получается у работников.

17' "СКА-Хабаровск" после двух подряд голов редко стал отвечать опасными атаками, тем не менее пока что хозяева поля сохраняют за собой минимальное преимущество.

16' Достаточно нестабильно пока что в последних турах действует команда Евгения Аверьянова, как раз и сегодня "Урал" рискует доиграться до потери очков.

15' Начинает "СКА-Хабаровск" уже всё больше перестраиваться на игру по счёту, всё же против "Урала" на регулярной основе играть в открытый футбол крайне рискованно.

14' Есть сегодня в Хабаровске и серьёзные проблемы с сигналом, к возращению Первой лиги город как-то оказался не готов.

13' В завершении атак у "Урала" также пока что стали наблюдаться проблемы после быстрого гола, но работы у Имамова в итоге всё равно будет достаточно.

12' Не удаётся "Уралу" в должной мере вернуть себе контроль над мячом на данный момент, а игра уже заставляет клуб из Екатеринбурга по возможности действовать первым номером.

11' Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Хозяева поля внимательно сыграли при стандарте и спокойно выбили мяч подальше от своих владений.

10' "СКА-Хабаровск" пока что куда больше времени работает с мячом, зачастую "Уралу" пока что приходится по большей части думать о сдерживании соперника.

9' Болельщиков на стадионе имени Ленина сегодня вновь достаточно немного даже на центральной трибуне, всё же давно уже на матчи осенью приходят только самые верные фанаты.

8' Совсем забыли про игру в обороне команды сегодня, вчера в Первой лиге забитых голов толком не было, видимо, команды в Хабаровске решили сразу отыграться по полной программе за это.

7' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:1!!! Алиев!!! Хабаровский клуб провёл массированную атаку по правому флангу, которая завершилась подачей в исполнении Симоняна в центр штрафной площади, Алиев оторвался от соперника и в касание отправил мяч в левый угол ворот.

6' "СКА-Хабаровск" регулярно старается отвечать своими атаками на выпады "Урала", но всё же при этом клуб из Екатеринбурга постепенно старается держать игру чуть дальше от своих ворот.

5' Против Першина были нарушены правила на половине поля хабаровского клуба. "СКА-Хабаровск" максимально быстро разыграл стандарт.

4' Очень яркое начало матча получается у нас сегодня в Хабаровске, пока что команды по большому счёту играют без обороны.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Емельянов!!! Со стандарта с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, у игроков "Урала" никак не получалось выбить мяч подальше от своих ворот, в итоге Емельянов удачно подкараулил отскок и с помощью рикошета отправил мяч под левую штангу.

2' Егорычев на левом фланге нарушил правила против Пояркова. "СКА-Хабаровск" тщательно готовится к стандарту.

1' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Аюпов!!! Первая же атака "Урала" завершилась голом. Мосин по левой половине поля убежал к левому углу штрафной площади, а затем Егор выполнил передачу к боковой линии штрафной площади на ход Гогличидзе, Лео в свою очередь выполнил прострел в центр к линии вратарской, а уже оттуда Аюпов в касание отправил мяч под правый угол ворот.