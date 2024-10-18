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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 15.
Енисей
 
Позже
Уфа
Прогнозы 53
Енисей 77.4% (41)
X 13.2% (7)
Уфа 9.4% (5)
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Ничья
Уфа
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История личных встреч

Енисей
Уфа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
0:0
ТМК
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ТМК
0:2
ТМК
1:1
К
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.15
1.23

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

78
73

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 4 0.29
Савельев Максим 4 0.29
Цесь Ян 2 0.14
Масловский Александр 1 0.07
Гилязетдинов Артур 1 0.07
Григорьев Даниил 1 0.07
Шипунов Тимофей 1 0.07
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адаев Владислав 2 0.14
Гуренко Артём 2 0.14
Ложкин Владислав 2 0.14
Агеян Мигран 2 0.14
Кутин Денис 1 0.07
Муллин Камиль 1 0.07
Анисимов Андрей 1 0.07
Корнюшин Даниил 1 0.07
Пасевич Роман 1 0.07

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масловский Александр 3 1
Самойлов Денис 4 0
Чуканов Андреа 3 0
Ширяев Максим 3 0
Ломакин Александр 2 0
Рукас Томас 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Надольский Александр 2 0
Савельев Максим 2 0
Гилязетдинов Артур 1 0
Григорьев Даниил 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Богатырев Никита 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перченок Александр 7 0
Адаев Владислав 3 1
Анисимов Андрей 3 0
Кутин Денис 1 1
Карпов Вадим 2 0
Баклов Олег 2 0
Теняев Александр 2 0
Гыстаров Расул 2 0
Агеян Мигран 2 0
Шаваев Алихан 1 0
Муллин Камиль 1 0
Озманов Давид 1 0
Гуренко Артём 1 0
Захаров Глеб 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Исаев Шамиль 1 0

Результаты матчей

Енисей
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Уфа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
2
Енисей
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Уфа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

3
7
Енисей
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Уфа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
67%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
3
60%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
33%
1
10%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
2
22%
6
38%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
3
19%
2
15%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
7
54%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Пропущено

14
21
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
4
19%
1-15
4
29%
2
10%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
5
36%
9
43%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Родина Москва - Енисей 1:1 Шинник - Енисей 2:0 Енисей - Урал 3:0 Спартак Кострома - Енисей 1:0
Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 Черноморец Нв - Енисей 2:1 Нефтехимик - Енисей 0:1 Енисей - Балтика 1:2 Чайка - Енисей 2:0 Енисей - Сочи 1:0 Алания - Енисей 0:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Сокол - Енисей 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Рубин - Енисей 3:1 Енисей - Зенит Пенза 3:0 Пари НН - Енисей 0:4 Енисей - Тюмень 2:0 Черноморец Нв - Енисей 0:2
Уфа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Уфа - Шинник 0:1 Уфа - Черноморец Нв 0:3 Уфа - СКА-Хабаровск 3:3 Арсенал Тула - Уфа 0:0
Волгарь - Уфа 1:1 Уфа - Чайка 0:1 Уфа - Родина Москва 2:0 Шинник - Уфа 2:0 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Уфа - Сочи 3:4 Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0

Результаты матчей

Енисей
Уфа

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Енисей
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
3
1.5
4
4
1
5
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
7
3
11
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 8 0 25 - 12 26
2.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 8 0 12 - 6 26
3.
Урал
 Заявка 14 7 4 3 19 - 12 25
4.
Балтика
 Заявка 14 6 6 2 14 - 9 24
5.
Черноморец Нв
 Заявка 14 7 2 5 21 - 17 23
6.
Сочи
 Заявка 14 5 6 3 23 - 15 21
7.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 12 - 13 20
8.
Ротор
 Заявка 14 4 7 3 11 - 9 19
9.
Родина Москва
 Заявка 14 4 7 3 15 - 14 19
10.
Чайка
 Заявка 14 4 6 4 15 - 16 18
11.
Енисей
 Заявка 14 5 2 7 14 - 16 17
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 4 5 5 15 - 22 17
13.
КАМАЗ
 Заявка 14 4 4 6 12 - 10 16
14.
Сокол
 Заявка 14 3 6 5 8 - 17 15
15.
Алания
 Заявка 14 3 5 6 8 - 11 14
16.
Шинник
 Заявка 14 3 5 6 9 - 14 14
17.
Уфа
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
18.
Тюмень
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 8 - 3 19
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
7.
Сочи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
9.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Чайка
 Заявка 7 2 4 1 11 - 6 10
12.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
Сокол
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
14.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 Заявка 7 1 4 2 5 - 5 7
16.
Алания
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Балтика
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
4.
Черноморец Нв
 Заявка 8 3 1 4 8 - 9 10
5.
Сочи
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
6.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
7.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
8.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
9.
КАМАЗ
 Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
11.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Енисей
 Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
13.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
17.
Шинник
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Енисей Ломакин Александр 4
Нефтехимик Джамилов Султан 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 октября 2024, осталось 2 дня 2 часа 21 минуту.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 53
    Енисей 77.4% (41)
    X 13.2% (7)
    Уфа 9.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
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    Прогнозы на матч Енисей - Уфа

    Исход игры
    Енисей
    77.4% (41)
    Ничья
    13.2% (7)
    Уфа
    9.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.14% (22)
    Меньше
    56.86% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    54.9% (28)
    Нет
    45.1% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Енисей
    32.1% (17)
    1:0 Енисей
    32.1% (17)
    1:1 Ничья
    11.3% (6)
    2:0 Енисей
    9.4% (5)
    1:2 Уфа
    7.5% (4)
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