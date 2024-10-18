Тур: 15.
История личных встреч
Енисей
Уфа
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.4
1.25
Среднее время на гол
64
72
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.15
1.23
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
78
73
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|4
|0.29
|Савельев Максим
|4
|0.29
|Цесь Ян
|2
|0.14
|Масловский Александр
|1
|0.07
|Гилязетдинов Артур
|1
|0.07
|Григорьев Даниил
|1
|0.07
|Шипунов Тимофей
|1
|0.07
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адаев Владислав
|2
|0.14
|Гуренко Артём
|2
|0.14
|Ложкин Владислав
|2
|0.14
|Агеян Мигран
|2
|0.14
|Кутин Денис
|1
|0.07
|Муллин Камиль
|1
|0.07
|Анисимов Андрей
|1
|0.07
|Корнюшин Даниил
|1
|0.07
|Пасевич Роман
|1
|0.07
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масловский Александр
|3
|1
|Самойлов Денис
|4
|0
|Чуканов Андреа
|3
|0
|Ширяев Максим
|3
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Рукас Томас
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Надольский Александр
|2
|0
|Савельев Максим
|2
|0
|Гилязетдинов Артур
|1
|0
|Григорьев Даниил
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Богатырев Никита
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перченок Александр
|7
|0
|Адаев Владислав
|3
|1
|Анисимов Андрей
|3
|0
|Кутин Денис
|1
|1
|Карпов Вадим
|2
|0
|Баклов Олег
|2
|0
|Теняев Александр
|2
|0
|Гыстаров Расул
|2
|0
|Агеян Мигран
|2
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Муллин Камиль
|1
|0
|Озманов Давид
|1
|0
|Гуренко Артём
|1
|0
|Захаров Глеб
|1
|0
|Бочеров Валерий
|1
|0
|Исаев Шамиль
|1
|0
Результаты матчей
Енисей
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Уфа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
2
Енисей
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Уфа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
3
7
Енисей
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Уфа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
67%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
3
60%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
33%
1
10%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
2
22%
6
38%
76-90
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
3
19%
2
15%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
7
54%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Пропущено
14
21
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
4
19%
1-15
4
29%
2
10%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
5
36%
9
43%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Родина Москва - Енисей 1:1 Шинник - Енисей 2:0 Енисей - Урал 3:0 Спартак Кострома - Енисей 1:0
Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 Черноморец Нв - Енисей 2:1 Нефтехимик - Енисей 0:1 Енисей - Балтика 1:2 Чайка - Енисей 2:0 Енисей - Сочи 1:0 Алания - Енисей 0:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Сокол - Енисей 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Рубин - Енисей 3:1 Енисей - Зенит Пенза 3:0 Пари НН - Енисей 0:4 Енисей - Тюмень 2:0 Черноморец Нв - Енисей 0:2
Уфа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Уфа - Шинник 0:1 Уфа - Черноморец Нв 0:3 Уфа - СКА-Хабаровск 3:3 Арсенал Тула - Уфа 0:0
Волгарь - Уфа 1:1 Уфа - Чайка 0:1 Уфа - Родина Москва 2:0 Шинник - Уфа 2:0 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Уфа - Сочи 3:4 Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0
Результаты матчей
Енисей
Уфа
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Енисей
Уфа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
44
33
44
15
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
77
311
410
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|25 - 12
|26
|2.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|12 - 6
|26
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 12
|25
|4.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 9
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 13
|20
|8.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|11 - 9
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|15 - 14
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 16
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 10
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|8 - 17
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|8 - 11
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|9 - 14
|14
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|8 - 3
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 6
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 5
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|4.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|5.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 13
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Сочи
|Крамарич Мартин
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Нефтехимик
|Джамилов Султан
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|5
Прогнозы на матч Енисей - Уфа
Исход игры
Енисей
77.4% (41)
Ничья
13.2% (7)
Уфа
9.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.14% (22)
Меньше
56.86% (29)
Обе команды забьют
Да
54.9% (28)
Нет
45.1% (23)
Популярный счёт
2:1 Енисей
32.1% (17)
1:0 Енисей
32.1% (17)
1:1 Ничья
11.3% (6)
2:0 Енисей
9.4% (5)
1:2 Уфа
7.5% (4)
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