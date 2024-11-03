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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Ворскла
0:1
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
13' Желтая карточка
Корниенко Виктор
30' Желтая карточка
Крупский Илья
37' Желтая карточка
Кариока Силва
47' Желтая карточка
Yehor Popravka
66' Желтая карточка
Красники Илир
0:1
69' Гол
Салабай Антон
90'+5
7
Исенко
Павел
27
Крупский
Илья
44
Хрипчук
Даниил
25
Luka
Gucek
29
Бацула
Андрей
11
Кане
Ибрахим
6
Скляр
Александр
38
Челядин
Артём
9
Корниенко
Виктор
77
Samson
Iyede
22
Ковталюк
Николай
31
Ivan
Pakholyuk
81
Yehor
Popravka
16
Красники
Илир
5
Бондаренко
Валерий
32
Козик
Эдуард
10
Ореховский
Павел
7
Демченко
Александр
33
Третьяков
Максим
19
Кариока
Силва
8
Велетень
Владислав
11
Боливар
Джованни
Ворскла
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Ворскла
Колос Ковалёвка

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

90
100

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кане Ибрахим 2 0.17
Ковталюк Николай 2 0.17
Samson Iyede 2 0.17
Челядин Артём 1 0.08
Нестеренко Иван 1 0.08
Скляр Александр 1 0.08
Мякушко Сергей 1 0.08
Корниенко Виктор 1 0.08
Бацула Андрей 0 0
Пердута Игорь 0 0
Шкрийелж Демир 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.17
Третьяков Максим 2 0.17
Салабай Антон 1 0.08
Велетень Владислав 1 0.08
Artem Husol 1 0.08
Боливар Джованни 0 0
Гагнидзе Ника 0 0
Алефиренко Даниил 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 2 1
Челядин Артём 3 0
Пердута Игорь 1 1
Ковталюк Николай 2 0
Корниенко Виктор 2 0
Исенко Павел 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Бацула Андрей 1 0
Мякушко Сергей 1 0
Черноморец Александр 1 0
Samson Iyede 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Luka Gucek 1 0
Кулаковский Артем 1 0
Крупский Илья 1 0
Изотов Данило 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуриков Андрей 4 0
Oleg Krivoruchko 4 0
Кариока Силва 2 0
Бондаренко Валерий 2 0
Боливар Джованни 2 0
Алефиренко Даниил 2 0
Велетень Владислав 2 0
Yehor Popravka 2 0
Бурда Никита 1 0
Ореховский Павел 1 0
Гагнидзе Ника 1 0
Красники Илир 1 0
Козик Эдуард 1 0
Ivan Pakholyuk 1 0

Результаты матчей

Ворскла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Ворскла
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Колос Ковалёвка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

7
2
Ворскла
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Колос Ковалёвка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
50%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

12
2
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
1
8%
1
50%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Пропущено

18
8
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
11%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
33%
1
13%
31-45
1
6%
3
38%
46-60
4
22%
3
38%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ворскла - Динамо Киев 1:2 Верес - Ворскла 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Ворскла 2:1
Заря - Ворскла 2:0 Кривбасс - Ворскла 1:1 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Ворскла - Рух Львов 0:0 Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Полесье - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0
Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 Минай - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3

Результаты матчей

Ворскла
Колос Ковалёвка

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
6
1.5
1
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
1
11
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 0:0 11 8 3 0 17 - 7 27
2.
Динамо Киев
 10 8 2 0 22 - 6 26
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 2 2 29 - 11 23
4.
Полесье
 0:0 11 6 5 0 19 - 7 23
5.
Карпаты
 12 5 3 4 15 - 14 18
6.
Кривбасс
 10 5 2 3 11 - 10 17
7.
Заря
 11 5 0 6 11 - 12 15
8.
ЛНЗ Черкасcы
 11 4 3 4 13 - 16 15
9.
Рух Львов
 10 3 5 2 15 - 6 14
10.
Черноморец Од
 12 3 3 6 8 - 13 12
11.
Колос Ковалёвка
 12 2 6 4 7 - 9 12
12.
Верес
 11 2 5 4 12 - 16 11
13.
Ворскла
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
ФК Левый Берег
 12 2 2 8 4 - 17 8
15.
Оболонь
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 0:0 7 5 2 0 12 - 6 17
2.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Полесье
 0:0 7 3 4 0 11 - 5 13
4.
Шахтёр Донецк
 5 4 0 1 16 - 5 12
5.
Динамо Киев
 5 3 2 0 7 - 3 11
6.
Карпаты
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Черноморец Од
 7 3 1 3 5 - 7 10
8.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
9.
Кривбасс
 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Верес
 8 1 4 3 9 - 13 7
11.
Заря
 5 2 0 3 5 - 6 6
12.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
13.
Оболонь
 6 1 2 3 5 - 14 5
14.
Ворскла
 4 1 1 2 2 - 6 4
15.
ФК Левый Берег
 6 1 0 5 1 - 10 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Полесье
 0:0 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Александрия
 0:0 4 3 1 0 5 - 1 10
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Заря
 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Карпаты
 5 2 1 2 5 - 7 7
8.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
9.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 5 - 6 6
10.
Ворскла
 8 1 3 4 9 - 12 6
11.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
12.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
13.
Верес
 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Черноморец Од
 5 0 2 3 3 - 6 2
15.
ЛНЗ Черкасcы
 5 0 2 3 4 - 11 2
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 5 0 0 5 0 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 4
Карпаты Мирошниченко Денис 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Кариока Силва получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Крупский Илья получил желтую карточку от судьи
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