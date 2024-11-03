Тур: 12. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
0:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаКорниенко Виктор
30' Желтая карточкаКрупский Илья
37' Желтая карточкаКариока Силва
47' Желтая карточкаYehor Popravka
66' Желтая карточкаКрасники Илир
0:1
69' ГолСалабай Антон
90'+5
Ход матча
13'
30'
37'
47'
66'
69'
25
Luka
Gucek
11
Кане
Ибрахим
77
Samson
Iyede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Luka GucekЗащитник
- Защитник
-
11 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
80 Denys Ndukve
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Artem Husol
-
-
Главный тренер: Oleksandr Pozdeiev
История личных встреч
Ворскла
Колос Ковалёвка
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
Среднее время на гол
90
100
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кане Ибрахим
|2
|0.17
|Ковталюк Николай
|2
|0.17
|Samson Iyede
|2
|0.17
|Челядин Артём
|1
|0.08
|Нестеренко Иван
|1
|0.08
|Скляр Александр
|1
|0.08
|Мякушко Сергей
|1
|0.08
|Корниенко Виктор
|1
|0.08
|Бацула Андрей
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Шкрийелж Демир
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.17
|Третьяков Максим
|2
|0.17
|Салабай Антон
|1
|0.08
|Велетень Владислав
|1
|0.08
|Artem Husol
|1
|0.08
|Боливар Джованни
|0
|0
|Гагнидзе Ника
|0
|0
|Алефиренко Даниил
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|2
|1
|Челядин Артём
|3
|0
|Пердута Игорь
|1
|1
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Samson Iyede
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Luka Gucek
|1
|0
|Кулаковский Артем
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
|Изотов Данило
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуриков Андрей
|4
|0
|Oleg Krivoruchko
|4
|0
|Кариока Силва
|2
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Боливар Джованни
|2
|0
|Алефиренко Даниил
|2
|0
|Велетень Владислав
|2
|0
|Yehor Popravka
|2
|0
|Бурда Никита
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
|Красники Илир
|1
|0
|Козик Эдуард
|1
|0
|Ivan Pakholyuk
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Ворскла
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Колос Ковалёвка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
7
2
Ворскла
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Колос Ковалёвка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
50%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
12
2
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
1
8%
1
50%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Пропущено
18
8
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
11%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
33%
1
13%
31-45
1
6%
3
38%
46-60
4
22%
3
38%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ворскла - Динамо Киев 1:2 Верес - Ворскла 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Ворскла 2:1
Заря - Ворскла 2:0 Кривбасс - Ворскла 1:1 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Ворскла - Рух Львов 0:0 Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Полесье - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0
Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 Минай - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3
Результаты матчей
Ворскла
Колос Ковалёвка
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
24
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
42
26
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|8
|3
|0
|17 - 7
|27
|2.
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|3.
|11
|7
|2
|2
|29 - 11
|23
|4.
|0:0
|11
|6
|5
|0
|19 - 7
|23
|5.
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|7.
|11
|5
|0
|6
|11 - 12
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|13 - 16
|15
|9.
|10
|3
|5
|2
|15 - 6
|14
|10.
|12
|3
|3
|6
|8 - 13
|12
|11.
|12
|2
|6
|4
|7 - 9
|12
|12.
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|13.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|14.
|12
|2
|2
|8
|4 - 17
|8
|15.
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|16.
|11
|0
|5
|6
|7 - 18
|5
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|8.
|5
|2
|2
|1
|9 - 2
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|2 - 3
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|6
|1
|0
|5
|1 - 10
|3
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|3.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|12.
|11
|0
|5
|6
|7 - 18
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|4
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4