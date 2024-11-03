Тур: 12. Стадион: Ника.
1:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаНазаренко Александр
59' Желтая карточкаArtem Smolyakov
69' Желтая карточкаКовалец Кирилл
74' Желтая карточкаБабенко Руслан
1:0
83' ГолСмирный Евгений
85' Желтая карточкаМартынюк Александр
90' Желтая карточкаСарапий Эдуард
90'+6
Ход матча
59'
69'
74'
83'
1:0
90'
26
Miguel
II
33
Juan
Alvina
59
Козак
Артём
23
Джеовани
34
Vialle
90
Caua
Paixao
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Miguel IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Juan AlvinaПолузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжеованиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 VialleЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Caua PaixaoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
70 Jerry Yoka
-
-
-
Главный тренер: Imad Ashur
История личных встреч
Александрия
Полесье
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
3
Среднее время на гол
180
30
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
270
54
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|5 (1)
|0.45
|Juan Alvina
|3
|0.27
|Ковалец Кирилл
|3
|0.27
|Шабанов Артём
|1
|0.09
|Джеовани
|1
|0.09
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0.09
|Miguel II
|1
|0.09
|Калюжный Иван
|1
|0.09
|Смирный Евгений
|1
|0.09
|Беляев Александр
|1
|0.09
|Кравченко Никита
|0
|0
|Копына Юрий
|0
|0
|Шулянский Артём
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Назаренко Александр
|7 (2)
|0.64
|Гуцуляк Алексей
|6
|0.55
|Крушиньский Борис
|1
|0.09
|Чоботенко Сергей
|1
|0.09
|Леднeв Богдан
|1
|0.09
|Эрнандес Луйфер
|1
|0.09
|Artem Smolyakov
|1
|0.09
|Caua Paixao
|1
|0.09
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Майсурадзе Георгий
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калюжный Иван
|3
|0
|Смирный Евгений
|3
|0
|Мартынюк Александр
|2
|0
|Филиппов Александр
|2
|0
|Ротань Руслан
|1
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|Miguel II
|1
|0
|Шостак Денис
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
|Ващенко Даниил
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таллиш Энрике
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Vialle
|3
|0
|Бабенко Руслан
|2
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Михайличенко Богдан
|2
|0
|Сарапий Эдуард
|2
|0
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Artem Smolyakov
|1
|0
|Caua Paixao
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Полесье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
0
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Полесье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
11
Александрия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Полесье
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 8
1
7%
2
25%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
2
14%
1
13%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
2
40%
3
27%
31-45
1
20%
4
36%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
19
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
5%
2
11%
1-15
4
21%
3
16%
16-30
4
21%
6
32%
31-45
5
26%
4
21%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
2
11%
2
11%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
УЦСА - Александрия 1:4 Александрия - Ингулец 2:1 Александрия - Ворскла 1:0 Александрия - Кривбасс КР 4:2
Александрия - Рух Львов 1:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0
Полесье
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Полесье - Кривбасс 2:1 Полесье - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Полесье - Верес 0:0
Полесье - Ворскла 2:1 Карпаты - Полесье 1:3 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1
Результаты матчей
Александрия
Полесье
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Александрия
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
65
56
110
38
110
29
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|4
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4