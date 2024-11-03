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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Александрия
1:0
Конец матча
Полесье
0'
25' Желтая карточка
Назаренко Александр
59' Желтая карточка
Artem Smolyakov
69' Желтая карточка
Ковалец Кирилл
74' Желтая карточка
Бабенко Руслан
1:0
83' Гол
Смирный Евгений
85' Желтая карточка
Мартынюк Александр
90' Желтая карточка
Сарапий Эдуард
90'+6
44
Ермаков
Георгий
4
Кравченко
Никита
26
Miguel
II
31
Шабанов
Артём
24
Мартынюк
Александр
5
Калюжный
Иван
33
Juan
Alvina
59
Козак
Артём
15
Мишнёв
Дмитрий
23
Джеовани
9
Филиппов
Александр
1
Кудрик
Олег
15
Михайличенко
Богдан
34
Vialle
5
Сарапий
Эдуард
29
Artem
Smolyakov
8
Бабенко
Руслан
11
Гуцуляк
Алексей
55
Крушиньский
Борис
30
Леднeв
Богдан
7
Назаренко
Александр
90
Caua
Paixao
Александрия
Полесье

История личных встреч

Александрия
Полесье

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
К
0:0
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
3

Среднее время на гол

180
30

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

270
54

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 5 (1) 0.45
Juan Alvina 3 0.27
Ковалец Кирилл 3 0.27
Шабанов Артём 1 0.09
Джеовани 1 0.09
Мишнёв Дмитрий 1 0.09
Miguel II 1 0.09
Калюжный Иван 1 0.09
Смирный Евгений 1 0.09
Беляев Александр 1 0.09
Кравченко Никита 0 0
Копына Юрий 0 0
Шулянский Артём 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Назаренко Александр 7 (2) 0.64
Гуцуляк Алексей 6 0.55
Крушиньский Борис 1 0.09
Чоботенко Сергей 1 0.09
Леднeв Богдан 1 0.09
Эрнандес Луйфер 1 0.09
Artem Smolyakov 1 0.09
Caua Paixao 1 0.09
Бабенко Руслан 0 0
Майсурадзе Георгий 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калюжный Иван 3 0
Смирный Евгений 3 0
Мартынюк Александр 2 0
Филиппов Александр 2 0
Ротань Руслан 1 0
Шабанов Артём 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Мишнёв Дмитрий 1 0
Miguel II 1 0
Шостак Денис 1 0
Скорко Данил 1 0
Ващенко Даниил 1 0
Juan Alvina 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таллиш Энрике 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Vialle 3 0
Бабенко Руслан 2 0
Гуцуляк Алексей 2 0
Михайличенко Богдан 2 0
Сарапий Эдуард 2 0
Чоботенко Сергей 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Назаренко Александр 1 0
Волынец Евгений 1 0
Макуана Бени 1 0
Artem Smolyakov 1 0
Caua Paixao 1 0

Результаты матчей

Александрия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Полесье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
0
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Полесье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
11
Александрия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Полесье
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 8
1
7%
2
25%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
2
14%
1
13%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
2
40%
3
27%
31-45
1
20%
4
36%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
19
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
5%
2
11%
1-15
4
21%
3
16%
16-30
4
21%
6
32%
31-45
5
26%
4
21%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
2
11%
2
11%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
УЦСА - Александрия 1:4 Александрия - Ингулец 2:1 Александрия - Ворскла 1:0 Александрия - Кривбасс КР 4:2
Александрия - Рух Львов 1:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0
Полесье
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Полесье - Кривбасс 2:1 Полесье - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Полесье - Верес 0:0
Полесье - Ворскла 2:1 Карпаты - Полесье 1:3 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1

Результаты матчей

Александрия
Полесье

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Александрия
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
4
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
5
6
1
10
2.5
3
8
1
10
3.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 11 9 2 0 18 - 7 29
2.
Динамо Киев
 10 8 2 0 22 - 6 26
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 2 2 29 - 11 23
4.
Полесье
 11 6 4 1 19 - 8 22
5.
Карпаты
 12 5 3 4 15 - 14 18
6.
Кривбасс
 10 5 2 3 11 - 10 17
7.
Заря
 11 5 0 6 11 - 12 15
8.
ЛНЗ Черкасcы
 11 4 3 4 13 - 16 15
9.
Рух Львов
 10 3 5 2 15 - 6 14
10.
Черноморец Од
 12 3 3 6 8 - 13 12
11.
Колос Ковалёвка
 12 2 6 4 7 - 9 12
12.
Верес
 11 2 5 4 12 - 16 11
13.
Ворскла
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
ФК Левый Берег
 12 2 2 8 4 - 17 8
15.
Оболонь
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 7 6 1 0 13 - 6 19
2.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
4.
Шахтёр Донецк
 5 4 0 1 16 - 5 12
5.
Динамо Киев
 5 3 2 0 7 - 3 11
6.
Карпаты
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Черноморец Од
 7 3 1 3 5 - 7 10
8.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
9.
Кривбасс
 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Верес
 8 1 4 3 9 - 13 7
11.
Заря
 5 2 0 3 5 - 6 6
12.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
13.
Оболонь
 6 1 2 3 5 - 14 5
14.
Ворскла
 4 1 1 2 2 - 6 4
15.
ФК Левый Берег
 6 1 0 5 1 - 10 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Заря
 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Карпаты
 5 2 1 2 5 - 7 7
8.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
9.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 5 - 6 6
10.
Ворскла
 8 1 3 4 9 - 12 6
11.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
12.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
13.
Верес
 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Черноморец Од
 5 0 2 3 3 - 6 2
15.
ЛНЗ Черкасcы
 5 0 2 3 4 - 11 2
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 5 0 0 5 0 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 4
Карпаты Мирошниченко Денис 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Александр Назаренко получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Александрия 1:0 Полесье онлайн

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