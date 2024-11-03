Тур: 12. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
5:2
Второй тайм: 88'
0'
1:0
3' ГолВанат Владислав
2:0
25' ГолКабаев Владислав
2:1
34' ГолКисленко Сергей
35' Желтая карточкаOleg Pushkaryov
3:1
39' Гол в свои воротаМалыш Станислав
4:1
44' ГолВанат Владислав
4:2
58' Гол в свои воротаМихавко Тарас
63' Желтая карточкаМысык Марьян
5:2
74' ГолШапаренко Николай
Ход матча
3'
25'
34'
35'
39'
3:1
44'
58'
4:2
63'
74'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
17 Ситало АртёмНападающий
-
-
-
-
18 Valeriy Sad
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
История личных встреч
Динамо Киев
Ингулец
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.67
Среднее время на гол
36
54
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|5 (1)
|0.45
|Караваев Александр
|3
|0.27
|Буяльский Виталий
|3 (1)
|0.27
|Шапаренко Николай
|2
|0.18
|Бражко Владимир
|2
|0.18
|Пихалёнок Александр
|2
|0.18
|Рубчинский Валентин
|2
|0.18
|Ярмоленко Андрей
|2 (2)
|0.18
|Кабаев Владислав
|1
|0.09
|Брагару Максим
|1
|0.09
|Себальос Брайан
|1
|0.09
|Михавко Тарас
|1
|0.09
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vilivald Volodymyr
|2
|0.17
|Oleksandr Pyatov
|2
|0.17
|Козак Александр
|1
|0.08
|Малыш Станислав
|1
|0.08
|Кисленко Сергей
|1
|0.08
|Белоцерковец Владимир
|1
|0.08
|Богунов Ярослав
|0
|0
|Сидоренко Владислав
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андриевский Александр
|2
|0
|Попов Денис II
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
|Брагару Максим
|1
|0
|Биловар Кристиан
|1
|0
|Себальос Брайан
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
|Рубчинский Валентин
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельничук Максим
|3
|1
|Oleg Pushkaryov
|3
|0
|Мысык Марьян
|2
|0
|Козак Александр
|2
|0
|Ситало Артём
|2
|0
|Кобин Василий
|0
|1
|Малыш Станислав
|1
|0
|Denys Rezepov
|1
|0
|Vilivald Volodymyr
|1
|0
|Roman Volokhatyi
|1
|0
|Vitaliy Dubiley
|1
|0
|Radion Lisnyak
|1
|0
|Valeriy Sad
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
7
Динамо Киев
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Ингулец
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
16
0
Динамо Киев
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Ингулец
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
17
7
Голы по времени матча
Забито
8
7
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
3
38%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
2
18
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
50%
6
33%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
50%
4
22%
76-90
Забито
16
0
7 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 11
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
24
7
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
4
17%
1
14%
1-15
5
21%
2
29%
16-30
4
17%
3
43%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
21%
1
14%
76-90
Пропущено
4
18
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
25%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
25%
6
33%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
1
25%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ворскла - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5
Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2
Ингулец
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0 Карпаты - Ингулец 0:0 Оболонь - Ингулец 2:1
Верес - Ингулец 2:2 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0
Результаты матчей
Динамо Киев
Ингулец
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
65
73
110
46
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:2
|11
|9
|2
|0
|27 - 8
|29
|2.
|11
|9
|2
|0
|18 - 7
|29
|3.
|11
|7
|2
|2
|29 - 11
|23
|4.
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|5.
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|7.
|11
|5
|0
|6
|11 - 12
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|13 - 16
|15
|9.
|10
|3
|5
|2
|15 - 6
|14
|10.
|12
|3
|3
|6
|8 - 13
|12
|11.
|12
|2
|6
|4
|7 - 9
|12
|12.
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|13.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|14.
|12
|2
|2
|8
|4 - 17
|8
|15.
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|16.
|2:5
|12
|0
|5
|7
|9 - 23
|5
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|13 - 6
|19
|2.
|5:2
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|8.
|5
|2
|2
|1
|9 - 2
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|2 - 3
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|6
|1
|0
|5
|1 - 10
|3
|16.
|2:5
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:2
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|12.
|2:5
|12
|0
|5
|7
|9 - 23
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|4
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4