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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Динамо Киев
5:2
Конец матча
Ингулец
0'
1:0
4' Гол
Ванат Владислав
2:0
25' Гол
Кабаев Владислав
2:1
34' Гол
Кисленко Сергей
35' Желтая карточка
Oleg Pushkaryov
3:1
39' Гол
Шапаренко Николай
4:1
44' Гол
Ванат Владислав
4:2
57' Гол в свои ворота
Михавко Тарас
63' Желтая карточка
Мысык Марьян
5:2
73' Гол
Шапаренко Николай
90'+4
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
40
Биловар
Кристиан
32
Михавко
Тарас
44
Дубинчак
Владислав
20
Караваев
Александр
10
Шапаренко
Николай
6
Бражко
Владимир
22
Кабаев
Владислав
29
Буяльский
Виталий
11
Ванат
Владислав
12
Oleksiy
Palamarchuk
9
Oleg
Pushkaryov
45
Vilivald
Volodymyr
2
Малыш
Станислав
33
Мысык
Марьян
32
Петько
Сергей
22
Белоцерковец
Владимир
20
Roman
Volokhatyi
8
Oleksandr
Pyatov
59
Bohdan
Mogylnyi
99
Кисленко
Сергей
Динамо Киев
Ингулец

История личных встреч

Динамо Киев
Ингулец

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.67

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 5 (1) 0.45
Шапаренко Николай 4 0.36
Караваев Александр 3 0.27
Буяльский Виталий 3 (1) 0.27
Бражко Владимир 2 0.18
Пихалёнок Александр 2 0.18
Рубчинский Валентин 2 0.18
Ярмоленко Андрей 2 (2) 0.18
Кабаев Владислав 1 0.09
Брагару Максим 1 0.09
Себальос Брайан 1 0.09
Михавко Тарас 1 0.09
Дубинчак Владислав 0 0
Вивчаренко Константин 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vilivald Volodymyr 2 0.17
Oleksandr Pyatov 2 0.17
Козак Александр 1 0.08
Малыш Станислав 1 0.08
Кисленко Сергей 1 0.08
Белоцерковец Владимир 1 0.08
Богунов Ярослав 0 0
Сидоренко Владислав 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андриевский Александр 2 0
Попов Денис II 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Брагару Максим 1 0
Биловар Кристиан 1 0
Себальос Брайан 1 0
Бражко Владимир 1 0
Рубчинский Валентин 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельничук Максим 3 1
Oleg Pushkaryov 3 0
Мысык Марьян 2 0
Козак Александр 2 0
Ситало Артём 2 0
Кобин Василий 0 1
Малыш Станислав 1 0
Denys Rezepov 1 0
Vilivald Volodymyr 1 0
Roman Volokhatyi 1 0
Vitaliy Dubiley 1 0
Radion Lisnyak 1 0
Valeriy Sad 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
8
Динамо Киев
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Ингулец
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

16
0
Динамо Киев
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Ингулец
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

17
8

Голы по времени матча

Забито

14
8
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
14%
1
13%
1-15
3
21%
2
25%
16-30
5
36%
4
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
1
13%
76-90

Пропущено

3
24
1 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 10
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
33%
5
21%
31-45
1
33%
7
29%
29%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
33%
4
17%
76-90

Забито

16
0
7 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 12
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

30
8
17 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
5
17%
1
13%
1-15
6
20%
2
25%
16-30
6
20%
4
50%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
5
17%
1
13%
76-90

Пропущено

5
24
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
20%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
20%
5
21%
31-45
1
20%
7
29%
29%
46-60
1
20%
2
8%
61-75
1
20%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ворскла - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5
Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2
Ингулец
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0 Карпаты - Ингулец 0:0 Оболонь - Ингулец 2:1
Верес - Ингулец 2:2 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0

Результаты матчей

Динамо Киев
Ингулец

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
5
8
3
1.5
2
10
5
6
2.5
2
9
3.5
2
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 11 9 2 0 27 - 8 29
2.
Александрия
 11 9 2 0 18 - 7 29
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 2 2 29 - 11 23
4.
Полесье
 11 6 4 1 19 - 8 22
5.
Карпаты
 12 5 3 4 15 - 14 18
6.
Кривбасс
 10 5 2 3 11 - 10 17
7.
Заря
 11 5 0 6 11 - 12 15
8.
ЛНЗ Черкасcы
 11 4 3 4 13 - 16 15
9.
Рух Львов
 10 3 5 2 15 - 6 14
10.
Черноморец Од
 12 3 3 6 8 - 13 12
11.
Колос Ковалёвка
 12 2 6 4 7 - 9 12
12.
Верес
 11 2 5 4 12 - 16 11
13.
Ворскла
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
ФК Левый Берег
 12 2 2 8 4 - 17 8
15.
Оболонь
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Ингулец
 12 0 5 7 9 - 23 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 7 6 1 0 13 - 6 19
2.
Динамо Киев
 6 4 2 0 12 - 5 14
3.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
4.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
5.
Шахтёр Донецк
 5 4 0 1 16 - 5 12
6.
Карпаты
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Черноморец Од
 7 3 1 3 5 - 7 10
8.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
9.
Кривбасс
 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Верес
 8 1 4 3 9 - 13 7
11.
Заря
 5 2 0 3 5 - 6 6
12.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
13.
Оболонь
 6 1 2 3 5 - 14 5
14.
Ворскла
 4 1 1 2 2 - 6 4
15.
ФК Левый Берег
 6 1 0 5 1 - 10 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Заря
 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Карпаты
 5 2 1 2 5 - 7 7
8.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
9.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 5 - 6 6
10.
Ворскла
 8 1 3 4 9 - 12 6
11.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
12.
Ингулец
 12 0 5 7 9 - 23 5
13.
Верес
 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Черноморец Од
 5 0 2 3 3 - 6 2
15.
ЛНЗ Черкасcы
 5 0 2 3 4 - 11 2
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 5 0 0 5 0 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 4
Карпаты Мирошниченко Денис 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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