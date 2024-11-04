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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Оболонь
0:0
Первый тайм: 32'
Верес
0'
6' Желтая карточка
Evgeny Shevchenko III
6' Желтая карточка
Суханов Сергей

Ход матча

6'
 
Evgeny Shevchenko III
6'
Суханов Сергей
 
Лучшие коэффициенты
Оболонь
Ничья
Верес
3.15
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3.03
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3.00
Все Коэффициенты
1
Федоривский
Назарий
11
Грисьо
Максим
3
Приймак
Владислав
2
Карась
Даниил
15
Стасюк
Пётр
95
Курко
Василий
9
Igor
Medynsky
17
Черненко
Руслан
10
Слободян
Олег
25
Vitaliy
Grusha
55
Суханов
Сергей
23
Кожухарь
Андрей
6
Куция
Георгий
33
Гончаренко
Роман
3
Вовченко
Семён
95
Evgeny
Shevchenko
III
77
Шарай
Владислав
29
Кучеров
Валерий
20
Iago
Siqueira
99
Кампос
Луан
7
Степанюк
Руслан
87
Мрвалевич
Марко
Оболонь
Верес

История личных встреч

Оболонь
Верес

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
2:1
ТМК
5:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черненко Руслан 1 0.08
Слободян Олег 1 0.08
Vitaliy Grusha 1 0.08
Viktor Bliznichenko 1 0.08
Лукьянчук Павел 0 0
Суханов Сергей 0 0
Igor Medynsky 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мрвалевич Марко 3 (2) 0.25
Шарай Владислав 2 0.17
Клёц Дмитрий 2 0.17
Гайдучик Николай 2 0.17
Кампос Луан 1 0.08
Степанюк Руслан 1 0.08
Вовченко Семён 1 0.08
Кучеров Валерий 0 0
Mykhaylo Protasevych 0 0
Iago Siqueira 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубко Валерий 2 1
Тарануха Ростислав 3 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Суханов Сергей 3 0
Igor Medynsky 3 0
Черненко Руслан 2 0
Курко Василий 2 0
Taras Moroz 2 0
Грисьо Максим 0 1
Сергей Шишченко 1 0
Приймак Владислав 1 0
Карась Даниил 1 0
Vitaliy Grusha 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шарай Владислав 3 0
Вовченко Семён 3 0
Iago Siqueira 3 0
Смиян Максим 1 1
Evgeny Shevchenko III 2 0
Куция Георгий 2 0
Гончаренко Роман 2 0
Мрвалевич Марко 2 0
Когут Богдан 1 0
Степанюк Руслан 1 0
Кучеров Валерий 1 0
Гайдучик Николай 1 0
Mykhaylo Protasevych 1 0
Dmytro Godya 1 0
Кампос Луан 1 0

Результаты матчей

Оболонь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Верес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Оболонь
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

0
7
Оболонь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Верес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

15
2
5 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
27%
2
100%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
8%
3
23%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Забито

4
13
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
15%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
1
25%
3
23%
76-90

Пропущено

27
15
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
7%
3
20%
1-15
8
30%
30%
0
0%
16-30
1
4%
3
20%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
7
26%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Верес - Оболонь 2:1 Карпаты - Оболонь 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5 Оболонь - Заря 2:2
Черноморец Од - Оболонь 1:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0
Верес
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Верес - Оболонь 2:1 Верес - Ворскла 2:2 Черноморец Од - Верес 1:1 Полесье - Верес 0:0
Верес - Заря 2:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Ингулец 2:2 Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1

Результаты матчей

Оболонь
Верес

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
4:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
5 раз 100%
1
3 раза 100%

Точный счет

4:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 73%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
8
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 11 9 2 0 27 - 8 29
2.
Александрия
 11 9 2 0 18 - 7 29
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 2 2 29 - 11 23
4.
Полесье
 11 6 4 1 19 - 8 22
5.
Карпаты
 12 5 3 4 15 - 14 18
6.
Кривбасс
 10 5 2 3 11 - 10 17
7.
Заря
 11 5 0 6 11 - 12 15
8.
ЛНЗ Черкасcы
 11 4 3 4 13 - 16 15
9.
Рух Львов
 10 3 5 2 15 - 6 14
10.
Черноморец Од
 12 3 3 6 8 - 13 12
11.
Колос Ковалёвка
 12 2 6 4 7 - 9 12
12.
Верес
 0:0 12 2 6 4 12 - 16 12
13.
Ворскла
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
ФК Левый Берег
 12 2 2 8 4 - 17 8
15.
Оболонь
 0:0 12 1 3 8 5 - 26 6
16.
Ингулец
 12 0 5 7 9 - 23 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 7 6 1 0 13 - 6 19
2.
Динамо Киев
 6 4 2 0 12 - 5 14
3.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
4.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
5.
Шахтёр Донецк
 5 4 0 1 16 - 5 12
6.
Карпаты
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Черноморец Од
 7 3 1 3 5 - 7 10
8.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
9.
Кривбасс
 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Верес
 0:0 8 1 4 3 9 - 13 7
11.
Заря
 5 2 0 3 5 - 6 6
12.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
13.
Оболонь
 0:0 7 1 3 3 5 - 14 6
14.
Ворскла
 4 1 1 2 2 - 6 4
15.
ФК Левый Берег
 6 1 0 5 1 - 10 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Заря
 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Карпаты
 5 2 1 2 5 - 7 7
8.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
9.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 5 - 6 6
10.
Ворскла
 8 1 3 4 9 - 12 6
11.
Верес
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
13.
Ингулец
 12 0 5 7 9 - 23 5
14.
Черноморец Од
 5 0 2 3 3 - 6 2
15.
ЛНЗ Черкасcы
 5 0 2 3 4 - 11 2
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 0:0 5 0 0 5 0 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 4
Карпаты Мирошниченко Денис 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Суханов Сергей получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Евгений Шевченко получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится ничьей.
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