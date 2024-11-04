Тур: 12. Стадион: Оболонь Арена.
0'
5' Желтая карточкаEvgeny Shevchenko III
6' Желтая карточкаСуханов Сергей
64' Желтая карточкаШарай Владислав
73' Желтая карточкаДахновский Виталий
90' Желтая карточкаКуция Георгий
90' Желтая карточкаIgor Medynsky
90'+5
Ход матча
64'
90'
90'
15
Стасюк
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Кампос ЛуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
История личных встреч
Оболонь
Верес
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черненко Руслан
|1
|0.08
|Слободян Олег
|1
|0.08
|Vitaliy Grusha
|1
|0.08
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.08
|Лукьянчук Павел
|0
|0
|Суханов Сергей
|0
|0
|Igor Medynsky
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мрвалевич Марко
|3 (2)
|0.25
|Шарай Владислав
|2
|0.17
|Клёц Дмитрий
|2
|0.17
|Гайдучик Николай
|2
|0.17
|Кампос Луан
|1
|0.08
|Степанюк Руслан
|1
|0.08
|Вовченко Семён
|1
|0.08
|Кучеров Валерий
|0
|0
|Mykhaylo Protasevych
|0
|0
|Iago Siqueira
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Igor Medynsky
|4
|0
|Дубко Валерий
|2
|1
|Тарануха Ростислав
|3
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Суханов Сергей
|3
|0
|Черненко Руслан
|2
|0
|Курко Василий
|2
|0
|Taras Moroz
|2
|0
|Грисьо Максим
|0
|1
|Сергей Шишченко
|1
|0
|Приймак Владислав
|1
|0
|Карась Даниил
|1
|0
|Vitaliy Grusha
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шарай Владислав
|4
|0
|Куция Георгий
|3
|0
|Вовченко Семён
|3
|0
|Iago Siqueira
|3
|0
|Смиян Максим
|1
|1
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Мрвалевич Марко
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Кучеров Валерий
|1
|0
|Дахновский Виталий
|1
|0
|Гайдучик Николай
|1
|0
|Mykhaylo Protasevych
|1
|0
|Dmytro Godya
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Верес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Оболонь
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
0
7
Оболонь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Верес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
15
2
5 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
27%
2
100%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
12 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
8%
3
23%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Забито
4
13
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 3
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
15%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
1
25%
3
23%
76-90
Пропущено
27
15
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
7%
3
20%
1-15
8
30%
30%
0
0%
16-30
1
4%
3
20%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
7
26%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Верес - Оболонь 2:1 Карпаты - Оболонь 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5 Оболонь - Заря 2:2
Черноморец Од - Оболонь 1:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0
Верес
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Верес - Оболонь 2:1 Верес - Ворскла 2:2 Черноморец Од - Верес 1:1 Полесье - Верес 0:0
Верес - Заря 2:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Ингулец 2:2 Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1
Результаты матчей
Оболонь
Верес
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
4:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
5 раз 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 75%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
62
25
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
39
Больше Меньше
93
210
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|27 - 8
|29
|2.
|11
|9
|2
|0
|18 - 7
|29
|3.
|11
|7
|2
|2
|29 - 11
|23
|4.
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|5.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|11 - 10
|18
|6.
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|7.
|11
|5
|0
|6
|11 - 12
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|13 - 16
|15
|9.
|0:0
|11
|3
|6
|2
|15 - 6
|15
|10.
|12
|3
|3
|6
|8 - 13
|12
|11.
|12
|2
|6
|4
|7 - 9
|12
|12.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|13.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|14.
|12
|2
|2
|8
|4 - 17
|8
|15.
|12
|1
|3
|8
|5 - 26
|6
|16.
|12
|0
|5
|7
|9 - 23
|5
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|13 - 6
|19
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|8.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|9.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 2
|8
|10.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|2 - 3
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 14
|6
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|6
|1
|0
|5
|1 - 10
|3
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 4
|7
|9.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|13.
|12
|0
|5
|7
|9 - 23
|5
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|4
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4