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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Кривбасс
1:1
Конец матча
Рух Львов
0'
0:1
36' Гол
Карабин Ярослав
39' Желтая карточка
Дидик Роман
1:1
48' Гол
Задерака Максим
82' Желтая карточка
Yegor Tverdokhlib
90'+4
33
Клищук
Андрей
25
Bandeira
7
Понедельник
Андрей
15
Драмбаев
Aлександр
21
Кузык
Денис
8
Бизимана
Джихад
94
Задерака
Максим
23
Hrvoje
Ilic
22
Вакулко
Юрий
20
Микитишин
Артур
9
Созах
Даниэль
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сич
Алексей
4
Vitaliy
Kholod
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
15
Denys
Pidgurskyi
14
Квасница
Илья
71
Oleh
Fedor
19
Yevgeniy
Pastukh
8
Карабин
Ярослав
95
Краснопир
Игорь
Кривбасс
Рух Львов

История личных встреч

Кривбасс
Рух Львов

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Созах Даниэль 2 0.18
Задерака Максим 2 0.18
Hrvoje Ilic 1 0.09
Yegor Tverdokhlib 1 0.09
Кожушко Олег 1 0.09
Понедельник Андрей 1 0.09
Драмбаев Aлександр 1 0.09
Аду Принс 1 0.09
Стецков Тимур 1 (1) 0.09
Кузык Денис 0 0
Лунёв Максим 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краснопир Игорь 5 (1) 0.45
Квасница Илья 4 0.36
Карабин Ярослав 3 0.27
Vitaliy Kholod 1 0.09
Притула Остап 1 (1) 0.09
Рунич Василий 1 0.09
Klayver 1 0.09
Сич Алексей 0 0
Дидик Роман 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 4 0
Романчук Александр II 1 1
Yegor Tverdokhlib 2 0
Bandeira 2 0
_Matteo Amoroso 2 0
Задерака Максим 1 0
Кожушко Олег 1 0
Лунёв Максим 1 0
Понедельник Андрей 1 0
Hrvoje Ilic 1 0
По Жан-Морель 1 0
Микитишин Артур 1 0
Дибанго Иван 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 4 0
Denys Pidgurskyi 3 0
Klayver 1 1
Сич Алексей 2 0
Vitaliy Roman 2 0
Vitaliy Kholod 2 0
Квасница Илья 2 0
Климчук Юрий 1 0
Слюсар Денис 1 0
Oleh Fedor 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
Кривбасс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
9
Кривбасс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Рух Львов
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
7
78%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
3
27%
8
50%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
27%
3
19%
76-90

Пропущено

11
7
9 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
6
55%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Полесье - Кривбасс 2:1 Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1 Заря - Кривбасс 0:1 Динамо Киев - Кривбасс 2:1
Кривбасс - Александрия 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1
Рух Львов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рух Львов - Карпаты 1:0 Рух Львов - Черноморец Од 1:1 Рух Львов - Карпаты 0:1 Александрия - Рух Львов 1:1
Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Ворскла - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2

Результаты матчей

Кривбасс
Рух Львов

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
3
8
1
10
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 11 9 2 0 27 - 8 29
2.
Александрия
 11 9 2 0 18 - 7 29
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 2 2 29 - 11 23
4.
Полесье
 11 6 4 1 19 - 8 22
5.
Кривбасс
 11 5 3 3 12 - 11 18
6.
Карпаты
 12 5 3 4 15 - 14 18
7.
Заря
 11 5 0 6 11 - 12 15
8.
ЛНЗ Черкасcы
 11 4 3 4 13 - 16 15
9.
Рух Львов
 11 3 6 2 16 - 7 15
10.
Черноморец Од
 12 3 3 6 8 - 13 12
11.
Колос Ковалёвка
 12 2 6 4 7 - 9 12
12.
Верес
 12 2 6 4 12 - 16 12
13.
Ворскла
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
ФК Левый Берег
 12 2 2 8 4 - 17 8
15.
Оболонь
 12 1 3 8 5 - 26 6
16.
Ингулец
 12 0 5 7 9 - 23 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 7 6 1 0 13 - 6 19
2.
Динамо Киев
 6 4 2 0 12 - 5 14
3.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
4.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
5.
Шахтёр Донецк
 5 4 0 1 16 - 5 12
6.
Карпаты
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Черноморец Од
 7 3 1 3 5 - 7 10
8.
Кривбасс
 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
10.
Верес
 8 1 4 3 9 - 13 7
11.
Заря
 5 2 0 3 5 - 6 6
12.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
13.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 14 6
14.
Ворскла
 4 1 1 2 2 - 6 4
15.
ФК Левый Берег
 6 1 0 5 1 - 10 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Заря
 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Карпаты
 5 2 1 2 5 - 7 7
8.
Рух Львов
 6 1 4 1 7 - 5 7
9.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 5 - 6 6
10.
Ворскла
 8 1 3 4 9 - 12 6
11.
Верес
 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
13.
Ингулец
 12 0 5 7 9 - 23 5
14.
Черноморец Од
 5 0 2 3 3 - 6 2
15.
ЛНЗ Черкасcы
 5 0 2 3 4 - 11 2
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 5 0 0 5 0 - 12 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 4
Карпаты Мирошниченко Денис 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Дидик Роман получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Сич Алексей сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Карабин Ярослав бьет в цель!
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