Тур: 12. Стадион: Hirnyk Stadium.
0'
0:1
36' ГолКарабин Ярослав
39' Желтая карточкаДидик Роман
1:1
48' ГолЗадерака Максим
82' Желтая карточкаYegor Tverdokhlib
90'+4
Ход матча
36'
0:1
39'
48'
1:1
25
Bandeira
21
Кузык
Денис
23
Hrvoje
Ilic
22
Вакулко
Юрий
77
Сич
Алексей
29
Дидик
Роман
71
Oleh
Fedor
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кузык ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сич АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Oleh FedorПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Klayver
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Кривбасс
Рух Львов
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Созах Даниэль
|2
|0.18
|Задерака Максим
|2
|0.18
|Hrvoje Ilic
|1
|0.09
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0.09
|Кожушко Олег
|1
|0.09
|Понедельник Андрей
|1
|0.09
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.09
|Аду Принс
|1
|0.09
|Стецков Тимур
|1 (1)
|0.09
|Кузык Денис
|0
|0
|Лунёв Максим
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Краснопир Игорь
|5 (1)
|0.45
|Квасница Илья
|4
|0.36
|Карабин Ярослав
|3
|0.27
|Vitaliy Kholod
|1
|0.09
|Притула Остап
|1 (1)
|0.09
|Рунич Василий
|1
|0.09
|Klayver
|1
|0.09
|Сич Алексей
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|4
|0
|Романчук Александр II
|1
|1
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Bandeira
|2
|0
|_Matteo Amoroso
|2
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Кожушко Олег
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Понедельник Андрей
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|По Жан-Морель
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Дибанго Иван
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дидик Роман
|4
|0
|Denys Pidgurskyi
|3
|0
|Klayver
|1
|1
|Сич Алексей
|2
|0
|Vitaliy Roman
|2
|0
|Vitaliy Kholod
|2
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Слюсар Денис
|1
|0
|Oleh Fedor
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Кривбасс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
4
9
Кривбасс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Рух Львов
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
7
78%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
3
27%
8
50%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
27%
3
19%
76-90
Пропущено
11
7
9 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
6
55%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Полесье - Кривбасс 2:1 Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1 Заря - Кривбасс 0:1 Динамо Киев - Кривбасс 2:1
Кривбасс - Александрия 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1
Рух Львов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рух Львов - Карпаты 1:0 Рух Львов - Черноморец Од 1:1 Рух Львов - Карпаты 0:1 Александрия - Рух Львов 1:1
Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Ворскла - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2
Результаты матчей
Кривбасс
Рух Львов
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
15
23
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
29
38
110
38
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|4
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4