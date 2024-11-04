Тур: 12. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
1:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
25'
27'
1:0
32
Тронтель
Жан
21
Jakov
Basic
55
Джордан
47
Вантух
Роман
17
Горбач
Игорь
22
Мичин
Петар
33
Путря
Илья
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Тронтель ЖанЗащитник
-
21 Jakov BasicЗащитник
-
55 ДжорданЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Миаден Бартулович
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Путря ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andres Carrasco
История личных встреч
Заря
ЛНЗ Черкасcы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будковский Филипп
|3 (1)
|0.25
|Джордан
|2
|0.17
|Яцык Александр
|2
|0.17
|Мичин Петар
|1
|0.08
|Герреро Эдуардо
|1
|0.08
|Горбач Игорь
|1
|0.08
|Jakov Basic
|1
|0.08
|Антюх Денис
|0
|0
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яшари Мухаррем
|2 (1)
|0.17
|Путря Илья
|2
|0.17
|Пасич Геннадий
|2
|0.17
|Francis Momoh
|2
|0.17
|Ноникашвили Шота
|1 (1)
|0.08
|Тилль Оливье
|1
|0.08
|Топалов Дмитрий
|1
|0.08
|Наумец Владислав
|1
|0.08
|Бойко Виталий
|0
|0
|Mollo Bessala
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дришлюк Кирилл
|3
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Мичин Петар
|2
|0
|Бенито Муйива
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Gabriel Eskinja
|2
|0
|Бартулович Младен
|1
|0
|Джордан
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Вантух Роман
|1
|0
|Супряга Владислав
|1
|0
|Тронтель Жан
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Кораблин Тимур
|1
|0
|Christopher Nwaeze
|1
|0
|Jakov Basic
|1
|0
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тилль Оливье
|3
|0
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|Пасич Геннадий
|3
|0
|Mollo Bessala
|3
|0
|Бойко Виталий
|2
|0
|Путря Илья
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Муравский Назарий
|2
|0
|Олейник Денис
|1
|0
|Халайла Осама
|1
|0
|Кучеренко Евгений
|1
|0
|Салиху Хайдин
|1
|0
|Ajdi Dajko
|1
|0
Результаты матчей
Заря
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
ЛНЗ Черкасcы
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Заря
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
ЛНЗ Черкасcы
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
8
Заря
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)
ЛНЗ Черкасcы
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
33%
3
27%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
50%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
4
36%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
4
33%
3
18%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
4
33%
6
35%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
1
8%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шахтёр Донецк - Заря 1:0 ФК Левый Берег - Заря 0:2 Заря - Кривбасс 0:1 Оболонь - Заря 2:2
Верес - Заря 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Заря - Динамо Киев 0:2 Оболонь - Заря 0:2 Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1
ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1
Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1
Результаты матчей
Заря
ЛНЗ Черкасcы
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Заря
ЛНЗ Черкасcы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
47
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|27 - 8
|29
|2.
|11
|9
|2
|0
|18 - 7
|29
|3.
|11
|7
|2
|2
|29 - 11
|23
|4.
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|5.
|11
|5
|3
|3
|12 - 11
|18
|6.
|1:0
|12
|6
|0
|6
|12 - 12
|18
|7.
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|8.
|11
|3
|6
|2
|16 - 7
|15
|9.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|10.
|12
|3
|3
|6
|8 - 13
|12
|11.
|12
|2
|6
|4
|7 - 9
|12
|12.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|13.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|14.
|12
|2
|2
|8
|4 - 17
|8
|15.
|12
|1
|3
|8
|5 - 26
|6
|16.
|12
|0
|5
|7
|9 - 23
|5
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|13 - 6
|19
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|3.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|8.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|9.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|9 - 2
|8
|11.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|12.
|6
|1
|3
|2
|2 - 3
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 14
|6
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|6
|1
|0
|5
|1 - 10
|3
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|6.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|9.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|13.
|12
|0
|5
|7
|9 - 23
|5
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|4
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4