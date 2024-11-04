  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Заря
1:2
Конец матча
ЛНЗ Черкасcы
0'
24' Желтая карточка
Мичин Петар
1:0
27' Гол
Мичин Петар
48' Желтая карточка
Andres Carrasco
48' Желтая карточка
Бартулович Младен
1:1
60' Гол
Топалов Дмитрий
66' Желтая карточка
Горбач Игорь
1:2
80' Гол
Mollo Bessala
90'+5
30
Турбаевский
Никита
32
Тронтель
Жан
21
Jakov
Basic
55
Джордан
47
Вантух
Роман
15
Дришлюк
Кирилл
17
Горбач
Игорь
22
Мичин
Петар
5
Яцык
Александр
9
Artem
Slesar
28
Будковский
Филипп
21
Кучеренко
Евгений
33
Путря
Илья
5
Салиху
Хайдин
4
Ajdi
Dajko
11
Пасич
Геннадий
55
Ноникашвили
Шота
1
Тилль
Оливье
15
Яшари
Мухаррем
20
Mollo
Bessala
22
Francis
Momoh
23
Топалов
Дмитрий
Заря
ЛНЗ Черкасcы

История личных встреч

Заря
ЛНЗ Черкасcы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будковский Филипп 3 (1) 0.25
Джордан 2 0.17
Яцык Александр 2 0.17
Мичин Петар 2 0.17
Герреро Эдуардо 1 0.08
Горбач Игорь 1 0.08
Jakov Basic 1 0.08
Антюх Денис 0 0
Кирюханцев Игорь 0 0
Вантух Роман 0 0
ЛНЗ Черкасcы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яшари Мухаррем 2 (1) 0.17
Путря Илья 2 0.17
Топалов Дмитрий 2 0.17
Пасич Геннадий 2 0.17
Francis Momoh 2 0.17
Mollo Bessala 1 0.08
Ноникашвили Шота 1 (1) 0.08
Тилль Оливье 1 0.08
Наумец Владислав 1 0.08
Бойко Виталий 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дришлюк Кирилл 3 0
Мичин Петар 3 0
Горбач Игорь 3 0
Бартулович Младен 2 0
Будковский Филипп 2 0
Бенито Муйива 2 0
Gabriel Eskinja 2 0
Джордан 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Вантух Роман 1 0
Супряга Владислав 1 0
Тронтель Жан 1 0
Яцык Александр 1 0
Кораблин Тимур 1 0
Christopher Nwaeze 1 0
Jakov Basic 1 0
ЛНЗ Черкасcы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тилль Оливье 3 0
Топалов Дмитрий 3 0
Пасич Геннадий 3 0
Mollo Bessala 3 0
Бойко Виталий 2 0
Путря Илья 2 0
Francis Momoh 2 0
Муравский Назарий 2 0
Олейник Денис 1 0
Andres Carrasco 1 0
Халайла Осама 1 0
Кучеренко Евгений 1 0
Салиху Хайдин 1 0
Ajdi Dajko 1 0

Результаты матчей

Заря
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
ЛНЗ Черкасcы
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
4
Заря
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
ЛНЗ Черкасcы
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

5
8
Заря
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
0% (0)
50% (6)
ЛНЗ Черкасcы
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
25%
4
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
4
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
50%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
17%
5
36%
76-90

Пропущено

14
18
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
4
29%
4
22%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
5
36%
6
33%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
2
14%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шахтёр Донецк - Заря 1:0 ФК Левый Берег - Заря 0:2 Заря - Кривбасс 0:1 Оболонь - Заря 2:2
Верес - Заря 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Заря - Динамо Киев 0:2 Оболонь - Заря 0:2 Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1
ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1
Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1

Результаты матчей

Заря
ЛНЗ Черкасcы

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Заря
ЛНЗ Черкасcы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 11 9 2 0 27 - 8 29
2.
Александрия
 11 9 2 0 18 - 7 29
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 2 2 29 - 11 23
4.
Полесье
 11 6 4 1 19 - 8 22
5.
Кривбасс
 11 5 3 3 12 - 11 18
6.
Карпаты
 12 5 3 4 15 - 14 18
7.
ЛНЗ Черкасcы
 12 5 3 4 15 - 17 18
8.
Рух Львов
 11 3 6 2 16 - 7 15
9.
Заря
 12 5 0 7 12 - 14 15
10.
Черноморец Од
 12 3 3 6 8 - 13 12
11.
Колос Ковалёвка
 12 2 6 4 7 - 9 12
12.
Верес
 12 2 6 4 12 - 16 12
13.
Ворскла
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
ФК Левый Берег
 12 2 2 8 4 - 17 8
15.
Оболонь
 12 1 3 8 5 - 26 6
16.
Ингулец
 12 0 5 7 9 - 23 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 7 6 1 0 13 - 6 19
2.
Динамо Киев
 6 4 2 0 12 - 5 14
3.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
4.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
5.
Шахтёр Донецк
 5 4 0 1 16 - 5 12
6.
Карпаты
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Черноморец Од
 7 3 1 3 5 - 7 10
8.
Кривбасс
 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
10.
Верес
 8 1 4 3 9 - 13 7
11.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
12.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
13.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 14 6
14.
Ворскла
 4 1 1 2 2 - 6 4
15.
ФК Левый Берег
 6 1 0 5 1 - 10 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Заря
 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Карпаты
 5 2 1 2 5 - 7 7
8.
Рух Львов
 6 1 4 1 7 - 5 7
9.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 5 - 6 6
10.
Ворскла
 8 1 3 4 9 - 12 6
11.
Верес
 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
13.
ЛНЗ Черкасcы
 6 1 2 3 6 - 12 5
14.
Ингулец
 12 0 5 7 9 - 23 5
15.
Черноморец Од
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 5 0 0 5 0 - 12 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 4
Карпаты Мирошниченко Денис 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Весь список
  • 48'
    Бартулович Младен получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Andres Carrasco получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Заря 1:2 ЛНЗ Черкасcы онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный