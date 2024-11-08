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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Черноморец Од
0:0
Первый тайм: 38'
Ворскла
0'
5' Желтая карточка
Белошевский Богдан

Ход матча

5'
Белошевский Богдан
 
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Ворскла
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Все Коэффициенты
1
Рудько
Артур
2
Бутко
Богдан
86
Удод
Данило
39
Yevgeniy
Skyba
6
Caio
Gomes
17
Янаков
Денис
8
Шпорн
Йон
16
Белошевский
Богдан
7
Петряк
Иван
28
Габелок
Артём
9
Хобленко
Алексей
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
25
Luka
Gucek
29
Бацула
Андрей
27
Крупский
Илья
11
Кане
Ибрахим
6
Скляр
Александр
38
Челядин
Артём
33
Мякушко
Сергей
22
Ковталюк
Николай
77
Samson
Iyede
Черноморец Од
Ворскла

История личных встреч

Черноморец Од
Ворскла

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
66.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
88.9%
2 победы 8 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

31 матч

19.4%
19.4%
61.2%
6 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

6.5%
54.8%
38.7%
2 победы 17 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
0:0
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.53
0.63

Среднее время на гол

168
144

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.31
1.07

Среднее время на гол

68
84

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

0.94
0.84

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

96
107

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янаков Денис 2 0.15
Бутко Богдан 1 0.08
Хобленко Алексей 1 0.08
Габелок Артём 1 0.08
Шевцов Илья 1 0.08
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0.08
Ермаков Виталий 0 0
Попов Кирилл I 0 0
Yevgeniy Skyba 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кане Ибрахим 2 0.15
Ковталюк Николай 2 0.15
Samson Iyede 2 0.15
Челядин Артём 1 0.08
Нестеренко Иван 1 0.08
Скляр Александр 1 0.08
Мякушко Сергей 1 0.08
Корниенко Виктор 1 0.08
Бацула Андрей 0 0
Пердута Игорь 0 0
Шкрийелж Демир 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удод Данило 4 0
Кисель Ярослав 3 0
Петряк Иван 2 0
Белошевский Богдан 2 0
Джарджу Мозес 2 0
Бутко Богдан 1 0
Шпорн Йон 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Вечный Ян 1 0
Шевцов Илья 1 0
Kyrylo Sigeev 1 0
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 2 1
Челядин Артём 3 0
Пердута Игорь 1 1
Ковталюк Николай 2 0
Корниенко Виктор 2 0
Исенко Павел 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Бацула Андрей 1 0
Мякушко Сергей 1 0
Черноморец Александр 1 0
Samson Iyede 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Luka Gucek 1 0
Кулаковский Артем 1 0
Крупский Илья 1 0
Изотов Данило 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Ворскла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
6
Черноморец Од
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Ворскла
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

2
2
Черноморец Од
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Ворскла
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
50%
3
33%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
5
42%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
57%
3
27%
76-90

Пропущено

14
18
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
3
21%
2
11%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
3
21%
6
33%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
1
7%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Рух Львов - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Верес 1:1 Черноморец Од - Оболонь 1:0
ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0
Ворскла
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ворскла - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Верес - Ворскла 2:2 Александрия - Ворскла 1:0
Полесье - Ворскла 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Кривбасс - Ворскла 1:1 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Ворскла - Рух Львов 0:0 Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1

Результаты матчей

Черноморец Од
Ворскла

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
5 раз 42%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
4 раза 33%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 11 9 2 0 27 - 8 29
2.
Александрия
 11 9 2 0 18 - 7 29
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 2 2 29 - 11 23
4.
Полесье
 11 6 4 1 19 - 8 22
5.
Кривбасс
 11 5 3 3 12 - 11 18
6.
Карпаты
 12 5 3 4 15 - 14 18
7.
ЛНЗ Черкасcы
 12 5 3 4 15 - 17 18
8.
Рух Львов
 11 3 6 2 16 - 7 15
9.
Заря
 12 5 0 7 12 - 14 15
10.
Черноморец Од
 0:0 13 3 4 6 8 - 13 13
11.
Колос Ковалёвка
 12 2 6 4 7 - 9 12
12.
Верес
 12 2 6 4 12 - 16 12
13.
Ворскла
 0:0 13 2 5 6 11 - 18 11
14.
ФК Левый Берег
 12 2 2 8 4 - 17 8
15.
Оболонь
 12 1 3 8 5 - 26 6
16.
Ингулец
 12 0 5 7 9 - 23 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 7 6 1 0 13 - 6 19
2.
Динамо Киев
 6 4 2 0 12 - 5 14
3.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
4.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
5.
Шахтёр Донецк
 5 4 0 1 16 - 5 12
6.
Карпаты
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Черноморец Од
 0:0 8 3 2 3 5 - 7 11
8.
Кривбасс
 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
10.
Верес
 8 1 4 3 9 - 13 7
11.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
12.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
13.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 14 6
14.
Ворскла
 0:0 4 1 1 2 2 - 6 4
15.
ФК Левый Берег
 6 1 0 5 1 - 10 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Заря
 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Карпаты
 5 2 1 2 5 - 7 7
8.
Рух Львов
 6 1 4 1 7 - 5 7
9.
Ворскла
 0:0 9 1 4 4 9 - 12 7
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 5 - 6 6
11.
Верес
 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
13.
ЛНЗ Черкасcы
 6 1 2 3 6 - 12 5
14.
Ингулец
 12 0 5 7 9 - 23 5
15.
Черноморец Од
 0:0 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 5 0 0 5 0 - 12 0
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Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 4
Карпаты Мирошниченко Денис 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Весь список
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