Тур: 13. Стадион: Черноморец.
0:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
86
Удод
Данило
17
Янаков
Денис
25
Luka
Gucek
11
Кане
Ибрахим
77
Samson
Iyede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Шевцов ИльяПолузащитник
-
11 Попов КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Luka GucekЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Samson IyedeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Denys Ndukve
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
История личных встреч
Черноморец Од
Ворскла
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
66.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
88.9%
2 победы 8 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
31 матч
19.4%
19.4%
61.2%
6 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
6.5%
54.8%
38.7%
2 победы 17 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.53
0.63
Среднее время на гол
168
144
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.31
1.07
Среднее время на гол
68
84
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
0.94
0.84
Тотал матчей
2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
96
107
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янаков Денис
|2
|0.15
|Бутко Богдан
|1
|0.08
|Хобленко Алексей
|1
|0.08
|Габелок Артём
|1
|0.08
|Шевцов Илья
|1
|0.08
|Oleksandr Pshenychnyuk
|1
|0.08
|Ермаков Виталий
|0
|0
|Попов Кирилл I
|0
|0
|Yevgeniy Skyba
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кане Ибрахим
|2
|0.15
|Ковталюк Николай
|2
|0.15
|Samson Iyede
|2
|0.15
|Челядин Артём
|1
|0.08
|Нестеренко Иван
|1
|0.08
|Скляр Александр
|1
|0.08
|Мякушко Сергей
|1
|0.08
|Корниенко Виктор
|1
|0.08
|Бацула Андрей
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Шкрийелж Демир
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Удод Данило
|4
|0
|Кисель Ярослав
|3
|0
|Петряк Иван
|2
|0
|Белошевский Богдан
|2
|0
|Джарджу Мозес
|2
|0
|Бутко Богдан
|1
|0
|Шпорн Йон
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Вечный Ян
|1
|0
|Шевцов Илья
|1
|0
|Kyrylo Sigeev
|1
|0
|Oleksandr Pshenychnyuk
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|2
|1
|Челядин Артём
|3
|0
|Пердута Игорь
|1
|1
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Samson Iyede
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Luka Gucek
|1
|0
|Кулаковский Артем
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
|Изотов Данило
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Ворскла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
6
Черноморец Од
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Ворскла
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
2
2
Черноморец Од
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Ворскла
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
5
42%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
57%
3
27%
76-90
Пропущено
14
18
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
3
21%
2
11%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
3
21%
6
33%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
1
7%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Рух Львов - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Верес 1:1 Черноморец Од - Оболонь 1:0
ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0
Ворскла
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ворскла - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Верес - Ворскла 2:2 Александрия - Ворскла 1:0
Полесье - Ворскла 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Кривбасс - Ворскла 1:1 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Ворскла - Рух Львов 0:0 Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1
Результаты матчей
Черноморец Од
Ворскла
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
5 раз 42%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
4 раза 33%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|27 - 8
|29
|2.
|11
|9
|2
|0
|18 - 7
|29
|3.
|11
|7
|2
|2
|29 - 11
|23
|4.
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|5.
|11
|5
|3
|3
|12 - 11
|18
|6.
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|7.
|12
|5
|3
|4
|15 - 17
|18
|8.
|11
|3
|6
|2
|16 - 7
|15
|9.
|12
|5
|0
|7
|12 - 14
|15
|10.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|8 - 13
|13
|11.
|12
|2
|6
|4
|7 - 9
|12
|12.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|13.
|0:0
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|14.
|12
|2
|2
|8
|4 - 17
|8
|15.
|12
|1
|3
|8
|5 - 26
|6
|16.
|12
|0
|5
|7
|9 - 23
|5
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|13 - 6
|19
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|8.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|9 - 2
|8
|10.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|11.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|2 - 3
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 14
|6
|14.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|6
|1
|0
|5
|1 - 10
|3
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|9.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|14.
|12
|0
|5
|7
|9 - 23
|5
|15.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|4
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4