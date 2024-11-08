Тур: 13. Стадион: Arena Liviy Bereh.
0:0
Конец матча
0'
49' Желтая карточкаЯкимив Андрей
64' Желтая карточкаOleksandr Pyatov
86' Желтая карточкаСухоручко Даниил
88' Желтая карточкаVilivald Volodymyr
88' Желтая карточкаRuslan Nepeipiev
90'+6
Ход матча
49'
64'
70'
86'
88'
6
Sidnney
26
Taras
Galas
17
Ivan
Kogut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 SidnneyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Taras GalasПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ivan KogutПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
96 Синица ОлегНападающий
-
-
-
-
19 Mykola Kogut
-
-
Главный тренер: Vitaliy Pervak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Valeriy SadПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
-
42 Гаджук ИльяПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
История личных встреч
ФК Левый Берег
Ингулец
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
ФК Левый Берег
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Taras Galas
|2
|0.15
|Якимив Андрей
|1
|0.08
|Ruslan Dedukh
|1 (1)
|0.08
|Синица Олег
|0
|0
|Klim Prykhodko
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vilivald Volodymyr
|2
|0.15
|Oleksandr Pyatov
|2
|0.15
|Козак Александр
|1
|0.08
|Малыш Станислав
|1
|0.08
|Кисленко Сергей
|1
|0.08
|Белоцерковец Владимир
|1
|0.08
|Богунов Ярослав
|0
|0
|Сидоренко Владислав
|0
|0
Карточки
ФК Левый Берег
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сухоручко Даниил
|4
|1
|Якимив Андрей
|5
|0
|Банада Евгений
|4
|0
|Ruslan Dedukh
|4
|0
|Самар Валерий
|1
|1
|Синица Олег
|2
|0
|Шаповал Владислав
|2
|0
|Соколов Олег
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Ruslan Nepeipiev
|1
|0
|Andrii Spivakov
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельничук Максим
|3
|1
|Oleg Pushkaryov
|3
|0
|Мысык Марьян
|2
|0
|Козак Александр
|2
|0
|Ситало Артём
|2
|0
|Vilivald Volodymyr
|2
|0
|Кобин Василий
|0
|1
|Малыш Станислав
|1
|0
|Denys Rezepov
|1
|0
|Oleksandr Pyatov
|1
|0
|Roman Volokhatyi
|1
|0
|Vitaliy Dubiley
|1
|0
|Radion Lisnyak
|1
|0
|Valeriy Sad
|1
|0
Результаты матчей
ФК Левый Берег
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
8
ФК Левый Берег
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ингулец
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
0
ФК Левый Берег
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Ингулец
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
10
24
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
10%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
10%
5
21%
31-45
2
20%
7
29%
29%
46-60
3
30%
2
8%
61-75
3
30%
4
17%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
7
0
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Пропущено
17
24
3 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
12%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
6%
5
21%
31-45
3
18%
7
29%
29%
46-60
6
35%
2
8%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Левый Берег
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Карпаты - ФК Левый Берег 3:0 ФК Левый Берег - Заря 0:2 Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0
ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1
Ингулец
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Динамо Киев - Ингулец 5:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0 Карпаты - Ингулец 0:0
Оболонь - Ингулец 2:1 Верес - Ингулец 2:2 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3
Результаты матчей
ФК Левый Берег
Ингулец
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
3
1 раз 17%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
11 раз 85%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
ФК Левый Берег
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
76
15
211
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
211
Больше Меньше
76
112
211
112
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|4
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|4