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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
ФК Левый Берег
0:0
Конец матча
Ингулец
0'
49' Желтая карточка
Якимив Андрей
64' Желтая карточка
Oleksandr Pyatov
86' Желтая карточка
Сухоручко Даниил
88' Желтая карточка
Vilivald Volodymyr
88' Желтая карточка
Ruslan Nepeipiev
90'+6
1
Maksym
Mekhaniv
27
Астахов
Эрнест
97
Якимив
Андрей
50
Семёнов
Дмитрий
II
6
Sidnney
11
Войцеховский
Владислав
25
Косовский
Сергей
26
Taras
Galas
29
Klim
Prykhodko
17
Ivan
Kogut
21
Сухоручко
Даниил
12
Oleksiy
Palamarchuk
45
Vilivald
Volodymyr
23
Шершень
Михаил
2
Малыш
Станислав
22
Белоцерковец
Владимир
33
Мысык
Марьян
20
Roman
Volokhatyi
8
Oleksandr
Pyatov
59
Bohdan
Mogylnyi
18
Valeriy
Sad
99
Кисленко
Сергей
ФК Левый Берег
Ингулец

История личных встреч

ФК Левый Берег
Ингулец

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
3:0
ПД
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

ФК Левый Берег
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Taras Galas 2 0.15
Якимив Андрей 1 0.08
Ruslan Dedukh 1 (1) 0.08
Синица Олег 0 0
Klim Prykhodko 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vilivald Volodymyr 2 0.15
Oleksandr Pyatov 2 0.15
Козак Александр 1 0.08
Малыш Станислав 1 0.08
Кисленко Сергей 1 0.08
Белоцерковец Владимир 1 0.08
Богунов Ярослав 0 0
Сидоренко Владислав 0 0

Карточки

ФК Левый Берег
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сухоручко Даниил 4 1
Якимив Андрей 5 0
Банада Евгений 4 0
Ruslan Dedukh 4 0
Самар Валерий 1 1
Синица Олег 2 0
Шаповал Владислав 2 0
Соколов Олег 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Ruslan Nepeipiev 1 0
Andrii Spivakov 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельничук Максим 3 1
Oleg Pushkaryov 3 0
Мысык Марьян 2 0
Козак Александр 2 0
Ситало Артём 2 0
Vilivald Volodymyr 2 0
Кобин Василий 0 1
Малыш Станислав 1 0
Denys Rezepov 1 0
Oleksandr Pyatov 1 0
Roman Volokhatyi 1 0
Vitaliy Dubiley 1 0
Radion Lisnyak 1 0
Valeriy Sad 1 0

Результаты матчей

ФК Левый Берег
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
8
ФК Левый Берег
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ингулец
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
0
ФК Левый Берег
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Ингулец
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

10
24
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
10%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
10%
5
21%
31-45
2
20%
7
29%
29%
46-60
3
30%
2
8%
61-75
3
30%
4
17%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Пропущено

17
24
3 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
12%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
6%
5
21%
31-45
3
18%
7
29%
29%
46-60
6
35%
2
8%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Левый Берег
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Карпаты - ФК Левый Берег 3:0 ФК Левый Берег - Заря 0:2 Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0
ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1
Ингулец
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Динамо Киев - Ингулец 5:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 2:0 Карпаты - Ингулец 0:0
Оболонь - Ингулец 2:1 Верес - Ингулец 2:2 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3

Результаты матчей

ФК Левый Берег
Ингулец

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
3
1 раз 17%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
11 раз 85%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

ФК Левый Берег
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
7
6
1
5
1.5
2
11
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
11
0.5
Больше Меньше
7
6
1
12
1.5
2
11
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 11 9 2 0 27 - 8 29
2.
Александрия
 11 9 2 0 18 - 7 29
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 2 2 29 - 11 23
4.
Полесье
 11 6 4 1 19 - 8 22
5.
Кривбасс
 11 5 3 3 12 - 11 18
6.
Карпаты
 12 5 3 4 15 - 14 18
7.
ЛНЗ Черкасcы
 12 5 3 4 15 - 17 18
8.
Рух Львов
 11 3 6 2 16 - 7 15
9.
Заря
 12 5 0 7 12 - 14 15
10.
Ворскла
 13 3 4 6 12 - 18 13
11.
Колос Ковалёвка
 12 2 6 4 7 - 9 12
12.
Верес
 12 2 6 4 12 - 16 12
13.
Черноморец Од
 13 3 3 7 8 - 14 12
14.
ФК Левый Берег
 13 2 3 8 4 - 17 9
15.
Оболонь
 12 1 3 8 5 - 26 6
16.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 7 6 1 0 13 - 6 19
2.
Динамо Киев
 6 4 2 0 12 - 5 14
3.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
4.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
5.
Шахтёр Донецк
 5 4 0 1 16 - 5 12
6.
Карпаты
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
8.
Кривбасс
 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
10.
Верес
 8 1 4 3 9 - 13 7
11.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
12.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
13.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 14 6
14.
Ворскла
 4 1 1 2 2 - 6 4
15.
ФК Левый Берег
 7 1 1 5 1 - 10 4
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Заря
 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Карпаты
 5 2 1 2 5 - 7 7
9.
Рух Львов
 6 1 4 1 7 - 5 7
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 5 - 6 6
11.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
12.
Верес
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 6 1 2 3 6 - 12 5
15.
Черноморец Од
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 5 0 0 5 0 - 12 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
ФК Левый Берег Якимив Андрей 5
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 4
Карпаты Мирошниченко Денис 4
Весь список
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    • 33'
      Г О О О О Л - Stanislav Malysh бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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