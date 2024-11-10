Тур: 13. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0'
3' Желтая карточкаКвасница Илья
1:0
6' ГолДахновский Виталий
12' Желтая карточкаIago Siqueira
2:0
22' ГолКампос Луан
Ход матча
6'
12'
22'
2:0
10
Клёц
Дмитрий
99
Кампос
Луан
77
Сич
Алексей
71
Oleh
Fedor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
-
99 Кампос ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сич АлексейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Oleh FedorПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
20 Klayver
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Верес
Рух Львов
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
2.67
Среднее время на гол
40
33
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
63
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мрвалевич Марко
|3 (2)
|0.23
|Шарай Владислав
|2
|0.15
|Клёц Дмитрий
|2
|0.15
|Гайдучик Николай
|2
|0.15
|Кампос Луан
|1
|0.08
|Степанюк Руслан
|1
|0.08
|Дахновский Виталий
|1
|0.08
|Вовченко Семён
|1
|0.08
|Iago Siqueira
|0
|0
|Кучеров Валерий
|0
|0
|Mykhaylo Protasevych
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Краснопир Игорь
|5 (1)
|0.42
|Квасница Илья
|4
|0.33
|Карабин Ярослав
|3
|0.25
|Vitaliy Kholod
|1
|0.08
|Притула Остап
|1 (1)
|0.08
|Рунич Василий
|1
|0.08
|Klayver
|1
|0.08
|Сич Алексей
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шарай Владислав
|4
|0
|Iago Siqueira
|4
|0
|Куция Георгий
|3
|0
|Вовченко Семён
|3
|0
|Смиян Максим
|1
|1
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Мрвалевич Марко
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Кучеров Валерий
|1
|0
|Дахновский Виталий
|1
|0
|Гайдучик Николай
|1
|0
|Mykhaylo Protasevych
|1
|0
|Dmytro Godya
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дидик Роман
|4
|0
|Denys Pidgurskyi
|3
|0
|Квасница Илья
|3
|0
|Klayver
|1
|1
|Сич Алексей
|2
|0
|Vitaliy Roman
|2
|0
|Vitaliy Kholod
|2
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Слюсар Денис
|1
|0
|Oleh Fedor
|1
|0
Результаты матчей
Верес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
3
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
9
Верес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Рух Львов
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
4
31%
3
60%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
7
78%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
15%
1
6%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
15%
8
50%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
3
23%
3
19%
76-90
Пропущено
15
7
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
4
27%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Оболонь - Верес 0:0 Верес - Оболонь 2:1 Верес - Ворскла 2:2 Черноморец Од - Верес 1:1
Полесье - Верес 0:0 Верес - Заря 2:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Ингулец 2:2 Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4
Рух Львов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кривбасс - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Карпаты 1:0 Рух Львов - Черноморец Од 1:1 Рух Львов - Карпаты 0:1
Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Ворскла - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4
Результаты матчей
Верес
Рух Львов
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Верес
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
32
35
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
74
39
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|2
|0
|21 - 7
|32
|2.
|11
|9
|2
|0
|27 - 8
|29
|3.
|11
|7
|2
|2
|29 - 11
|23
|4.
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|5.
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|8.
|12
|5
|0
|7
|12 - 14
|15
|9.
|0:2
|12
|3
|6
|3
|16 - 9
|15
|10.
|2:0
|13
|3
|6
|4
|14 - 16
|15
|11.
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|12.
|13
|2
|7
|4
|8 - 10
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|8 - 14
|12
|14.
|13
|2
|3
|8
|4 - 17
|9
|15.
|13
|2
|3
|8
|6 - 26
|9
|16.
|13
|0
|6
|7
|9 - 23
|6
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|16 - 6
|22
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|4.
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|8.
|2:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|10.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|9 - 2
|8
|11.
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|12.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 14
|6
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|1 - 10
|4
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|9.
|0:2
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|11.
|13
|0
|6
|7
|9 - 23
|6
|12.
|2:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|6
|1
|0
|5
|1 - 12
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 3